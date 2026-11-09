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Kiakadt a szakdolgozói kamara az új béreken: furcsa helyzet állhat elő a kórházakban

Pénzcentrum/MTI
2026. november 9. 20:16 3 perc

Belső bérfeszültséget okozhat az egészségügyi szakdolgozók új bértáblája a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint. Bár a kormány átlagosan 15 százalékos alapbéremelést jelentett be, a különböző munkakörökben dolgozók között jelentős eltérések alakulhatnak ki. A kamara elnöke szerint előfordulhat, hogy egy intenzíves szakápoló mindössze 45 ezer forintos emelést kap, miközben egy képesítés nélküli kisegítő bére több mint 60 százalékkal nő. A szervezet további egyeztetéseket sürget, és úgy látja, a mostani tervezet nem biztosít megfelelő szakmai és anyagi előmenetelt.

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Szakdolgozói visszajelzések alapján belső bérfeszültséget teremt az egészségügyi tárca szakdolgozókra vonatkozó új bértábla-javaslata, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke szerint az érdemi egyeztetés is elmaradt az érintett szervezetekkel.

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Az Egészségügyi Minisztérium múlt héten tette közzé szakdolgozói bértábla-tervezetét, amely a tárca szerint a végzettséget és a szakmai tapasztalatot is figyelembe veszi. Közölték, a kormányzat által az egészségügyi ágazatnak bejelentett 510 milliárd forintos többletforrás legnagyobb tétele - csaknem 192 milliárd forint - a szakdolgozói bérrendezés lenne, ami 123 500 dolgozót érint. A szakdolgozók alapbére átlagosan 15 százalékkal emelkedik, a személyi jövedelemadó csökkentésének hatásával együtt pedig nettó jövedelmük átlagosan 17 százalékkal nőhet. A bérrendezés kiterjed az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozókra, valamint az intézmények működését biztosító munkatársakra, köztük műszaki szakemberekre, szerelőkre, adminisztrátorokra, informatikusokra is.

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Balogh Zoltán, a MESZK elnöke hétfőn az MTI érdeklődésére azt mondta, a béremelés önmagában örömteli, hiszen több mint két és fél éve nem történt ilyen. "A bérrendezés nagyon jó dolog, ha az olyan mértékű, ami tényleg a kormányzat által is kommunikált igazságosságot, motivációt és megbecsülést tükrözi" - fogalmazott.

A kamarai elnök beszámolója szerint 7,5 százalék lesz a legalacsonyabb emelési mérték. A bértábla belső aránytalanságaira felhívva a figyelmet azt mondta, a minisztérium tájékoztatása alapján előfordulhat, hogy a leginkább terhelt területen dolgozó intenzíves szakápoló 45 ezer forint emelést fog kapni, míg egy képesítés nélküli kisegítő munkavállaló 60 százalék feletti emelést kap, így a kettejük fizetése közötti különbség mindössze 100 ezer forint. "Ez a (bér)rendszer-összecsúszás egyáltalán nem motiváló" - mutatott rá Balogh Zoltán.

A kamara elnöke kiemelte: a legmagasabb szinten képzett (például egyetemi végzettségű, MSc diplomás vagy PhD fokozattal rendelkező) szakdolgozók bérét az egészségügyi tevékenységet végző, de nem orvosi diplomások bértáblájához kellene igazítani, továbbá a folyamatos munkarendben dolgozók fokozott anyagi elismerése sem maradhat el.

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Balogh Zoltán szerint kiszámítható és tervezhető bérrendszer kialakítására lenne szükség, amely hosszú távon átlátható szakmai és anyagi előmenetelt biztosít a szakdolgozók számára. Mint mondta: elismerve a kormányzat szándékát és törekvéseit a bérrendezésre, de a most közzétett bértábla-tervezetet csak kiinduló pontnak tudja tekinteni a kamara, véleménye szerint további egyeztetést igényelne annak bevezetése.

Kitért arra: a tárca szakértői egyeztetést nem tartott az új bértábláról, csupán egy "tájékoztatóra" hívta meg az érintettek képviselőit.

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Címlapkép: Getty Images
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