Itt a hétvége fociprogramja: csúcsrangadó jön Madridban, az Arsenal és a Bayern München is pályára lép

November első hétvégéje igazi futballünnepet ígér az európai topbajnokságokban. Az Atlético Madrid a Barcelonát fogadja, az Arsenal a listavezető pozícióját erősítheti meg, miközben a Bayern München, és a Manchester City is pályára lép. Mutatjuk a teljes hétvégi fociprogramot és a legfontosabb találkozókat.

November első hétvégéje igazi futballcsemegéket tartogat a szurkolóknak: öt európai topligában is fontos mérkőzéseket rendeznek, több bajnokságban pedig akár az élmezőny sorrendje is változhat. A hétvége legnagyobb rangadójára Madridban kerül sor, ahol az Atlético a listavezető Barcelonát fogadja.

Angliában az Arsenal tovább növelheti előnyét, Olaszországban a remek formában lévő Lazio bizonyíthat, Németországban pedig a Bayern München veretlensége kerülhet veszélybe. Franciaországban a PSG folytathatja menetelését, de a Marseille-re is fontos mérkőzés vár. Mutatjuk az öt topliga hétvégi programját és a legfontosabb összecsapásokat.

Premier League: Az Arsenal megléphet, a Manchester City és a United is bajban van

Az angol élvonal 10. fordulójában szombaton délután a listavezető Arsenal a Hull Cityt fogadja az Emirates Stadionban. Az Ágyúsok remek formában futballoznak, négy egymást követő bajnoki győzelemmel várják az újonc elleni találkozót. A londoniak 24 ponttal vezetik a tabellát, míg a Hull City 11 ponttal a 11. helyen áll, és legutóbbi négy mérkőzésén nem tudott nyerni. A két csapat legutóbb 2017-ben találkozott tétmérkőzésen, akkor 2–0-ra az Arsenal győzött.

Szombaton este jóval nehezebb feladat vár a Manchester Cityre, amely a Nottingham Forest otthonában lép pályára. A címvédő két egymást követő vereséggel érkezik, ami szokatlan helyzet Pep Guardiola együttesénél. A City 21 ponttal ugyan továbbra is a második helyen áll, a mindössze hatpontos, kiesőzónában tanyázó Forest számára azonban ez kiváló lehetőség lehet a meglepetésre. A két csapat legutóbbi összecsapása 2–2-es döntetlennel zárult.

Vasárnap az Old Traffordon a Manchester United az Aston Villát fogadja, és a hazai szurkolóknak egyre több okuk van az aggodalomra. A Vörös Ördögök kilenc mérkőzésen mindössze hét pontot gyűjtöttek, legutóbbi öt bajnokijukból pedig csupán egy pontot szereztek. Az Aston Villa ezzel szemben 12 ponttal és lényegesen biztatóbb formában érkezik: legutóbbi három bajnokijából kettőt megnyert.

A forduló további mérkőzései:

Az angol élvonal aktuális állását és a mérkőzések részleteit a Sportonline Premier League oldalán követheted nyomon.

La Liga: A szezon egyik legnagyobb rangadója Madridban

A spanyol bajnokság 12. fordulójának legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését vasárnap este rendezik a Wanda Metropolitanóban, ahol az Atlético Madrid a listavezető FC Barcelonát fogadja. A találkozó tétje óriási, hiszen mindössze két pont választja el egymástól a két együttest. A Barcelona 30 ponttal áll az élen, 11 mérkőzéséből tízet megnyerve, míg az Atlético 28 pontot gyűjtött, és öt egymást követő győzelemmel érkezik a rangadóra. A legutóbbi egymás elleni találkozót áprilisban 2–1-re a katalánok nyerték.

Szombat este a Valencia a Real Madridot látja vendégül a Mestallában. A királyi gárda 27 ponttal a harmadik helyen áll, és négy egymást követő győzelemmel várja az összecsapást. A Valencia helyzete ezzel szemben jóval nehezebb: mindössze kilenc pontot szerzett a szezonban, és a kiesés elkerüléséért küzd. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésen februárban 2–0-ra a madridiak győztek, így a hazai szurkolók ezúttal visszavágásban reménykedhetnek.

A forduló további mérkőzései:

Serie A: Megállíthatatlan a Lazio, toszkán rangadó is jön

Az olasz bajnokság 11. fordulójában vasárnap délben a Napoli a listavezető Laziót fogadja. A római együttes eddig remek szezont fut: tíz mérkőzéséből kilencet megnyert, így 28 ponttal vezeti a tabellát, ráadásul legutóbbi öt bajnokiján sem talált legyőzőre. A Napoli ezzel szemben csalódást keltően szerepel, mindössze 14 pontot szerzett, és a nyolcadik helyen áll. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésen áprilisban 2–0-ra a Lazio győzött, így a hazaiaknak ezúttal sem lesz könnyű dolguk.

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Vasárnap este a Fiorentina a Juventust fogadja a toszkán rangadón. A két együttes összecsapása hagyományosan különleges hangulatú, még akkor is, ha ezúttal egyik csapat sem lehet maradéktalanul elégedett a szezonjával. A Juventus 17 ponttal a hetedik helyen áll, míg a Fiorentina mindössze nyolc pontot gyűjtött. A legutóbbi egymás elleni találkozón májusban meglepetésre a firenzeiek nyertek 2–0-ra, ráadásul a Juventus otthonában.

A forduló további mérkőzései:

A Serie A aktuális állását a Sportonline Serie A oldalán követheted figyelemmel.

Bundesliga: Bayern-vizsga és rajnai derbi

A német élvonalban szombaton a Mainz a Bayern Münchent fogadja. A bajorok a Borussia Dortmunddal együtt 18 ponttal állnak a tabella élén, és bár legutóbb döntetlent játszottak, a szezonban továbbra is veretlenek. A Mainz tíz ponttal a középmezőnyben helyezkedik el, hazai pályán azonban kellemetlen ellenfél lehet. Az előző idényben emlékezetes mérkőzést vívott egymással a két csapat: a Mainz már 3–0-ra is vezetett, a Bayern azonban végül 4–3-ra fordított.

Vasárnap délután a Köln a Bayer Leverkusent fogadja a rajnai derbin. A két együttes összecsapása mindig különleges hangulatot teremt a Rhein-Energie-Stadionban, ezúttal pedig mindkét fél számára fontos pontok forognak kockán. A Leverkusen 13 ponttal a hatodik helyen áll, de legutóbbi két mérkőzését elveszítette. A Köln kilenc ponttal szintén gyengébben teljesít, így a rangadó mindkét csapat számára lehetőséget kínálhat a javításra.

A forduló további mérkőzései:

November első hétvégéje tehát több kiemelt összecsapást is tartogat a futballrajongóknak. A legnagyobb figyelem kétségkívül az Atlético Madrid és a Barcelona rangadójára irányul, amely akár a spanyol bajnoki versenyfutás alakulására is komoly hatással lehet. Angliában az Arsenal tovább növelheti előnyét, miközben a Manchester City és a Manchester United is javításra készül. Olaszországban a Lazio folytathatja remek sorozatát, a Bundesligában a Bayern München veretlensége lesz a tét.

A hétvégi programban tehát a bajnoki címért küzdő élcsapatoktól a nemzetközi kupaindulásra hajtó együttesekig számos klub lép pályára, így a következő napokban is érdemes lesz követni az európai futballt.