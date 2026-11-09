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Egyre ritkább a saját otthon és a biztos megélhetés Európában: teljesen kilátástalanná vált egy egész generáció helyzete
Gazdaság

Egyre ritkább a saját otthon és a biztos megélhetés Európában: teljesen kilátástalanná vált egy egész generáció helyzete

Pénzcentrum
2026. november 9. 08:30 3 perc

Végleg megdőlt a második világháború utáni európai társadalmi modell, amely arra az ígéretre épült, hogy a keményen tanuló és dolgozó fiatalok jobb életre számíthatnak a szüleikénél - állítja a Portfolio cikke. A kilátástalan lakhatási helyzet, a beszűkülő munkaerőpiac és az állami védőháló hiánya miatt utcára vonuló Z generáció ma egy eladósodott, elöregedő kontinenssel néz szembe. Ha az európai kormányok nem hajtják végre a jóléti rendszerek fájdalmas reformját, elkerülhetetlenné válik a társadalmi feszültségek robbanása és a gazdasági végelgyengülés.

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Évtizedeken át egy egyszerű társadalmi szerződés biztosította a fejlett kapitalista országok belső békéjét, amely szerint aki tanul és dolgozik, annak saját lakása lesz, családot alapíthat, és magasabb életszínvonalat érhet el az előző generációnál. Ez a korszak azonban lezárult. Bár a folyamat már a 2008-as gazdasági válsággal elkezdődött – amikor az európai államok az idősek juttatásait védték, miközben a fiatalokat érintő támogatásokat megvágták –, a helyzet napjainkra vált teljesen tarthatatlanná. A fiatalok frusztrációja Európa-szerte tüntetéshullámokban tör a felszínre. Franciaországtól és Belgiumtól kezdve Spanyolországon át Olaszországig tömegek tiltakoznak az oktatás romló színvonala, a megélhetési válság és a megfizethetetlen lakhatás miatt.

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A mai huszon- és harmincévesek példátlan akadályokkal szembesülnek az önálló életkezdés során. Míg a korábbi évtizedekben a technológiai fejlődés a friss tudással rendelkező fiataloknak kedvezett, a mesterséges intelligencia térnyerése ma épp a pályakezdő, rutinfeladatokat igénylő pozíciókat számolja fel. Emellett a stabil munkahely sem garantálja többé a biztos megélhetést.

Mivel a lakásárak emelkedése évek óta jócskán meghaladja a bérnövekedés ütemét, a saját otthon megteremtése szülői anyagi segítség nélkül szinte lehetetlenné vált. Ezt a drasztikus visszaesést a számok is igazolják, hiszen míg az 1980 körül születettek több mint fele rendelkezett saját ingatlannal harmincéves korára, a tíz évvel később születetteknél ez az arány már csak 40 százalék volt, a trend pedig azóta is romlik.

A társadalmi mobilitás elakadása globális jelenség a fejlett világban. Kutatások bizonyítják, hogy alig néhány évtized alatt a felére zuhant azoknak az aránya, akik képesek felülmúlni szüleik anyagi helyzetét.

Ironikus módon ma egy fejlődő országban élő fiatalnak jobbak az esélyei a kitörésre, mivel ott az alapvető technológiai felzárkózás és az oktatás kiterjesztése önmagában is gyors életszínvonal-emelkedést hoz. Európában viszont kimerültek ezek a könnyen kiaknázható tartalékok, a gazdasági növekedés pedig önmagában már nem képes felemelni a társadalom széles rétegeit.

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A kormányok mozgástere minimálisra szűkült. Az elmúlt évek válságai nyomán az európai államadósságok és költségvetési hiányok az egekbe szöktek. A befektetők egyre drágábban finanszírozzák ezt az adóssághegyet, ami azonnali megszorításokat tenne szükségessé. A döntéshozók így megoldhatatlan csapdahelyzetbe kerültek, mivel egyszerre kellene csökkenteniük a kiadásokat, miközben hatalmas összegeket kellene a gazdaságba pumpálniuk a fiatalok esélyeinek javítása érdekében.

A kilátástalanság egyre inkább a politikai szélsőségek felé sodorja a fiatal szavazókat, akik készek hátat fordítani a hagyományos elitnek. Európa ugyanis a lehetőségei határához érkezett. Ahogy Kenneth Rogoff, a Harvard professzora rávilágított, a kontinens egy lassan leépülő múzeummá válik. Az európai államok fenntarthatatlan jóléti rendszereket működtetnek egy gyorsan elöregedő társadalomban, hatalmas adósságok árán.

A kérdés már rég nem az, hogy kinek adjon az állam, hanem az, hogy honnan vonjon el forrásokat az államcsőd elkerülése érdekében. A demográfiai valóság nem teszi lehetővé a jelenlegi rendszer fenntartását, az európai államok ugyanis nem finanszírozhatnak többé évtizedeken át tartó nyugdíjas éveket a korábbi aktív életszínvonalon. Ha a politikai vezetés nem hozza meg ezeket a súlyos áldozatokkal járó döntéseket az idősek és a vagyonosok terhére, a megélhetési és lakhatási válságba süllyedő fiatalok egyszerűen nem fognak családot alapítani. Ezzel pedig Európa a saját jövőjét áldozza fel.
Címlapkép: Getty Images
#európa #államadósság #gazdaság #munkaerőpiac #fiatalok #lakhatás #lakásárak #elöregedés #mesterséges intelligencia #gen z
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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