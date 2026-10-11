Szigorítja utazási feltételeit a Ryanair, így a jövő hónaptól az utasoknak a járat indulása előtt legalább egy órával be kell fejezniük az utasfelvételt és a...
Elképesztő, mennyit keres egy stewardess 2026-ban: ennyit fizet a Ryanair és a Wizz Air
A fizetésektől és a munka világától kezdve a sztárvilág luxusán át egészen az ingatlanpiacig és a pénzügyi döntésekig számos téma mozgatta meg ezen a héten a Pénzcentrum olvasóit. Sokan voltak kíváncsiak arra, mennyit kereshet ma egy stewardess a Ryanairnél és a Wizz Airnél, de nagyot ment Pataky Attila budai otthona és Fásy Ádám családjának ingatlanügye is. Olvasóink figyelmét emellett a december 24-i munkaszüneti nap körüli fejlemények, az OTP stratégiai lépései, valamint az önkormányzattól igényelhető havi 35 ezer forintos támogatás is felkeltette. Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon. Katt a címekre vagy a szövegdobozokra!
A légiutas-kísérő munka sokak számára vonzó lehet a rengeteg utazás és a kiemelkedő juttatások miatt, ám a fedélzeti feladatok komoly felelősséggel járnak, ráadásul a sokszor szigorú elvárásoknak is meg kell felelni. A Ryanair, a Wizz Air, az Emirates és a Qatar Airways eltérő feltételekkel és bérezéssel várja a jelentkezőket: míg a fapados légitársaságoknál a bázishoz közeli munkavégzés, addig a közel-keleti társaságoknál a magasabb jövedelem és a külföldre költözés lehetősége lehet fontosabb szempont. Cikkünkben most azt néztük meg, hogy a stewardesseknek milyen feltételeknek kell megfelelniük az egyes légitársaságoknál, és hogy mennyit kereshetnek, valamint milyen egyéb juttatásokra számíthatnak. Itt tudod elolvasni:
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
Nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, mivel a kezdeményező szakszervezet nem gyűjtött össze elegendő aláírást. Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása azonban továbbra is napirenden van, miután a Tisza Párt a közelmúltban erről szóló törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Magyar Péter szerint már idén hivatalos munkaszüneti nap lesz szenteste napja.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
Az Európai Unió részletes szabályokkal védi a közös piac működését, miközben továbbra sem határozza meg kötelezően, milyen legalacsonyabb szintű megélhetést kell garantálniuk a tagállamoknak. A közösségi szociálpolitika leginkább ott erősödött meg, ahol a munkavállaláshoz és a munkaerő szabad mozgásához kapcsolódott; a segélyezés és a jóléti rendszerek gerince viszont nemzeti hatáskörben maradt. Új, európai uniós ügyekkel foglalkozó cikksorozatunk első részében Szikra Dorottya szociálpolitikus segítségével azt vizsgáljuk meg, mit ért el eddig az EU ezen a területen, és mit jelenthetne Magyarországnak egy közös európai szociális minimum.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
Öt éve lépett életbe az a szabályozás, amely büntethetővé tette a hálapénz adását és elfogadását Magyarországon. A szigorítás látványos eredményt hozott: egy friss, közel kétezer orvos részvételével készült kutatás szerint a korábban szinte általánosnak számító borítékos rendszer mára a töredékére szorult vissza. A korrupciós kockázatok azonban nem tűntek el az egészségügyből. A Pénzcentrum megkérdezte a rendőrséget és a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is arról, hány egészségügyi dolgozót érintő vesztegetési ügy került a hatóságok látókörébe az elmúlt években. Közben az orvosok is arról számolnak be, hogy a pénz helyett sokszor a kapcsolatok jelentik az előnyt, és az állami, illetve magánellátás határai sem mindig egyértelműek.
Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?
A mentális egészség egyre fontosabb kérdéssé válik a vállalatoknál. A munkavállalókat érő túlterhelés, a kiégés kockázata és a munka-magánélet egyensúlyának felborulása a cégek szerint nemcsak egyéni, hanem szervezeti problémát is jelenthet. A hazai nagyvállalatok ezért egyre többféle eszközzel próbálják támogatni dolgozóik testi és lelki jóllétét, a pszichológiai segítségtől és stresszkezelő programoktól kezdve a rugalmas munkavégzésen át egészen a karriertámogatásig. Ugyanakkor abban is egyetértenek, hogy önmagában néhány wellbeing-program még nem teremt támogató munkahelyi környezetet, a munkakörnyezetnek, a vezetői kultúrának és a munkaszervezésnek is alkalmazkodnia kell. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan közelítik meg a kérdést a hazai nagyvállalatok, milyen segítséget kínálnak munkatársaiknak, és miből látják, hogy valóban működnek-e ezek a programok.
