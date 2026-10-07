Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa

Öt éve lépett életbe az a szabályozás, amely büntethetővé tette a hálapénz adását és elfogadását Magyarországon. A szigorítás látványos eredményt hozott: egy friss, közel kétezer orvos részvételével készült kutatás szerint a korábban szinte általánosnak számító borítékos rendszer mára a töredékére szorult vissza. A korrupciós kockázatok azonban nem tűntek el az egészségügyből. A Pénzcentrum megkérdezte a rendőrséget és a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is arról, hány egészségügyi dolgozót érintő vesztegetési ügy került a hatóságok látókörébe az elmúlt években. Közben az orvosok is arról számolnak be, hogy a pénz helyett sokszor a kapcsolatok jelentik az előnyt, és az állami, illetve magánellátás határai sem mindig egyértelműek.

2021. január 1-jén lépett hatályba az a szabályozás, amely alapjaiban változtatta meg a hálapénz megítélését Magyarországon. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényhez kapcsolódó módosítások nyomán büntethetővé vált a hálapénz adása és elfogadása, illetve szigorodtak az egészségügyi dolgozók által elkövetett korrupciós cselekményekre vonatkozó szabályok.

A hálapénz alatt alapvetően azt a pénzt értjük, amelyet a beteg vagy hozzátartozója önként ad az egészségügyi dolgozónak az ellátással összefüggésben. A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a Pénzcentrum megkeresésére ugyanakkor fontos különbséget tett az önkéntesen adott hálapénz és az előre kért jogtalan előny között.

Fontos leszögezni, hogy a hálapénz a beteg vagy hozzátartozója által az egészségügyi dolgozónak önként adott pénz. Amit az egészségügyi dolgozó előre kér, az nem hálapénz. Közös mindkettőben, hogy büntetőjogilag vesztegetésnek minősül – közölte az NVSZ.

Vagyis ha a beteg pénzt ad, és azt az egészségügyi dolgozó elfogadja, mindketten büntethetővé válhatnak. Nem tiltott ugyanakkor minden ajándék: az ellátást követően olyan ajándéktárgy fogadható el, amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér 5 százalékát, ami jelenleg 16 140 forint. Ez azonban nem lehet pénz, utalvány vagy szolgáltatás, kizárólag tárgy.

A hálapénz ugyanakkor csak egy része annak a jóval szélesebb körnek, amelyet egészségügyi korrupció alatt érthetünk. Ide tartozhat például, ha valaki pénzért állít ki valótlan igazolást, állami erőforrásokat használ magáncélra, vagy valamilyen jogtalan előnyért cserébe hoz az egészségügyi tevékenységével összefüggő döntést. A Pénzcentrum ezért annak is utánanézett, mi történt a szigorítás óta: hány eset jutott el a hatóságokig, és mit mutatnak a számok öt évvel a hálapénz kriminalizálása után.

Az orvosok szerint valóban megtört a hálapénzrendszer

A tiltás hatása a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara friss kutatásában is egyértelműen kirajzolódik. A 2026. február 20. és május 26. között végzett online felmérést 1971 orvos töltötte ki, az adatokat nem, korcsoport és megye szerint súlyozták a több mint 31 ezer fős kamarai tagságra.

A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a megkérdezett orvosok 31 százaléka szerint a hálapénz mára gyakorlatilag megszűnt, további 61 százalék szerint pedig még létezik ugyan, de ritkán fordul elő. Mindössze 8 százalék tartotta rendszeres jelenségnek.

A változás különösen látványos azokon a területeken, amelyeket korábban a legerősebben érintett a paraszolvencia. A szülészet-nőgyógyászatról a válaszadók 94 százaléka mondta azt, hogy a 2021-es szigorítás előtt jellemző vagy nagyon jellemző volt a hálapénz, 2026-ban azonban már csak 29 százalék gondolta ugyanezt. A sebészet esetében 91-ről 23 százalékra, a fekvőbeteg-ellátásban 82-ről 11 százalékra esett vissza az arány.

