10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást

Az elöregedő társadalmak problémáiról már évtizedek óta szó van, a válság jelei egyre inkább megmutatkoznak, átfogó megoldás azonban továbbra sincs. A világ figyelmét időről időre eltereli a közelgő társadalmi katasztrófáról valamilyen gyors megoldást igénylő krízishelyzet - mint a világjárvány, a háborúk, az aszály, stb. -, miközben minél később kezdjük el kezelni, annál súlyosabb lesz a válság. Mára az elöregedő társadalmak problémái megjelentek a családok szintjén is: az idősödő réteg gondozása megoldatlan, egyre több a magas életkorú anyagilag kiszolgáltatott idős, rengetegen töltik életük utolsó éveit súlyos betegséggel. Ez pedig nemcsak a nyugdíjazás előtt álló korosztályt töltheti el aggodalommal, hanem a 30-as, 40-as éveikben járókat is, akikre a probléma áthárul. A Pénzcentrum 2026-ban is összegyűjtötte a legfontosabb adatsorokat, melyek megmutatják, milyen súlyos jelenleg a helyzet.

Az még önmagában nem okozna társadalmi, egészségügyi, vagy gazdasági krízist, hogy az idősek egyre nagyobb hányadát teszik ki a társadalomnak, sem Magyarországon, sem máshol a világban. A problémák gyökere az, hogy számos országban a szociális és egészségügyi ellátórendszer már a jelenlegi terhelést sem bírja el, pedig az ápolási-gondozási szükséglet csak növekedni fog. A gyors elöregedéssel az ilyen rendszerek a mostani formájukban biztos nem fogják tudni tartani a lépést, viszont a válság nem is orvosolható pusztán egy-egy intézkedéssel - pl. béremeléssel a szociális szférában -, átfogó egészségügyi, szociális és nyugdíjreformra van szükség. Sok ország mégis homokba dugja a fejét, nem törődnek azzal, mit mutatnak a statisztikák, milyen jövőt vetítenek előre az elemzések.

A Pénzcentrum minden évben sorra veszi azokat a friss statisztikákat, amelyek tükrözik az idősek jelenlegi helyzetét Magyarországon, és hogy mire számíthat, aki az elkövetkezendő években vonul nyugdíjba. Az alábbi adatsorok megmutatják, milyen mély jelenleg a válság és milyen tendenciára számíthatunk a következő években, évtizedekben. A cikkben tárgyalt problémák egyáltalán nem újkeletűek, már régóta jelen vannak és hosszú ideje figyelmeztetnek a szakértők is a lehetséges társadalmi és gazdasági hatásokra. Most, hogy a lakosságnak már a mindennapjaiba is begyűrűzött az elöregedő társadalmak problémája, már nem sokáig lehet halogatni a szembenézést.

A cikkben a téma szempontjából meghatározó statisztikák válogatásában Gyarmati Andrea szociológus 2019-es tanulmányára támaszkodtunk, mely részletezi a legmeghatározóbb tényezőket a demográfiai változásokból fakadó gondozási szükséglet gyors ütemű növekedésének tekintetében. A legfrissebb adatok megmutatják, hol tartunk most, milyen mélyen járunk 2026-ban a válságban. Az egyértelműen látszik, hogy már egyáltalán nem lehet a távoli problémájaként kezelni az elöregedést, hiszen már ma is jelentős problémákkal küzd a 65 feletti korosztály.

Tovább emelkedik az idősek száma és aránya

Mint más elöregedő társadalmakban, Magyarországon is egyre nő az idősek aránya a fiatalokéhoz viszonyítva. Egyszerre látható az a trend, hogy az idősek száma emelkedik, a 65 év alattiak száma pedig jelentős visszaesést mutat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) statisztikái alapján 1980-ban még 13,53 százalékát tették ki a 65 év felettiek a teljes lakosságnak, ez az arány 2001-re 15,15-re nőtt, 2021-ben pedig már meghaladta a 20 százalékot. 2026-ban ez az arány 21,06 százalékot tett ki. Egyes előrejelzések szerint 2070-re Magyarországon a 65 év felettiek aránya elérheti a 29 százalékot is.

Az idős korosztály 1 millió 998 ezer főt számlált 2026. január 1-jén Magyarország. A teljes lakosság ugyanakkor mindössze 9 488 428 fő volt, melyből 7,49 millióan voltak 65 év alattiak. A 65 év felettiek száma egy év alatt 0,36 százalékkal nőtt, míg a 65 év alattiak száma 2025-ről 2026-ra 0,77 százalékkal csökkent. 2021-hez képest az idősek számának növekedése 2,47 százalék volt, míg a 65 év alatti korosztály csökkenése 2,74 százalék.

