Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok

A magyar vásárlók egyre alaposabban meggondolják, mire költenek, miközben a hazai webshopoknak a nemzetközi piacterek térnyerésével és a digitális vásárlási szokások változásával is lépést kell tartaniuk. A TikTok Shop új értékesítési lehetőséget kínálhat, de a kereskedőknek azt is ki kell számolniuk, mennyi marad náluk a jutalékok kifizetése után. Közben a mesterséges intelligencia a termékkeresést, az elhúzódó akciók pedig a Black Friday hagyományos szerepét alakítják át. A vásárlási szokásokról, a kisebb boltok lehetőségeiről és az év végi szezon kilátásairól Molnár Ágnessel, az Árukereső.hu kereskedői üzletágának értékesítési vezetőjével beszélgettünk.

Pénzcentrum: Mit mutatnak az Árukereső adatai, hogyan változtak a magyarok online vásárlási szokásai az elmúlt egy évben?

Molnár Ágnes: Azt látjuk, hogy a nominális kosárérték stagnál: 2026-ban nagyjából hasonló szinten van, mint 2025-ben. Eközben a termékárak emelkedtek, tehát a vásárlók jobban átgondolják, mire költenek, mit tesznek a kosarukba. Az egyes termékkategóriák között ugyanakkor jelentős eltérések vannak. A táplálékkiegészítők iránt például nőtt az érdeklődés, nyáron pedig a mobilklímáknál láttunk nagyon erős keresleti ugrást, itt négyszeres növekedésről beszélhetünk. A napelemek iránti érdeklődés szintén megugrott. Ezzel szemben az új mobiltelefonoknál csökkenést tapasztaltunk. Ez arra is utalhat, hogy a vásárlók egy része inkább a használt készülékek felé fordul. Ezt azonban a saját adatainkból nem tudjuk közvetlenül visszaigazolni, mert az Árukeresőn jelenleg új termékek ajánlatai jelennek meg.

A klímák és a napelemek iránti érdeklődés mennyiben szezonális, és mennyiben jelez tudatosabb, hosszú távú tervezést?

A szezonalitás természetesen szerepet játszik, de a vásárlók egyre inkább hosszú távon is gondolkodnak. A melegebb nyarak miatt olyan termékeket keresnek, amelyekkel tartósan tudnak alkalmazkodni a körülményekhez. Ezek drágább vásárlások, ezért jobban megfontolják őket. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valamit meglátnak és megvesznek, hanem mérlegelik, hogy az adott kiadás hosszabb távon mit jelent számukra.

Mennyire árérzékeny a magyar piac? A vásárlók elsősorban a legolcsóbb ajánlatot keresik?

Magyarország az egyik legárérzékenyebb piac. Ezt a Temu megjelenése is jól megmutatta: nagyon gyorsan tudott jelentős részesedést elérni. Az általunk követett, 15 nagy szereplőt összehasonlító adatokban korábban 36 százalék körüli részesedést láttunk a Temunál, ami később, az Európai Unió változó vámszabályai miatt nagyjából 10 százalékra csökkent. Az Árukereső ugyanebben az összevetésben jelenleg körülbelül 16 százalékon áll. Fontos, hogy ezek a vizsgált szereplők egymáshoz viszonyított arányai.

A Temu marketingköltésének visszafogása most kedvezőbb időszakot jelenthet más szereplőknek, de szerintünk ez egy átmeneti időszak. Arra számítunk, hogy az uniós raktárak és a kiszolgálás fejlesztése után újra erősebben jelennek meg. A magyar vásárlók árérzékenysége pedig ettől függetlenül megmarad.

Mivel tud versenyezni egy kisebb magyar webshop, ha árban nem tudja felvenni a versenyt a nemzetközi piacterekkel?

A megbízhatósággal, az ügyfélkiszolgálással és a garanciával. Ezekben tud olyan szolgáltatást nyújtani, amely miatt a vásárló nem kizárólag az árat nézi. Fontos, hogy a vevő tudja, kitől vásárol, milyen tapasztalatokat szereztek mások az adott boltnál, és mire számíthat, ha probléma van a termékkel. Az Árukeresőn a Megbízható Bolt program is ezt segíti. A kisebb vállalkozásoknak ezt az időszakot érdemes arra használniuk, hogy megerősítsék a szolgáltatásukat és a vásárlóikkal kialakított kapcsolatot. A verseny ugyanis várhatóan tovább fog erősödni.

Ezek szerint az Árukeresőre is igaz, hogy ma már nemcsak más árösszehasonlító oldalakkal kell versenyezni, hanem a nagy piacterekkel is?

Igen, amikor a helyzetünket vizsgáljuk, nem kizárólag más árösszehasonlító oldalakat nézünk. A nagy kereskedőkkel és piacterekkel is összevetjük magunkat. Az Allegro részesedése például az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt, így őket is kiemelten figyeljük.

