Súlyos pénzekbe kerülhet a munkahelyi feszültség: a szakértő figyelmeztet a következményekre

A munkahelyi konfliktusok jelentős pénzügyi veszteségeket okozhatnak a vállalkozásoknak, miközben ezek tényleges költségei gyakran rejtve maradnak. A romló teljesítmény, az akadozó együttműködés és az értékes munkatársak távozása egyaránt veszélyeztetheti a cégek eredményességét. Egy brit kutatás szerint a munkavállalók negyede tapasztalt munkahelyi konfliktust egyetlen év alatt. Szakértő szerint a vezetők sokszor csak akkor szembesülnek a problémák valódi súlyával, amikor azok már jelentős anyagi veszteséget okoztak, holott ezek egy része korai felismeréssel és időben történő beavatkozással megelőzhető lenne.

Egy rejtett vagy látens munkahelyi konfliktus, egy háttérben zajló hatalmi harc vagy két munkatárs megromlott kapcsolata első pillantásra aligha tűnik komoly pénzügyi kockázatnak. A következmények azonban megjelenhetnek a határidők csúszásában, az elmaradó üzleti lehetőségekben és megrendelésekben, valamint a növekvő fluktuációban. A veszteségek számszerűsítését tovább nehezíti, hogy a konfliktusokból eredő költségek jellemzően a vállalati működés különböző területein, közvetett ráfordításként jelentkeznek, míg az elmaradt bevételek gyakran rejtve maradnak a pénzügyi kimutatásokban.

A brit Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 2024-es Good Work Index kutatása rávilágít a munkahelyi konfliktusok széles körű előfordulására: a megkérdezett munkavállalók negyede számolt be arról, hogy az előző 12 hónap során munkahelyi konfliktusban volt érintett. Az érintettek 48 százaléka tapasztalt tekintélyét vagy önbecsülését aláásó, illetve megalázó bánásmódot, 35 százalékuk kiabálással vagy heves szóváltással szembesült, míg 34 százalékuk verbális bántalmazásról számolt be.

A csendes konfliktusok is ronthatják a vállalatok teljesítményét

A szervezeti feszültségek jelentős része nem nyílt konfliktusok formájában, hanem a mindennapi működésbe beépülő, nehezebben felismerhető magatartásmintákon keresztül jelentkezik. Az információk szándékos visszatartása, a passzív-agresszív kommunikáció vagy egy munkatárs tudatos kirekesztése olyan rejtett szervezeti kockázatokat hordozhat, amelyek akár hosszabb időn keresztül is elkerülhetik a vezetők figyelmét.

„A vállalati környezetben a konfliktusok gyakran nem nyílt konfrontációként jelentkeznek, hanem a felszín alatt, rejtett ellenállás formájában fejtik ki romboló hatásukat. A projektek előrehaladásának burkolt akadályozása vagy a munkahelyi pletykák terjesztése fokozatosan alááshatja a szervezeti bizalmat, gyengítheti az együttműködést, és lassíthatja a döntéshozatali folyamatokat. Miközben a vállalatok jelentős összegeket fordítanak technológiai fejlesztésekre és mesterséges intelligenciára, gyakran nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy a hatékony kommunikáció és az emberi együttműködés fejlesztése milyen kiaknázatlan üzleti és profitnövelési lehetőségeket rejt magában” – fogalmazott Bösztöry Edina vállalkozásszervező közgazdász, az Igazságügyi Minisztérium által bejegyzett mediátor, szervezetfejlesztési tréner és facilitátor.

Egy vállalat működésében már két szervezeti egység együttműködésének megromlása is jelentős fennakadásokat okozhat, az ilyen helyzetek pedig a szakember tapasztalatai szerint korántsem számítanak ritkaságnak. Az információáramlás hiányosságai projektek késedelméhez, a nem megfelelő koordináció párhuzamos munkavégzéshez és indokolatlan többletráfordításhoz vezethet, míg a tisztázatlan felelősségi körök növelhetik a működési hibák és az üzleti veszteségek kockázatát.