Az idősek növekvő száma önmagában még nem lenne probléma, hiszen ez a növekedés részben annak köszönhető, hogy egyre tovább élnek az emberek. Ami viszont már kedvezőtlen folyamat, hogy a születésszámok drasztikus csökkenése miatt egyre több idős eltartása, ellátása hárul egyre kevesebb aktív korú lakosra. Erre alkalmazott mutatószám az úgynevezett az időskori eltartottsági ráta, melynek növekedése leegyszerűsítve azt mutatja, hogy egyre kevesebb aktív korú lakos "tart el" egyre több időst.

Friss KSH-adatok szerint az időskori eltartottsági ráta 2025-ben 32,2 százalékot tesz ki, mely 1990-ben még 20 százalékot tett ki, 2015-ben 26,4 százalékot. Az Eurostat számításai szerint 2030-ra ez az arány 35,1 százalékra nőhet.

Az elemzők úgy kalkulálnak, a 2030-2060-as évek között lesz a legdrasztikusabb az emelkedés: ezalatt a 30 év alatt csaknem 20 százalékponttal fog növekedni Magyarországon az időskori függőségi ráta a becslések szerint. Ez azt jelenti, hogy az előttünk álló évtizedek rengeteg kihívást fognak tartogatni nemcsak az idősek, hanem az aktív korúak számára is.

Fontos, hogy több mutatószámot is használ a statisztika, de az időskori eltartottsági ráta nem keverendő össze az öregedési indexszel. Ez a mutató ugyancsak ütemesen nő hazánkban, 2026-ban már 147,8 százalékon állt. Ez pedig azt jelenti, hogy a 65 éves és annál idősebb népesség 147,8 százalékát tette ki a 14 éves és annál fiatalabb gyermeknépességnek. Az arány 2005-ben még 100 százalék alatt volt, vagyis a 15 év alattiak korosztálya népesebb volt, mint a 65 év felettieké. 1990-ben még mindössze 64,5 százalék volt az öregedési index Magyarországon.

Egyre több idős él egyedül

Önmagában az idősek számának emelkedése magával hozza azt, hogy egyre több az egyedül élő idős ember is. A 2022-es népszámlálási adatok szerint Magyarországon a 65 év felettiekből álló háztartások 67,8 százalékában egyedül élő idősről beszélhetünk, a 65 év felettiek szűk egyharmada lakik csak együtt másokkal. Az arány egyébként nem sokat változott az elmúlt évek népszámlálásaihoz mérten, 2011-ben 68,6, míg 2001-ben 67 százalék volt.

Ugyanakkor a számok már jelentősen változtak: 2022-ben már 614 ezer egyedül élő idősről volt szó, míg 2011-ben 558 ezerről, 2001-ben pedig mindössze 472 ezerről. Tehát számottevően több idősnek kell egyedül boldogulnia.

Ha megnézzük európai viszonylatban, hazánkban magasnak mondható az olyan egyszemélyes háztartások aránya, ahol 65 év felettiek élnek. Az arány az utóbbi másfél évtizedben 30 és 40 százalék között ingadozik és az EU-átlagot szinte mindig meghaladta. A szomszédos országokkal nagyjából egy bolyban mozgunk ezen a téren, Szerbia 2019-től zárkózott fel, Szlovákiában viszont meredek esés mutatkozik az egyedül élő 65 év felettiek arányában. (Ukrajnáról nem áll rendelkezésre adat.)

Magyarországon és az EU-ban is nő a 65 év felettiek száma: vagyis, ha emellett az egyedül élő idősek aránya állandó, akkor egyre több az egyedül élő idős is. Aki pedig egyedül él, annak pedig nagyobb eséllyel lesz szüksége szociális segítségnyújtásra, illetve jellemzően nehezebb anyagi helyzetben van. A későbbiekben részletesen kitérünk arra is, hogy az időseket milyen arányban fenyegeti az elszegényedés, társadalmi kirekesztődés veszélye. Egyre nő azoknak az időseknek is a száma, akik olyan ingatlanban maradnak egyedül, mely egykor egy egész család igényeire volt szabva, egyedül azonban már nehéz fenntartani. Ez pedig csak növeli az elszegényedés kockázatát.

