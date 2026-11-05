Egyre szívesebben ajándékoznak karácsonykor a magyarok, miközben igyekeznek féken tartani a kiadásokat.
Kiderült, mi tartaná itthon a magyar fiatalokat: még mindig sokan inkább mennének, haza sem jönnének
A megkérdezett fiatalok kétharmada örül a legutóbbi országgyűlési választás eredményének, tízből négyen mégis hosszú távon külföldön képzelik el a jövőjüket. A kedvező politikai megítélés tehát önmagában nem jelenti azt, hogy Magyarországon terveznek maradni. A friss ifjúságkutatás a 15–17 évesek véleményét is vizsgálta, akik 2030-ban szavazhatnak először országgyűlési választáson.
Attól, hogy valaki kedvezően ítéli meg az ország kilátásait, még nem feltétlenül látja itt a saját jövőjét. Ez az egyik legfontosabb tanulsága a POLIP Egyesület megbízásából, a Metria Műhely által készített „Az első szavazók” című ifjúságkutatásnak.
A felmérésben a 2026. szeptember 17–18-i BrainBaron 464, 15–29 éves fiatalt kérdeztek meg. Közülük 298-an a 15–17 éves korosztályhoz tartoztak, vagyis 2030-ban vehetnek részt először országgyűlési választáson.
Az elégedettek közül is sokan külföldön terveznek
A válaszadók 66 százaléka pozitívan, 7 százaléka negatívan értékelte a legutóbbi országgyűlési választás eredményét. Az ország következő négy évével kapcsolatban 65 százalék volt optimista, vagyis nagyjából minden harmadik megkérdezettből kettő bizakodóan tekintett előre.
A saját életükre vonatkozó tervek azonban már más képet mutatnak. Hosszú távon 41 százalékuk külföldön, 38 százalékuk Magyarországon képzeli el a jövőjét. A külföldi életet tervezők aránya tehát valamivel magasabb volt az itthon maradást tervezőkénél.
A középiskolás korúaknál még erősebb a külföldi jövőkép. Ebben a csoportban 44 százalék tervez hosszú távon másik országban, míg az érettségizettek között 26 százalék. Ez 18 százalékpontos különbség. A külföldi tervek mögött ugyanakkor nem lehet egyszerűen politikai elégedetlenséget feltételezni.
A választási eredményt pozitívan értékelők 43 százaléka is másik országban képzeli el az életét. Az ország következő négy évével kapcsolatban optimisták között 40 százalék ez az arány, szinte ugyanannyi, mint a teljes megkérdezett körben.
A megfizethető lakhatás a legfontosabb feltétel
Mi kellene ahhoz, hogy Magyarországon tervezzék a jövőjüket? A válaszadók 65 százaléka a megfizethető lakhatást jelölte meg az itthon maradás fontos feltételeként. Ez került a lista élére, a biztos munkahelyek és munkalehetőségek, valamint a magasabb bérek elé.
A lakhatás ráadásul közel ugyanannyira fontos azoknak, akik mennének, mint azoknak, akik maradnának. A külföldön tervezők 68 százaléka, az itthoni jövőt elképzelők 66 százaléka említette.
Vagyis a megfizethető otthon nem csupán a külföldre készülők hiánylistáján szerepel. Azoknak is alapvető szempont, akik Magyarországon szeretnének berendezkedni.
A maradás mellett azonban nem kizárólag anyagi érvek szólnak. Az erős baráti és közösségi kapcsolatokat a megkérdezettek 43 százaléka említette. Az itthon tervezők körében ugyanekkora arányban jelent meg a hazaszeretet és a Magyarországhoz való kötődés is olyan tényezőként, amely visszatartaná őket a külföldre költözéstől. A külföldön tervezők között ezt mindössze 9 százalék jelölte meg.
Munkaidőkeret szabályai a gyakorlatban: havi munkaidőkeret általános munkarend szerint, ezt írja elő a munka törvénykönyve
Hogyan működik a munkaidőkeret 2026-ban? Mutatjuk a szabályokat, a havi munkaidő számítását, a túlóra elszámolását és a munkabér kifizetésének feltételeit.
A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta Matolcsy György és két további gyanúsított letartóztatását.
Merkely Béla 2027. január 1-jei hatállyal lemond a Semmelweis Egyetem rektori megbízásáról.
Bár a Tesco bejelentette csehországi és szlovákiai érdekeltségeinek eladását, a magyarországi üzlethálózat egyelőre a brit vállalat tulajdonában marad.
A bank a személyes jelenlét fontosságával indokolja a lépést, miközben a szakszervezetek hevesen tiltakoznak az egyoldalú döntés ellen.
A COOP örül a döntésnek, más munkaadói szervezetek viszont a hiányzó egyeztetéseket kifogásolják.
Havonta egymillió forintos fizetéssel csábítják a magyarokat Németországba: ilyen munkára keresnek embereket
Németországba toboroznak CNC-gépkezelőket, a kezdő fizetés nettó 2893 euró, ami mellé évi 30 nap fizetett szabadság is jár.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
A külföldi munkaerő bizonyos szegmensekben szükséges kiegészítője lehet a hazai munkaerőpiacnak, de önmagában nem oldja meg a demográfiai problémát.
Mától december 24. munkaszüneti nap: meglepően kevés országban jár szabadnap szenteste, mutatjuk mit hoz a változás
A döntés nem csak a magyar munkavállalók számára jelentős változás, az egész lakosságra hatással lehet többek közt a parkolási rend, menetrendek, patikai és orvosi ügyeleti...
Húzós időszak vár a magyar dolgozókra: elképesztő szakadék van a fizetési elvárások és a valóság között
Az év utolsó hónapjaiban a vállalatoknak nemcsak a költségvetésükről, hanem a 2027-es bérekről is dönteniük kell.
Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért
Évi 6,35 millió forintos fizetéssel keres kertészt az amerikai nagykövetség, de a jelentkezéshez több feltételnek is meg kell felelni.
Már az idei szentestei műszakért is 100 százalékos ünnepnapi pótlék jár a munka törvénykönyve szerint.
December 24 munkaszüneti nap: eldőlt, mi lesz a december 12-i ledolgozós szombattal, sokan egy nap szabadságot is visszakapnak
Elmarad a december 12-re tervezett ledolgozós szombat. A változás sok munkavállalónak különösen jó hír lehet.