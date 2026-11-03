Húzós időszak vár a magyar dolgozókra: elképesztő szakadék van a fizetési elvárások és a valóság között

Az év utolsó hónapjaiban a vállalatoknak nemcsak a költségvetésükről, hanem a 2027-es bérekről is dönteniük kell, ráadásul a feszített munkaerőpiaci helyzet és a növekvő munkavállalói elvárások szorításában. Bár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi, augusztusi jelentésében keresetnövekedést regisztrált, a munkáltatók teherbíró képessége szűkös. Szakértők hangsúlyozzák: a fizikai és szellemi munkakörökben eltérő javadalmazási eszközökre van szükség, miközben az uniós bértranszparencia-szabályozás miatt elkerülhetetlenné válik a belső bérfeszültségek kezelése is.

Az év vége hagyományosan a költségvetések lezárásának és a következő évi bérkeretek kialakításának időszaka, a döntést azonban jelentősen befolyásolja a hazai munkaerőpiac feszes állapota. A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete elérte a 740 600 forintot, ami 8,4%-os nominális emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest, míg a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset 519 900 forintra nőtt.

A bruttó keresetek mediánértéke ugyanakkor 611 400 forint volt, ami arra utal, hogy a dolgozók fele ennél alacsonyabb bérkategóriába esik, felerősítve a megélhetési költségek miatti bérnyomást. Mivel a munkanélküliségi ráta továbbra is rendkívül alacsony, 4,6%-os szinten áll több mint 4,66 millió foglalkoztatott mellett, a cégek a toborzás és a megtartás terén is versenyképesek kell, hogy maradjanak.

A bérkeretek meghatározását nehezíti, hogy a munkavállalók jövedelmi várakozásai és a vállalatok pénzügyi lehetőségei között érdemi különbség mutatkozik. A Magyar Nemzeti Bank prognózisa szerint a versenyszférában a bruttó bérek 8,0 és 9,0% közötti mértékben növekedhetnek 2027-ben, ami a 3,1%-ra várt éves átlagos infláció mellett folyamatos reálbér-emelkedési elvárást teremt a munkavállalói oldalon. Ezzel párhuzamosan viszont a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) reprezentatív kutatása rávilágít, hogy a cégek jelentős része komoly korlátokba ütközik: a vállalkozások mintegy kétharmada csupán 4,0–6,0%-os általános béremelést képes biztonságosan kigazdálkodni a gazdálkodási stabilitás veszélyeztetése nélkül.

Ebben a környezetben a WHC szakértői szerint felértékelődik a differenciált gondolkodás, hiszen nem minden pozícióban ugyanaz a megtartási recept működik. A fizikai munkakörökben a minimálbér és a garantált bérminimum változásai alapvetően mozgatják a mezőnyt, így ott a versenyképes alapbér és a műszakpótlékok jelentik a legfőbb érvet a fluktuáció ellen. A szellemi és szakértői pozíciókban ezzel szemben az alapbér korrekciója mellett a rugalmas munkavégzés, az átlátható karrierutak és a teljesítményarányos ösztönzők válnak döntővé. A tervezésnél a belső bérarányok felülvizsgálata sem maradhat el: ha az új belépők bére elszakad a régebb óta ott dolgozók jövedelmétől, az súlyos szervezetfejlesztési feszültséget okoz. Erre a kihívásra külön figyelmet irányít az Európai Unió bértranszparencia-irányelve is.

A sikeres bérstratégia kidolgozásához a WHC javaslata alapján a cégeknek a piaci bérek külső felmérésekkel történő összehasonlításával kell kezdeniük a tervezést, azonosítva a kritikus pozíciókat. A pénzügyi kalkulációknál az alapbéreken túl a teljes munkáltatói költséget – a járulékokat, a képzési kiadásokat és a munkatársak pótlási költségeit – érdemes figyelembe venni, összhangban a termelékenység növekedésével. Emellett a dolgozói visszajelzések, az elégedettségi kérdőívek és a kilépési interjúk tapasztalatai világíthatnak rá arra, hogy az anyagi elismerésen felül milyen működési és jóléti elemekkel növelhető a munkavállalói elköteleződés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rendelkezésre álló források hatékony felhasználásának elengedhetetlen eszköze a jól felépített béren kívüli juttatási rendszer is. A munkavállalói igényekhez igazított, kedvezményes adózású cafeteria-elemek – például a SZÉP-kártya, az egészség- és nyugdíjpénztári támogatások, a lakhatási hozzájárulások vagy a helyi mobilitási költségtérítések – közvetlenül erősítik a családok anyagi biztonságát anélkül, hogy a vállalatok bruttó bérköltsége túlzott mértékben emelkedne. A WHC szakértői hangsúlyozzák, hogy a 2027-es bértervezés akkor lesz eredményes, ha a vállalatok a fizetésemelésekre nem elszigetelt kiadásként, hanem a teljes javadalmazást és a hosszú távú megtartást szolgáló, tudatos stratégia részeként tekintenek.

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