Várható élettartam, egészségben eltöltött évek

Az évtizedes javuló tendenciát a várható élettartam terén a pandémia évei csúnyán keresztülhúzták. Bár azóta már sokat javult a statisztika, még mindig nem érjük el azt a becsült szintet, amelyet korábban elemzők előrevetítettek. A friss, 2025-ös adatok szerint születésekor egy magyar férfi várható élettartama 74,13 évegy magyar nőé 79,96 év. A 65 évesek esetében az Eurostat adatok szerint a várható életévek száma Magyarországon átlagosan 16,9 év: a férfiak esetében 14,7 év, míg a nőknél 18,6 év.

Az egyre magasabb megélt életkor azonban nem feltétlenül jelent több egészségben eltöltött életévet. Az Eurostat utolsó friss, 2024-es adatai szerint Magyarországon születéskor átlagosan 63,3 egészségre eltöltött évre számíthatunk egy újszülött esetében, míg 65 éves korban átlagosan 7,6 évre. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországon egy újszülöttnek jó esélye van rá, hogy még a nyugdíjazása előtt kialakuljon nála egy krónikus betegség.

Míg a születéskori mutatók az EU-s átlagtól (65,2 év) nem sokkal maradnak el, az idősek esetében jelentősen alulmúlják: a tagállamok átlaga 10,3 év, amit a 65 év felettiek még egészségben eltölthetnek. A pandémia kitörését követő csökkenő tendencia a 65 év felett várhatóan egészségben eltöltött évek számában 2023-ra visszafordult, és a 2020-as szintet 2024-re sikerült ismét elérni:

Magyarország rengeteg egészségügyi statisztikában áll rosszul, mint például az elhízás, dohányzás, alkoholfogyasztás, daganatos megbetegedések, szív-és érrendszeri betegségek és még hosszan lehetne sorolni. Csakhogy miközben az egészségügyi mutatókban nem látszik javuló tendencia, szakértők szerint előbb-utóbb Magyarországon is szükségessé fog válni a nyugdíjkorhatár emelése, ahogy más európai országokban. Egy ilyen lépéssel viszont még jobban kiszélesedhet az a réteg, aki már nyugdíjazása előtt búcsút mondhat az egészségnek.

Minden ötödik magyar időst fenyegeti az elszegényedés

Magyarországon a lakosság 19,5 százalékát fenyegette 2025-ben a társadalmi kirekesztődés, illetve elszegényedés veszélye. A 65 év felettiek esetében ez az arány még magasabb: 19,8 százalék (csak a 75 év felettiek körében pedig 21,4%). Ez számszerűen 380 ezer idős magyart jelent és további 386 ezer főt a nyugdíj előtt álló 50 feletti korosztályból.

A teljes hazai lakosság helyzetét nézve 2018-ig évről évre jelentősen csökkent az elszegényedés szélén állók aránya, az azt követő években enyhe csökkenés vagy stagnálás látszik. Ha azonban a 65 év és 75 év felettiek mutatói által kirajzolt görbét nézzük, azt láthatjuk, hogy 2019 tájékán voltak a legkevesebben arányaiban, akiket a szegénység fenyegetett, onnantól erőteljes növekedés vagy stagnálás látszik. Ez EU-ban ezzel szemben nem látható ilyen tendencia idősek esetében.

Sok magyarra sírig tartó munka várhat

Már vizsgáltuk a várható élettartam alakulását és az egészségben eltöltött éveket, amelyek az idősödő generációknak kardinális adatok: a legtöbben azt remélik, hogy megérik a nyugdíjaskort és még sok évet eltölthetnek betegség nélkül, amikor már letették a munkát. Csakhogy az eddig látott a statisztikák ebből a szempontból nem ígérnek túl sok jót. Ezt a kérdést mos megvizsgáljuk egy másik nézőpontból is: hogy hány évet tölt a lakosság átlagosan munkával az életéből.

Sem Magyarországon, sem az EU-ban nem volt még olyan magas az átlagosan munkával eltöltött évek száma, mint 2025-ben, mind a nők, mind a férfiak körében. Az ráadásul be is érte hazánkat: egyaránt 37,5 év az átlag, amit a tagállamokban, illetve Magyarországon egy ember átlagosan munkával tölt. Magyarország sokáig jellemzően legalább 1 évvel le volt maradva az EU-átagtól, bár évről évre egyre dolgoztuk le a hátrányt. Végül 2022-ben értük utol az uniót és az utóbbi években már meg is haladtuk ebben a mutatóban. A magyar adatokban csak minimális változás látható 2025-re:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Európai összevetésben egyébként az átlagban 37,5 évvel még csak nem is tartozunk az élmezőnybe: az izlandiak 46,5 évvel állnak az élen, őket a hollandok követik 44 évvel és még nyolc európai ország akad, ahol több mint 40 évet dolgoznak átlagosan a lakosok az életükből. A legkevesebb évet a románok (32,7), olaszok (33) és bolgárok (34,6) dolgoznak.

