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Tapolca, Magyarország – 2011. augusztus 15.: TESCO feliratú bevásárlókocsik. A Tesco egy globális élelmiszer- és vegyesáru-kiskereskedelmi lánc, amelynek székhelye az Egyesült Királyságban, Cheshuntban található.
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Mi lesz, ha kivonul a Tesco Magyarországról? Rettegnek a dolgozóik, már most erre készülnek

Pénzcentrum
2026. november 5. 07:24 2 perc

Bár a Tesco bejelentette csehországi és szlovákiai érdekeltségeinek eladását, a magyarországi üzlethálózat egyelőre a brit vállalat tulajdonában marad. A szomszédos piacokról való kivonulás híre és a korábbi értékesítési pletykák aggodalmat keltettek a hazai dolgozók körében, ezért a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) nemzetközi egyeztetésekbe kezdett, hogy pontos információkkal és határozott érdekképviselettel segítse a munkavállalókat a jelenlegi átmeneti időszakban - számolt be a Veol.

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A brit kiskereskedelmi lánc jelentős átalakuláson megy keresztül a közép-európai régióban. A cseh és a szlovák piacról történő kivonulással az ottani hálózatot a holland központú Ahold Delhaize veszi át. A korábbi piaci híresztelésekkel ellentétben azonban az anyavállalat a magyarországi üzleteit jelenleg nem értékesíti.

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A regionális változások miatt a hazai munkavállalók – köztük számos Veszprém vármegyei dolgozó – a bizonytalanság csökkentése érdekében az érdekképviselethez fordultak. Karsai Zoltán, a KASZ elnöke és Pálinkó Anita, a KASZ Tesco Alapszervezetének vezetője a helyzet tisztázása végett a közelmúltban Prágában, a Tesco regionális központjában tárgyalt a partnerekkel.

A látogatás egybeesett az UNI Global Union nemzetközi kereskedelmi szakszervezeti szövetség prágai ülésével, ahol a magyar képviselők a cseh és a szlovák partnerszervezetekkel közösen tekintették át a legfrissebb fejleményeket. Az egyeztetéseken a hipermarketek jövője és a kollektív tárgyalások aktuális helyzete mellett kiemelt témaként szerepelt a digitális átalakulás, valamint a franchise-rendszerek térnyerése az élelmiszer-kiskereskedelemben.

Karsai Zoltán a megbeszélések kapcsán hangsúlyozta, hogy a szakszervezet minden nemzetközi, formális és informális lehetőséget megragad a magyarországi hálózat helyzetének tisztázására és a dolgozók érdekeinek védelmére. A KASZ elsődleges célja, hogy kapcsolatait és erőforrásait mozgósítva hiteles, szakmailag megalapozott információkkal lássa el a tagokat, és stabil támaszt nyújtson számukra a jelenlegi átalakulási folyamatok közepette.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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