A rehabilitációban és hosszú távú ápolásban 67-ről 19 százalékra, az onkológiában 54-ről 11 százalékra, a járóbeteg-szakellátásban 49-ről 4 százalékra csökkent a hálapénzt jellemzőnek tartók aránya. A háziorvosi ellátás már a szigorítás előtt is kevésbé volt érintett, de itt is 32-ről 5 százalékra esett az arány.

Érdekes ugyanakkor, hogy az adott szakterületen dolgozó orvosok és a kívülállók nem feltétlenül ugyanúgy látják a helyzetet. A szülészet-nőgyógyászatban dolgozók 16 százaléka tartja például ma is jellemzőnek a hálapénzt saját területén, míg más szakmák orvosainak 30 százaléka. A sebészetnél 12, illetve 24 százalék, az onkológiában 5, illetve 11 százalék az arány.

A hálapénz formája átalakulhatott

A kutatásból az is látszik, hogy ahol megmaradt a hálapénz, ott sem feltétlenül a korábbról ismert formában él tovább. Azok közül, akik szerint még jelen van, kétharmad úgy látja, elsősorban a jobb bánásmód reménye tartja életben. 47 százalék az őszinte hálát, 45 százalék pedig a várakozás megkerülését említette. Csak minden ötödik válaszadó szerint fordul elő, hogy maga az orvos kéri vagy sejteti az ellenszolgáltatást.

A juttatás formájánál az ajándék vezet 66 százalékkal, készpénzes hálapénzről 42 százalék, alapítványi befizetésről 23 százalék számolt be. Ennél azonban rendszer szempontjából talán fontosabb, hogy 37 százalék szerint olyan formában is tovább élhet a jelenség, amikor a közellátásban nyújtott szolgáltatásért magánúton fizettetnek a beteggel. Ez már túlvezet a klasszikus borítékos hálapénzen, és felveti az állami és magánellátás közötti határok kérdését is.

Több mint félezer egészségügyi dolgozót érintettek az NVSZ feljelentései

Kikértük a Nemzeti Védelmi Szolgálattól, hogy hány hálapénzzel, illetve egészségügyi vesztegetéssel kapcsolatos ügyben jártak el a szigorítás bevezetése óta. Az NVSZ hangsúlyozta, hogy nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol, így nincs lehetősége arra, hogy bárkit meggyanúsítson. Ha munkája során bűncselekmény gyanúját állapítja meg, feljelentést tesz az illetékes nyomozóhatóságnál.

A szolgálat adatai szerint az NVSZ részéről feljelentéssel vagy nyomozás kezdeményezésével érintett egészségügyi dolgozók száma 2021-ben 43 fő volt. 2022-ben már 129, 2023-ban pedig 217 főt érintettek az ügyek. Ezután jelentős visszaesés következett: 2024-ben 67, 2025-ben 51, 2026 első nyolc hónapjában pedig 50 egészségügyi dolgozó szerepelt az adatokban. Ez 2021 eleje és 2026 augusztusának vége között összesen 557 érintett egészségügyi dolgozót jelent.

Az NVSZ azonban külön hangsúlyozta, hogy ezek az adatok vesztegetés miatt indított eljárásokra vonatkoznak, amelyeknek csak töredéke indult hálapénz elfogadása miatt. A szolgálat külön statisztikát sem a hálapénz összegéről, sem az érintett ellátási területekről nem vezet.

Közel kétezer vesztegetési elkövetés szerepel a rendőrségi statisztikában

Az Országos Rendőr-főkapitányság ennél jóval magasabb számokat közölt lapunkkal. A két adatsor azonban nem ugyanazt méri, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze. A rendőrség már válasza elején felhívta a figyelmet arra, hogy a „hálapénz” nem önálló büntetőjogi kategória.

Ezért az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikából a vesztegetés elfogadása bűncselekményt tudták leválogatni számunkra azokban az esetekben, amikor az elkövető meghatározott egészségügyi foglalkozási kategóriába tartozott, és a bűncselekményt a foglalkozásával összefüggésben követte el. Ez ráadásul úgynevezett követő jellegű statisztika: a már lezárt eljárásokról ad tájékoztatást, és az adatbázis nem az elkövetés időpontja, hanem a statisztikai rögzítés éve szerint tartalmazza a bűncselekményeket.