Az sem ritka már manapság, hogy valaki nyugdíjazása után is tovább dolgozzon - akár azért, mert szeretne aktív maradni, akár kényszerből. Az adózási feltételek kedveznek azoknak, akik nyugdíj mellett tovább dolgoznak, sokan pedig az anyagi biztonságuk megőrzése érdekében kényszerülnek dolgozni, mert a nyugdíjuk túl kevés a megélhetéshez.

Nemrég külön cikkben dolgoztuk fel a 65 év felettiek munkaerőpiaci adatait. Azóta már frissebb adatok is vannak: a KSH szerint a 65-89 éves korosztályban 144,7 ezren dolgoztak 2026. II. negyedévében, a legidősebb (75-89 éves) dolgozók száma pedig 18,3 ezer volt. Tavaly a II. negyedéves adatok ennél is magasabbak voltak, viszont hosszú távon vizsgálva a dolgozó 65 év felettiek számát egyértelmű bővülés látszik az utóbbi években.

A nők arányát vizsgálva pedig feltűnhet, hogy egyre több a 65 év feletti nő, aki aktív marad a munkaerőpiacon, arányuk a férfiakéhoz képest apránként, de folyamatosan nő. Miközben a 2011-ben bevezetett nők40 konstrukciót is sokan vették igénybe.

Magány, izoláció és Alzheimer

Már a fenti statisztikákból is látható, hogy az idősek helyzetét megnehezítő tényezők gyakran oda-vissza hatnak egymásra. Például azzal, hogy nő az élettartam, egyre többen maradnak egyedül, az egyedül élők anyagi helyzete jellemzően rosszabb, növekszik a társadalom ápolási-gondozási szükséglete. Az egyedül élőkre viszont nem csak anyagi, hanem lelki teher is nehezül: bár attól, hogy egyedül él, nem feltétlenül magányos valaki, az izoláció jellemzőbb egyedül élőknél. A kor előrehaladtával pedig már a fizikai egészségi állapot is rosszabb lehet, ezek pedig mind növelik a szorongás és depresszió kockázatát.

A depresszió pedig nemcsak az érintettek és családjaik életét nehezíti meg, hanem jelentős társadalmi és gazdasági terhet is jelent. A Portfolio korábbi elemzése szerint a mentális betegségekhez kapcsolódó kiadások a daganatos betegségek és a cukorbetegség költségeit is meghaladhatják.

Az izoláció emellett más betegségek kockázatát is növelheti: a Brit Kardiovaszkuláris Társaság 2016-os publikációja például a magányt és az elszigeteltséget a stroke kockázatának 32 százalékos emelkedésével hozta összefüggésbe. Ebben az életmód is szerepet játszhat, hiszen a magányos emberek hajlamosabbak lehetnek többet dohányozni és kevesebbet mozogni.

Az öregedés és a mentális betegségek megkerülhetetlen témája az Alzheimer-betegség, mely a demencia egyik fő okozója. Az elöregedő társadalmak számára az egyik legnagyobb kihívást a demenciával élők gondozása jelentheti: egy nemzetközi becslés szerint a demenciával élők száma világszerte 2050-re 152,8 millióra emelkedhet, miközben 2019-ben még 57,4 millió beteget tartottak nyilván. Magyarországon ugyanezen időszakban a becsült betegszám 184 ezerről mintegy 295 ezerre nőhet.

A gondozási szükséglet növekedése már ma is komoly terhet jelent Magyarországon. Az idősotthonokban hosszú várólistákkal szembesülnek a családok, miközben a férőhelyek bővülése nem tart lépést az igényekkel, és a szakápolás iránti szükséglet is nő. A magánszféra sem tud érdemben enyhíteni az állami szociális ellátórendszer terhein, részben a szükséges jogi feltételek hiánya miatt. Eközben a szociális ágazat súlyos munkaerő- és finanszírozási problémákkal küzd, amit nem feltétlenül fog egy bérrendezés orvosolni.

EZ IS ÉRDEKELHET Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról Interjúnkban szó esik a vidéki ellátás kihívásairól, a szakemberhiány okairól és az idősgondozás előtt álló legfontosabb reformfeladatokról is.

