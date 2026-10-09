Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?

A mentális egészség egyre fontosabb kérdéssé válik a vállalatoknál. A munkavállalókat érő túlterhelés, a kiégés kockázata és a munka-magánélet egyensúlyának felborulása a cégek szerint nemcsak egyéni, hanem szervezeti problémát is jelenthet. A hazai nagyvállalatok ezért egyre többféle eszközzel próbálják támogatni dolgozóik testi és lelki jóllétét, a pszichológiai segítségtől és stresszkezelő programoktól kezdve a rugalmas munkavégzésen át egészen a karriertámogatásig. Ugyanakkor abban is egyetértenek, hogy önmagában néhány wellbeing-program még nem teremt támogató munkahelyi környezetet, a munkakörnyezetnek, a vezetői kultúrának és a munkaszervezésnek is alkalmazkodnia kell. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan közelítik meg a kérdést a hazai nagyvállalatok, milyen segítséget kínálnak munkatársaiknak, és miből látják, hogy valóban működnek-e ezek a programok.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális gazdasági vagy társadalmi kérdést járunk körül, hogy átfogó képet adjunk az adott témáról. Ezúttal mentális egészség világnapja alkalmából azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan kezelik a vállalatok a munkahelyi mentális egészség kérdését, milyen eszközökkel támogatják dolgozóik jóllétét, és hogyan illeszkedik mindez a mindennapi vállalati működésbe.

A Pénzcentrum kérdéseire ezúttal a Bonafarm Csoport, az Erste Bank, a K&H Bank, a KITE Zrt. és az OTP Bank válaszolt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen konkrét programokat és szolgáltatásokat kínálnak munkatársaiknak, hogy hogyan mérhető a wellbeingre fordított összegek megtérülése, valamint hogy milyen üzleti előnyökkel járhat a munkavállalók mentális egészségének támogatása.

A válaszok alapján elmondható, hogy a wellbeing egyre inkább a vállalatok működésének szerves része. A pszichológiai támogatás és a mentális egészséget segítő szolgáltatások mellett a vezetői odafigyelés, a közösségépítés, a fejlődési lehetőségek és az őszinte kommunikáció szerepe vált fontossá. Több vállalat is hangsúlyozta, hogy önmagában a programok széles kínálata nem elég: a mindennapi munkakörnyezetnek is támogatnia kell a dolgozók jóllétét. Az üzleti megtérülés ugyanakkor nehezebben számszerűsíthető, ezért a cégek többek között az elköteleződést, a munkavállalói elégedettséget, a fluktuációt, a hiányzásokat és a programok igénybevételét figyelik legtöbbször.

Bonafarm Csoport: Fontosak a világos elvárások, a tisztázott feladatok és a tervezhető munkaterhelés

A Bonafarm Csoport elmondta, hogy az egyedi juttatásoktól egy átfogó, a mindennapokba is beépülő szemlélet felé mozdultak el: ma már nemcsak arra figyelnek, hogy baj esetén legyen gyors és minőségi segítség, hanem a megelőzésre is, valamint, hogy a Bonafarm egy olyan közösség legyen, ahol a dolgozók figyelmet és támogatást kaphatnak és adhatnak is egymásnak.

Első lépésként 2021-ben bevezették a Bonafarm Egészségbiztosítási programot. Ennek keretében ma több mint 7000 kollégájuk vehet igénybe díjmentesen vizsgálatokat és ellátásokat az ország több mint 700 magánegészségügyi szolgáltatójánál, a szolgáltatás tartalmát pedig folyamatosan bővítik. 2023 óta a munkavállalói csomag öt alkalmas ingyenes pszichológusi konzultációt is tartalmaz, így a dolgozók szakember segítségét kérhetik, ha szükségük van rá.

A következő lépést a dolgozók visszajelzései határozták meg. A 2024-es belső elégedettségi felmérésük megmutatta, hogy a közösségi élet és a mentális jóllét olyan terület, ahol még többet tehetnek. Erre válaszul 2025-ben elindították közösségépítő és mentális jólléti (wellbeing) programukat, amelyet belső kommunikációs csatornáikon keresztül juttattak el minden kollégához.

A program abban segít, hogy a kollégák időben tegyenek az egészségükért, legyen ötletük és lehetőségük a munka utáni feltöltődésre, tudatosabban bánjanak a képernyő előtt töltött idővel, és hogy a nap mint nap együtt dolgozó kis csapatok – a mikroközösségek – közelebb kerüljenek egymáshoz

– részletezte a vállalat.

