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Elképesztő, mennyit keres egy stewardess 2026-ban: ennyit fizet a Ryanair és a Wizz Air
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Elképesztő, mennyit keres egy stewardess 2026-ban: ennyit fizet a Ryanair és a Wizz Air

Pénzcentrum
2026. október 11. 19:05

A fizetésektől és a munka világától kezdve a sztárvilág luxusán át egészen az ingatlanpiacig és a pénzügyi döntésekig számos téma mozgatta meg ezen a héten a Pénzcentrum olvasóit. Sokan voltak kíváncsiak arra, mennyit kereshet ma egy stewardess a Ryanairnél és a Wizz Airnél, de nagyot ment Pataky Attila budai otthona és Fásy Ádám családjának ingatlanügye is. Olvasóink figyelmét emellett a december 24-i munkaszüneti nap körüli fejlemények, az OTP stratégiai lépései, valamint az önkormányzattól igényelhető havi 35 ezer forintos támogatás is felkeltette. Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon. Katt a címekre vagy a szövegdobozokra!

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A légiutas-kísérő munka sokak számára vonzó lehet a rengeteg utazás és a kiemelkedő juttatások miatt, ám a fedélzeti feladatok komoly felelősséggel járnak, ráadásul a sokszor szigorú elvárásoknak is meg kell felelni. A Ryanair, a Wizz Air, az Emirates és a Qatar Airways eltérő feltételekkel és bérezéssel várja a jelentkezőket: míg a fapados légitársaságoknál a bázishoz közeli munkavégzés, addig a közel-keleti társaságoknál a magasabb jövedelem és a külföldre költözés lehetősége lehet fontosabb szempont. Cikkünkben most azt néztük meg, hogy a stewardesseknek milyen feltételeknek kell megfelelniük az egyes légitársaságoknál, és hogy mennyit kereshetnek, valamint milyen egyéb juttatásokra számíthatnak. Itt tudod elolvasni:

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Nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, mivel a kezdeményező szakszervezet nem gyűjtött össze elegendő aláírást. Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása azonban továbbra is napirenden van, miután a Tisza Párt a közelmúltban erről szóló törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Magyar Péter szerint már idén hivatalos munkaszüneti nap lesz szenteste napja.

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Az Európai Unió részletes szabályokkal védi a közös piac működését, miközben továbbra sem határozza meg kötelezően, milyen legalacsonyabb szintű megélhetést kell garantálniuk a tagállamoknak. A közösségi szociálpolitika leginkább ott erősödött meg, ahol a munkavállaláshoz és a munkaerő szabad mozgásához kapcsolódott; a segélyezés és a jóléti rendszerek gerince viszont nemzeti hatáskörben maradt. Új, európai uniós ügyekkel foglalkozó cikksorozatunk első részében Szikra Dorottya szociálpolitikus segítségével azt vizsgáljuk meg, mit ért el eddig az EU ezen a területen, és mit jelenthetne Magyarországnak egy közös európai szociális minimum.

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Öt éve lépett életbe az a szabályozás, amely büntethetővé tette a hálapénz adását és elfogadását Magyarországon. A szigorítás látványos eredményt hozott: egy friss, közel kétezer orvos részvételével készült kutatás szerint a korábban szinte általánosnak számító borítékos rendszer mára a töredékére szorult vissza. A korrupciós kockázatok azonban nem tűntek el az egészségügyből. A Pénzcentrum megkérdezte a rendőrséget és a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is arról, hány egészségügyi dolgozót érintő vesztegetési ügy került a hatóságok látókörébe az elmúlt években. Közben az orvosok is arról számolnak be, hogy a pénz helyett sokszor a kapcsolatok jelentik az előnyt, és az állami, illetve magánellátás határai sem mindig egyértelműek.

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Címlapkép: Getty Images
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