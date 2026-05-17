2026. május 17. vasárnap Paszkál
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfiak egészségügyi betegsége, prosztatarák vagy mentális betegség koncepciója férfi beteggel, aki konzultál orvosával vagy pszichiáterével, aki diagnosztikai vizsgálatot végez orvosi klinikán vagy kórházban.
Egészség

Kimondta az egészségügyi miniszter a fájó igazságot: drámai a helyzet a magyar kórházakban

Pénzcentrum
2026. május 17. 15:33

Súlyos szakdolgozói hiányról és növekvő betegbiztonsági kockázatokról beszélt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A tárcavezető szerint a magyar egészségügy kritikus helyzetben van, mert nincs elegendő, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a betegek mellett.

A miniszter élesen bírálta elődjét, Pintér Sándort is. Felidézte, hogy a korábbi belügyminiszter az átadás-átvételkor azt mondta: nincs olyan ügy, ami miatt szégyenkezniük kellene, februárban pedig arról beszélt, hogy minden rábízott feladatot sikerült megoldania. Hegedűs szerint a legnagyobb probléma az volt, hogy elődje fel sem mérte, milyen állapotban van az egészségügy.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter közölte: a jövő héten egyeztetést kezdenek a Független Egészségügyi Szakszervezettel, elsősorban a szakdolgozói bérek rendezéséről. Hegedűs a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara friss helyzetértékelésére hivatkozva arról írt, hogy jelenleg több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből. A probléma súlyosságát növeli, hogy a szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év, miközben 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter szerint egyes területeken az ápolók havi 220-240 órát dolgoznak a normál 168-174 óra helyett, amit rendszerszintű önkizsákmányolásnak nevezett.

Kapcsolódó cikkeink:

Különösen súlyos a helyzet a felnőttápolásban, az aneszteziológiai és intenzív terápiás területeken, a műtőszolgálatoknál és a labordiagnosztikában. Az intenzív osztályokon dolgozó szakasszisztensek többsége 46 és 60 év közötti, miközben a fiatalabb korosztály létszáma rendkívül alacsony.

A műtőkben is komoly gondokat lát a tárcavezető. Szerinte hiába áll rendelkezésre elegendő orvos, ha nincs megfelelő számú műtős szakasszisztens és műtőssegéd. Ez már a sürgős beavatkozások biztonságát is veszélyeztetheti, miközben tovább növeli a várólistákat.

A járóbeteg-ellátásban dolgozó asszisztensek jelentős része szintén idősebb korosztályhoz tartozik. A több mint 12 ezer dolgozó közel kétharmada 45 év feletti, és több mint kétezren már 60 évnél idősebbek. Hegedűs Zsolt szerint az egészségügy jelenlegi állapotát az elöregedő szakdolgozói állomány, a túlterheltség, a kiégés és a romló munkakörülmények jellemzik. Úgy fogalmazott: ma már a betegbiztonság is sérül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A miniszter szerint bérrendezésre, valódi megbecsülésre és reális minimumfeltételekre van szükség, valamint több szakdolgozóra a kórházi osztályokon, a műtőkben, az intenzív osztályokon, a szakrendelőkben és az alapellátásban.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#egészség #béremelés #egészségügy #szakszervezet #bérek #munkaerőhiány #kiégés #betegellátás #elöregedés #egészségügyi dolgozók #egészségügyi ellátórendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:10
15:33
15:01
14:43
14:19
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 16.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
2026. május 17.
Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
2026. május 16.
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 17. vasárnap
Paszkál
20. hét
Május 17.
A lisztérzékenység világnapja
Május 17.
Az információs társadalom világnapja
Május 17.
A magas vérnyomás világnapja
Május 17.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
3 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
3 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
4
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
5
4 hete
Ismert gyógyszert vontak ki a forgalomból Magyarországon: kártalanítást kaphat rengeteg beteg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 16:10
Volt telitalálat a hatoslottón: ezek a nyerőszámok a 20. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 15:01
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
Agrárszektor  |  2026. május 17. 15:02
Már nem úgy boroznak a magyarok mint régen: erre költik inkább a pénzt
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!