Kifejtették azt is, hogy a program havi tematikára épül. Minden hónapban más fókuszt választanak, és külső szakértők, orvosok, pszichológusok, valamint a csoporton belüli szakembereik (pl. fenntarthatósági vagy IT-biztonsági dolgozók) bevonásával kínálnak szakértői tartalmakat, gyakorlati tippeket és közösségi aktivitásokat.

A Bonafarm Csoport megjegyezte, hogy az első év eredményei biztatóak: a 2026-os dolgozói elégedettségi felmérésük szerint a közösségi élet és a mentális jóllét programuk első évében 7 százalékkal javult a mentális jóllét mutatója. Mint mondták, a visszajelzések alapján leginkább azok a kezdeményezések működnek, amelyek a mikroközösségeket erősítik: a kisebb, nap mint nap együtt dolgozó csapatokat, műszakokat, irodai egységeket.

Egy több mint 7000 fős és több mint 100 telephelyen működő vállalatcsoportban az összetartozás élménye jellemzően ezekben a kis közösségekben születik meg, ezért programjainkat is úgy alakítjuk, hogy ezeket a csapatokat hozzák közelebb egymáshoz

– tették hozzá.

A legnépszerűbbek a csoportos aktivitások – a tematikus közös napok és kihívások, amelyeken egy-egy csapat együtt vesz részt –, valamint a saját fejlesztésű online játékaink. Ezek rövid, könnyed kikapcsolódást adnak a munkanap során, beszédtémát teremtenek a kollégáknak, közös élmények születnek általuk így a mikroközösségek mindennapi összetartását is erősítik. Programjainkat a cégcsoport egységes értékrendje, munkáltatói márkánk és értékígéreteink mentén alakítjuk.

A vállalat meggyőződése, hogy a juttatások és a programok akkor hatnak igazán, ha a mindennapi munkakörnyezet is támogató. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nincs mindenkire érvényes recept: kollégáik jelentős része fizikai munkakörben, sokszor több műszakban dolgozik, ahol a rugalmasság mást jelent, mint egy irodában, ezért telephelyenként, a helyi igényekhez igazodó megoldásokat kell találniuk.

Erre jó példaként említették a több műszakos telephelyüket, ahol a műszakrendet úgy alakították át, hogy létrejött egy állandó éjszakás csapat. A vállalat szerint azoknak a dolgozóknak kedvez, akik napközben a hozzátartozójukat gondozzák, este pedig dolgozni tudnak. Mint mondták, a dolgozók a beosztást kifejezetten kedvelik, mert így össze tudják egyeztetni a munkát és a családi feladatokat. A szellemi munkakörök esetében pedig – a terület sajátosságaihoz igazodva, eltérő mértékben – lehetőség van otthoni munkavégzésre is.

Fontosak a világos elvárások, a tisztázott feladatok és a tervezhető munkaterhelés. Azon dolgozunk, hogy kialakuljon egy nyílt visszajelzési kultúra, amelyben a kollégák és a vezetők rendszeresen, őszintén beszélnek egymással, és bátran jelezhetők a nehézségek

– emelték ki.

A Bonafarm Csoport a Pénzcentrum kérdésére arról is beszélt, hogy a mentális jóllét támogatása természetesen üzleti érdek is. Hangsúlyozták: aki mentálisan jól van, az motiváltabb, hatékonyabban dolgozik és elkötelezettebb, ellenben a kezeletlen nehézségek kiégéshez, hiányzáshoz, végső soron akár a munkavállaló távozásához is vezethetnek.

A megtérülést ezért több mutató mentén is követik. Ilyenek egyrészt a számszerű mutatók, amelyeket havi szinten követnek: a betegszabadság és táppénz, a hiányzás és a helyettesítés költsége, a fluktuáció, az exit interjú outputja és az ahhoz kapcsolódó intézkedések, valamint a toborzási igény és költségek alakulása.

Másrészt ilyenek a minőségi mutatók is: a motiváció, a lojalitás, az elköteleződés (például eNPS), valamint a figyelmetlenségből eredő selejt és munkahelyi balesetek száma.