A rendőrségi statisztikában 2021-ben mindössze 1, 2022-ben 3 ilyen elkövetés szerepel. 2023-ban azonban már 996, 2024-ben 328, 2025-ben 275, 2026 első nyolc hónapjában pedig 322. A vizsgált időszakban így összesen 1925 regisztrált elkövetésről beszélhetünk.

Ez azonban nem 1925 egészségügyi dolgozót és nem 1925 különálló hálapénzes, illetve vesztegetéssel kapcsolatos ügyet jelent. A rendőrség magyarázata szerint egy elkövető az általa elkövetett regisztrált bűncselekmények számától függően ugyanabban az eljárásban többször is elszámolásra kerülhet.

Az adatok ráadásul nem kizárólag az orvos-beteg kapcsolatban elkövetett korrupciót tartalmazzák, hanem az egészségügyi dolgozók tevékenységéhez kapcsolódó más korrupciós cselekményeket, vezető beosztású személyeknél pedig az intézmény működésével összefüggő ügyeket is.

Egyetlen ügy többszáz elkövetést dobott a statisztikába

A módszertani különbség jelentőségét jól mutatja a 2023-as kiugró, 996-os érték. A rendőrség tájékoztatása szerint a magas szám hátterében egy Pest vármegyei ügy áll. Egy sportorvosi vizsgálatokat végző orvos az asszisztensével a szükséges vizsgálatok elvégzése nélkül, anyagi ellenszolgáltatásért cserébe állított ki sportorvosi igazolásokat versenyengedélyhez több száz embernek. Mindez még a koronavírus-járvány idején történt, amikor az akkori szabályozás korlátozta az edző- és fitnesztermek látogatását azok számára, akik nem rendelkeztek megfelelő engedéllyel.

A rendőrségi statisztika foglalkozások szerinti bontása jól mutatja ennek az egyetlen nagy ügynek a hatását is: 2023-ban 466 általános orvoshoz és 455 orvosi laboratóriumi asszisztenshez kapcsolódó elkövetést regisztráltak.

Más években egészen eltérő kép rajzolódik ki. 2024-ben például 105 szakorvoshoz, 85 felsőfokú végzettségű ápolóhoz, 60 ápolóhoz vagy szakápolóhoz és 54 általános egészségügyi asszisztenshez kapcsolódó elkövetést tartott nyilván a rendszer. 2025-ben 115 általános orvos és 107 általános egészségügyi asszisztens szerepelt az adatokban, míg 2026 első nyolc hónapjában a szakorvosokhoz kapcsolódott a legtöbb, 147 regisztrált elkövetés.

A regisztrált elkövetések döntő többsége vádemelésig jutott

A rendőrség az eljárási döntések szerinti bontást is megküldte a Pénzcentrumnak. A 2021 és 2026 augusztusa között regisztrált 1925 elkövetésből 1781 esetben általános szabályok szerinti vádemelés történt. További három esetben büntetővégzés meghozatalára tettek indítványt, 120 esetben pedig egyezséghez kapcsolódó vádemelés szerepel az adatok között. Tizenhat elkövetésnél feltételes ügyészi felfüggesztés történt, öt esetben pedig az elkövető halála miatt szüntették meg a nyomozást.

Összességében tehát a rendőrségi statisztikában szereplő 1925 elkövetésből 1904-hez kapcsolódott valamilyen formában vádemelés.

Ezt az arányt azonban szintén a rendszer sajátosságainak ismeretében kell értelmezni: nem arról van szó, hogy az adott évben megindult valamennyi egészségügyi korrupciós nyomozás közel 99 százaléka vádemelésig jutott, hiszen a statisztika eleve a már lezárt eljárásokban regisztrált bűncselekményeket tartalmazza.

A boríték helyett a kapcsolatok maradtak?

Miközben a klasszikus hálapénz jelensége tehát jelentősen visszaszorult, a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara kutatásából az rajzolódik ki, hogy az informális előnyszerzés más formái jóval ellenállóbbak. Az orvosok mindössze 3 százaléka gondolja úgy, hogy ma kizárólag a formális szabályokat követve lehet jó ellátáshoz jutni. 65 százalék szerint a rendszer alapvetően a szabályok szerint működik, de a kapcsolatok számítanak, 31 százalék pedig úgy látja, bizonyos helyzetekben csak kapcsolatok segítségével lehet boldogulni.

