Rendkívüli helyzet a magyar légtérben: három utasszállítót kellett kísérniük a vadászgépeknek

Bombafenyegetés miatt három polgári utasszállító repülőgépet is kísérniük kellett a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek, miután a NATO néhány órán belül háromszor rendelt el éles riasztást – közölte Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A magyar vadászrepülőgépek éppen délelőtti kiképzési repülésüket hajtották végre, amikor a NATO egymást követően többször is elrendelte az úgynevezett Alpha Scramble-t, azaz az azonnali éles riasztást. Az első bevetésre 9 óra 48 perckor került sor egy Brüsszelből Szófiába tartó Airbus A321-es típusú gép miatt. A magyar géppár Kaposvár térségében kezdte meg az utasszállító kísérését, majd miután az Szerbia irányába elhagyta az ország légterét, a szövetség utasítására légi járőrözést folytattak a szerb határ közelében.

Nem sokkal később, 10 óra 33 perckor újabb riasztás érkezett, mivel két, Prágából induló – egy Ciprusra és egy Bukarestbe tartó – járat is bombafenyegetést kapott. A két utasszállító 10 óra 45 perc körül hagyta el a magyar légteret Románia felé, ezt követően pedig a NATO a magyar–román határ térségében is légi járőrözést rendelt el a vadászgépek számára.

Az incidensek kapcsán a tárcavezető hangsúlyozta, hogy "a Magyar Honvédség vadászrepülőgépei mindhárom esetben készen álltak a szükséges feladatok végrehajtására. A légtér biztonsága folyamatos figyelmet és azonnali reagálást követel."