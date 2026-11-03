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Mától december 24. munkaszüneti nap: meglepően kevés országban jár szabadnap szenteste, mutatjuk mit hoz a változás

Pénzcentrum
2026. november 3. 19:14 7 perc

Magyarországon az Országgyűlés határozata alapján hivatalos törvényi munkaszüneti nappá vált december 24-e. A december 24. munkaszüneti nap bevezetése alapjaiban alakítja át a hazai decemberi munkarendet és az ünnepi felkészülést. A döntés nemcsak a magyar munkavállalók és legfőképpen kereskedelmi dolgozók számára jelentős változás, hanem az egész lakosságra hatással lehet többek közt a parkolási rend, menetrendek, patikai és orvosi ügyeleti rend változásán keresztül. Cikkünkben körüljárjuk a legfontosabb változásokat és azt is, hogy mennyire kirívó, hogy hazánkban december 24. piros betűs lett. Az ugyanis, hogy december 24. munkaszüneti nap 2026-ban nem is olyan elterjedt, mint gondolhatnánk.

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A friss jogszabály értelmében a munkavállalóknak a szenteste napját nem kell előre ledolgozniuk, a kereskedelmi szektorban pedig szigorú zárvatartási szabályok lépnek életbe. A kérdés, hogy munkaszüneti nap lesz-e december 24., ezzel eldőlt: 2026. december 24. már hivatalos munkaszüneti napként szerepel a naptárban. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a hazai szabályozás kereteit, és összegezzük a nemzetközi gyakorlatot is.

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2026-tól december 24. munkaszüneti nap: elfogadták a törvénymódosítást

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg azt a törvényjavaslatot, amelyet eredetileg a Tisza Párt három országgyűlési képviselője nyújtott be. A december 24. munkaszüneti nap bevezetéséről szóló javaslatot tehát elfogadták, a szabályozás értelmében december 24-e hivatalosan is bekerült a munkaszüneti napok közé.

A döntés közvetlen munkajogi és gyakorlati következményei a következők:

  • Elmaradó ledolgozós szombat: a korábbi munkarendi tervek szerint december 24-e áthelyezett pihenőnap lett volna, amelyet december 12-én, szombaton kellett volna ledolgozni. Az új törvény ezt a kötelezettséget teljes egészében eltörölte, így a szentestét nem kell előre ledolgozni.
  • Kereskedelmi korlátozások és boltzár: a törvény alapján december 24-én a legtöbb üzletnek zárva kell tartania, elősegítve a kereskedelemben dolgozók pihenését.
  • Törvényi kivételek: A kötelező zárvatartás alól kizárólag bizonyos egységek képeznek kivételt. Vendéglátóhelyek és szálláshelyek, virág- és édességüzletek, üzemanyagtöltő állomások, valamint a közforgalmú vasúti és buszpályaudvarokon, illetve repülőtereken belül működő üzletek.

A javaslat indoklása rámutat, hogy december 24-e vallási meggyőződéstől függetlenül a békesség, a szeretet és a családi együttlét közös napja, így a döntés a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint az ünnep méltó megélését szolgálja.

Mit hoz a lakosság számára, hogy december 24. munkaszüneti nap 2026-ban?

A változás nemcsak az üzletek nyitvatartását érinti, hanem a mindennapi szolgáltatások igénybevételére is hatással lehet. Ahogy azt megszokhattuk más ünnepnapok alkalmával, a háziorvosi és szakrendelések jellemzően nem a megszokott rendben működnek, a sürgős esetek ellátásáról ügyeleti rendszer gondoskodik.

A gyógyszertárak is alapesetben zárva tartanak ünnepnapon, de egy munkaszüneti nap sem jelent általános, kivétel nélküli zárvatartást a munkaszüneti nap: a gyógyszerellátást az ügyeletes, készenléti, illetve az ünnepnapokon is nyitva tartó patikák biztosítják, de indulás előtt érdemes ellenőrizni a nyitvatartást.

