Csatornát vált Krug Emília: itt folytatja tovább a népszerű műsorvezető

Újabb meghatározó televíziós személyiséggel bővül a Network4 Media Group csapata: a médiavállalathoz csatlakozik Krug Emília, akivel hamarosan a Network4 csatornáin is találkozhatnak a nézők. A népszerű műsorvezető érkezését Borsány-Gyenes András, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója jelentette be a Big Picture 2027 televíziós szakmai konferencián. A vállalat széles tartalmi portfóliója lehetőséget kínál arra, hogy a nézők az újságíró eddig kevésbé ismert oldalait is megismerjék.

Krug Emília a magyar televíziós újságírás egyik ismert és elismert alakja, aki felkészültségével, határozott kérdezési stílusával és hiteles műsorvezetői munkájával vált a hazai közéleti televíziózás meghatározó szereplőjévé. Szakmai hitelességét már számos alkalommal bizonyította, a Network4 Media Groupnál pedig lehetősége nyílhat arra, hogy sokoldalú személyiségét a nézők számára új helyzetekben is megmutassa.

Érkezése újabb fontos lépés a Network4 Media Group tartalmi kínálatának fejlesztésében. A médiacsoport az elmúlt időszakban jelentősen megerősítette saját gyártású műsorait, és egyre nagyobb hangsúlyt helyez az ismert, karakteres képernyős személyiségekre. Borbás Marcsi és Papp Gergő után nemrég Rónai Egon csatlakozását is bejelentette a vállalat.

A Network4 Media Group olyan sokszínű alkotói csapatot épít, amelyben a különböző tapasztalatok, nézőpontok és személyiségek egymást erősítik, és ahol a már ismert televíziós arcok új oldalukról is bemutatkozhatnak.

„Emíliával már az első találkozásunk rendkívül inspiráló volt. A beszélgetésünk a tervezettnél kétszer hosszabbra nyúlt, mert egy olyan újságírót ismerhettem meg, akit elsősorban a szakmai kihívások és az új lehetőségek érdekelnek. Emília rendkívül színes, sokoldalú egyéniség, akit a nézők eddig főként közéleti újságíróként ismerhettek. Biztos vagyok benne, hogy a Network4 Media Group széles portfóliójában személyiségének új oldalait is megmutathatja. Nagyon örülünk, hogy csatlakozik hozzánk” – mondta Borsány-Gyenes András, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója.