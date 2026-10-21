2026. október 21. szerda Orsolya
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását: csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző egészségügyi dolgozókból álló csoport sétál egy kórházi folyosón. Egy női orvos és egy idősebb férfi orvos egy táblagép képernyőjén megbeszélik a beteg kezelési lehetőségeit, miközben a belgyógyászati osztály felé tartanak.
Egészség

Fontos bejelentéseket tett Hegedűs Zsolt miniszter: így alakul át a magyar egészségügy

Pénzcentrum
2026. október 21. 15:27

Több mint 510 milliárd forint nettó többletforrást szánna az egészségügyre a Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint közel 192 milliárd forint jut a szakdolgozói béremelésre, 18,9 milliárd a műtéti várólisták csökkentésére, miközben új CT- és MR-berendezések, valamint 176 korszerű mentőautó beszerzését is tervezik. A csomag a háziorvosi ellátást, a gyógyszertámogatásokat és a kórházi étkeztetést is érinti.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Több mint 510 milliárd forintos nettó többlettámogatást irányoz elő a 2027-es költségvetés az egészségügyi szektor számára. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint ezzel a kormány még túl is teljesítené a kampányban tett vállalását, amely 500 milliárd forintos többletforrást ígért az ágazatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A minisztérium tájékoztatása szerint a pénzből a bérek emelése mellett a betegellátás színvonalát, a diagnosztikai kapacitásokat és a háziorvosi rendszert is fejlesztenék. A tervek között szerepel a kórházi adósságok újbóli felhalmozódásának megakadályozása, valamint a korszerű gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzáférés javítása is.

Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy a kampányban megtett egyik legfőbb ígéretünket, miszerint 500 milliárd forinttal növeljük az egészségügyi költségvetést, meg fogjuk valósítani

– fogalmazott Hegedűs Zsolt.

Közel 192 milliárd forint jut a szakdolgozók béremelésére

A csomag egyik legnagyobb tétele a nem orvosi munkakörökben dolgozó egészségügyi szakemberek bérrendezése. A minisztérium tájékoztatása szerint 2027 elejétől közel 192 milliárd forintos kerettel indulhat a fejlesztés, amely mintegy 123 ezer dolgozót érinthet.

A tervezett béremelés átlagosan 15 százalékos lenne, a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt pedig egyes esetekben akár 17 százalékos növekedést is jelenthetne a nettó keresetekben. A tárca egy új életpályamodell kialakítását is tervezi, amely teljesítményalapú előmenetelt és kiszámíthatóbb karrierlehetőségeket kínálna.

A kormány célja a szakdolgozók megtartása és az utánpótlás biztosítása. A béremelés tényleges hatása azonban a végleges szabályoktól, az egyes munkakörök besorolásától és a bérfejlesztés részletes elosztásától is függ majd.

18,9 milliárd forinttal csökkentenék a műtéti várólistákat

A műtéti várakozási idők mérséklésére 18,9 milliárd forintos többletforrást különítenének el. A program első szakaszában a térd- és csípőprotézis-műtétek számának növelése kerülne előtérbe. A minisztérium a műtőkapacitások jobb kihasználásával, korszerű technológiai fejlesztésekkel és aktívabb betegútszervezéssel gyorsítaná a beavatkozásokat. A tervek szerint a finanszírozásban is nagyobb szerepet kapna a kórházak minőségi és gyors teljesítményének ösztönzése.

A várólisták rövidülése a betegek számára kevesebb fájdalmat és gyorsabb felépülést jelenthetne. Ehhez azonban nemcsak a pénzügyi források bővítésére, hanem megfelelő számú szakemberre és ténylegesen rendelkezésre álló műtéti kapacitásra is szükség lesz.

Több pénzt kapnak a háziorvosok, új CT- és MR-gépek érkezhetnek

A háziorvosi ellátás fejlesztésére 35,4 milliárd forintot szánna a kormány. A praxisok betegenkénti díja a tervek szerint 43 százalékkal emelkedne, a fiatal háziorvosok elhelyezkedését pedig 50 százalékkal magasabb bértámogatással ösztönöznék. A tartósan betöltetlen körzetek betöltésére további 500 millió forintos keret állna rendelkezésre.

A minisztérium szerint a többletforrás lehetővé tenné, hogy több praxis második szakdolgozót alkalmazzon, és hosszabb rendelési időt biztosítson. A cél az, hogy kevesebb település maradjon állandó háziorvos nélkül, a betegek pedig könnyebben jussanak ellátáshoz.

A diagnosztikai fejlesztésekre 19,7 milliárd forintot fordítanának új CT- és MR-berendezések beszerzésére, további 4 milliárd forint pedig a vizsgálatok elérhetőségét javítaná. A korszerűbb géppark és a meglévő berendezések jobb kihasználása rövidítheti a vizsgálatokra való várakozást, és segítheti a betegségek korábbi felismerését.

