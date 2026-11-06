Hiába a milliárdos profit, csapdába estek a magyar és nemzetközi bankok Oroszországban

Oroszországban még mindig több olyan nagybank működik, amelynek anyavállalata Magyarországon is jelen van. A háború kitörése óta a nyugati pénzintézetek jelentős része visszavágta oroszországi tevékenységét, egyesek pedig teljesen megszüntették helyi érdekeltségeiket. A távozás azonban sokkal nehezebbnek bizonyul, mint azt a legtöbb bankvezető 2022-ben gondolta.

Különösen érdekes történet az OTP-é, hiszen saját orosz leánybankja van, amely a korlátozások ellenére továbbra is nyereségesen működik. Emellett a magyar állami tulajdonú Eximbanknak moszkvai képviselete és oroszországi exportfinanszírozási kapcsolatai is vannak. Ez utóbbi azonban nem azonos egy orosz piacon működő kereskedelmi bankkal.

A Magyarországon is jelen lévő nemzetközi bankcsoportok közül a Raiffeisen, az UniCredit, az Intesa Sanpaolo és az ING rendelkezik még oroszországi banki érdekeltséggel. Mindegyikük más stratégiát követ, de közös bennük, hogy a kivonulásuk nem pusztán üzleti döntés kérdése.

A Raiffeisen Bank International osztrák anyavállalat, magyarországi leánybankja a Raiffeisen Bank Zrt. A csoportnak Oroszországban is jelentős banki érdekeltsége van, a helyi Raiffeisenbank pedig továbbra is nyereségesen működik. A bankcsoport már korábban is próbált vevőt találni orosz leánybankjára, de ezek a kísérletek nem vezettek eredményre.

A kivonulási szándékot a vezetés továbbra is fenntartja. Michael Höllerer vezérigazgató október elején arról beszélt, hogy a bank a lehető leghamarabb távozna Oroszországból, és akár már másnap megtenné, ha erre lehetősége lenne. A probléma az, hogy az eladáshoz több orosz hatósági jóváhagyás is szükséges, a vevőkeresés pedig eddig nem hozott áttörést.

A Raiffeisen helyzetét különösen érdekessé teszi, hogy az orosz érdekeltség továbbra is jelentős eredményt termel. A leánybank 2026 első kilenc hónapjában 512 millió euró nettó nyereséget ért el. Ez a csoport 1,64 milliárd eurós időszaki nyereségének hozzávetőleg 31 százaléka volt. A bank tehát egyszerre szeretne megszabadulni az orosz kitettségtől, miközben egy kifejezetten jövedelmező üzletágat kellene értékesítenie.

Az UniCredit szintén előrelépést próbál elérni. Az olasz bankcsoport magyarországi leányvállalata az UniCredit Bank Hungary, Oroszországban pedig az AO Bank működik. A pénzintézet már 2026 májusában bejelentette, hogy nem kötelező érvényű megállapodásról tárgyal egy közel-keleti befektetővel az orosz üzletág egy részének értékesítéséről.

A terv nem teljes kivonulásról szól. Az UniCredit a fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó üzletágat megtartaná, a fennmaradó banki tevékenységet pedig eladná. Mint arról korábban írtunk, az oroszországi átszervezéshez és az ügylethez szükséges elnöki jóváhagyás is megérkezett, a tranzakció lezárását pedig 2027 első felére várják. Ehhez azonban további hatósági engedélyekre is szükség lesz.

Az Intesa Sanpaolo magyarországi érdekeltsége a CIB Bank. Az olasz pénzügyi csoport Oroszországban a Banca Intesa révén van jelen, elsősorban vállalati banki tevékenységgel. A kivonulás már évekkel ezelőtt megkezdődött, a bank 2023 szeptemberében megszerezte az orosz elnöki jóváhagyást is az érdekeltség értékesítéséhez, a folyamat azonban még 2026 októberében sem zárult le.

A tényleges pénzügyi kitettség ugyanakkor már jelentősen visszaszorult. Az Intesa 2026. harmadik negyedéves jelentése az oroszországi kitettséget már közel nullaként jellemezte. A Banca Intesa oroszországi leányvállalatának mérleg szerinti hitelkitettsége szeptember végén mindössze 30 millió euró volt. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a helyi jogi és működési jelenlét is megszűnt.

Az ING története szintén jól mutatja, mennyire nehéz vevőt találni. A magyar piacon az ING Bank N.V. magyarországi fióktelepe működik, az anyacégnek pedig Oroszországban az ING Bank (Eurasia) nevű érdekeltsége maradt. A holland bank 2022 februárja óta nem vállal új üzletet orosz ügyfelekkel, és azóta fokozatosan szűkíti helyi tevékenységét.

Az ING 2025 januárjában már megállapodott egy oroszországi üzletágának eladásáról, a tranzakciót azonban 2026 áprilisában felmondta. A bank szerint a vevőnek nem volt reális esélye megszerezni a szükséges orosz hatósági engedélyeket. A pénzintézet így továbbra is a kivonulás más lehetséges módjait keresi.

Az OTP-nél szeptember végén került napirendre a teljes kivonulás

A magyar bankcsoportok közül az OTP oroszországi jelenléte a legjelentősebb. A bankcsoport az orosz piacon saját leánybankkal működik, amelyet a háború kitörése óta fokozatosan visszafogott. A csoport korlátozta a tevékenységet, csökkentette a fiókhálózatot és az alkalmazotti létszámot, emellett a vállalati hitelezést is leállította.