Erste Bank: A mentális egészség nem egy kampány, hanem folyamatos szervezeti feladat

Az Erste Banknál régóta átfogó szemléletben gondolkodnak az egészségről: a fizikai, a mentális és a pénzügyi egészségre egyaránt figyelmet fordítanak, hiszen ezek egymást erősítő pillérek. Ezt a tudatos építkezést már évekkel ezelőtt elkezdték, amelynek fontos mérföldköve volt az ErsteCare program 2019-es bevezetése. A programban a dolgozók számára átfogó egészségügyi vizsgálatot, rizikó- és mentális egészség felmérést, valamint pszichológiai és pszichiátriai konzultációs lehetőséget is biztosítanak.

A mentális egészség támogatása azonban a bank szerint jóval többet jelent annál, mint hogy egy vállalat segítséget kínál akkor, amikor már kialakult egy probléma, a prevenciónak legalább ekkora szerepe van. Ezért is az ErsteCare program további eleme az alkotói szabadság: a dolgozók bizonyos élet- vagy karrierhelyzetekben 1–4 hét időt kaphatnak arra, hogy kiszakadjanak a napi működésből, feltöltődjenek és új perspektívával térjenek vissza.

Fontosnak tartják azt is, hogy legyenek olyan lehetőségek, amelyek az egyén hosszabb távú megújulását támogatják. Ide tartozik a belső mobilitás, a karriertanácsadás és a mentoring. Nemcsak abban segítenek gondolkodni, hogy hogyan lehet valaki vezető, hanem abban is, hogy miként tud oldalirányban fejlődni, új területet vagy új szakmai szerepet kipróbálni. Mint mondták, sok esetben már önmagában az is jelentős mentális megújulást tud hozni, ha valaki ismét azt érzi, hogy fejlődik, használja a képességeit és van hatása a saját pályájára.

Mindemellett a közösség erejére is tudatosan építenek: az Ersténél 22 önszerveződő munkavállalói klub működik a sporttól az önismereten és az egészségen át a könyv-, társasjáték- vagy éppen a kertészklubig. Emellett a kollégáiknak mentális egészség témájú webinárokat is szerveznek, és a vezetőfejlesztésben is egyre hangsúlyosabban jelenik meg többek közt a túlterhelés vagy a kiégés jeleinek felismerése.

Ami pedig a tapasztalataink alapján igazán működik, az nem feltétlenül egyetlen program. Az a legerősebb, amikor a támogató kultúra, a vezetői odafigyelés és a konkrét eszközök egymást erősítik. A mentális egészség ugyanis nem egy kampány vagy egy évente egyszer előkerülő téma, hanem folyamatos szervezeti feladat

– hangsúlyozta az Erste Bank.

A bank arról is beszélt, hogy az egyik legfontosabb felismerésük volt a területen, hogy a mentális egészség tekintetében a felelősség három szintjének, az egyéni, a vezetői és a szervezeti felelősségnek az együttes működésére van szükség

Megjegyezték, hogy a munkakörnyezet akkor támogató, ha az embereknek van bizonyos fokú kontrolljuk a saját munkájuk felett és őszintén jelezhetik, ha valami nem működik, illetve megoszthatják a javaslataikat, részt vehetnek az új folyamatok kialakításában. Szerintük ez azért is fontos, mert az irodai munkában a digitális és információs túlterhelés, a folyamatos határidőnyomás, az állandó időhiány érzése jelenti a legnagyobb kockázatot, illetve az, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs ráhatása arra, ami vele történik.

Az Erste Banknál támogatják a home office-t és a távmunkát is, ami szerintük sokat segíthet a munka és a magánélet összehangolásában, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt is tudatosan kell használni, mivel a rugalmasság önmagában nem garancia a jóllétre. Otthonról akár könnyebb meg is hosszabbítani a munkanapot, vagy elveszíteni azokat a természetes szüneteket, amelyeket az irodai közösségi kapcsolódás ad, hiszen a kollégákkal történő mindennapos beszélgetések, közös ebéd, kávézás egyaránt hozzájárulnak a mentális egészséghez.

A banknál a vezetők szerepét is meghatározónak tartják. Úgy gondolják, hogy nem az a kulcskérdés, hogy egy vezető „meg tudja-e oldani” a kollégája mentális problémáját, hanem az, hogy észreveszi-e a változást, mer-e kérdezni, tud-e figyelni, és szükség esetén képes-e változtatni a munkaszervezésen, vagy el tudja-e irányítani az illetőt megfelelő segítségforráshoz.

