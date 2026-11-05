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Oldalnézet egy női eladóról, aki egy kisbolt polcára rendezi a palackokat
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Tömegével keresnek kisegítőket a hazai áruházak: ez az ország igazi aranytartaléka az év végére

Pénzcentrum
2026. november 5. 19:16 3 perc

A kereskedelem és a logisztika számára az év utolsó két hónapja a legnagyobb próbatétel: a Black Fridaytől a karácsonyi hajrán át az év végi leltárig néhány hét alatt megsokszorozódhat a feladatok száma. A Prodiák Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint egyre több cég nem az állandó létszám bővítésével, hanem előre megtervezett diákmunkával készül a csúcsra, és a toborzás, illetve az adminisztráció terhét is külső partnerre bízza.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az idei Black Friday november 27-ére esik, de az akciók már jóval előtte elindítják a rendeléshullámot. Ezt követi a karácsonyi vásárlási időszak, az ünnepek előtti árumozgás és az év végi szabadságolások, így a megnövekedett terhelés egészen decemberig kitart.

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Egy webshopban leadott rendelés mögött raktári előkészítés, komissiózás, csomagolás és kiszállítás áll, a boltok forgalmához pedig folyamatos árufeltöltés és háttérlogisztika kell. A kereskedelem és a logisztika tehát ugyanannak a folyamatnak két oldala.

Néhány hét, amikor minden kéz számít

A kereskedelem és a logisztika a magyar munkaerőpiac meghatározó ágazatai közé tartozik. A KSH adatai szerint 2026 második negyedévében 508 ezren dolgoztak a kereskedelemben, közülük 341 ezren a kiskereskedelemben, a szállítás és raktározás területén pedig 302 ezren. A munkaerőigény a logisztikában az elmúlt évben is erősödött: miközben a nemzetgazdaság egészében az üres álláshelyek száma összességében csökkent, a szállítás-raktározásban közel 9 százalékkal, 3500-ra nőtt. A kereskedelemben pedig közel 4000 betöltetlen állást tartottak nyilván. Ezek az év közepi adatok ráadásul nem tartalmazzák az év végi szezon többletigényét, amely jellemzően nem új állandó álláshelyként, hanem néhány hetes kapacitáshiányként jelentkezik.

Az iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint a diákmunka iránti kereslet októbertől folyamatosan nő, és novemberben, decemberben éri el a csúcsát. A szövetkezethez ilyenkor 20–30 százalékkal több megrendelés érkezik, mint az év átlagában, az év végi igények 60–70 százaléka pedig a kereskedelmi és logisztikai partnerektől származik.

A szezonális csúcs átmeneti, ezért nem feltétlenül az állandó létszám növelése az optimális válasz. A cél az, hogy a vállalat a megfelelő időben, a megfelelő feladatokra tudjon további kapacitást bevonni, és ebben jelenthet rugalmas megoldást a diákmunka. Ha a szezonális ingadozás előre tervezhető, a diákok bevonása nem utolsó pillanatban alkalmazott tűzoltás, hanem a kapacitástervezés tudatos része lehet. Emellett sok helyen azt is látjuk, hogy ha a cégek elégedettek egy diákmunkással, a karácsonyi szezon után is igyekeznek megtartani

– mondta el Tóth Rozália, a Prodiák Iskolaszövetkezet elnöke.

Csomagolás, árufeltöltés, leltár: itt tudnak beszállni a diákok

A kereskedelemben és a logisztikában számos olyan feladat van, amelyet akár rövid betanítás után diákok is hatékonyan elláthatnak. A raktárakban és logisztikai központokban ilyen a komissiózás, a csomagolás, a címkézés, a rendelések összekészítése, az árumozgatáshoz kapcsolódó kisegítő munka, a leltározás és egyes adminisztratív folyamatok támogatása.

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A Prohuman Diákmunka havonta átlagosan mintegy 5000 diákot foglalkoztat, aktív adatbázisában közel 70 ezer fiatal szerepel. A kínálati oldal is adott: egy 2026 tavaszi iskolaszövetkezeti felmérés szerint a nappali tagozatos hallgatók 65 százaléka dolgozik valamilyen formában - írja közleményében a munkaközvetítő.

Az egyszerűbb, jól körülhatárolható és betanítható feladatok egy részét diákok is átvehetik, így az állandó munkatársak azokra a folyamatokra koncentrálhatnak, amelyek nagyobb tapasztalatot, szaktudást vagy felelősséget igényelnek. A diákmunka ebben a megközelítésben nem helyettesíti, hanem célzottan kiegészíti az állandó állományt

– hangsúlyozta Tóth Rozália.
Címlapkép: Getty Images
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