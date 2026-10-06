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Óriási pénzeket bukhat rengeteg magyar nyugdíjas: kevesen tudják, hogy kérhető a magasabb összeg

Pénzcentrum
2026. október 6. 10:57

Nem feltétlenül kell beletörődni a korábban megállapított nyugdíj összegébe. Bizonyos esetekben újraszámítás kérhető, és van olyan lehetőség is, amelyet akár évekkel a nyugdíjkorhatár betöltése után lehet érvényesíteni. Farkas András nyugdíjszakértő szerint különösen azoknak érdemes utánanézniük a lehetőségnek, akik korhatár előtti ellátás vagy szolgálati járandóság mellett tovább dolgoztak, illetve akik a nyugdíjkorhatár elérése után is folytatták a munkát.

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A nyugdíj megállapítása sokak számára lezártnak tűnik, valójában azonban több olyan élethelyzet is van, amikor később ismét előkerülhet az összeg kérdése. Farkas András nyugdíjszakértő szerint ezért érdemes tisztában lenni azokkal a szabályokkal, amelyek alapján magasabb összegű ellátás is megállapítható.

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A szakértő szerint az egyik legfontosabb lehetőség azoknak szól, akik korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesültek, majd elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt. A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülők a nyugdíjkorhatár betöltése után kérhetik az öregségi nyugdíjuk újraszámítását, ha az ellátás mellett végzett munkával legalább 365 nap szolgálati időt szereztek.

Farkas András szerint ezt a lehetőséget különösen azoknak érdemes komolyan venniük, akik hosszabb ideig dolgoztak a korhatár előtti ellátás mellett. Az újraszámítás során ugyanis nemcsak a megszerzett további szolgálati idő jelenhet meg, hanem a nyugdíj megállapításánál alkalmazott valorizációs szorzók is kedvezőbbek lehetnek, mint az eredeti ellátás kiszámításakor.

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Ráadásul 2022. július 28-a óta már nincs az a korábbi korlátozás, amely szerint az újraszámítás iránti kérelmet csak a korhatár betöltését követő hat hónapon belül lehetett volna beadni. A szakértő szerint ezért azoknak is érdemes utánanézniük a lehetőségnek, akik csak jóval később jutnak el oda, hogy ellenőrizzék a korábbi ellátásuk összegét. Az újraszámítás eredményeként az összeg nem csökkenhet, ezért Farkas András szerint ebben a helyzetben különösen kevés ok van arra, hogy az érintettek ne éljenek a lehetőséggel.

A rögzített nyugdíjnál is lehet választási lehetőség

Más szabály vonatkozik azokra, akik a nyugdíjkorhatár betöltésekor rögzíttették a nyugdíjuk összegét, de nem kezdték meg annak folyósítását, hanem tovább dolgoztak.

Farkas András szerint nekik a tényleges nyugdíjba vonuláskor kétféle számítás eredménye is szóba kerülhet. Amennyiben a nyugdíjkorhatár betöltése után legalább 365 nap további szolgálati időt szereztek, választhatják az eredetileg rögzített, időközben nyugdíjemelésekkel növelt összeget is, ha az kedvezőbb számukra, mint az újonnan kiszámított nyugdíj.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt években sok esetben inkább az bizonyult kedvezőbbnek, ha valaki a tényleges nyugdíjba vonulásakor újraszámított ellátást választotta. Ennek hátterében a keresetek növekedése és a valorizáció áll, miközben a már megállapított nyugdíjak éves emelése más szabály alapján történik. Ezért annak, aki a nyugdíjkorhatár elérése után is dolgozni szeretne, érdemes előre kiszámolnia, melyik megoldással jár jobban.

A versenyszférában különösen érdekes lehet a továbbdolgozás

Farkas András szerint a nyugdíjkorhatár betöltése után végzett munkánál az is jelentős szempont, hogy mikor igényli valaki ténylegesen az öregségi nyugdíját. A versenyszférában ugyanis a nyugdíjas státusz megszerzése után a munkajövedelem közterhei kedvezőbben alakulnak. Ez azt jelentheti, hogy az érintett a nyugdíj mellett munkából származó jövedelmet is kaphat.

