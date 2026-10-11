Elképesztő, mennyit keres egy stewardess 2026-ban: ennyit fizet a Ryanair és a Wizz Air

A fizetésektől és a munka világától kezdve a sztárvilág luxusán át egészen az ingatlanpiacig és a pénzügyi döntésekig számos téma mozgatta meg ezen a héten a Pénzcentrum olvasóit. Sokan voltak kíváncsiak arra, mennyit kereshet ma egy stewardess a Ryanairnél és a Wizz Airnél, de nagyot ment Pataky Attila budai otthona és Fásy Ádám családjának ingatlanügye is. Olvasóink figyelmét emellett a december 24-i munkaszüneti nap körüli fejlemények, az OTP stratégiai lépései, valamint az önkormányzattól igényelhető havi 35 ezer forintos támogatás is felkeltette. Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon. Katt a címekre vagy a szövegdobozokra!

A légiutas-kísérő munka sokak számára vonzó lehet a rengeteg utazás és a kiemelkedő juttatások miatt, ám a fedélzeti feladatok komoly felelősséggel járnak, ráadásul a sokszor szigorú elvárásoknak is meg kell felelni. A Ryanair, a Wizz Air, az Emirates és a Qatar Airways eltérő feltételekkel és bérezéssel várja a jelentkezőket: míg a fapados légitársaságoknál a bázishoz közeli munkavégzés, addig a közel-keleti társaságoknál a magasabb jövedelem és a külföldre költözés lehetősége lehet fontosabb szempont. Cikkünkben most azt néztük meg, hogy a stewardesseknek milyen feltételeknek kell megfelelniük az egyes légitársaságoknál, és hogy mennyit kereshetnek, valamint milyen egyéb juttatásokra számíthatnak. Itt tudod elolvasni:

Nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, mivel a kezdeményező szakszervezet nem gyűjtött össze elegendő aláírást. Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása azonban továbbra is napirenden van, miután a Tisza Párt a közelmúltban erről szóló törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Magyar Péter szerint már idén hivatalos munkaszüneti nap lesz szenteste napja.

Az Európai Unió részletes szabályokkal védi a közös piac működését, miközben továbbra sem határozza meg kötelezően, milyen legalacsonyabb szintű megélhetést kell garantálniuk a tagállamoknak. A közösségi szociálpolitika leginkább ott erősödött meg, ahol a munkavállaláshoz és a munkaerő szabad mozgásához kapcsolódott; a segélyezés és a jóléti rendszerek gerince viszont nemzeti hatáskörben maradt. Új, európai uniós ügyekkel foglalkozó cikksorozatunk első részében Szikra Dorottya szociálpolitikus segítségével azt vizsgáljuk meg, mit ért el eddig az EU ezen a területen, és mit jelenthetne Magyarországnak egy közös európai szociális minimum.

EZ IS ÉRDEKELHET Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot? A bankok válaszaiból ugyanakkor az is kiderül, hogy a piaci hitel nem tűnt el: egyre gyakrabban az Otthon Start mellé felvett kiegészítő finanszírozásként jelenik meg.

Öt éve lépett életbe az a szabályozás, amely büntethetővé tette a hálapénz adását és elfogadását Magyarországon. A szigorítás látványos eredményt hozott: egy friss, közel kétezer orvos részvételével készült kutatás szerint a korábban szinte általánosnak számító borítékos rendszer mára a töredékére szorult vissza. A korrupciós kockázatok azonban nem tűntek el az egészségügyből. A Pénzcentrum megkérdezte a rendőrséget és a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is arról, hány egészségügyi dolgozót érintő vesztegetési ügy került a hatóságok látókörébe az elmúlt években. Közben az orvosok is arról számolnak be, hogy a pénz helyett sokszor a kapcsolatok jelentik az előnyt, és az állami, illetve magánellátás határai sem mindig egyértelműek.

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A mentális egészség egyre fontosabb kérdéssé válik a vállalatoknál. A munkavállalókat érő túlterhelés, a kiégés kockázata és a munka-magánélet egyensúlyának felborulása a cégek szerint nemcsak egyéni, hanem szervezeti problémát is jelenthet. A hazai nagyvállalatok ezért egyre többféle eszközzel próbálják támogatni dolgozóik testi és lelki jóllétét, a pszichológiai segítségtől és stresszkezelő programoktól kezdve a rugalmas munkavégzésen át egészen a karriertámogatásig. Ugyanakkor abban is egyetértenek, hogy önmagában néhány wellbeing-program még nem teremt támogató munkahelyi környezetet, a munkakörnyezetnek, a vezetői kultúrának és a munkaszervezésnek is alkalmazkodnia kell. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan közelítik meg a kérdést a hazai nagyvállalatok, milyen segítséget kínálnak munkatársaiknak, és miből látják, hogy valóban működnek-e ezek a programok.

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A Józsefvárosi Önkormányzat 2026-ban is folytatja a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjprogramot, amelynek keretében a kerületben élő végzős középiskolások és egyetemi hallgatók havonta akár 35 ezer forintos támogatást is kaphatnak.

Nem feltétlenül kell beletörődni a korábban megállapított nyugdíj összegébe. Bizonyos esetekben újraszámítás kérhető, és van olyan lehetőség is, amelyet akár évekkel a nyugdíjkorhatár betöltése után lehet érvényesíteni. Farkas András nyugdíjszakértő szerint különösen azoknak érdemes utánanézniük a lehetőségnek, akik korhatár előtti ellátás vagy szolgálati járandóság mellett tovább dolgoztak, illetve akik a nyugdíjkorhatár elérése után is folytatták a munkát.

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Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!