A közösségi közlekedésben is változhat a menetrend, a járatok ünnepnapi vagy módosított közlekedési rend szerint indulhatnak. A parkolás szabályai szintén eltérhetnek a megszokottól: a díjfizetés az adott település és parkolási övezet előírásaitól függ, ezért az autósoknak is célszerű előzetesen tájékozódniuk.

A posták nyitvatartása és a kézbesítési rend is eltérhet az ünnepnapokon megszokottól. A csomagautomaták ettől még működhetnek. Az önkormányzatok, kormányablakok, hivatalok esetében személyes ügyintézésre sem lesz lehetőség a megszokott rend szerint.

A bankfiókok zárva tartanak, az átutalások és a banki ügyintézés időzítésénél pedig különösen számíthat a plusz ünnepnap. Ez számíthat a hitelek folyósításánál, és más tranzakcióknál is!

Jellemzően december az az időszak, amikor a tagok a legtöbb pénzt fizetik be az önkéntes pénztárakba, hogy a lehetőségeikhez mérten a leginkább kihasználják a 20%-os adóvisszatérítési lehetőségeket. Ilyenkor már a legtöbben látják előre, mennyi pénzt sikerült év végén megtakarítaniuk. A befizetést azonban semmiképp sem érdemes az év utolsó hetére hagyni, ne a fa alatt, december 24-e után jusson eszünkbe az utalás! Amikor már csak néhány munkanap maradt az évből, az utalások nem biztos, hogy jóvá tudnak íródni még erre az évre. A kártyás befizetés ugyan gyorsabb, de azt sem érdemes az utolsó napokra hagyni!

A kommunális szolgáltatók ünnepi menetrendje miatt egyes településeken módosulhat a szemétszállítás időpontja. Viszont jellemzően az általános szemétszállítást nem befolyásolják az ünnepnapok.

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A boltzár nem jelenti azt, hogy minden szolgáltatás bezár. Éttermek, szálláshelyek és egyes szabadidős létesítmények működhetnek, de a nyitvatartásuk ettől még eltérhet a megszokottól.

A munkaszüneti napra vonatkozó foglalkoztatási szabályok érvényesülnek, így nem mindenki számára jelent automatikusan munkamentes napot. A munkaszüneti napi munkavégzésért főszabály szerint 100 százalékos bérpótlék jár, a rendes munkaidő beosztása pedig korlátozott. A módosítás nemcsak a Munka törvénykönyvét, hanem több foglalkoztatási jogszabályt is érint, így a változás a közszférában és más szabályozott munkakörökben dolgozók munkarendjére is kihat.

Nem csak Magyarországon munkaszüneti nap december 24-e

A szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításával Magyarország csatlakozott azoknak az országoknak a sorához, ahol december 24-e, 25-e és 26-a mindegyike törvényben rögzített munkaszüneti nap. Nemzetközi összehasonlításban ez a háromnapos modell elsősorban Közép- és Kelet-Európára, valamint a balti államokra jellemző. Az alábbi országokban hivatalosan háromnapos karácsonyi ünnepi időszak Magyarországon túl:

  • Lengyelország
  • Szlovákia
  • Csehország
  • Bulgária
  • Litvánia
  • Lettország
  • Észtország
  • Vatikán (Szentszék)
  • Feröer-szigetek
  • Åland-szigetek

Globális körkép: december 24. piros betűs ünnep vagy munkanap?

A nemzetközi jogi és munkarendi gyakorlatban december 24-e státusza rendkívül változatos. A teljes törvényi munkaszüneten túl számos országban részleges, banki vagy szektorális szünnapként jelenik meg. Az, hogy december 24. piros betűs ünnepnek számít-e, országonként eltérő szabályozástól függ.