A vezetőség sok esetben már csak a háttérben meghúzódó problémák következményeivel szembesül: megszaporodnak a kommunikációs félreértések, romlik a csapat teljesítménye, csökken a munkavállalói elkötelezettség, vagy egy korábban megbízható, jól teljesítő munkatárs váratlanul a távozás mellett dönt. Mivel ezek a jelenségek számos szervezeti tényezőre visszavezethetők, kiemelt jelentősége van a kiváltó okok szisztematikus feltárásának és a tüneti kezelés helyett a problémák gyökerénél történő beavatkozásnak.

Egyetlen felmondás is többmilliós veszteséget okozhat

A kezeletlen munkahelyi konfliktusok egyik legsúlyosabb gazdasági következménye a kulcskompetenciákkal rendelkező, értékteremtő munkatársak elvesztése. Egy meghatározó szakember távozásának pénzügyi hatásai ugyanis messze túlmutathatnak a toborzás és a kiválasztás közvetlen költségein.

Bösztöry Edina tapasztalatai szerint a vezetőség és a munkavállalók között elhúzódó feszültségek nem ritkán a vállalat számára kiemelt üzleti értéket képviselő szakemberek távozásához vezethetnek. Egy jelentős árbevételt generáló munkatárs elvesztése különösen komoly következményekkel járhat: a megfelelő utód felkutatása akár több hónapot is igénybe vehet, miközben a munkaerő-közvetítés és a kiválasztás költségei többmilliós nagyságrendet érhetnek el. Az új munkatárs betanítása, üzleti kapcsolatainak kiépítése és a korábbi teljesítményszint elérése további időt vehet igénybe. Mindez jelentős kapacitáscsökkenést, elmaradó üzleti lehetőségeket és számottevő árbevételkiesést eredményezhet.

A szakember szerint a vezetői konfliktuskezelési kompetenciák tudatos fejlesztésével számos esetben megelőzhető lenne az értékes munkatársak elvesztése. A felhalmozódó személyes sérelmek, a fokozatos bizalomvesztés és a tisztázó párbeszéd hiánya olyan helyzetet teremthet, amelyben az érintettek idővel már nem látnak reális lehetőséget a konfliktus rendezésére, és végül a távozás mellett döntenek.

A kezeletlen szervezeti konfliktusok és a bizalom hiánya nem pusztán emberi vagy munkahelyi problémát jelentenek, hanem olyan üzleti kockázatokat, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a vállalat működési hatékonyságát és nyereségességét. Egy kulcsmunkatárs elvesztésének valódi gazdasági hatása sokszor nem a közvetlen pótlási költségekben, hanem az átmeneti kapacitáscsökkenésben és a kieső üzleti teljesítményben mutatkozik meg. Banki kockázatelemző partneremmel folytatott közös kutatásunk célja, hogy a pénzügyi szektorban alkalmazott kockázatelemzési módszertanokra építve feltárjuk, mérhetővé és számszerűsíthetővé tegyük a szervezeti konfliktusok gyakran rejtve maradó gazdasági következményeit. Ezáltal olyan döntéstámogató szemléletet kívánunk a vállalatvezetők rendelkezésére bocsátani, amely elősegítheti e kockázatok tudatosabb kezelését és a megelőzés üzleti értékének felismerését

– hangsúlyozza Bösztöry Edina.

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A vezetői konfliktuskezelés szerepe az üzleti kockázatok csökkentésében

A munkahelyi konfliktusok felismerése és kezelése alapvető vezetői felelősség, hiszen a figyelmen kívül hagyott nézeteltérések idővel az egész szervezet működésére és együttműködési kultúrájára is negatív hatást gyakorolhatnak. A megelőzésben és a korai felismerésben kiemelt szerepet játszik a rendszeres, konstruktív visszajelzés, a világosan meghatározott felelősségi körök, valamint egy olyan szervezeti kultúra kialakítása, amely lehetőséget teremt a problémák nyílt, biztonságos és megoldásorientált megvitatására.

Bösztöry Edina mediátori és resztoratív szakemberként ezeket a módszereket nem kizárólag vállalati környezetben alkalmazza. Munkája során különböző konfliktushelyzetekben ötvözi a párbeszédre, a kölcsönös megértésre és a bizalom helyreállítására épülő megközelítéseket.