176 új mentőautó állhat szolgálatba

A mentőszolgálat fejlesztésére 14 milliárd forintos forrásbővítést terveznek, amelyből 176 új, korszerűen felszerelt mentőautó állhat szolgálatba. A mentőállomások felújítására további több mint 5,3 milliárd forint jutna.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A minisztérium közlése szerint a mintegy 500 mentőállomásból 121 korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas a feladatának ellátására. A fejlesztések ezért nemcsak a járműparkot, hanem a mentők munkakörülményeit is érintenék. A katasztrófahelyzetekben bevethető speciális mentőjárművekre további 2 milliárd forintot, a légimentés működésére pedig közel 1 milliárd forinttal nagyobb finanszírozást biztosítanának.

Több pénz jutna a gyógyszerekre és a kórházi étkeztetésre

A nagy értékű gyógyszerek finanszírozására 86,7 milliárd forint, a gyógyszertámogatási keret bővítésére pedig további 38 milliárd forint többletforrást irányoznak elő. A cél a daganatos, ritka és más súlyos betegségek kezelésének kiszámíthatóbb finanszírozása, valamint a korszerű terápiákhoz való hozzáférés javítása.

A tárca az egyedi méltányossági kérelmek elbírálását is gyorsítaná és egységesítené. Ez különösen azoknak a betegeknek jelenthet segítséget, akiknek kezelése nagy értékű gyógyszerektől vagy speciális terápiáktól függ.

A kórházi étkeztetés korszerűsítésére 10 milliárd forintot különítenének el. A program a betegek egészségi állapotához igazodó, táplálóbb és változatosabb ételeket, valamint kulturáltabb tálalási körülményeket teremtene, különös tekintettel az idősekre, a cukorbetegekre és a speciális étrendet igénylőkre.

A kórházi adósságok felhalmozódását is megállítanák

A tervek között szerepel a kórházak finanszírozási rendszerének átalakítása és biztonsági tartalék képzése is. A kormány célja, hogy az intézmények ne kényszerüljenek ismételten adósságok felhalmozására, és kiszámíthatóbban gazdálkodhassanak.

A minisztérium elképzelése szerint a stabilabb finanszírozás lehetőséget adna a felújításokra, az eszközbeszerzésekre és az alapvető higiéniai feltételek biztosítására is. A rendszer működőképességét azonban a tényleges finanszírozási szabályok, a kórházi kiadások alakulása és az ellenőrzés hatékonysága határozza majd meg.

A háziorvosi krónikusbeteg-gondozást is fejlesztenék

A krónikus betegségek kezelésének korszerűsítésére közel 10,9 milliárd forintos eszközfejlesztést és 980 millió forintos képzési keretet terveznek. A fejlesztések lehetővé tennék, hogy több vizsgálatot helyben, a háziorvosi rendelőkben végezzenek el, csökkentve a szakrendelőkbe történő utazások szükségességét.

A programot járási szintű egészségügyi és szociális együttműködés egészítené ki. Ennek keretében a háziorvosok, szakorvosok, szakápolók és más szakemberek összehangoltabban dolgozhatnának a betegek ellátásán.

A gyógyászati segédeszközök és a speciális ellátások támogatására további 9,7 milliárd forint többletforrást szánnának. Ebből 5 milliárd forint a speciális finanszírozási keretet, 4,7 milliárd forint pedig többek között a modern implantátumok, az ortopédiai eszközök, a sztómaterápiás termékek és az otthoni ápolást segítő eszközök hozzáférhetőségét javítaná.

A felsorolt intézkedések a 2027-es költségvetés tervezett egészségügyi vállalásait mutatják be. A végleges előirányzatok, a részletes végrehajtási szabályok és a ténylegesen rendelkezésre álló források alapján derül majd ki, milyen ütemben valósulhatnak meg a fejlesztések.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #gyógyszer #béremelés #egészségügy #háziorvos #költségvetés #mentőszolgálat #mentő #betegellátás #egészségügyi dolgozók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:07
16:56
16:44
16:41
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 21. 15:43 Összeomlik hamarosan a kötvénypiac? 100%-os államadósság/GDP jöhet az évtized végére
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
október 21. 10:38 Óriási bejelentést tett a Mol, miközben egyesülhet a Tesla és a SpaceX: felfordulás a tőzsdéken
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot
2026. október 21.
Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
2026. október 21.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
1 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
3 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
4 napja
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
5
3 napja
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 17:07
Körözést adtak ki Matolcsy György fia ellen
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 16:41
MNB-ügy: Matolcsy és fia haszonszerzéséről beszél az ügyészség, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki
Agrárszektor  |  2026. október 21. 16:36
A magyar gazdáknak is kötelező az átállás: ezt nem lehet megúszni