A közép-kelet-európai régión kívül december 24-e teljes értékű hivatalos munkaszüneti nap például a Fülöp-szigeteken (ahol a világ leghosszabb karácsonyi szezonjának részeként külön jogszabályi kiegészítéssel nyilvánítják szabadnapnak) és Venezuelában is. Sok országban pedig december 24-e nem általános nemzeti munkaszüneti nap, de bizonyos szektorok vagy az intézményi működés szintjén pihenőnapnak számít:

  • Ausztria és Németország: A pénzintézetek és bankok számára hivatalos szünnap (Bankfeiertag), a versenyszféra egyéb területein azonban jellemzően munkanap vagy félnapos munkavégzés van.
  • Skandináv államok (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia): A kollektív szerződések és a banki szabályozások alapján a hivatali és banki szféra, valamint az üzletek zárva tartanak vagy kora délután bezárnak, de törvényi státuszuk szerint gyakran félnapként vagy banki pihenőnapként vannak nyilvántartva.
  • Latin-Amerika (pl. Brazília, Guatemala, Panama): A közigazgatásban és a bankrendszerben déltől (12:00 vagy 13:00 órától) hivatalos munkaszünetet rendelnek el (non-working afternoon).

Bár a hazai köztudatban a szenteste az ünnep kiemelt része, nemzetközi összehasonlításban számos olyan államot találunk – köztük Magyarország közvetlen szomszédait és mélyen vallásos nemzeteket –, ahol december 24-e hivatalosan rendes munkanapnak számít. A Magyarországgal szomszédos államok többségében december 24-e nem nemzeti munkaszüneti nap:

  • Ausztriában míg december 25-e (Christtag) és december 26-a (Stefanitag) törvényi munkaszüneti napok, december 24-e általánosan nem munkaszüneti nap (bár a bankok és hivatalok zárva tartanak).
  • Horvátországban a szenteste (Badnjak) fontos családi és hitéleti nap, de nem törvényi munkaszüneti nap. A munkaszüneti napok december 25. (Božić) és december 26. (Sveti Stjepan).
  • Romániában december 24-e munkanap. A hivatalos munkaszünet kizárólag december 25-én és 26-án (Crăciunul) érvényes.
  • Szerbiában az ortodox egyházi hagyomány és a julián naptár használata miatt a karácsonyi ünnepek januárra esnek. Január 6-a (Badnji dan) munkanap, és kizárólag január 7-e számít hivatalos ünnepnapnak.
  • Szlovéniában december 24-e munkanap. December 25-e karácsonyi munkaszünet, míg december 26-a az Függetlenség és Egység Napja elnevezésű állami ünnep miatt munkaszünet.
  • Ukrajnában csak december 25-e munkaszüneti nap, december 24-e munkanap és december 26-a is.

Az is érdekes lehet, hogy több tradicionálisan katolikus, protestáns vagy mélyen vallásos társadalomban sem minősül munkaszüneti napnak a szenteste:

  • Olaszországban a mély katolikus gyökerek ellenére december 24-e munkanap. A hivatalos munkaszüneti napok december 25-e (Natale) és december 26-a (Santo Stefano).
  • Spanyolországban december 24-e (Nochebuena) nem munkaszüneti nap, a lakosság dolgozik. Kizárólag december 25-e (Navidad) országos munkaszünet (december 26-a csak regionálisan, például Katalóniában ünnep).
  • Franciaországban a december 24-e rendes munkanap. Az ünnepi vacsorát (réveillon) az esti órákban tartják, de a törvényi munkaszünet csak december 25-e (Noël).
  • Írországban erős katolikus kötődése ellenére december 24-e munkanap (az üzletek korábban zárnak), a törvényes munkaszüneti napok december 25. (Christmas Day) és december 26. (St. Stephen's Day).
  • Az Egyesült Államokban december 24-e nem szövetségi munkaszüneti nap (federal holiday). Egyedül december 25-e minősül hivatalos szövetségi ünnepnek (december 26-a sem munkaszüneti nap).

A magyar szabályozási módosítás, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánította és törölte annak szombati ledolgozását, a közép-kelet-európai regionális trendhez (Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Bulgária, balti államok) igazítja a hazai munkarendet. Addig Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a szenteste továbbra is munkanapként vagy félnapként szerepel a jogszabályokban.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 órája
Ha már akkora keresztények vagyunk hogy az alkoholmányba is beleírtuk akkor ez a minimum.
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