A megkérdezettek 75 százaléka gyakori vagy nagyon gyakori jelenségnek tartotta a celebritások és közszereplők VIP-ellátását, 73 százalék az ismerősök és rokonok soron kívüli ellátását, 70 százalék pedig a kapcsolati előnyt az orvosválasztásban.

Az orvosok fele gyakori jelenségnek tartotta a finanszírozás maximalizálását szolgáló túlkódolást, 43 százalék a volumenkorlát által vezérelt ellátást, 42 százalék pedig a „szívességi” várólista-módosítást, előresorolást. A válaszadók 32 százaléka szerint gyakori, hogy a VIP-ellátás rontja a többi beteg ellátását. Ezzel szemben mindössze 8 százalék tartotta gyakorinak az indokolatlan kezelést hálapénz reményében.

A kutatás egyik legerősebb eredménye, hogy az orvosok 66 százalékát az előző egy évben legalább egyszer megpróbálták ismeretségi alapon befolyásolni valamilyen ellátási döntésben. 12 százalék rendszeresen találkozott ilyen kérésekkel.

Az állami és a magánellátás határa sem mindig egyértelmű

A hálapénz visszaszorulása után egy másik terület is egyre hangsúlyosabbá válhat: az állami és a magánegészségügy közötti átjárás. A kutatásban részt vevő orvosok 68 százaléka találkozott már olyan helyzettel, amikor egy kórházi osztályon párhuzamosan folyt köz- és magánellátás anélkül, hogy a kettőt világosan elválasztották volna. 22 százalék rendszeresnek lát ilyen eseteket. 39 százalék pedig úgy gondolja, hogy egyes szereplők állami erőforrásokat használnak fel magánpraxisukhoz.

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A megkérdezettek 84 százaléka egyetértett azzal is, hogy ha egy magánellátás során komplikáció lép fel, a beteg végül visszakerül az állami rendszerbe. 79 százalék szerint a magánmunka szociálisan kevésbé megterhelő, 74 százalék pedig úgy látja, hogy a magánellátás nem vállalja a komplikáltabb eseteket.

Mindez nem jelenti azt, hogy az orvosok általában elutasítanák a magánellátást. A válaszadók 62 százaléka indokoltnak tartaná a magánellátás részleges közfinanszírozását. Ugyanakkor mindössze 14 százalék értett egyet azzal az állítással, hogy a magánellátás szakmailag jobb minőséget nyújt.

Akár egymillió forintot is fizethettek egy műtétért

Jól példázza, hogy milyen összetett lehet egy mai egészségügyi visszaélési ügy, az a büntetőper is, amelyet éppen október 8-án tárgyalnak majd Kecskeméten. A vádirat szerint az I. rendű vádlott urológus szakorvosként, a II. rendű vádlott sebész főorvosként, a III. rendű vádlott főigazgatóként, a IV. rendű vádlott pedig gazdasági igazgatóként dolgozott az érintett kórházban.

A vád szerint az urológus 2022-től magánrendelőjében térítés ellenében vállalt el több sebészeti műtétet, kezelést és egyéb vizsgálatot. Mivel magánrendelése mellett a közeli kórházban is dolgozott, a műtéti beavatkozásokat ott végezték el a sebész főorvossal közösen. A műtétekhez a kórház infrastruktúráját használták, a beavatkozásokat pedig közfinanszírozott ellátás keretében hajtották végre. A betegek az operációk után kórházi ellátásban részesültek.

A vádirat szerint eközben a betegekben azt a képzetet erősítették, hogy magánellátás keretében kezelik őket. A műtők használatát a főigazgató és a gazdasági igazgató a vád szerint bérleti díj nélkül engedélyezte úgy, hogy az általuk meghatározott összeget egy kórházi alapítványnak kellett megfizetni.

