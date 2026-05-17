Új, veszélyes kullancsfajok terjedésére figyelmeztetnek a kutatók Magyarországon.
Kimondta az egészségügyi miniszter a fájó igazságot: drámai a helyzet a magyar kórházakban
Súlyos szakdolgozói hiányról és növekvő betegbiztonsági kockázatokról beszélt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A tárcavezető szerint a magyar egészségügy kritikus helyzetben van, mert nincs elegendő, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a betegek mellett.
A miniszter élesen bírálta elődjét, Pintér Sándort is. Felidézte, hogy a korábbi belügyminiszter az átadás-átvételkor azt mondta: nincs olyan ügy, ami miatt szégyenkezniük kellene, februárban pedig arról beszélt, hogy minden rábízott feladatot sikerült megoldania. Hegedűs szerint a legnagyobb probléma az volt, hogy elődje fel sem mérte, milyen állapotban van az egészségügy.
A miniszter közölte: a jövő héten egyeztetést kezdenek a Független Egészségügyi Szakszervezettel, elsősorban a szakdolgozói bérek rendezéséről. Hegedűs a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara friss helyzetértékelésére hivatkozva arról írt, hogy jelenleg több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből. A probléma súlyosságát növeli, hogy a szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év, miközben 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter szerint egyes területeken az ápolók havi 220-240 órát dolgoznak a normál 168-174 óra helyett, amit rendszerszintű önkizsákmányolásnak nevezett.
Különösen súlyos a helyzet a felnőttápolásban, az aneszteziológiai és intenzív terápiás területeken, a műtőszolgálatoknál és a labordiagnosztikában. Az intenzív osztályokon dolgozó szakasszisztensek többsége 46 és 60 év közötti, miközben a fiatalabb korosztály létszáma rendkívül alacsony.
A műtőkben is komoly gondokat lát a tárcavezető. Szerinte hiába áll rendelkezésre elegendő orvos, ha nincs megfelelő számú műtős szakasszisztens és műtőssegéd. Ez már a sürgős beavatkozások biztonságát is veszélyeztetheti, miközben tovább növeli a várólistákat.
A járóbeteg-ellátásban dolgozó asszisztensek jelentős része szintén idősebb korosztályhoz tartozik. A több mint 12 ezer dolgozó közel kétharmada 45 év feletti, és több mint kétezren már 60 évnél idősebbek. Hegedűs Zsolt szerint az egészségügy jelenlegi állapotát az elöregedő szakdolgozói állomány, a túlterheltség, a kiégés és a romló munkakörülmények jellemzik. Úgy fogalmazott: ma már a betegbiztonság is sérül.
A miniszter szerint bérrendezésre, valódi megbecsülésre és reális minimumfeltételekre van szükség, valamint több szakdolgozóra a kórházi osztályokon, a műtőkben, az intenzív osztályokon, a szakrendelőkben és az alapellátásban.