A legfontosabb az, hogy a kolléga ne érezze magát egyedül vagy beszorítva egy helyzetbe, hanem lássa, hogy vannak választási lehetőségei, és van vezetői és szervezeti támogatása a változtatáshoz. A mentális egészséget leginkább egy olyan kultúra védi, ahol erről természetes módon lehet beszélni

– tette hozzá a bank.

A Pénzcentrum kérdésére azt is elmondták, hogy a mentális egészség támogatását nem érdemes kizárólag klasszikus pénzügyi ROI-ként (Return on Investment, vagyis befektetésarányos megtérülés) kezelni. Kiemelték, hogy a mentális jóllét szervezeti teljesítménytényező, hatással van a motivációra, az elköteleződésre, a teljesítmény fenntarthatóságára és arra is, hogy egy vállalat mennyire tudja hosszú távon megtartani a kollégáit, éppen ezért több mutatót érdemes együtt nézni.

Az Erste Bank szerint a munkavállalói elégedettség és elköteleződés alakulása mellett releváns lehet a fluktuáció, a hiányzások, a hosszabb távollétek, a belső mobilitás mértéke, illetve az is, hogy a dolgozók mennyire használják a számukra rendelkezésre álló wellbeing- és egészségügyi szolgáltatásokat. Ugyanilyen fontosnak tartják a kvalitatív visszajelzéseket is: mit mondanak a kollégáik arról, hogy mennyire érzik magukat támogatva, mennyire mernek segítséget kérni, és van-e lehetőségük változtatni egy számukra tartósan megterhelő helyzeten.

Ez egyben szemléletbeli kérdés. Egy olyan szervezet, ahol az emberek hosszú távon is képesek jól teljesíteni, fejlődni és közben megőrizni a fizikai és mentális egészségüket, fenntarthatóbb szervezet. Ezért mi a wellbeingre nem elszigetelt juttatásként, hanem a munkáltatói működés egyik hosszú távú alapjaként tekintünk, mert számunkra fontos, hogy a kollégák ne csak jól teljesítsenek, hanem hosszú távon is jól legyenek a munkahelyükön

– jegyezte meg a pénzintézet. Hozzátették, hogy elköteleződésüket tovább erősíti, hogy idén alapítóként csatlakoztak a Mindwell által kezdeményezett MentalCare Manifestóhoz, amelynek célja, hogy a munkahelyi mentális egészség támogatása egyre tudatosabban és hangsúlyosabban jelenjen meg a szervezetek működésében.

K&H Bank: Nemcsak azt érdemes vizsgálni, mennyibe kerül a wellbeing, hanem azt is, milyen költsége van a hiányának

A K&H-nál elmúlt években a wellbeing stratégiai témává vált, amely közvetlenül kapcsolódik a munkavállalói élményhez, ahhoz, hogy lehetőséget teremtsenek ezen a területen is a fejlődésre, valamint az elkötelezettséghez és az üzleti eredményeikhez.

A munkatársi visszajelzésekre épülő programuk a mentális, a fizikai, a szociális, a pénzügyi és az intellektuális jóllét öt pillérére építve többek között mentálhigiénés és burnout-prevenciós konzultációkkal, stresszkezelő és életmód-előadásokkal, mindfulness- és önismereti lehetőségekkel, videótárral, wellbeing nagykövetekkel és közösségi programokkal támogatja a dolgozókat. Tapasztalataik szerint a közösség, a rugalmasság és a kiégés megelőzésre fókuszáló támogatás a leghatékonyabb.

A wellbeing nem pusztán program, hanem kultúrakérdés, ezért a munkaszervezésnek és a vezetői működésnek is olyan biztonságos, rugalmas és támogató közeget kell teremtenie, amelyben a kollégák közösséghez tartozhatnak és lehetőséget kapnak a fejlődésre

– emelték ki.

A K&H-nál a hibrid munkavégzés segíti a munka-magánélet egyensúlyát és az egyéni rugalmasságot, miközben személyes programokkal erősítik a közösségi kapcsolatokat.

A vezetők feladata a túlterhelés jeleinek felismerése, a pszichológiai biztonság megteremtése és egy olyan közeg kialakítása, ahol a mentális nehézségekről stigma nélkül lehet beszélni, és ahol a munkatársak támogatást kapnak jóllétük megőrzéséhez és önmaguk fejlesztéséhez.