A műtétek díja 600 ezer és 1 millió forint között alakult. A betegek a pénz egy részét az alapítvány számlájára fizették be, ahová összesen 15,7 millió forint érkezett, más részét pedig egy gazdasági társaságnak utalták át. A műtétekben közreműködők szintén díjazásban részesültek. Mindeközben a műtéteket társadalombiztosítási ellátás keretében is elszámolták.

A vád szerint az I. rendű vádlott az urológiai osztályon végzett műtétekhez és más szolgáltatásokhoz kapcsolódóan összesen több mint 5,6 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A II. rendű vádlott esetében több mint 10,1 millió forintos vagyoni hátrány szerepel a vádiratban. Fontos hangsúlyozni, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásról van szó: ezek a vádiratban szereplő állítások, a vádlottak büntetőjogi felelősségéről a bíróság dönt.

Sok orvos lát visszaélést, mégis kevesen jelentenék

A korrupciós és egyéb visszaélések feltárásának egyik akadálya az lehet, hogy az orvosok jelentős része nem bízik abban, hogy érdemes ezeket jelenteni. A K-Monitor és a MOK kutatásában az orvosok kevesebb mint fele, 45 százaléka mondta azt, hogy inkább vagy biztosan bejelentene egy általa észlelt visszaélést. Mindössze 12 százalék volt biztos abban, hogy megtenné.

Különösen érdekes, hogy éppen azok között alacsonyabb a bejelentési hajlandóság, akik nagyobb eséllyel találkoznak informális befolyásolási kísérletekkel. A köz- és magánszférában egyszerre dolgozó orvosoknál 76 százalékra becsülték annak valószínűségét, hogy az elmúlt egy évben ismeretségi alapon próbálták befolyásolni őket. A csak közszférában dolgozóknál 67, a kizárólag magánszférában dolgozóknál 47 százalék az arány.

Ezzel szemben a két szektorban egyszerre dolgozóknál mindössze 38 százalék a becsült valószínűsége annak, hogy jelentenének egy észlelt visszaélést. A csak közszférában dolgozóknál 44, a kizárólag magánellátásban dolgozóknál viszont 59 százalék.

A kutatás arra is rákérdezett, mi tartaná vissza az orvosokat egy esetleges bejelentéstől. A válaszadók 39 százaléka azt mondta, nincs biztonságos csatorna a bejelentésre. 36 százalék szerint az egyéni lépéseknek nincs értelmük, mert maga a rendszer jelenti a problémát, 33 százalék pedig nem hiszi, hogy a bejelentés után történne bármi. A kollégák elárulásának érzését 24 százalék, azt, hogy nem az ő dolga a probléma kezelése, 21 százalék említette. 19 százalék pedig attól tartana, hogy retorzió érné.

Az intézményi mechanizmusok megítélése sem túl kedvező. Mindössze 12 százalék gondolja úgy, hogy saját intézményében hatékony visszaélés-bejelentési mechanizmus működik, és csupán 17 százalék szerint biztosított megfelelően a szakmai működés és a gazdálkodás átláthatósága.

A boríték eltűnése csak az első lépés volt

Öt évvel a szabályok szigorítása után tehát egyértelmű kép rajzolódik ki arról, mi történt a klasszikus hálapénzzel. Az orvosok saját tapasztalatai alapján a korábban szinte intézményesült gyakorlat jelentősen visszaszorult, még azokon a szakterületeken is, ahol 2021 előtt szinte általánosnak számított.

A hatósági adatok ugyanakkor azt is megmutatják, miért nem lehet ebből arra következtetni, hogy az egészségügyi korrupció problémája ezzel megoldódott. A vesztegetési ügyek között a hálapénz csak egy szűkebb kör, ráadásul az NVSZ szerint az általuk kezdeményezett eljárásoknak is csak töredéke kapcsolódott klasszikus hálapénz elfogadásához.

A friss orvoskutatás alapján pedig a pénznél ma már jóval nagyobb szerepet játszhatnak a személyes kapcsolatok. A válaszadók kétharmadát egyetlen év alatt legalább egyszer megpróbálták ismeretség alapján befolyásolni, miközben háromnegyedük gyakorinak látja a VIP-ellátás elősegítését, és több mint kétharmaduk találkozott már az állami és magánellátás nem egyértelmű szétválasztásával.