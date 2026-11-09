Kiakadt a szakdolgozói kamara az új béreken: furcsa helyzet állhat elő a kórházakban

Belső bérfeszültséget okozhat az egészségügyi szakdolgozók új bértáblája a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint. Bár a kormány átlagosan 15 százalékos alapbéremelést jelentett be, a különböző munkakörökben dolgozók között jelentős eltérések alakulhatnak ki. A kamara elnöke szerint előfordulhat, hogy egy intenzíves szakápoló mindössze 45 ezer forintos emelést kap, miközben egy képesítés nélküli kisegítő bére több mint 60 százalékkal nő. A szervezet további egyeztetéseket sürget, és úgy látja, a mostani tervezet nem biztosít megfelelő szakmai és anyagi előmenetelt.

Szakdolgozói visszajelzések alapján belső bérfeszültséget teremt az egészségügyi tárca szakdolgozókra vonatkozó új bértábla-javaslata, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke szerint az érdemi egyeztetés is elmaradt az érintett szervezetekkel.

Az Egészségügyi Minisztérium múlt héten tette közzé szakdolgozói bértábla-tervezetét, amely a tárca szerint a végzettséget és a szakmai tapasztalatot is figyelembe veszi. Közölték, a kormányzat által az egészségügyi ágazatnak bejelentett 510 milliárd forintos többletforrás legnagyobb tétele - csaknem 192 milliárd forint - a szakdolgozói bérrendezés lenne, ami 123 500 dolgozót érint. A szakdolgozók alapbére átlagosan 15 százalékkal emelkedik, a személyi jövedelemadó csökkentésének hatásával együtt pedig nettó jövedelmük átlagosan 17 százalékkal nőhet. A bérrendezés kiterjed az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozókra, valamint az intézmények működését biztosító munkatársakra, köztük műszaki szakemberekre, szerelőkre, adminisztrátorokra, informatikusokra is.

Balogh Zoltán, a MESZK elnöke hétfőn az MTI érdeklődésére azt mondta, a béremelés önmagában örömteli, hiszen több mint két és fél éve nem történt ilyen. "A bérrendezés nagyon jó dolog, ha az olyan mértékű, ami tényleg a kormányzat által is kommunikált igazságosságot, motivációt és megbecsülést tükrözi" - fogalmazott.

A kamarai elnök beszámolója szerint 7,5 százalék lesz a legalacsonyabb emelési mérték. A bértábla belső aránytalanságaira felhívva a figyelmet azt mondta, a minisztérium tájékoztatása alapján előfordulhat, hogy a leginkább terhelt területen dolgozó intenzíves szakápoló 45 ezer forint emelést fog kapni, míg egy képesítés nélküli kisegítő munkavállaló 60 százalék feletti emelést kap, így a kettejük fizetése közötti különbség mindössze 100 ezer forint. "Ez a (bér)rendszer-összecsúszás egyáltalán nem motiváló" - mutatott rá Balogh Zoltán.

A kamara elnöke kiemelte: a legmagasabb szinten képzett (például egyetemi végzettségű, MSc diplomás vagy PhD fokozattal rendelkező) szakdolgozók bérét az egészségügyi tevékenységet végző, de nem orvosi diplomások bértáblájához kellene igazítani, továbbá a folyamatos munkarendben dolgozók fokozott anyagi elismerése sem maradhat el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Balogh Zoltán szerint kiszámítható és tervezhető bérrendszer kialakítására lenne szükség, amely hosszú távon átlátható szakmai és anyagi előmenetelt biztosít a szakdolgozók számára. Mint mondta: elismerve a kormányzat szándékát és törekvéseit a bérrendezésre, de a most közzétett bértábla-tervezetet csak kiinduló pontnak tudja tekinteni a kamara, véleménye szerint további egyeztetést igényelne annak bevezetése.

Kitért arra: a tárca szakértői egyeztetést nem tartott az új bértábláról, csupán egy "tájékoztatóra" hívta meg az érintettek képviselőit.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.