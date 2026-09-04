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Rendkívüli bejelentés az orvosokról: nagyot változhat a magyar egészségügy, de mégis áll a bál
Üdvözli a LIGA Szakszervezetek, hogy a Magyar Orvosi Kamara visszakaphatja korábbi jogait és köztestületi státuszát, valamint azt is, hogy a kormány emelné az egészségügyi költségvetést. A szakszervezeti szövetség szerint azonban további lépésekre van szükség, többek között az egészségügyi dolgozók bérrendezésére, a kollektív tárgyalási jog megerősítésére és a sztrájkjog rendezésére.
A LIGA szerint a Magyar Orvosi Kamara jogainak visszaállítása valódi alkupozíciót adhat a szervezetnek. A köztestületi státusz egyúttal azt is jelenti, hogy a kormányzatnak az egészségügyi dolgozókat és a betegellátást érintő döntések során kötelezően be kell vonnia és véleményeznie kell a kamarát.
A szakszervezeti szövetség szerint ennek ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a kormány a Magyar Orvosok Szakszervezetét valódi tárgyalópartnerként kezelje. A LIGA úgy látja, a MOSZ-nak tényleges lehetőséget kell kapnia arra, hogy az egészségügyi dolgozók érdekeit képviselje a kormányzattal folytatott egyeztetéseken.
A LIGA arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Orvosok Szakszervezete korábban többször jelezte az egészségügyi rendszer túlterheltségét. A szakszervezet szerint a kritikus orvoshiány és az elvándorlás továbbra is komoly problémát jelent, ami a betegellátást és az egészségügyi dolgozók terhelését is érinti.
A LIGA támogatja azt a törekvést is, hogy az orvosok számára kiszámíthatóbb életpályamodellt alakítsanak ki. A szövetség szerint az egészségügyi dolgozók megtartásához a magánellátás felé történő elvándorlás helyett olyan munkafeltételekre van szükség, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a közfinanszírozott egészségügyben való munkát. Ehhez a LIGA szerint az inflációt követő bérrendezésre is szükség van.
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A sztrájkjogot is rendeznék
A szakszervezeti szövetség saját javaslatcsomagot is kidolgozott a munkavállalói és szakszervezeti jogok megerősítésére. Ennek egyik fontos eleme a közszolgálatban dolgozók valódi kollektív tárgyalási lehetőségének megteremtése. A LIGA szerint ehhez módosítani kell az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt is, mert jelenlegi formájában az jelentősen korlátozza, illetve egyes esetekben kiüresíti az egészségügyi dolgozók sztrájkjogát.
A szakszervezet szerint az egészségügy működéséhez szükség van az ellátás biztonságát garantáló szabályokra, ugyanakkor az ott dolgozóknak is biztosítani kell a valódi érdekérvényesítés lehetőségét, a megfelelő bérezést és a rendezett munkafeltételeket. A LIGA szerint a most bejelentett kormányzati intézkedések fontos lépést jelenthetnek, de az egészségügyben dolgozók helyzetének tartós javításához további intézkedésekre van szükség.
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