Három vadonatúj tévécsatorna érkezik Magyarországra: ingyenes extrát kap sok előfizető

Átfogó, kétéves megállapodást kötött a One Magyarország és a Network4 Media Group, amelynek köszönhetően jelentősen bővül a hazai televíziós és streamingkínálat. 2027 elején három vadonatúj tematikus csatorna érkezik a magyar háztartásokba, emellett a One bizonyos előfizetői 2026. december 1-jétől extra költségek nélkül kapnak hozzáférést a Network4 Go prémiumtartalmaihoz - számolt be a Blikk.

A jövő év első negyedévében debütáló új adók kifejezetten célzott közönséget szolgálnak ki. A bűnügyi műfaj kedvelőit a Viasat True Crime várja, amely magyar szinkronos dokumentumfilmeken és realitysorozatokon keresztül mutat be valós eseteket és nyomozásokat. A legkisebbeknek, főként az óvodás korosztálynak a Moonbug kínál biztonságos, fejlesztő tartalmakat, amelyek magyarul, angolul és párbeszéd nélküli formában is elérhetők lesznek. A klasszikus kultúra rajongói pedig a Marquee TV-n élvezhetnek eredeti nyelvű, világszínvonalú balett-, opera-, színházi és komolyzenei előadásokat.

A partnerség összesen tizennégy csatorna terjesztését foglalja magában, így a három új prémiumadó mellett a Network4 hét saját, valamint a Viasat World négy csatornáját is lefedi. A megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy jövő hónaptól, azaz 2026. december 1-jétől a One TV Family csomagjának előfizetői külön díj nélkül használhatják a Network4 Go streamingplatformot. Ezzel a nézők évente mintegy 1800 órányi élő sportközvetítéshez – köztük a 24 órás NFL Networkhöz és visszanézhető mérkőzésekhez –, valamint több száz órányi filmhez és sorozathoz jutnak hozzá. A tervek szerint a jövőben a Network4 saját streamingalkalmazása közvetlenül a OneTV felületébe is beépül majd.

A stratégiai lépést mindkét vállalat vezetője jelentős mérföldkőnek tartja. Bányai Tamás, a mintegy 1,6 millió ügyféllel rendelkező One Magyarország vezérigazgatója kiemelte, hogy a hagyományos csatornakínálat bővítése mellett a streaminghozzáférést is az előfizetés szerves részévé teszik, ami rugalmasabbá teszi a szolgáltatást és növeli a nézők választási szabadságát. Borsány-Gyenes András, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója hozzátette, hogy rendkívül büszkék a nemzetközileg elismert adók hazai bevezetésére, az együttműködés révén pedig streamingkínálatuk hamarosan akár egymillió magyar háztartásba is eljuthat.