Molnár Ágnes (Fotó: Gosztola Judit)

Miben különbözik Magyarország a régió többi piacától?

Az Árukereső a Heureka Grouphoz tartozik, amely kilenc országban van jelen. A cégcsoporton belül bevétel szempontjából a cseh piac a legnagyobb, ezt követi a magyar, de a régión belül a román piacban látunk különösen nagy növekedési lehetőséget. Csehország azonban digitálisan jóval érettebb piac. Úgy látjuk, hogy ezen a területen Magyarország nagyjából öt-tíz éves lemaradásban van, ami a boltok online felkészültségében és a piac működésében is megjelenik. Ahol jelentős tér van a fejlődésre, az például a mobilos vásárlás. Nemcsak az számít, hogy a fogyasztó szeretne-e telefonról rendelni, hanem az is, hogy a kereskedő oldala mennyire alkalmas erre. Sok boltnál még hiányzik a megfelelő mobilos optimalizálás, vagy nem elég kényelmes az online vásárlási folyamat.

Mekkora hátrányt jelent ez egy webshopnak?

Azok tudnak versenyben maradni, akik meglépik ezeket a fejlesztéseket. Folyamatosan látjuk, hogy boltok esnek ki, mert nem tudnak alkalmazkodni a digitális környezethez. Ha egy webshop nem fejleszti az oldalát, nem teszi kényelmessé a vásárlást, akkor egy új vevő megszerzése is drágábbá válhat. Hiába költ hirdetésre, ha az érdeklődő végül nem jut el a rendelésig.

A fiatalok egyre több mindent intéznek mobilon, és nálunk is a felhasználók nagy része mobilos böngészőből nézi az Árukeresőt. Ehhez a kereskedőknek is alkalmazkodniuk kell.

A TikTokon viszont most már lehet közvetlenül is rendelni, ez egyértelműen mobilra optimalizált lehetőség. Mely termékeknél lehet igazán erős ez az értékesítési forma?

A TikTok Shop hatását az Árukeresőn egyelőre nem mérjük külön, ezért korai lenne konkrét eredményekről beszélni. Szerintem elsősorban azt kell nézni, hogy mely kategóriákban működhet jól. Nem gondolom, hogy a vásárlók hűtőket, nagyobb elektromos berendezéseket vagy drágább televíziót fognak így megvenni. Sokkal inkább a szépségápolási termékek, a krémek, sminkek és kisebb apróságok lehetnek fontosak. Ezek könnyen bemutathatók egy videóban, és az impulzusvásárlásnak is nagyobb tere lehet. A kereskedők oldaláról ugyanakkor az árrés is meghatározó. A platformnak fizetett jutalék mellett a bevont tartalomgyártó díjával is számolni kell.

Vagyis attól, hogy egy termék sok emberhez eljut a TikTokon, még nem biztos, hogy megéri ott értékesíteni?

Pontosan. Vegyünk például egy 4000 forintos rúzst: a bevételből ki kell fizetni a platform jutalékát, és ha tartalomgyártó is részt vesz az értékesítésben, akkor az ő jutalékát is. A boltnak meg kell néznie, mennyi marad ezek után az árrésből. A legfontosabb kérdés az, hogy mennyibe kerül egy új vásárló megszerzése. Megéri-e erre a TikTok Shopot használni, vagy ugyanaz az összeg más csatornán, például a Facebookon jobb eredményt hozhat? Ehhez mérni kell, hogy az egyes felületekről érkező érdeklődők közül hányan vásárolnak. Attól tartok, hogy sok magyar vállalkozás még nincs felkészülve arra, hogy ezt megfelelően összehasonlítsa, és ennek alapján ossza el a marketingre szánt pénzét.

Mennyire tud ugyanaz a modell működni Magyarországon, mint az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban?

A magyar piachoz alkalmazkodni kell. Árérzékenyebb környezetben, kisebb árrések mellett nem feltétlenül működik ugyanaz az árazás vagy jutalékrendszer. Kategóriánként kell megvizsgálni, mely termékek iránt van kereslet, kik tudják azokat jól bemutatni, és mely boltok képesek tartalomgyártók nélkül is nagyobb mennyiséget értékesíteni. Az értékesítéshez kötött jutalékos rendszernek van előnye: ha nincs eladás, akkor az adott értékesítés után jutalékot sem kell fizetni. Hosszabb távon viszont az is kérdés, hogy a vásárló kihez kötődik majd. A márkához, a kereskedőhöz vagy ahhoz a tartalomgyártóhoz, akitől a terméket megismerte?

