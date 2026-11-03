2026. november 3. kedd Győző
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Closeup ceo kezek szerződés aláírása az irodában. Ismeretlen sikeres férfi tollat tartva papírokra ír. Ismeretlen biztosítási ügynök ellenőrzi a megállapodást aláírást téve. Vállalati tárgyalások koncepció
HRCENTRUM

Húzós időszak vár a magyar dolgozókra: elképesztő szakadék van a fizetési elvárások és a valóság között

Pénzcentrum
2026. november 3. 18:32 4 perc

Az év utolsó hónapjaiban a vállalatoknak nemcsak a költségvetésükről, hanem a 2027-es bérekről is dönteniük kell, ráadásul a feszített munkaerőpiaci helyzet és a növekvő munkavállalói elvárások szorításában. Bár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi, augusztusi jelentésében keresetnövekedést regisztrált, a munkáltatók teherbíró képessége szűkös. Szakértők hangsúlyozzák: a fizikai és szellemi munkakörökben eltérő javadalmazási eszközökre van szükség, miközben az uniós bértranszparencia-szabályozás miatt elkerülhetetlenné válik a belső bérfeszültségek kezelése is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az év vége hagyományosan a költségvetések lezárásának és a következő évi bérkeretek kialakításának időszaka, a döntést azonban jelentősen befolyásolja a hazai munkaerőpiac feszes állapota. A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete elérte a 740 600 forintot, ami 8,4%-os nominális emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest, míg a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset 519 900 forintra nőtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bruttó keresetek mediánértéke ugyanakkor 611 400 forint volt, ami arra utal, hogy a dolgozók fele ennél alacsonyabb bérkategóriába esik, felerősítve a megélhetési költségek miatti bérnyomást. Mivel a munkanélküliségi ráta továbbra is rendkívül alacsony, 4,6%-os szinten áll több mint 4,66 millió foglalkoztatott mellett, a cégek a toborzás és a megtartás terén is versenyképesek kell, hogy maradjanak.

A bérkeretek meghatározását nehezíti, hogy a munkavállalók jövedelmi várakozásai és a vállalatok pénzügyi lehetőségei között érdemi különbség mutatkozik. A Magyar Nemzeti Bank prognózisa szerint a versenyszférában a bruttó bérek 8,0 és 9,0% közötti mértékben növekedhetnek 2027-ben, ami a 3,1%-ra várt éves átlagos infláció mellett folyamatos reálbér-emelkedési elvárást teremt a munkavállalói oldalon. Ezzel párhuzamosan viszont a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) reprezentatív kutatása rávilágít, hogy a cégek jelentős része komoly korlátokba ütközik: a vállalkozások mintegy kétharmada csupán 4,0–6,0%-os általános béremelést képes biztonságosan kigazdálkodni a gazdálkodási stabilitás veszélyeztetése nélkül.

Ebben a környezetben a WHC szakértői szerint felértékelődik a differenciált gondolkodás, hiszen nem minden pozícióban ugyanaz a megtartási recept működik. A fizikai munkakörökben a minimálbér és a garantált bérminimum változásai alapvetően mozgatják a mezőnyt, így ott a versenyképes alapbér és a műszakpótlékok jelentik a legfőbb érvet a fluktuáció ellen. A szellemi és szakértői pozíciókban ezzel szemben az alapbér korrekciója mellett a rugalmas munkavégzés, az átlátható karrierutak és a teljesítményarányos ösztönzők válnak döntővé. A tervezésnél a belső bérarányok felülvizsgálata sem maradhat el: ha az új belépők bére elszakad a régebb óta ott dolgozók jövedelmétől, az súlyos szervezetfejlesztési feszültséget okoz. Erre a kihívásra külön figyelmet irányít az Európai Unió bértranszparencia-irányelve is.

