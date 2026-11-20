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Futballőrület jön a hétvégén: egymásnak esik a Liverpool és a Manchester United, több topligában is rangadót rendeznek
A november végi hétvége Európa-szerte kiemelkedő rangadókat kínál. Az angol élvonalban a Liverpool és a Manchester United összecsapása lesz a csúcspont, de az olasz bajnokságban is nagy meccs várható az Atalanta és az Inter között. A spanyol La Ligában a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid is pályára lép, míg a Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund, a Ligue 1-ben pedig a PSG hajt újabb győzelemre.
Izgalmas hétvége előtt állnak a futballrajongók: Európa szinte valamennyi topligájában fontos mérkőzéseket rendeznek. Az angol Premier League-ben a Liverpool és a Manchester United csap össze, miközben az éllovas Arsenal a Newcastle otthonában folytathatja menetelését. A spanyol bajnokságban az andalúz derbi mellett a Barcelona és a Villarreal találkozója ígérkezik különösen érdekesnek. Olaszországban az Atalanta és az Inter rangadója emelkedik ki a programból, Németországban pedig a Bayern München és a Borussia Dortmund próbálhatja megőrizni helyét a tabella élén. A francia Ligue 1-ben a PSG a Nice vendégeként lép pályára.
Premier League: Liverpool–Manchester United rangadó, az Arsenal újabb győzelemre hajt
Az angol élvonal 11. fordulójának legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését vasárnap rendezik az Anfielden, ahol a Liverpool a Manchester Unitedet fogadja (november 22., 17:30). A két patinás klub rivalizálása hagyományosan kiélezett összecsapást ígér, a legutóbbi, májusi találkozó pedig szintén emlékezetesre sikerült: akkor a Manchester United 3–2-re győzött hazai pályán.
A Liverpool jelenleg 18 ponttal a negyedik helyen áll. A csapat formája ugyanakkor nem teljesen meggyőző: az előző öt bajnokijából hármat megnyert, kettőt viszont elveszített. A Manchester United ennél is nehezebb helyzetben van: mindössze 8 ponttal a 18. helyen áll, és az elmúlt öt fordulóban egyszer sem tudott győzni. A vasárnapi rangadó így mindkét együttes számára fontos lehet a folytatás szempontjából.
Szombaton az éllovas Arsenal is pályára lép: az Ágyúsok a Newcastle United vendégei lesznek (november 21., 18:30). A londoniak remek formában futballoznak, legutóbbi öt bajnoki mérkőzésüket egyaránt megnyerték, és 27 ponttal vezetik a tabellát. Előnyük hét pont a második helyezett Brightonnal szemben.
A Newcastle ezzel szemben a középmezőnyben szerepel, az előző öt mérkőzésén mindössze egyszer tudott győzni. A St James' Parkban azonban így sem számíthat könnyű feladatra az Arsenal.
A Premier League valamennyi mérkőzését és a bajnokság aktuális állását a Sportonline oldalán követheted.
A forduló további mérkőzései:
- Manchester City–Fulham (november 21., 13:30)
- Aston Villa–Sunderland (november 21., 16:00)
- Bournemouth AFC–Nottingham Forest (november 21., 16:00)
- Chelsea–Leeds United (november 21., 16:00)
- Tottenham Hotspur–Ipswich Town (november 21., 16:00)
- Coventry City–Crystal Palace (november 21., 16:00)
- Hull City–Brighton (november 22., 15:00)
La Liga: Andalúz derbi és barcelonai rangadó színesíti a hétvégét
A spanyol élvonalban szombaton rendezik az egyik legnagyobb hagyományú párharcot: a Sevilla a Real Betist fogadja az andalúz derbin (november 21., 18:30). A két városi rivális összecsapása rendszerint parázs hangulatot hoz, ráadásul a tabellán elfoglalt helyezések alapján mindkét csapatnak fontos lehet a három pont megszerzése.
A Betis a negyedik helyen áll, míg a Sevilla a hatodik pozícióból várja az összecsapást. A legutóbbi, márciusi derbi 2–2-es döntetlennel zárult, így ezúttal is kiélezett mérkőzésre van kilátás.
Szombat este a Real Madrid is pályára lép: a királyi gárda a Celta Vigót fogadja a Santiago Bernabéuban (november 21., 21:00). A madridiak kiváló formában vannak, legutóbbi öt mérkőzésüket egyaránt megnyerték. A csapat 30 ponttal a második helyen áll, mindössze három ponttal lemaradva a listavezető Barcelonától.
A Celta a középmezőnyben szerepel, és eddig elsősorban a döntetlenek halmozásával gyűjtögette pontjait. A Real Madrid számára így papíron kedvező lehetőség kínálkozik az újabb győzelemre.
Vasárnap az éllovas Barcelona a Villarrealt fogadja (november 22., 14:00), este pedig a Getafe és az Atlético Madrid találkozik egymással (november 22., 21:00).
A La Liga mérkőzéseit és a tabella alakulását a Sportonline-on is nyomon követheted.
A forduló további mérkőzései:
- Athletic Club–Espanyol (november 20., 21:00)
- Deportivo Alavés–RC Deportivo (november 21., 14:00)
- Rayo Vallecano–Valencia CF (november 21., 16:15)
- Racing Santander–Real Sociedad (november 22., 16:15)
- CA Osasuna–Malaga (november 22., 18:30)
Serie A: az Atalanta és az Inter összecsapása lehet a hétvége rangadója
Az olasz bajnokság hétvégi programjából egyértelműen az Atalanta és az Inter bergamói összecsapása emelkedik ki (november 22., 20:45). A milánói együttes jelenleg a második helyen áll, mindössze egy ponttal lemaradva az éllovas mögött, és az utóbbi hetekben kifejezetten jó formát mutat: legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, és csak egyszer szenvedett vereséget.
