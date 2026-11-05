A munkahelyi kiégés megelőzésében és kezelésében a vezetők kompetenciája, valamint az őszinte, támogató vállalati közösség játssza a legfontosabb szerepet.
Csatornát vált Krug Emília: itt folytatja tovább a népszerű műsorvezető
Újabb meghatározó televíziós személyiséggel bővül a Network4 Media Group csapata: a médiavállalathoz csatlakozik Krug Emília, akivel hamarosan a Network4 csatornáin is találkozhatnak a nézők. A népszerű műsorvezető érkezését Borsány-Gyenes András, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója jelentette be a Big Picture 2027 televíziós szakmai konferencián. A vállalat széles tartalmi portfóliója lehetőséget kínál arra, hogy a nézők az újságíró eddig kevésbé ismert oldalait is megismerjék.
Krug Emília a magyar televíziós újságírás egyik ismert és elismert alakja, aki felkészültségével, határozott kérdezési stílusával és hiteles műsorvezetői munkájával vált a hazai közéleti televíziózás meghatározó szereplőjévé. Szakmai hitelességét már számos alkalommal bizonyította, a Network4 Media Groupnál pedig lehetősége nyílhat arra, hogy sokoldalú személyiségét a nézők számára új helyzetekben is megmutassa.
Érkezése újabb fontos lépés a Network4 Media Group tartalmi kínálatának fejlesztésében. A médiacsoport az elmúlt időszakban jelentősen megerősítette saját gyártású műsorait, és egyre nagyobb hangsúlyt helyez az ismert, karakteres képernyős személyiségekre. Borbás Marcsi és Papp Gergő után nemrég Rónai Egon csatlakozását is bejelentette a vállalat.
A Network4 Media Group olyan sokszínű alkotói csapatot épít, amelyben a különböző tapasztalatok, nézőpontok és személyiségek egymást erősítik, és ahol a már ismert televíziós arcok új oldalukról is bemutatkozhatnak.
„Emíliával már az első találkozásunk rendkívül inspiráló volt. A beszélgetésünk a tervezettnél kétszer hosszabbra nyúlt, mert egy olyan újságírót ismerhettem meg, akit elsősorban a szakmai kihívások és az új lehetőségek érdekelnek. Emília rendkívül színes, sokoldalú egyéniség, akit a nézők eddig főként közéleti újságíróként ismerhettek. Biztos vagyok benne, hogy a Network4 Media Group széles portfóliójában személyiségének új oldalait is megmutathatja. Nagyon örülünk, hogy csatlakozik hozzánk” – mondta Borsány-Gyenes András, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója.
A bank a személyes jelenlét fontosságával indokolja a lépést, miközben a szakszervezetek hevesen tiltakoznak az egyoldalú döntés ellen.
A COOP örül a döntésnek, más munkaadói szervezetek viszont a hiányzó egyeztetéseket kifogásolják.
Havonta egymillió forintos fizetéssel csábítják a magyarokat Németországba: ilyen munkára keresnek embereket
Németországba toboroznak CNC-gépkezelőket, a kezdő fizetés nettó 2893 euró, ami mellé évi 30 nap fizetett szabadság is jár.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
A külföldi munkaerő bizonyos szegmensekben szükséges kiegészítője lehet a hazai munkaerőpiacnak, de önmagában nem oldja meg a demográfiai problémát.
Mától december 24. munkaszüneti nap: meglepően kevés országban jár szabadnap szenteste, mutatjuk mit hoz a változás
A döntés nem csak a magyar munkavállalók számára jelentős változás, az egész lakosságra hatással lehet többek közt a parkolási rend, menetrendek, patikai és orvosi ügyeleti...
Húzós időszak vár a magyar dolgozókra: elképesztő szakadék van a fizetési elvárások és a valóság között
Az év utolsó hónapjaiban a vállalatoknak nemcsak a költségvetésükről, hanem a 2027-es bérekről is dönteniük kell.
Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért
Évi 6,35 millió forintos fizetéssel keres kertészt az amerikai nagykövetség, de a jelentkezéshez több feltételnek is meg kell felelni.
Már az idei szentestei műszakért is 100 százalékos ünnepnapi pótlék jár a munka törvénykönyve szerint.
December 24 munkaszüneti nap: eldőlt, mi lesz a december 12-i ledolgozós szombattal, sokan egy nap szabadságot is visszakapnak
Elmarad a december 12-re tervezett ledolgozós szombat. A változás sok munkavállalónak különösen jó hír lehet.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
Vajon meg lehet-e még élni ma a kalapkészítésből, és mennyibe kerül egy kézzel készített fejfedő?
Mikor jár végkielégítés és mennyi idő után? Ennyi a végkielégítés mértéke felmondás esetén, itt a végkielégítés kalkulátor
Mikor jár végkielégítés 2026-ban, és mekkora összegre számíthatsz? Mutatjuk a jogosultság feltételeit, a kizáró okokat és a számítás menetét.
Magyarországon a 15–24 évesek munkanélküliségi rátája 13,9 százalék volt 2025-ben, miközben a 25 éves és idősebb korosztályban 3,8 százalékot mértek.
Több tízezer kényszermunkás dolgozik Oroszországban: így finanszírozzák a távol-keleti rakétaprogramot
A hamarosan ötödik évébe lépő ukrajnai háború nemcsak az orosz gazdaságot, hanem az ország munkaerőpiacát is súlyosan kimerítette.
Így lehetsz 55 napig szabadságon 2027-ben úgy, hogy csak 26 napot veszel ki: mutatjuk a legjobb időpontokat
26 nap szabadság, 55 nap pihenés: 2027-ben a húsvét a nagy nyerő, 8 kivett nappal 17 napig maradhatsz távol a munkától. Mutatjuk, mikor mit érdemes...
Kockázatosnak tűnik, mégis alig bánja meg valaki: a magyar munkavállalók fele már túl van rajta, és sokan a fizetésen is megérzik
Akár személyes motiváció, akár külső körülmények ösztönzik a magyarokat a karrierváltásra, a döntő többségük elgondolkodott már a lehetőségen.
Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti
Akár egy tanfolyammal is megszerezhető a tudás, amellyel teljes home office-ban lehet dolgozni.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
A munkahelyeken a leggyakoribb a pszichés és a verbális zaklatás, ugyanakkor számos eset rejtve marad.
A kormány gazdaságpolitikai programja szerint jelentősen lassulhat a bérek emelkedése a következő években.