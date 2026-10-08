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Felmondás előtt állhat rengeteg magyar dolgozó: tömeges menekülés jöhet, pedig hatalmas a kockázat
HRCENTRUM

Felmondás előtt állhat rengeteg magyar dolgozó: tömeges menekülés jöhet, pedig hatalmas a kockázat

Pénzcentrum
2026. október 8. 17:01

A munkahelyváltás mára a munkavállalói életút természetes része lett, ugyanakkor sokszor ezt a döntést nem könnyű meghozni, hiszen számos szempont befolyásolja. A fizetés mellett a munkahelyi légkör, a rugalmasság, a fejlődési lehetőségek és a munka-magánélet egyensúlya is fontos szerepet játszik abban, hogy valaki marad-e a jelenlegi munkahelyén. Eközben viszont a bizonytalanabbá váló munkaerőpiaci környezet óvatosságra intheti azokat is, akik egyébként nyitottak lennének a váltásra.

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A munkahelyváltás ma már nem számít rendkívüli eseménynek: friss felmérések szerint a munkavállalók többsége ugyan nem keres aktívan másik munkahelyet, ugyanakkor 40 százalékuk igent mondana egy vonzó ajánlatra.

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A fizetés természetesen továbbra is az egyik legerősebb ösztönző. 2026 elején a versenyszférában dolgozók mindössze 48 százaléka kapott béremelést, miközben a munkavállalók 64 százaléka elégedetlen volt a fizetésével. A fizetésüket keveslők 62 százaléka ráadásul csak 20 százalék feletti béremeléssel lett volna kibékülve.

A fizetés mellett az utóbbi időben igen fontossá vált a munkavállalók számára a jobb munka-magánélet egyensúly, de a munkahelyi légkör, a fejlődési lehetőségek, a kiszámíthatóság és a rugalmas munkavégzés is egyre fontosabb szempont számukra: egy februári felmérés szerint a munkavállalók 33 százalékánál például már elvárás a home office.

A magyar munkaerőpiacon ugyanakkor az elmúlt időszakban nem volt könnyű a váltás: a KSH legfrissebb adatai szerint egy év alatt 24 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig 4,8 százalékra emelkedett. Jelentősen nőtt a tartósan munka nélkül lévők aránya is: egészen 33,7 százalékig emelkedett, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliek nagyjából harmada legalább egy éve próbál elhelyezkedni.

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A munkahelyváltás mindig kockázattal is jár, ráadásul egy bizonytalanabb munkaerőpiaci környezetben különösen megfontolandó döntés lehet felmondani. Ezt a munkavállalók is érzik és tudják, közel kétharmaduk szerint ma jóval nehezebb a szakmájukban elhelyezkedni, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is magas, 59 százalék azoknak az aránya, akik egy éven belül munkahelyváltást terveznek.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
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