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő, mi derült ki a magyar munkavállalókról, ezt te sem hitted volna el A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.

A K&H Bank elmondta, hogy a dolgozók mentális egészségébe fektetett pénz megtérülésének mérésénél nemcsak azt érdemes vizsgálni, mennyibe kerül a wellbeing, hanem azt is, milyen költsége van a hiányának.

A banknál a munkavállalói visszajelzésekből, az elkötelezettségi és részvételi adatokból, valamint hosszabb távon a megtartás, a fluktuáció, a hiányzás, a teljesítmény, a munkáltatói márka és a vezetői hatékonyság változásából következtetnek a program eredményességére. A valódi megtérülést szerintük az jelenti, ha a wellbeing a mindennapi működés részévé válik, és egyszerre támogatja a magas teljesítményt, fejlődést és a munkatársi jóllétet.

KITE: A wellbeing nem elég, a munkavállalói jóllét megteremtéséhez elengedhetetlen a támogató munkahelyi környezet

A KITE Zrt. kiemelte, hogy az elmúlt években a külső gazdasági körülmények turbulens változásai és az ebből fakadó bizonytalanság, olykor szorongás a modern civilizáció egyik legnagyobb mentális kihívásává vált. A megváltozott körülmények pedig rávilágítottak arra, hogy a KITE Zrt.-nél is új alapokra kell helyezzék a munkavállalói egészség fogalmát.

Mint mondták, a vállalat számára mindig is elsődleges fontosságú volt a dolgozók egészségi állapota, ugyanakkor a korábbi években elsősorban a fizikai egészség és a prevenció állt az aktivitásaik fókuszában, melyet jól példáz, hogy 2018 óta minden munkatársuk számára elérhető a KITE által finanszírozott komplex egészségbiztosítási csomag. Mára sokkal szélesebben értelmezik a munkavállalói jóllétet, és a mentális egészség is ugyanolyan fontos területté vált a vállalatnál. Ezen felismerés nyomán vezették be 2025-ben a „Számíthatsz Ránk!” munkavállalói támogató programot, melynek keretében munkatársaik és azok közvetlen családtagjai pszichológiai és életvezetési kérdések mellett akár pénzügyi, jogi vagy egészséges életmóddal kapcsolatos problémákban is szakértői segítséget kérhetnek, biztosítva számukra az anonimitást is.

A program elindításakor fontosnak tartották azt is, hogy a segítség könnyen hozzáférhető legyen, ezért a személyes konzultáció mellett telefonos, online és digitális lehetőségek is rendelkezésre állnak a résztvevők számára. Ezt egészíti ki az immáron második éve megszervezett Egészséghónap programuk, valamint a sportprogramok és az edukációs kezdeményezéseik.

A tapasztalatunk az, hogy nincs egyetlen olyan program, amely mindenki számára egyformán megoldást nyújt. Van, akinek egy sportkihívás ad lendületet, másnak egy pszichológussal folytatott négyszemközti beszélgetés, megint másnak egy stresszkezeléssel vagy pénzügyi tudatossággal foglalkozó előadás. Ezért arra törekszünk, hogy eltérő életkorban, élethelyzetben lévő kollégáink számára minél többféle, könnyen elérhető lehetőséget kínáljunk, miközben folyamatosan figyeljük, mire van valódi igény a kollégák részéről, és ezzel bővítjük a gondoskodó szolgáltatásaink körét

– mondta el a KITE Zrt.

Hangsúlyozták ugyanakkor azt is, hogy önmagában a wellbeing programok és szolgáltatások kínálata nem vezet célra, a munkavállalói jóllét megteremtéséhez és az e célból indított programok sikerességéhez elengedhetetlen a támogató munkahelyi környezet.

A vállalat szerint a mentális egészség szempontjából rendkívül fontos a stabilitás, a kiszámíthatóság, a visszajelzés lehetősége és a munka-magánélet egyensúlya. A KITE-nél ebből adódóan igyekeznek a munkakörök sajátosságaihoz igazodó rugalmasságot biztosítani, így ahol a feladatok jellege azt lehetővé teszi, home office vagy hibrid munkavégzés érhető el a dolgozók számára, míg a kisgyermekkel töltött távollétből visszatérő kollégáknál részmunkaidős megoldással is igyekeznek segíteni a visszafoglalkoztatást.