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Ha a vásárló a videóból közvetlenül eljut a rendelésig, kimaradhat az árösszehasonlítás. Ez mekkora veszélyt jelent az Árukeresőnek?

Mi inkább kiegészítő lehetőségként, új forgalmi forrásként tekintünk erre. Ha valaki meglát egy terméket a TikTokon, utána feljöhet az Árukeresőre, hogy összehasonlítsa az ajánlatokat vagy megnézze a véleményeket. Egy kisebb impulzusvásárlásnál lehet, hogy ezt nem teszi meg. Amikor viszont olyan termékről kell döntenie, amely már érezhető kiadás a pénztárcájának, vagy bizonytalan abban, hogy az adott bolt valóban időben kiszállítja-e, akkor a fiatalabb vásárlónak is fontos lesz az ellenőrzés. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a közönséget továbbra is elérjük, és megmutassuk, milyen információt talál nálunk a döntéshez.

Ilyenkor az ár vagy a vásárlói vélemény lehet fontosabb?

Mindkettő számít. Ha nincs jelentős különbség az árak között, akkor különösen nagy értéke lehet annak, hogy a vásárló meg tudja nézni a boltról és a termékről szóló tapasztalatokat. Egy influenszer által készített bemutatóvideó más információt ad, mint egy olyan vásárló véleménye, aki már használta a terméket. Nálunk valódi vásárlások után küldjük ki a kérdőíveket, így a felhasználók a korábbi vevők tapasztalatairól is tájékozódhatnak.

Az Árukeresőn mi dönti el, hogy melyik ajánlat kerül előre? Mindig a legolcsóbbat látja először a vásárló?

Többféle megjelenés van az oldalon. A kiemelt ajánlatok és a licitalapú helyezések mellett ár szerinti rendezés is működik. A licitalapú megjelenéseknél számít, hogy egy kereskedő mennyit hajlandó fizetni egy kattintásért, de nem kizárólag ez határozza meg a sorrendet. A megbízhatóság, a Megbízható Bolt programban való részvétel és a vásárlói értékelések is szerepet kapnak. Vannak olyan szűrőink is, amelyek azt szolgálják, hogy a felhasználó számára kedvezőtlen ajánlatok ne kerülhessenek pusztán a magasabb licit miatt előre.

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Molnár Ágnes (Fotó: Gosztola Judit)

A közösségi médiában népszerűvé váló termékek keresletét mennyire tudják követni? Látszik, ha valami hirtelen felkapott lesz?

A jelentősebb keresleti ugrásokat látjuk és figyeljük. Elsősorban akkor foglalkozunk velük külön, ha üzletileg is érdemi változást jelentenek. Volt például olyan időszak, amikor a Duna vízszintjével kapcsolatos aggodalmak miatt az aggregátorok iránti érdeklődés megugrott. Az ilyen nagyobb elmozdulások jól látszanak az adatainkban. Ebből azonban önmagában még nem tudjuk megmondani, hogy egy fiatal vásárló pontosan melyik videó hatására kezdett keresni. A kisebb hullámzásokat pedig egyelőre nem vizsgáljuk külön ilyen részletességgel.

A kereskedők is kapnak információt ezekről a változásokról?

Igen, sokszor értesítjük a partnerboltjainkat, ha jelentős keresleti ugrást tapasztalunk. A megszokott szinthez képest nézzük a változásokat, például azt, hogy egy kategóriában mennyivel nőtt a kattintások száma.

A mesterséges intelligencia hogyan alakíthatja át az árösszehasonlítást? Milyen szerepük marad az árösszehasonlító oldalaknak, ha egyre többen a ChatGPT-től kérnek vásárlási tanácsot?

A mesterséges intelligencia számára is fontosak a jól strukturált adatok. Nem célszerű minden egyes kérdésnél több tízezer bolt teljes kínálatát külön feldolgozni. Az árösszehasonlító oldalak mögött sok év munkája és technológiája van: összerendezzük a termékeket, az ajánlatokat és a kereskedőket, hogy a felhasználó érdemi információt kapjon. Ez az adatállomány a nyelvi modellek számára is értékes lehet. Mi ezért arra fókuszálunk, hogy ezeket az adatokat megfelelő formában tegyük elérhetővé, és az AI-alapú keresésekben is relevánsak maradjunk. Úgy gondoljuk, hogy az árösszehasonlítók létjogosultsága ebben a környezetben is megmarad.

Mit tehet egy webshop azért, hogy a mesterséges intelligencia az ő termékét vagy ajánlatát is megtalálja?

Minél pontosabb és rendezettebb termékadatokra, illetve részletes termékleírásokra van szükség. Ha a bolt ezen dolgozik, nagyobb eséllyel tud megjelenni az ajánlásokban. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig a legolcsóbb ajánlatot választja ki a rendszer. Az a fontos, hogy az ajánlat és a termék adatai megfelelően értelmezhetők legyenek.

