Itt a hivatalos nyugdíjemelési-csomag: sok idős még a vártnál is több pénzt kap 2027 januárjában

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2027. januári nyugdíj- és szociálisellátás-emelési csomag részletes tervezeteit. A legfontosabb újítás, hogy az öregségi nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése mellett egy sávos felzárkóztatási rendszert is bevezetnek, amely köztes minimumösszegekkel biztosítja, hogy a jogosultak egy része az eredetileg bejelentettnél is kedvezőbb emelést kapjon. A több mint 700 ezer embert érintő intézkedéscsomag a rokkantsági, a hozzátartozói és az árvaellátás, valamint az időskorúak járadékának jelentős növelését is tartalmazza - közölte a Portfolio.

A jövő év elején életbe lépő szabályozás leglátványosabb eleme, hogy a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik. A most megjelent dokumentumokból kiderül a pontos számítási módszer is. Januárban először a rendes, inflációkövető nyugdíjemelést hajtják végre – ami a jegybanki előrejelzések alapján 3,1 százalék körül várható –, a sávos felzárkóztatást pedig már az így megnövelt összegekre alkalmazzák. Ennek értelmében a 108 ezer forint alatti ellátásokat 120 ezer forintra egészítik ki, míg a 108 ezer és 125 ezer forint közötti nyugdíjak fix 12 ezer forinttal nőnek.

A rendszer egyik legfontosabb finomítása a "köztes minimumok" bevezetése a 125 ezer és 140 ezer forint közötti sávokban. Ezzel küszöbölik ki azt a méltánytalanságot, hogy a fix összegű emelések miatt az alacsonyabb induló nyugdíjjal rendelkezők megelőzzék a magasabb nyugdíjúakat. Így a 125 és 130 ezer forint közötti ellátások 10 ezer forinttal nőnek, de végösszegük eléri legalább a 137 ezer forintot.

Hasonló logikával a 130 és 135 ezer forint közöttiek 8 ezer forintos emelést kapnak (legalább 140 ezer forintos végösszeggel), a 135 és 140 ezer forint közöttiek pedig 6 ezer forinttal gyarapodnak (legalább 143 ezer forintos minimummal). A 140 ezer és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat egységesen 146 ezer forintra emelik, míg az e feletti összegekre a rendkívüli felzárkóztatás már nem vonatkozik. A tervezet azt is rögzíti, hogy 2028-tól az új, 120 ezer forintos minimumot minden évben a rendes januári nyugdíjemelés mértékével növelik majd.

A megváltozott munkaképességűeket érintő rokkantsági és rehabilitációs ellátások számítási alapösszege mintegy 10 százalékkal, 162 ezer forintra emelkedik. Kiemelendő, hogy a 65 év feletti rokkantsági ellátottak ezen felül megkapják a kisnyugdíjasoknál alkalmazott sávos felzárkóztatást is, így az ő esetükben a teljes növekmény jóval meghaladhatja a 10 százalékot. A nyugdíjkorhatárt még be nem töltöttek esetében ugyanakkor kizárólag a tízszázalékos emelés érvényesül.

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A csomag az özvegyi és más hozzátartozói nyugdíjaknál szintén sávos emelést és új minimumokat határoz meg, az árvaellátás legkisebb összege pedig havi 50 ezerről 60 ezer forintra nő. Jelentősen kiterjesztik az időskorúak járadékára jogosultak körét is, 2027 januárjától ugyanis megduplázzák a hozzáféréshez szükséges jövedelemhatárokat.

Házas- vagy élettársak esetén ez az egy főre jutó összeg 75 ezer forintra, a 75 év alatti egyedülállóknál 88 ezer forintra, míg a 75 év feletti egyedülállóknál 118 ezer forintra emelkedik. Az első évben közel 123 milliárd forint költségvetési forrást igénylő intézkedéscsomag végső formája a társadalmi egyeztetést és az őszi költségvetés elfogadását követően válik véglegessé.