Az Atalanta teljesítménye valamivel hullámzóbb, a csapat jelenleg a középmezőnyben helyezkedik el. A két együttes legutóbbi, márciusi találkozója 1–1-es döntetlennel zárult, így ezúttal is szoros mérkőzésre lehet számítani.
A listavezető Lazio szombaton a Leccét fogadja (november 21., 15:00). A rómaiak remek szezont futnak: 29 ponttal vezetik a tabellát, kilenc győzelem és két döntetlen mellett továbbra is veretlenek. A kiesés elől menekülő Lecce ezzel szemben mindössze 10 ponttal a 14. helyen áll.
A Lazio számára tehát kedvező alkalom kínálkozik az újabb három pont megszerzésére és az első hely megőrzésére.
Az olasz bajnokság eredményeit és aktuális állását a Sportonline oldalán követheted.
A forduló további mérkőzései:
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- Como–Cagliari (november 21., 15:00)
- Parma–AS Roma (november 21., 18:00)
- Napoli–Torino (november 21., 20:45)
- Juventus–Venezia (november 22., 12:30)
- Sassuolo–Genoa (november 22., 15:00)
- Bologna–Udinese (november 22., 15:00)
- AC Milan–Frosinone (november 22., 18:00)
Bundesliga: a Bayern München és a Dortmund is nehéz mérkőzés előtt áll
A német élvonalban péntek este a Bayern München kezdi meg a hétvégi programot: a bajorok az 1. FC Köln vendégeként lépnek pályára (november 20., 20:30). A müncheniek 21 ponttal, a Borussia Dortmunddal holtversenyben vezetik a tabellát.
A Bayern az előző öt mérkőzésén három győzelmet és két döntetlent ért el, így jó formában várja az összecsapást. A Köln ezzel szemben a kiesőzóna közelében, a 15. helyen áll. A két csapat legutóbbi találkozóján a müncheniek 5–1-re nyertek, így ezúttal is ők számítanak esélyesebbnek.
Szombaton a Borussia Dortmund is pályára lép: a sárga-feketék a Mönchengladbach otthonában vendégeskednek (november 21., 15:30). A Dortmund öt mérkőzés óta veretlen, bár ebből három alkalommal döntetlennel kellett beérnie.
A Mönchengladbach ezzel szemben kifejezetten gyenge idényt produkál: mindössze 4 ponttal az utolsó helyen áll, és már hét vereséget szenvedett. Bár a legutóbbi, májusi hazai összecsapásukat 1–0-ra megnyerték, most egyértelműen a Dortmund számít esélyesebbnek.
A forduló további mérkőzései:
- Bayer Leverkusen–SC Paderborn 07 (november 21., 15:30)
- Eintracht Frankfurt–TSG Hoffenheim (november 21., 15:30)
- Union Berlin–RB Leipzig (november 21., 15:30)
- SV 07 Elversberg–SC Freiburg (november 21., 15:30)
- Schalke 04–VfB Stuttgart (november 21., 18:30)
- FC Augsburg–1. FSV Mainz 05 (november 22., 15:30)
- SV Werder Bremen–Hamburger SV (november 22., 17:30)
Ligue 1: a PSG veretlensége is veszélybe kerülhet
A francia élvonalban szombaton a Nice hazai pályán fogadja a Paris Saint-Germaint (november 21., 17:15). A párizsiak 23 ponttal vezetik a tabellát, és az előző öt mérkőzésüket egyaránt megnyerték.
A Nice a hatodik helyről várja az összecsapást, ráadásul hazai pályán kifejezetten jól teljesít: legutóbbi négy otthoni mérkőzéséből hármat megnyert. A legutóbbi, márciusi egymás elleni találkozón ugyanakkor a PSG fölényes, 4–0-s győzelmet aratott, így a hazaiaknak lenne miért visszavágniuk.
A forduló másik kiemelt mérkőzésén a Lille a Lyont fogadja (november 21., 20:45). A Lille jelenleg a második helyen áll, és a bajnoki címért folytatott versenyben is komoly tényező lehet. A Lyon az ötödik pozíciót foglalja el, de az utóbbi időszakban változékony teljesítményt nyújtott. A két csapat legutóbbi, februári találkozóját a Lyon nyerte 1–0-ra, így ezúttal a Lille hazai pályán vághat vissza.
A forduló további mérkőzései:
Troyes–Havre Athletic Club (november 20., 20:45)
RC Lens–Toulouse FC (november 21., 20:45)
AS Monaco–AJ Auxerre (november 21., 20:45)
RC Strasbourg–Stade Brestois 29 (november 21., 20:45)
Paris FC–Angers SCO (november 22., 15:00)
Lorient–Stade Rennais FC (november 22., 17:15)
Marseille–Le Mans (november 22., 20:45)
A hétvége tehát valamennyi európai topligában tartogat kiemelt összecsapásokat. Az angol bajnokságban a Liverpool és a Manchester United rangadója mellett az Arsenal újabb győzelmére figyelhetnek a szurkolók, Spanyolországban az andalúz derbi és a Barcelona mérkőzése ígérkezik izgalmasnak.
Olaszországban az Atalanta és az Inter csatája lehet a forduló legnagyobb rangadója, Németországban pedig a Bayern München és a Borussia Dortmund egyaránt azért küzd, hogy az élen maradjon. Franciaországban a PSG veretlensége kerülhet veszélybe a Nice otthonában.
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