A közszférában ugyanakkor más szabályok lehetnek érvényesek, ezért ott különösen fontos az adott jogviszony és az ágazatra vonatkozó előírások ellenőrzése.

A rokkantsági ellátásban részesülők számára is fontos döntési pont a nyugdíjkorhatár betöltése. Farkas András szerint érdemes lehet benyújtani az öregségi nyugdíj iránti igényt, mert így kiderülhet, hogy a megállapított nyugdíj összege magasabb vagy alacsonyabb lenne-e a jelenlegi rokkantsági ellátásnál.

Az érintett akár olyan nyilatkozatot is tehet, hogy amennyiben a kiszámított öregségi nyugdíj alacsonyabb lenne a rokkantsági ellátásánál, visszalép a nyugdíjigénytől, és továbbra is a rokkantsági ellátást kéri. A szakértő szerint azért érdemes ezt a lehetőséget ismerni, mert sok esetben a nyugdíj összege kedvezőbb lehet, mint a korábbi ellátásé. Vagyis nem célszerű automatikusan feltételezni, hogy a rokkantsági ellátás megtartása a jobb döntés.

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Járuléktartozás miatt is változhat a számítás

Kevésbé ismert, de speciális esetben az is előfordulhat, hogy egy korábbi vállalkozói járuléktartozás rendezése után válik figyelembe vehetővé valamely szolgálati idő. Farkas András szerint ilyenkor nem arról van szó, hogy a teljes korábbi nyugdíjat automatikusan visszamenőlegesen átírják. A rendezett tartozással összefüggő szolgálati időt a szabályok szerint csak meghatározott időponttól lehet figyelembe venni, ezért az érintetteknek érdemes tisztázniuk, pontosan milyen hatással járhat a befizetés.

A nyugdíj újraszámításának egy másik útja a jogorvoslati eljárás. Farkas András szerint erre akkor kerülhet sor, ha a nyugdíjat jogszabálysértően, az érintettnek járónál alacsonyabb összegben állapították meg, vagy később olyan új tény, adat vagy bizonyíték kerül elő, amely alapján kedvezőbb összeg lenne megállapítható.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely régi nyugdíj felülvizsgálható. Önmagában például az, hogy az évek során megváltoztak a valorizációs szorzók, nem alapozza meg egy korábban megállapított nyugdíj újraszámítását.

A szakértő szerint ezért különösen fontos, hogy az érintett rendelkezzen olyan konkrét adattal vagy körülménnyel, amely alapján felmerülhet, hogy a korábbi nyugdíjmegállapítás nem a teljes jogosultság figyelembevételével történt.

Nem minden esetben járható az újraszámítás útja

Farkas András összegzése szerint a nyugdíj újraszámítása nem egy általános lehetőség arra, hogy valaki a régi ellátását utólag a jelenlegi szabályokhoz igazíttassa.

Nem lehet pusztán a valorizációs szorzók változására hivatkozva újraszámítást kérni. Az sem jelent automatikus újramegállapítási lehetőséget, hogy valaki időközben betöltötte a nyugdíjkorhatárt, illetve bizonyos esetekben a közszférában szünetelő nyugdíj folyósításának újbóli megindulása sem jár együtt automatikus újraszámítással.

A szakértő szerint ugyanakkor több olyan élethelyzet is van, amelyben kifejezetten érdemes ellenőrizni a lehetőségeket. Különösen igaz ez a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülőkre, akik legalább egy év további szolgálati időt szereztek, valamint azokra, akik a nyugdíjkorhatár elérése után is hosszabb ideig dolgoztak.

A döntés előtt érdemes áttekinteni a szolgálati időt, a kereseti adatokat és a korábbi nyugdíjmegállapítás alapjául szolgáló adatokat is. Egyes esetekben ugyanis éppen ezek között lehet olyan különbség, amely miatt már megéri újra elővenni a régi nyugdíjhatározatot.
Címlapkép: Getty Images
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