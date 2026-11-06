Akár 150 ezer forintot is megspórolhatnak a kisgyermekes családok: sokan nem tudnak erről a lehetőségről

A kisbabás családok jelentős összegeket spórolhatnak a pelenkák és egyéb babaápolási cikkek vásárlásakor, ha kihasználják az egészségpénztári tagság nyújtotta előnyöket. A rendszeren keresztül a befizetések után 20 százalékos, évente legfeljebb 150 ezer forintos szja-visszatérítés vehető igénybe, amellyel a mindennapi babagondozási kiadások érezhetően csökkenthetők.

A csecsemők és kisgyermekek ápolásához szükséges termékek széles köre finanszírozható az önkéntes egészségpénztári egyenlegből. A szülők számára a legnagyobb könnyebbséget a mindennapos kiadást jelentő eldobható pelenkák elszámolhatósága jelenti. Emellett a támogatott termékek közé tartoznak a babafürdetők, babaolajok, popsikrémek, hintőporok, fültisztító pálcikák és nedves törlőkendők is, azzal a feltétellel, hogy a kozmetikumok megnevezésében szerepelnie kell a "baba" jelzőnek. Szintén megvásárolhatók a pénztári keretből a cumik, cumisüvegek, légzésfigyelők, babamérlegek, orrszívók, valamint a speciális tápszerek. Az édesanyákat segítő eszközök – például a terhességi teszt, a mellszívó, az anyatejgyűjtő zacskó és a melltartóbetét – ugyancsak elszámolhatók.

Bár a lista kiterjedt, bizonyos termékkategóriákra nem használható fel a pénztári megtakarítás. Szigorúan ki vannak zárva az elszámolható körből a bébiételek és -italok, ahogy az olyan nagyobb berendezési tárgyak és eszközök is, mint a babakocsi, az autós gyerekülés, a fürdetőkád, a kiságy, a pelenkázókomód vagy az etetőszék. A babaruházat és a csecsemőjátékok költségeit szintén saját zsebből kell fedezni.

A babaápolási cikkek beszerzése rugalmas, hiszen gyógyszertárakban, drogériákban, szupermarketekben és webáruházakban egyaránt intézhető. Számos üzletben és online felületen ma már közvetlenül az egészségpénztári kártyával is fizethetünk. Ahol erre nincs lehetőség, ott a vásárlásról a pénztártag nevére és címére szóló számlát kell kérni, amelyen az egészségpénztári azonosítónak is szerepelnie kell. Ezt a bizonylatot utólag lehet benyújtani elszámolásra. Nem jelent problémát, ha a kosárba más, nem támogatott termékek is kerülnek, mivel a pénztár kizárólag a jogosult tételeket téríti meg, viszont fontos tudni, hogy online rendelés esetén a házhoz szállítási díj a legtöbb esetben nem számolható el.

Az egészségpénztári megtakarítás legnagyobb vonzereje a befizetések után járó 20 százalékos adó-visszatérítés. A visszaigényelhető összeg felső határa évi 150 ezer forint, amely 750 ezer forintos éves befizetés esetén maximalizálható. Ezt a keretet összevonva kell értelmezni az összes önkéntes pénztári tagságra, így ha valaki például önkéntes nyugdíjpénztári számlával is rendelkezik, a visszatérítés együttes összege akkor sem lépheti át a 150 ezer forintos korlátot. Az adókedvezményt az éves személyijövedelemadó-bevallás során kell igényelni, az összeget pedig az adóhatóság közvetlenül a tag egészségpénztári számlájára utalja, tovább növelve ezzel a felhasználható egyenleget.

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