A 2020 előtti években lassan, de folyamatosan emelkedett az ellátottak száma tartós bentlakásos és átmeneti idősotthonokban. A világjárvány első éveiben jelentős csökkenés látszott és ugyan a tartós bentlakásos otthonokban ellátottak száma azóta, 2022-től már meghaladta a pandémia előtti szintet. Az egyetlen változás 2025-re, hogy a férőhelykihasználtság a nappali otthonokban némileg csökkent:

Szakszerű ápolás helyett ápolhat a család?

Annak ellenére, hogy a demenciával élők mindössze 6 százaléka kerül idősek otthonába, az intézmények lakóinak már 23 százaléka érintett a betegségben Gyarmati Andrea tanulmánya szerint. Európában a 60 év felettiek 6 százaléka él demenciával, a 90 év felettiek körében pedig ez az arány közel 30 százalék. A betegség előrehaladott stádiumában akár 24 órás felügyeletre is szükség lehet, ami komoly terhet ró a családokra és az ellátórendszerre.

A kórházak ápolási kapacitása szűkös, az idősotthonokban hosszúak a várólisták, magánápolót pedig csak kevés család tud megfizetni. Így sokszor a hozzátartozókra hárul a gondozás, akik emiatt kieshetnek a munkaerőpiacról, miközben az ápolási díj nem nyújt elegendő anyagi biztonságot. A fizikai és mentális terhek ráadásul gyakran egyetlen családtagra összpontosulnak.

Becslések szerint Magyarországon 400–600 ezer ember gondoz felnőtt családtagot, ehhez képest 2025-ben mindössze 22 911-en részesültek ápolási díjban a KSH adatsora szerint. A jogosultak száma 2019 és 2025 között 31 százalékkal csökkent. Az ellátásban részesülők 67 százaléka 45 év feletti, 64,7 százaléka nő volt 2025-ban, ami jól mutatja a gondozási feladatok kor és nem szerinti megoszlását!

Az ápolási díj összege is jelzi a probléma súlyát: 2025-ben az alapösszeg bruttó havi 49 960 forint, a kiemelt ápolási díj pedig 89 928 forint volt. Ez a juttatás aligha áll arányban azzal a gondozási szükséglettel, amely akár napi 24 órás felügyeletet is jelenthet.

Információhiány

Végül, de nem utolsó sorban érdemes beszélni egy olyan problémáról, ami az egész lakosság helyzetét rontja, de legfőképpen az időseket fenyegeti. Miközben már számos kutatás kimutatta az évek során, hogy éppen azok, akik segítségre szorulnának, akiknek anyagi gondjaik vannak, akiket korlátoz az egészségi állapotuk, azok tudnak a legkevésbé a lehetőségekről, amelyeket igénybevehetnének.

Az elszegényedés veszélyét, az egészségügyi kockázatokat tehát csak súlyosbítja az információhiány: akár országosan egységesen járó támogatásról, segítségnyújtáshoz való jogról van szó, akár települési támogatásokról, nagy a tájékozatlanság mértéke. A szociálisan rászorulók jogosultak lehetnek települési támogatásra, kérhetik a védendő fogyasztó státuszt az energiaszolgáltatóknál. Sok helyen idősotthon, idősek klubja is működik, mely izoláció és magány ellen nyújthat segítséget. Mindig érdemes a helyi önkörmányzatoknál kérhető támogatásokról is tájékozódni, mert nem csak téli tüzelő ügyben tudnak segítséget nyújtani.

Ahogy társadalmi szinten egyre mélyül a válság, úgy érezzük egyre égetőbbnek a kiutak keresését. A békés és gondtalan öregkorhoz, és ahhoz, hogy ne érezzük tehernek magunkra időskorban, érdemes lehet tudatosan készülni az öregedéssel járó élethelyzetekre. Ez nem csak anyagi felkészülést jelent, vagy hogy vigyázunk az egészségünkre, esetleg egy hosszú távon fenntartható lakhatást alakítunk ki még az aktív éveinkben... ez ugyanúgy lehet mentális felkészülés is. Már nyugdíj előtt érdemes tájékozódni a lehetőségekről, tervet készíteni a nyugdíjban töltött évekre, és ha kell, segítséget kérni a megfelelő helyen. Amíg nem születik átfogó, központi megoldás az elöregedő társadalom kihívásaira, egyéni szinten addig is megtehetjük, amit meg lehet tenni.