A bank szeptember végén jelezte, hogy felülvizsgálja oroszországi stratégiáját. A vizsgálatban már a teljes kivonulás lehetősége is szerepel. A döntés mögött a pénzügyi szempontok mellett az OTP hosszabb távú stratégiai irányváltása is megjelenik. A bankcsoport egyre nagyobb figyelmet fordít a balti térségre, miközben az oroszországi nyereség hazautalása egyre nehezebbé vált.

A bejelentés azért volt jelentős, mert az OTP korábban inkább a helyi tevékenység visszafogásáról és az orosz kitettség csökkentéséről beszélt. Szeptember végén viszont már nyíltan megjelent a lehetőség, hogy a bank teljesen elhagyja az országot. A stratégiai felülvizsgálat eredményét a társaság az év végéig várta. A szeptemberi bejelentés után azonban kiderült, hogy a kivonulás egyelőre nem halad a tervezett módon. Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója a Forbesnak adott interjújában arról beszélt, hogy a bank próbált olyan vevőt találni, aki egyszerre rendelkezik az orosz vezetés jóváhagyásával, és olyan vételárat kínál, amelyet az OTP is elfogadhatónak tart.

Ilyen érdeklődő eddig nem akadt. A vezérigazgató szerint a bank nem akar áron alul megválni egy jól működő és nyereséges leányvállalattól. A jelenlegi megközelítés ezért az, hogy az OTP csökkentett aktivitással fenntartja oroszországi jelenlétét, miközben nyitva hagyja a későbbi kivonulás lehetőségét.

A bank az elmúlt években több lépést is tett a kitettség mérséklésére. Leállította a vállalati hitelezést, visszafogta a fiókhálózatot, csökkentette a munkavállalók számát, és az elsők között szüntette meg a dolláralapú tranzakciókat. Csányi Péter szerint a vállalati hitelállomány gyakorlatilag nullára csökkent.

Az orosz leánybank ugyanakkor továbbra is jelentős betétállománnyal és nyereséggel rendelkezik. A vezérigazgató elmondása szerint a betétek több mint 80 százalékát olyan európai és amerikai vállalatok adják, amelyek továbbra is Oroszországban működnek. Ezek közül több cég a nyugati bankok kivonulása után helyezte át betéteit az OTP helyi leánybankjához.

Több mint százmilliárd forintos nyereséget termelt az orosz leánybank

A kivonulás egyik legnagyobb akadálya, hogy az OTP oroszországi érdekeltsége továbbra is komoly profitot termel. A bankcsoport 2026 első féléves jelentése szerint az orosz leánybank adózott eredménye 106,4 milliárd forint volt. Ez éves összevetésben ugyan 2 százalékos csökkenést jelentett, de továbbra is jelentős összeg.

A helyi bank mérlegfőösszege június végén 3579 milliárd forintot, ügyfélhitel-állománya 1804 milliárd forintot, betétállománya pedig 2904 milliárd forintot tett ki. Ezek az adatok jól mutatják, hogy az OTP oroszországi érdekeltsége nem egy jelentéktelen, néhány ügyfelet kiszolgáló maradványüzletág.

A nyereség azonban nem jelenti azt, hogy a bank szabadon hozzáférhet az ott megtermelt pénzhez. Az OTP féléves jelentése szerint az orosz jegybank 2023 szeptembere és 2025 szeptembere között összesen 67,7 milliárd rubel osztalék kifizetését engedélyezte. 2026 első félévében viszont már nem történt újabb osztalékengedélyezés.

Ez különösen fontos körülmény. Az OTP helyi érdekeltsége nyereséges, de a pénz hazautalása nem magától értetődő, így a könyvekben megjelenő profit és a magyar anyabank számára ténylegesen felhasználható összeg között jelentős különbség lehet.

A bank tehát két nehéz lehetőség között próbál egyensúlyozni. Egyfelől egy jól termelő leányvállalatot kellene értékesítenie egy olyan piacon, ahol a vevő személyét és az ügyletet is az orosz állam ellenőrzi. Másfelől a további működés fenntartása politikai, szabályozási és reputációs kockázatokat hordoz, miközben a profit hazautalása sem biztosított.

A kivonulás nem egyszerű üzleteladás

A bankok történeteiből látszik, hogy Oroszországban a külföldi pénzintézetek mozgástere beszűkült. A helyi üzletág értékesítése hatósági engedélyekhez kötött, a potenciális vevők köre korlátozott, és az eladási feltételek sem feltétlenül felelnek meg az anyabankok elvárásainak.

A bankcsoportok ráadásul nem azonos helyzetből indulnak. A Raiffeisennek továbbra is jelentős profitot termel az orosz leánybankja, az OTP a lakossági üzletágra szűkített tevékenység mellett is nyereséges maradt, az UniCredit pedig egy olyan megoldást keres, amelyben a fizetési üzletágat megtarthatja. Az Intesa már minimálisra csökkentette pénzügyi kitettségét, az ING pedig egy meghiúsult értékesítési kísérlet után új megoldást keres.

A nyugati bankok kivonulási nehézségeit jól példázza a Citi esete is. Az amerikai pénzintézet 2026 februárjában lezárta oroszországi bankjának eladását, ezzel befejezte teljes oroszországi kivonulását. Ez azt mutatja, hogy a távozás nem lehetetlen, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján korántsem automatikus.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA