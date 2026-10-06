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Döntött az UniCredit: kivonulnak az országból, követik az OTP stratégiai lépését
Újabb európai nagybank tett konkrét lépést az orosz piac elhagyása felé. Vlagyimir Putyin engedélyezte az UniCredit orosz leánybankjának átszervezését és részleges értékesítését, miközben a magyar OTP a múlt héten jelentette be, hogy felülvizsgálja oroszországi stratégiáját, és már a teljes kivonulást is mérlegeli.
Az UniCredit számára újabb fontos akadály hárult el az oroszországi kivonulás útjából. Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta az olasz bank orosz leánybankjának átszervezését, valamint a kapcsolódó részvénytranzakciókat. Az UniCredit még májusban jelentette be, hogy kettéválasztaná helyi működését.
A terv szerint egy újonnan létrehozott bank az UniCredit tulajdonában maradna, és elsősorban bizonyos nemzetközi fizetési szolgáltatásokat vinné tovább. Az orosz üzlet másik részét egy Egyesült Arab Emírségekből származó magánbefektetőnek adnák el. A tranzakciót 2027 első felére tervezik, de további engedélyekre még szükség lesz.
Az OTP-nél is felkerült az asztalra a teljes kivonulás
A magyar OTP esetében még nem született végleges döntés, de szeptember 28-án a bank már egyértelműen jelezte, hogy felülvizsgálja oroszországi stratégiáját, és a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. A döntést az év végéig hozhatják meg.
A helyzet egyik kulcseleme, hogy az OTP-nek az orosz leánybankból származó pénzt egyre nehezebb hazahoznia. A bank a háború kitörése óta közel 880 millió dollárnyi osztalékot tudott kivenni Oroszországból, az orosz jegybank azonban 2026 elején megtagadta további utalások engedélyezését.
A másik fontos tényező a Luminor. Az OTP júliusban megállapodott a több mint 15 milliárd eurós mérlegfőösszegű balti bank megvásárlásáról, ám az akvizíciót nehezíti, hogy a balti országok hatóságai komoly aggályokat fogalmaztak meg az OTP oroszországi jelenléte miatt.
Az Erste Market szerint már alig van értéke az orosz OTP-üzletnek
Az OTP helyzetét az Erste Market elemzése is vizsgálta. Miró József vezető elemző szerint egyre nagyobb annak a valószínűsége, hogy az orosz leányvállalat értékével a befektetőknek már nem is érdemes számolniuk.
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Az elemző szerint még akkor is gyakorlatilag nullára kellene venni az orosz üzlet értékét, ha az OTP végül nem adná el a bankot, mivel az osztalékok hazahozatalára sincs érdemi lehetőség. Az orosz érdekeltség így inkább egy kis valószínűségű jövőbeli opcióvá válhat az értékelésekben.
Ezzel párhuzamosan viszont felértékelődik a Luminor szerepe. Az Erste Market szerint ha az OTP megszabadul az orosz operációtól, nagyobb eséllyel valósulhat meg a balti bank felvásárlása, amely hosszabb távon jóval fontosabb stratégiai eszköz lehet a csoport számára.
Az UniCredit már a következő lépést készíti elő
Az UniCredit orosz stratégiája részben hasonló logikát követ. A bank nem egyszerűen bezárná a helyi működést, hanem kettéválasztja azt, megtartva a számára stratégiailag fontos fizetési tevékenységeket, miközben a hagyományosabb oroszországi banki üzlet jelentős részét értékesítené.
A mostani elnöki engedély azért lényeges, mert Oroszországban a szankciókkal sújtott vagy „barátságtalan” országokban működő vállalatok oroszországi eszközeinek értékesítése különösen szigorú hatósági engedélyekhez kötött. A tranzakció ezért még korántsem tekinthető lezártnak.
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