Különösen összetett helyzet alakulhat ki, amikor a konfliktusban maga a közvetlen vezető is érintett. A hierarchikus viszonyból fakadó kiszolgáltatottság és az esetleges negatív következményektől való félelem visszatarthatja a munkavállalókat attól, hogy nyíltan megfogalmazzák aggályaikat. Ilyen körülmények között a problémák könnyen rejtve maradhatnak, miközben a bizalom fokozatos eróziója hosszabb távon a munkavállalói elkötelezettséget és az üzleti teljesítményt is veszélyeztetheti.

„Tapasztalataink szerint a munkavállalók bizonyos helyzetekben kevésbé mernek őszintén beszélni a problémáikról a belső HR-szakemberekkel vagy közvetlen feletteseikkel, mert tartanak az esetleges negatív következményektől, különösen a szakmai megítélésük és karrierlehetőségeik tekintetében. Egy független külső szakember bevonása, valamint az önismeretre, tudatos kommunikációra és készségfejlesztésre épülő szervezetfejlesztési programok olyan biztonságos és támogató közeget teremthetnek, amelyben a konfliktusok a szervezeti tanulás, az együttműködés és a fejlődés lehetőségévé válhatnak” – hangsúlyozza Bösztöry Edina.

A vállalati HR-szervezet számos munkahelyi konfliktus kezelésében eredményesen közreműködhet, bizonyos helyzetekben azonban különösen értékes lehet a szervezeti hierarchiától független mediátor vagy facilitátor bevonása. Ez elsősorban akkor jelenthet előnyt, ha a konfliktusban érintett felek bizalma megrendült, vagy kétségek merülnek fel a belső közvetítők pártatlanságával kapcsolatban. A külső szakember független nézőpontja és strukturált módszertana hozzájárulhat a problémák mélyebb feltárásához, a párbeszéd helyreállításához és a hosszú távon is fenntartható megoldások kialakításához.

A hatékony szervezetfejlesztés ugyanakkor túlmutat az egyes konfliktusok rendezésén. A résztvevők lehetőséget kapnak saját konfliktuskezelési mintáik, stresszreakcióik és kommunikációs szokásaik tudatosabb megismerésére és fejlesztésére. Az asszertív kommunikáció, a konstruktív visszajelzés és az egészséges határok kijelölésének elsajátítása hozzájárulhat egy olyan szervezeti kultúra kialakításához, amelyben a nézeteltérések időben felismerhetők és kezelhetők, mielőtt tartós működési zavarokat vagy jelentős üzleti veszteségeket okoznának.

A konfliktuskezelés eredményessége üzleti és pénzügyi mutatók mentén is vizsgálható. A munkavállalói fluktuáció, a megüresedett pozíciók pótlásának költségei, a projektek késedelméből eredő többletráfordítások, valamint a teljesítménycsökkenés és az elmaradt megrendelések egyaránt fontos információval szolgálhatnak a vezetői döntéshozatalhoz. Éppen ezért a vállalatoknak a munkavállalói távozások mögött meghúzódó okokat is ugyanolyan alapossággal érdemes vizsgálniuk, mint bármely más, jelentős pénzügyi kitettséget hordozó működési kockázatot.

A szervezeti feszültségek tudatos és konstruktív kezelése tehát nem csupán a munkahelyi kapcsolatok és a szervezeti kultúra javításához járulhat hozzá, hanem a vállalat versenyképességének, működési hatékonyságának és jövedelmezőségének erősítésében is meghatározó szerepet játszhat. Bösztöry Edina ezért a konfliktuskezelésre nem pusztán problémamegoldási eszközként, hanem stratégiai üzleti lehetőségként tekint, amelynek révén a szervezetek felszabadíthatják rejtett erőforrásaikat, javíthatják az együttműködést, és új növekedési lehetőségeket teremthetnek. A megfelelő időben történő beavatkozás nemcsak a később jelentkező pénzügyi veszteségek megelőzését szolgálhatja, hanem hosszú távon mérhető üzleti értéket is teremthet.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.