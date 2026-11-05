Egy korszak ér véget: lemondott dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

Merkely Béla 2027. január 1-jei hatállyal lemond a Semmelweis Egyetem rektori megbízásáról. A döntést azután jelentette be, hogy a Szenátus egyhangúlag elfogadta az elmúlt nyolc és fél év munkájáról szóló beszámolóját.

A rektor november 5-én tájékoztatta a Szenátust megbízatásának céljairól és eredményeiről.

Közleményében úgy értékelte, hogy az egyetem három meghatározó területén, az oktatásban, a kutatás-fejlesztésben és a betegellátásban is teljesítette vállalt feladatait.

Egyúttal tájékoztatom az egyetem valamennyi polgárát, hogy az alábbiakban olvasható levéllel 2027. január 1-jei hatállyal rektori megbízásomról lemondok

– írta Merkely Béla. A közlemény rendelkezésre álló részében a távozás konkrét okát nem részletezte.

A beszámolóban kiemelte az egyetemi közösség járvány alatti munkáját, és azt, hogy a Semmelweis azóta az ország legnagyobb betegellátójává vált. Eredményként említette a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye közé kerülést, valamint azt, hogy a magyar és a nemzetközi hallgatók száma is rekordot ért el.

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Merkely a képzés kétlépcsős reformját és az infrastrukturális fejlesztéseket is hangsúlyozta. Az eredményeket közös teljesítményként értékelte, és megköszönte az oktatók, kutatók, egészségügyi dolgozók, támogatók és hallgatók munkáját.

(Címlapkép: Soós Lajos, MTI/MTVA)