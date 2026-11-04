Azonnali hatállyal betiltotta a home office-t az UniCredit, ezzel indokolták a döntést

Azonnali hatállyal eltörölte a home office lehetőségét a felsővezetői számára az UniCredit, és a tervek szerint jövő januártól a teljes munkavállalói állományra kiterjesztik a szigorítást. A bank a személyes jelenlét fontosságával indokolja a lépést, miközben a szakszervezetek hevesen tiltakoznak az egyoldalú döntés ellen, amelynek magyarországi hatásai egyelőre nem tisztázottak, írja a Reuters.

Andrea Orcel vezérigazgató utasítása alapján a közvetlen beosztottjai számára már most sem engedélyezett az otthoni munkavégzés. A szakszervezetek tájékoztatása szerint a jövő év elejétől életbe lépő új szabályozás gyakorlatilag minden alkalmazottra érvényes lesz, így a távmunka ritka kivételnek számít majd, amelyet minden esetben előre jóvá kell hagyni. Bár a vállalat vezetése jelezte, hogy biztosítanak bizonyos kivételeket, ezek pontos feltételeiről még nem egyeztettek az érdekképviseletekkel.

Az olasz bankcsoport azzal indokolta a drasztikus korlátozást, hogy álláspontjuk szerint a tudásmegosztás, a szakmai fejlődés és a hatékony csapatmunka elengedhetetlen feltétele a személyes jelenlét és együttműködés.

Bár a pénzintézet hivatalosan továbbra is hangsúlyozza elkötelezettségét a rugalmas munkavégzés iránt, a dolgozói képviseletek elfogadhatatlannak tartják az egyoldalú intézkedést. A lépés különösen azért váltott ki komoly ellenállást, mert a szakszervezetek az elmúlt időszakban éppen a távmunka kiterjesztéséért küzdöttek. Azt remélték, hogy más pénzintézetek gyakorlatához hasonlóan az UniCreditnél is elérhetővé válik a home office a fiókhálózatban dolgozók számára.

A belső feszültségek és a dolgozói elégedetlenség ellenére a piac egyelőre pozitívan értékeli a bank helyzetét. A vállalat részvényárfolyama 5,5 százalékkal emelkedett a napokban, amit az amerikai választásokat követő általánosan kedvező tőkepiaci hangulat is erősen támogatott.

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A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.