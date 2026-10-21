Akár 2032-ben bevezetheti Magyarország az eurót, ha a kormány tartósan csökkenti a költségvetési hiányt, és 2030-ra a GDP 3 százaléka alá szorítja azt.
Fontos bejelentéseket tett Hegedűs Zsolt miniszter: így alakul át a magyar egészségügy
Több mint 510 milliárd forint nettó többletforrást szánna az egészségügyre a Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint közel 192 milliárd forint jut a szakdolgozói béremelésre, 18,9 milliárd a műtéti várólisták csökkentésére, miközben új CT- és MR-berendezések, valamint 176 korszerű mentőautó beszerzését is tervezik. A csomag a háziorvosi ellátást, a gyógyszertámogatásokat és a kórházi étkeztetést is érinti.
Több mint 510 milliárd forintos nettó többlettámogatást irányoz elő a 2027-es költségvetés az egészségügyi szektor számára. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint ezzel a kormány még túl is teljesítené a kampányban tett vállalását, amely 500 milliárd forintos többletforrást ígért az ágazatnak.
A minisztérium tájékoztatása szerint a pénzből a bérek emelése mellett a betegellátás színvonalát, a diagnosztikai kapacitásokat és a háziorvosi rendszert is fejlesztenék. A tervek között szerepel a kórházi adósságok újbóli felhalmozódásának megakadályozása, valamint a korszerű gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzáférés javítása is.
Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy a kampányban megtett egyik legfőbb ígéretünket, miszerint 500 milliárd forinttal növeljük az egészségügyi költségvetést, meg fogjuk valósítani
– fogalmazott Hegedűs Zsolt.
Közel 192 milliárd forint jut a szakdolgozók béremelésére
A csomag egyik legnagyobb tétele a nem orvosi munkakörökben dolgozó egészségügyi szakemberek bérrendezése. A minisztérium tájékoztatása szerint 2027 elejétől közel 192 milliárd forintos kerettel indulhat a fejlesztés, amely mintegy 123 ezer dolgozót érinthet.
A tervezett béremelés átlagosan 15 százalékos lenne, a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt pedig egyes esetekben akár 17 százalékos növekedést is jelenthetne a nettó keresetekben. A tárca egy új életpályamodell kialakítását is tervezi, amely teljesítményalapú előmenetelt és kiszámíthatóbb karrierlehetőségeket kínálna.
A kormány célja a szakdolgozók megtartása és az utánpótlás biztosítása. A béremelés tényleges hatása azonban a végleges szabályoktól, az egyes munkakörök besorolásától és a bérfejlesztés részletes elosztásától is függ majd.
18,9 milliárd forinttal csökkentenék a műtéti várólistákat
A műtéti várakozási idők mérséklésére 18,9 milliárd forintos többletforrást különítenének el. A program első szakaszában a térd- és csípőprotézis-műtétek számának növelése kerülne előtérbe. A minisztérium a műtőkapacitások jobb kihasználásával, korszerű technológiai fejlesztésekkel és aktívabb betegútszervezéssel gyorsítaná a beavatkozásokat. A tervek szerint a finanszírozásban is nagyobb szerepet kapna a kórházak minőségi és gyors teljesítményének ösztönzése.
A várólisták rövidülése a betegek számára kevesebb fájdalmat és gyorsabb felépülést jelenthetne. Ehhez azonban nemcsak a pénzügyi források bővítésére, hanem megfelelő számú szakemberre és ténylegesen rendelkezésre álló műtéti kapacitásra is szükség lesz.
Több pénzt kapnak a háziorvosok, új CT- és MR-gépek érkezhetnek
A háziorvosi ellátás fejlesztésére 35,4 milliárd forintot szánna a kormány. A praxisok betegenkénti díja a tervek szerint 43 százalékkal emelkedne, a fiatal háziorvosok elhelyezkedését pedig 50 százalékkal magasabb bértámogatással ösztönöznék. A tartósan betöltetlen körzetek betöltésére további 500 millió forintos keret állna rendelkezésre.
A minisztérium szerint a többletforrás lehetővé tenné, hogy több praxis második szakdolgozót alkalmazzon, és hosszabb rendelési időt biztosítson. A cél az, hogy kevesebb település maradjon állandó háziorvos nélkül, a betegek pedig könnyebben jussanak ellátáshoz.