Az Árukereső forgalmában már érzékelhető a mesterséges intelligencia okozta átrendeződés?

Az AI felől érkező forgalom összességében még viszonylag kicsi, a hagyományos organikus keresési forgalom nagyobb. Ugyanakkor az utóbbi években az organikus forgalom csökkenését tapasztaltuk, és nagyobb szerepet kapott a fizetett forgalom. Nekünk különösen fontos, hogy a felhasználók közvetlenül is az Árukeresőre érkezzenek. Emellett sok energiát fordítunk arra, hogy a keresőkből érkező forgalmat kövessük és javítsuk, valamint az AI-alapú ajánlásokban is megjelenjünk.

Molnár Ágnes (Fotó: Gosztola Judit)

Közeledik az év végi vásárlási szezon. Mennyire működik még a Black Friday egyetlen kiemelt akciós napként?

Azt látjuk, hogy a Black Friday egyre inkább ellaposodik. Amikor a kereskedők még egy konkrét naphoz kötötték az akcióikat, sokkal jobban látszott a keresleti csúcs. Most mindenki máskor tartja a kedvezményes időszakot, ezért november elejétől karácsonyig több különböző időpontban ugrik meg az érdeklődés. A forgalom hosszabb időszakra oszlik el, és kategóriánként is eltérően alakul. A háziállatokhoz kapcsolódó termékeknél például erősödő kereséseket láttunk, míg az elektronikai kategóriákban inkább stagnálást, és nem akkora kiugrásokat, mint korábban.

Hogyan segítik a boltok felkészülését erre az időszakra?

A Black Friday előtt szezonális összefoglalót készítünk a korábbi év trendjeiről. Külön adatelemző csapat foglalkozik ezzel, és kategóriánként mutatjuk be a kereskedőknek, mire érdemes figyelniük. A jövőbe természetesen nem látunk, de az előző évek adatai segíthetnek a felkészülésben és annak megértésében, hogyan változik a kereslet az egyes termékcsoportokban.

EZ IS ÉRDEKELHET Egy vagyont bukhatsz a kamu Black Friday-akciókon: durva trükkökre csaptak le a hatóságok A Black Fridayhoz kapcsolódó leárazások az utóbbi években egyre hosszabb időszakot ölelnek fel, ezért a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei már megkezdték az akciók ellenőrzését.

A karácsonyi online vásárlásnál mi a legfontosabb szempont a vásárlók számára?

Az, hogy az ajándék időben megérkezzen. Az online szezon lényegében addig tart, amíg a boltok még ki tudják szállítani a rendeléseket karácsonyra. A saját adatainkban azt láttuk, hogy december 15. után már jóval visszafogottabb a forgalom.

Ilyenkor különösen felértékelődik a megbízhatóság: ha egy kereskedő háromnapos szállítást ígér, fontos, hogy ezt valóban tartsa. A boltértékelésekből a vásárló képet kaphat arról, mennyire teljesülnek a vállalt határidők. Senki nem szeretné, hogy a gyerek ajándéka csak a két ünnep között vagy januárban érkezzen meg.

Mi lehet a következő egy-két év legfontosabb változása az e-kereskedelemben?

A piac koncentrációja folytatódhat. Azt látjuk, hogy nagyjából annyi bolt tűnik el, mint amennyi újonnan érkezik, miközben a nagy piacterek és a kínai szereplők erősödnek. Az lenne kedvező, ha egyre több vállalkozás tudna sikeresen online is értékesíteni. Ehhez azonban fel kell készülniük a technológiai változásokra és az egyre erősebb versenyre. Az Árukereső stratégiájában továbbra is központi szerepet kap a megbízhatóság. Azt szeretnénk, hogy a felhasználóknak legyen hova fordulniuk ebben a gyorsan változó környezetben. Emellett a működésünket is egyre inkább a mesterséges intelligencia által formált keresési szokásokhoz igazítjuk.

Milyen lehetőséget tudnak adni ebben a versenyben a kisebb magyar vállalkozásoknak?

A kis- és középvállalkozásokat igyekszünk segíteni abban, hogy eredményesen jelenjenek meg az oldalon. Ehhez fontos a jól strukturált termékkínálat és a megbízhatóságot igazoló vásárlói visszajelzés. Van például minden partner számára elérhető ingyenes konverziómérésünk. Ezzel a bolt követni tudja, hogy az Árukeresőről érkező látogatókból mennyi vásárlás lesz, vagyis mennyire térül meg a jelenléte. Az biztos, hogy a kisebb boltoknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy elérjék a vásárlókat, és ebben a kiélezett versenyben is megtalálják a helyüket.

Címlapkép: Gosztola Judit