A sikeres bérstratégia kidolgozásához a WHC javaslata alapján a cégeknek a piaci bérek külső felmérésekkel történő összehasonlításával kell kezdeniük a tervezést, azonosítva a kritikus pozíciókat. A pénzügyi kalkulációknál az alapbéreken túl a teljes munkáltatói költséget – a járulékokat, a képzési kiadásokat és a munkatársak pótlási költségeit – érdemes figyelembe venni, összhangban a termelékenység növekedésével. Emellett a dolgozói visszajelzések, az elégedettségi kérdőívek és a kilépési interjúk tapasztalatai világíthatnak rá arra, hogy az anyagi elismerésen felül milyen működési és jóléti elemekkel növelhető a munkavállalói elköteleződés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rendelkezésre álló források hatékony felhasználásának elengedhetetlen eszköze a jól felépített béren kívüli juttatási rendszer is. A munkavállalói igényekhez igazított, kedvezményes adózású cafeteria-elemek – például a SZÉP-kártya, az egészség- és nyugdíjpénztári támogatások, a lakhatási hozzájárulások vagy a helyi mobilitási költségtérítések – közvetlenül erősítik a családok anyagi biztonságát anélkül, hogy a vállalatok bruttó bérköltsége túlzott mértékben emelkedne. A WHC szakértői hangsúlyozzák, hogy a 2027-es bértervezés akkor lesz eredményes, ha a vállalatok a fizetésemelésekre nem elszigetelt kiadásként, hanem a teljes javadalmazást és a hosszú távú megtartást szolgáló, tudatos stratégia részeként tekintenek.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #átlagkereset #cafetéria #béremelés #munkaerőpiac #bérek #fizetésemelés #munkavállalók #fizetések #munkáltatók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:34
19:14
19:02
18:43
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 3. 19:45 Így alakul a forint árfolyama a dollárral, euróval szemben: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz
november 3. 17:34 Hatalmas fordulat a piacokon: megütötték az Apple-t, zuhan az olajár, bajba került az OTP paraguayi partnere
november 3. 13:36 Hatalmas pofont kapott a zloty, miközben nagy dobásra készül a magyar piacon a német sztáralapkezelő
november 3. 10:46 Újabb katonai csapás rázta meg a tőzsdéket: kilőtt az olaj ára, esik az OTP
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.11.03 13:57
Változókor: mit érdemes tudni a menopauzáról?
Sok nő retteg a változókor beköszöntétől, pedig, ha tudjuk, mi és miért történik ekkor a női szervez...
laskainelli  |  2026.10.26 12:08
5 figyelmeztető jel a párkapcsolatban
Legtöbben azt gondolják, hogy a pillangó a gyomorban, a vibrálás a levegőben, ha pittyen a telefon,...
coachco  |  2026.10.07 22:03
Vízbiztonságra vágyakozás
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 3.
Meglepő számok láttak napvilágot a magyar egészségügyről: ennyiszer járunk orvoshoz egy évben
2026. november 3.
Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért
2026. november 3.
Eldőlt, munkaszüneti nap lesz december 24.: ennyi pluszpénz jár annak, aki szenteste is dolgozik
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Eszed megáll: ennyit keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél
2
1 hete
Megáll az ész: havi majdnem 1 milliós fizetésért toboroznak raktárosokat, végzettség és nyelvtudás sem kell hozzá
3
2 hete
Tömegével keresi a dolgozókat az Aldi ezekre a helyekre: 6-7 ezer forintos órabért fizetnek, havi 1 millió is simán összejöhet
4
4 hete
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
5
2 hete
Nemcsak a minimálbéresek kapnak több fizetést 2027-től: kiderült, kinek mennyivel nő a nettója az szja-csökkentés után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős deviza-adásvétel
Azon ügyletet jelenti, amely keretében az egyik fél egy adott pénznemben meghatározott összeget a másik félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében, mindezt a felek által meghatározott határidős értéknapon történő teljesítéssel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 19:14
Mától december 24. munkaszüneti nap: meglepően kevés országban jár szabadnap szenteste, mutatjuk mit hoz a változás
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 19:02
Meglepő számok láttak napvilágot a magyar egészségügyről: ennyiszer járunk orvoshoz egy évben
Agrárszektor  |  2026. november 3. 19:31
A robotok menthetik meg a magyar gazdákat: őrület, mit terveznek sokan