Ugyanakkor egy olyan vállalatnál, mint a KITE, ahol nagyon sokféle munkakör létezik, nem lehet minden területen ugyanazokat a megoldásokat alkalmazni. Számunkra ezért a rugalmasság inkább azt jelenti, hogy folyamatosan keressük, az adott munkakörben és élethelyzetben mivel tudjuk a kollégákat támogatni

– jegyezte meg a vállalat.

Hozzátették azt is, hogy nagyon fontosnak tartják a munkavállalói visszajelzéseket, ezért évente anonim munkavállalói elégedettségmérést is szerveznek, melynek eredményei alapján konkrét cselekvési terveket dolgoznak ki a dolgozók által javasolt területek fejlesztésére.

Mindezek mellett a vezetők szerepét is meghatározónak tartják, hiszen sok esetben ők érzékelik elsőként, ha egy kolléga túlterhelt vagy támogatásra van szüksége. Ennek elősegítésére évente kétszer teljesítményértékelést tartanak, így biztosítva a lehetőséget a folyamatos visszajelzésre a kollégák munkájáról, valamint a vezetők működéséről is.

Megjegyezték, hogy bár a mentális egészségről való nyílt kommunikáció még társadalmi szinten sem természetes minden helyzetben, de azzal, hogy ezen a területen is konkrét és könnyen elérhető támogatást biztosítanak a munkatársaik számára, megtették az első fontos lépést egy nyitottabb és támogatóbb munkahelyi kultúra felé.

A Pénzcentrum kérdésére a vállalat elmondta, kétségtelen, hogy az elért üzleti eredmények és a munkavállalók mentális egészsége között szoros az összefüggés, mely az egyéni és az ebből származtatott szervezeti hatékonyságban nyilvánul meg leginkább, ugyanakkor szerintük ez az egyik legnehezebben számszerűsíthető terület, és talán a táppénzes napok számának alakulása nyújt ehhez némi közvetett adatot, kapaszkodót.

Arra is kitértek, hogy a KITE humánpolitikájában egy wellbeing program eredményességét nem azzal mérik, hogy rövid távon hány forintot hozott vissza a vállalat számára, hanem sokkal inkább az éves elégedettségmérés eredményei, a különböző programok részvételi adatai és maguk a munkavállalói visszajelzések jelentenek információt számukra. A vállalat szerint mindezek mellett hosszabb távon olyan HR-mutatók változása is érdekes lehet, mint a fluktuáció, a hiányzások vagy a munkavállalói megtartás. Az anonim szolgáltatásoknál különösen fontosnak tartják, hogy az igénybevétel visszamérése ne menjen a bizalom rovására, ezért ezen esetekben csak az összesített adatokból és visszajelzésekből van lehetőségük következtetéseket levonni.

Mi inkább abban látjuk a megtérülést, ha egy programot a kollégák valóban használnak, értékesnek tartanak, és az segítséget jelent nekik egy nehezebb élethelyzetben vagy éppen annak megelőzésében. Egy időben igénybe vett pszichológiai konzultáció, egy egészségügyi probléma korai felismerése vagy akár a pénzügyi stressz csökkentése nehezen fordítható le azonnal forintra. Hosszabb távon azonban mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb, elkötelezettebb munkatársaink legyenek. Számunkra ez legalább olyan fontos megtérülés, mint egy klasszikus pénzügyi mutató

– hangsúlyozta a vállalat.

OTP Bank: A munkatársi jóllét támogatása egyszerre egyéni felelősség, munkáltatói feladat és üzleti érdek is

Az OTP Banknál azt vallják, hogy a dolgozók támogatása nem csupán a nehéz élethelyzetek kezeléséről szól, legalább ilyen fontos a megelőzés és az olyan munkahelyi környezet kialakítása, amely hosszú távon is hozzájárul a testi-lelki jólléthez.

Mint mondták, a jóllétet minél átfogóbb szemlélettel igyekeznek megközelíteni: munkatársainkat több mint harminc szolgáltatással támogatják a fizikai, a mentális, a pénzügyi, valamint a közösségi és érzelmi jóllét területén.

A mentális egészség támogatására is többféle lehetőséget biztosítanak. Mentálisan megterhelő élethelyzetekben pszichológus, mentálhigiénés szakember vagy coach segítsége vehető igénybe, legyen szó akár munkahelyi, akár magánéleti kihívásokról. A szolgáltatást külső partner biztosítja teljes diszkréció mellett, így a bank nem szerez információt arról, hogy ki és milyen témában fordult szakemberhez.