Havi 35 ezer forintos támogatást ad az önkormányzat: így tudod igényelni
A Józsefvárosi Önkormányzat 2026-ban is folytatja a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjprogramot, amelynek keretében a kerületben élő végzős középiskolások és egyetemi hallgatók havonta akár 35 ezer forintos támogatást is kaphatnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Óriási pénzeket bukhat rengeteg magyar nyugdíjas: kevesen tudják, hogy kérhető a magasabb összeg
Nem feltétlenül kell beletörődni a korábban megállapított nyugdíj összegébe. Bizonyos esetekben újraszámítás kérhető, és van olyan lehetőség is, amelyet akár évekkel a nyugdíjkorhatár betöltése után lehet érvényesíteni. Farkas András nyugdíjszakértő szerint különösen azoknak érdemes utánanézniük a lehetőségnek, akik korhatár előtti ellátás vagy szolgálati járandóság mellett tovább dolgoztak, illetve akik a nyugdíjkorhatár elérése után is folytatták a munkát.
Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!
Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!Create your own user feedback survey
Nem az alacsony fizetés miatt elégedetlenek a magyar dolgozók: kiderült, mi keseríti meg igazán a mindennapjaikat
Bár a fizetés az egyik legfontosabb szempont a munkahelyválasztásnál, a dolgozók elégedetlenségét leggyakrabban nem a bérezés, hanem a túlzott munkaterhelés okozza.
Új munkatársat keres budaörsi üzletébe a Mountex: az outdoor felszereléseket forgalmazó cég teljes munkaidős értékesítői állást hirdetett meg.
Milliós fizetés, ingyenes szállás és világ körüli utak: mutatjuk, milyen feltételek mellett dolgoznak a légiutas-kísérők.
A jobb fizetés mellett a rugalmasság és a munka-magánélet egyensúlya is döntő lehet egy munkahelyváltásnál.
A magyar dolgozók fele rengeteg pénzt bukik emiatt havonta: itt a top 10 ország, ahová menekülhetnek, sokkal jobb a helyzetük
A teljes nemi egyenlőséget még egyetlen ország sem érte el, Európa élmezőnye azonban jóval a világátlag előtt jár.
Nem minden rosszabb időszak indokol munkahelyváltást, de vannak jelek, amelyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni.
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
Nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen
Vége a külföldi álomnak? Elképesztő fordulat állt be a magyar fiataloknál: egyre többen bizekodnak Magyarország jövőjében
Az elmúlt három évben szinte megduplázódott azon magyar fiatalok aránya, akik tíz év múlva is itthon képzelik el az életüket.
A csomag egyelőre jogalkotási javaslat, az új szabályok tehát még nem alkalmazandók.
Hogy él a mindennapokban Bécsben két fiatal, magyar házaspár két kisgyerekkel? Melyek a különbségek és hasonlóságok a két főváros között az ő nézőpontjukból?
Lelépett az országból Nagy Márton: itt kezdett új életet a volt miniszter, egy befektetési banknál dolgozik
Svájcban él nyár óta Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter, aki egy zürichi befektetési banknál helyezkedett el.
Busás végkielégítést kap a Mercedes gyártól az a melós, aki önként mond fel: ezeket a részlegeket érinti a leépítés
A Mercedes-Benz idén decemberben újabb önkéntes távozási programot indít a németországi szellemi dolgozók és vezetők számára.
Ezt a hiányszakmát az AI sem tudja kinyírni: diploma sem kell hozzá, mégis degeszre keresheted magad vele
Egyre nagyobb szükség van az ácsokra: mutatjuk, mennyibe kerül a képzés és mennyit lehet keresni ácsként.
Ezzel a szakmával diploma nélkül is degeszre keresheted magad: havi 616 ezres bérért sem találnak embert a cégek
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Egyre nő a kereslet a gyógypedagógiai asszisztensek iránt: mutatjuk, hogyan lehet megszerezni a végzettséget és mennyit lehet keresni később a szakmában.
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Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
Magyarországot csak Szlovákia és Finnország előzi meg a gyermek születéséhez kapcsolódó fizetett szabadságok hosszát illetően.
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