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Hatalmas változás jöhet a magyar kórházakban és rendelőkben: 123 ezer egészségügyi dolgozót érinthet az új béremelés

Pénzcentrum
2026. október 25. 08:34 4 perc

Mintegy 123 ezer egészségügyi dolgozó fizetése emelkedhet 2027-től, a kormány évente 192 milliárd forintot fordítana a bérrendezésre – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldalán. A tervek szerint átlagosan 15 százalékos béremelés valósulhat meg, amely a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt akár 17 százalékos nettó keresetnövekedést is jelenthet. A változás az ápolók és más egészségügyi szakdolgozók mellett az intézmények működését biztosító munkatársakat is érintené.

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Átfogó bérrendezésre készül az Egészségügyi Minisztérium, amelynek keretében 2027-től mintegy 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó fizetését emelnék meg. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arról számolt be, hogy a kormány évente 192 milliárd forint többletforrást biztosítana a béremelésre.

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A miniszter szerint ez lenne az eddigi legszélesebb körű bérrendezés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben, mivel olyan dolgozói csoportokat is bevonnának, amelyek a korábbi fizetésemelésekből kimaradtak.

A tervezett átlagos béremelés 15 százalékos lenne, az adóváltozásokkal együtt pedig egyes dolgozók nettó keresete akár 17 százalékkal is növekedhetne. A pontos összegek azonban egyelőre nem ismertek, mivel az új bértábla véglegesítése még folyamatban van.

Kiknek emelkedhet a fizetése?

A bérrendezés elsősorban az egészségügyi szakdolgozókat és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintené. A kórházakban, szakrendelőkben, a mentésben és az alapellátásban dolgozók közül többek között az ápolók, szakápolók, asszisztensek, laborasszisztensek, dietetikusok, gyógytornászok, szülésznők, védőnők és radiográfusok számíthatnak fizetésemelésre.

A jogosultak között szerepelnének a mentőtisztek, mentőápolók, mentésirányítók és mentőgépkocsi-vezetők, valamint a műtőssegédek, boncmesterek, gyógymasszőrök, beteghordók, szociális munkások és egészségügyi szakoktatók is.

A miniszter bejelentése szerint a béremelés a vállalkozó háziorvosoknál és fogorvosoknál dolgozó szakdolgozókra is kiterjedne. Így az ezekben a praxisokban foglalkoztatott ápolók, asszisztensek, kiterjesztett hatáskörű ápolók és fogászati asszisztensek szintén az érintettek közé tartoznának.

A tervezett bérrendezés ugyanakkor nem kizárólag a közvetlen betegellátásban dolgozókat érintené. Az egészségügyi intézmények működését biztosító munkatársak, köztük az informatikusok, a pénzügyi és számviteli dolgozók, a bér- és munkaügyi ügyintézők, az élelmezési területen foglalkoztatottak, az anyaggazdálkodási munkatársak és a raktárosok is részesülhetnének belőle.

A korábbi béremelésekből kimaradt dolgozókat is bevonnák

Hegedűs Zsolt külön kitért azokra a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó szakemberekre, akik nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban végzik munkájukat, ezért a korábbi bérrendezésekből kimaradhattak.

A tervek szerint az otthoni szakápolásban, az otthoni hospice-ellátásban, a betegszállításban és a dialízisellátásban foglalkoztatott szakdolgozók is jogosultak lennének a béremelésre. Ide tartozhatnak többek között az ápolók, szakápolók, gyógytornászok, fizikoterapeuták és diplomás ápolók. Emellett egyes alapítványi és más közfeladatot ellátó egészségügyi szolgáltatók munkatársait is bevonnák a rendszerbe. Az érintett alapítványok pontos körét és a részvétel feltételeit később határozzák meg.

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Új bértábla készül: háromévente emelkedhet a fizetés

A minisztérium a béremelés mellett az egészségügyi szakdolgozók előmeneteli rendszerét is átalakítaná. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint egy új, hat besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból álló bértáblát készítenek elő.

Az új rendszer célja, hogy a fizetések ne kizárólag az egyszeri bérrendezések alkalmával emelkedjenek, hanem a szakmai tapasztalat és a magasabb képzettség megszerzése is kiszámítható keresetnövekedést eredményezzen.

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A tervek alapján a dolgozók a szakmai gyakorlatuk szerint jellemzően háromévente léphetnének magasabb bérfokozatba. Az elismert gyakorlati időtől függően azonban egyes munkavállalók akár már egy évvel a bérrendezés után újabb alapbéremelésre válhatnának jogosulttá, míg mások két vagy három év elteltével léphetnének tovább.

A magasabb szakképzettség megszerzése szintén fizetésemelést eredményezhetne, amennyiben a dolgozó ennek megfelelő, magasabb besorolású munkakörbe kerül. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új rendszer kialakításánál az alacsonyabb bérek felzárkóztatása is kiemelt szempont.

Hegedűs Zsolt közlése szerint az új bértábla véglegesítéséről szóló egyeztetések már az utolsó szakaszban tartanak. A pontos besorolásokról, az új fizetésekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium később ad hivatalos tájékoztatást.

 
Címlapkép: Getty Images
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