A megelőzés érdekében készségfejlesztő programokkal támogatják többek között a stresszkezelést és a változásokhoz való alkalmazkodást, emellett szakértői webináriumokkal is segítik a dolgozókat. Kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a különböző élethelyzetekben lévő kollégáik számára releváns támogatási formákat kínáljanak. A családosok számára gyermekprogramok, családi rendezvények és nyári táborok állnak rendelkezésre, míg a nyugdíj előtt álló munkatársakat interaktív életszakasz-tervező kurzussal segítik. Évente két alkalommal tematikus Egészségnapot is szerveznek, ahol egészségügyi szakemberek és dietetikusok előadásai mellett a mentális jólléthez kapcsolódó workshopok és szakmai programok is elérhetők.

Számunkra a gondoskodás azt is jelenti, hogy folyamatosan figyelünk a munkatársi visszajelzésekre. Ezek alapján jelenleg az egészség- és nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulások, az egészségbiztosítási szolgáltatások, a jutalomüdülések és a munkavállalói kedvezmények jelentik a legnagyobb értéket kollégáink számára

– emelte ki a bank.

Ugyanakkor az OTP Bank is hangsúlyozta, hogy a wellbeing-programok önmagukban nem elegendőek. Szerintük a dolgozók jóllétét alapvetően meghatározza a mindennapi munkavállalói élmény, a vezetői működés, a terhelés tudatos kezelése, a munka-magánélet egyensúlya, valamint egy olyan szervezeti kultúra, amelyben természetes a visszajelzés és az elismerés, ugyanakkor a segítségkérésnek sincs akadálya.

A banknál ezért a gondoskodás fogalmát tágabb értelemben kezelik. Az egészségügyi és mentális támogatások mellett sport- és rekreációs lehetőségekkel, családokat támogató programokkal, közösségi kezdeményezésekkel, valamint a pénzügyi jóllétet erősítő megoldásokkal is hozzájárulnak a munkatársaik kiegyensúlyozott mindennapjaihoz. Emellett azokban a munkakörökben, ahol a feladatok jellege ezt lehetővé teszi, rugalmas munkavégzési formákat és home office lehetőséget biztosítanak.

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az OTP Bank elnyerte a „Családbarát Munkahely” címet. Számunkra a családbarát és gondoskodó munkahely azt jelenti, hogy munkatársainkra nem csupán munkavállalóként, hanem egyéni élethelyzeteikkel együtt tekintünk, és ezekhez igazodva nyújtunk támogatást

– jegyezték meg.

A jóllét viszont a bank szerint nem lehet kizárólag munkáltatói kezdeményezés. Fontosnak tartják, hogy folyamatos párbeszéd alakuljon ki a dolgozókkal, és a támogatási rendszer a valós igényekhez igazodva fejlődjön tovább. Az OTP Banknál ezért rendszeresen figyelemmel kísérik a munkatársi visszajelzéseket, és ezek alapján fejlesztik szolgáltatásainkat.

A bank a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy a munkatársi jóllét támogatása egyszerre egyéni felelősség, munkáltatói feladat és üzleti érdek is, ugyanakkor a programok eredményességét nem tartják célszerűnek kizárólag pénzügyi mutatókon keresztül értékelni.

Jólléti szolgáltatásaik egyik fontos céljának tartják a munkatársi elkötelezettséget, és ezen keresztül a szervezeti teljesítmény támogatását. Ennek megfelelően több szempont alapján vizsgálják programjaik hatékonyságát: figyelemmel kísérik azok ismertségét és igénybevételét, értékelik a dolgozók elégedettségét, valamint rendszeresen mérik a munkatársi visszajelzéseket és az elkötelezettségi mutatókat.

Legutóbbi célzott éves felmérésükben több mint 9 ezer dolgozójuk vett részt. Az elkötelezettségi mutató 82 százalékot ért el, ami két százalékponttal magasabb az előző mérés eredményénél. Tapasztalataik szerint a jóllét az elkötelezettség egyik meghatározó tényezője, ezért ezek az eredmények megerősítették a bankot abban, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítsanak a dolgozók testi, lelki és pénzügyi jóllétének támogatására.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.