A diagnosztikai fejlesztésekre 19,7 milliárd forintot fordítanának új CT- és MR-berendezések beszerzésére, további 4 milliárd forint pedig a vizsgálatok elérhetőségét javítaná. A korszerűbb géppark és a meglévő berendezések jobb kihasználása rövidítheti a vizsgálatokra való várakozást, és segítheti a betegségek korábbi felismerését.
176 új mentőautó állhat szolgálatba
A mentőszolgálat fejlesztésére 14 milliárd forintos forrásbővítést terveznek, amelyből 176 új, korszerűen felszerelt mentőautó állhat szolgálatba. A mentőállomások felújítására további több mint 5,3 milliárd forint jutna.
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A minisztérium közlése szerint a mintegy 500 mentőállomásból 121 korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas a feladatának ellátására. A fejlesztések ezért nemcsak a járműparkot, hanem a mentők munkakörülményeit is érintenék. A katasztrófahelyzetekben bevethető speciális mentőjárművekre további 2 milliárd forintot, a légimentés működésére pedig közel 1 milliárd forinttal nagyobb finanszírozást biztosítanának.
Több pénz jutna a gyógyszerekre és a kórházi étkeztetésre
A nagy értékű gyógyszerek finanszírozására 86,7 milliárd forint, a gyógyszertámogatási keret bővítésére pedig további 38 milliárd forint többletforrást irányoznak elő. A cél a daganatos, ritka és más súlyos betegségek kezelésének kiszámíthatóbb finanszírozása, valamint a korszerű terápiákhoz való hozzáférés javítása.
A tárca az egyedi méltányossági kérelmek elbírálását is gyorsítaná és egységesítené. Ez különösen azoknak a betegeknek jelenthet segítséget, akiknek kezelése nagy értékű gyógyszerektől vagy speciális terápiáktól függ.
A kórházi étkeztetés korszerűsítésére 10 milliárd forintot különítenének el. A program a betegek egészségi állapotához igazodó, táplálóbb és változatosabb ételeket, valamint kulturáltabb tálalási körülményeket teremtene, különös tekintettel az idősekre, a cukorbetegekre és a speciális étrendet igénylőkre.
A kórházi adósságok felhalmozódását is megállítanák
A tervek között szerepel a kórházak finanszírozási rendszerének átalakítása és biztonsági tartalék képzése is. A kormány célja, hogy az intézmények ne kényszerüljenek ismételten adósságok felhalmozására, és kiszámíthatóbban gazdálkodhassanak.
A minisztérium elképzelése szerint a stabilabb finanszírozás lehetőséget adna a felújításokra, az eszközbeszerzésekre és az alapvető higiéniai feltételek biztosítására is. A rendszer működőképességét azonban a tényleges finanszírozási szabályok, a kórházi kiadások alakulása és az ellenőrzés hatékonysága határozza majd meg.
A háziorvosi krónikusbeteg-gondozást is fejlesztenék
A krónikus betegségek kezelésének korszerűsítésére közel 10,9 milliárd forintos eszközfejlesztést és 980 millió forintos képzési keretet terveznek. A fejlesztések lehetővé tennék, hogy több vizsgálatot helyben, a háziorvosi rendelőkben végezzenek el, csökkentve a szakrendelőkbe történő utazások szükségességét.
A programot járási szintű egészségügyi és szociális együttműködés egészítené ki. Ennek keretében a háziorvosok, szakorvosok, szakápolók és más szakemberek összehangoltabban dolgozhatnának a betegek ellátásán.
A gyógyászati segédeszközök és a speciális ellátások támogatására további 9,7 milliárd forint többletforrást szánnának. Ebből 5 milliárd forint a speciális finanszírozási keretet, 4,7 milliárd forint pedig többek között a modern implantátumok, az ortopédiai eszközök, a sztómaterápiás termékek és az otthoni ápolást segítő eszközök hozzáférhetőségét javítaná.
A felsorolt intézkedések a 2027-es költségvetés tervezett egészségügyi vállalásait mutatják be. A végleges előirányzatok, a részletes végrehajtási szabályok és a ténylegesen rendelkezésre álló források alapján derül majd ki, milyen ütemben valósulhatnak meg a fejlesztések.
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