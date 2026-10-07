Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban

Nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, mivel a kezdeményező szakszervezet nem gyűjtött össze elegendő aláírást. Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása azonban továbbra is napirenden van, miután a Tisza Párt a közelmúltban erről szóló törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Magyar Péter szerint már idén hivatalos munkaszüneti nap lesz szenteste napja.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden hivatalosan is megállapította, hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által indított népszavazási kezdeményezés elbukott.

A leadott íveken az érvényes aláírások száma még matematikai számítások alapján sem érte el a százezres küszöböt, így az Országgyűlés nem rendelheti el a voksolást. Az NVB emellett 61 600 forintos bírságot szabott ki a szakszervezetre, amiért az aláírásgyűjtési határidő lejártáig 77 ívvel nem számolt el a választási iroda felé - írja az atv.hu.

EZ IS ÉRDEKELHET Magyar Péter megerősítette: már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e A Tisza Párt három országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná.

Bár a népszavazás elmarad, a kérdés hamarosan a parlament elé kerül. Szeptember 23-án a Tisza Párt képviselői – Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán – törvényjavaslatot nyújtottak be, amely már az idei évtől, azaz 2026-tól munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Az előterjesztés értelmében a jelenlegi, általánosan délután 14 óráig engedélyezett nyitvatartás helyett ezen a napon teljes boltzár lépne életbe.

A szigorítás alól csak a jelenleg is érvényben lévő kivételek mentesülnének. Ennek értelmében a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességboltok, valamint a benzinkutak továbbra is fogadhatnák a vásárlókat. Ugyancsak nyitva maradhatnának a vasúti és buszpályaudvarokon, a repülőtereken, illetve az üzemanyagtöltő állomásokon belül működő üzletek is.