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Kiderült, mi tartaná itthon a magyar fiatalokat: még mindig sokan inkább mennének, haza sem jönnének

Pénzcentrum
2026. november 5. 21:34 3 perc

A megkérdezett fiatalok kétharmada örül a legutóbbi országgyűlési választás eredményének, tízből négyen mégis hosszú távon külföldön képzelik el a jövőjüket. A kedvező politikai megítélés tehát önmagában nem jelenti azt, hogy Magyarországon terveznek maradni. A friss ifjúságkutatás a 15–17 évesek véleményét is vizsgálta, akik 2030-ban szavazhatnak először országgyűlési választáson.

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Attól, hogy valaki kedvezően ítéli meg az ország kilátásait, még nem feltétlenül látja itt a saját jövőjét. Ez az egyik legfontosabb tanulsága a POLIP Egyesület megbízásából, a Metria Műhely által készített „Az első szavazók” című ifjúságkutatásnak.

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A felmérésben a 2026. szeptember 17–18-i BrainBaron 464, 15–29 éves fiatalt kérdeztek meg. Közülük 298-an a 15–17 éves korosztályhoz tartoztak, vagyis 2030-ban vehetnek részt először országgyűlési választáson.

Az elégedettek közül is sokan külföldön terveznek

A válaszadók 66 százaléka pozitívan, 7 százaléka negatívan értékelte a legutóbbi országgyűlési választás eredményét. Az ország következő négy évével kapcsolatban 65 százalék volt optimista, vagyis nagyjából minden harmadik megkérdezettből kettő bizakodóan tekintett előre.

A saját életükre vonatkozó tervek azonban már más képet mutatnak. Hosszú távon 41 százalékuk külföldön, 38 százalékuk Magyarországon képzeli el a jövőjét. A külföldi életet tervezők aránya tehát valamivel magasabb volt az itthon maradást tervezőkénél.

A középiskolás korúaknál még erősebb a külföldi jövőkép. Ebben a csoportban 44 százalék tervez hosszú távon másik országban, míg az érettségizettek között 26 százalék. Ez 18 százalékpontos különbség. A külföldi tervek mögött ugyanakkor nem lehet egyszerűen politikai elégedetlenséget feltételezni.

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A választási eredményt pozitívan értékelők 43 százaléka is másik országban képzeli el az életét. Az ország következő négy évével kapcsolatban optimisták között 40 százalék ez az arány, szinte ugyanannyi, mint a teljes megkérdezett körben.

A megfizethető lakhatás a legfontosabb feltétel

Mi kellene ahhoz, hogy Magyarországon tervezzék a jövőjüket? A válaszadók 65 százaléka a megfizethető lakhatást jelölte meg az itthon maradás fontos feltételeként. Ez került a lista élére, a biztos munkahelyek és munkalehetőségek, valamint a magasabb bérek elé.

A lakhatás ráadásul közel ugyanannyira fontos azoknak, akik mennének, mint azoknak, akik maradnának. A külföldön tervezők 68 százaléka, az itthoni jövőt elképzelők 66 százaléka említette.

Vagyis a megfizethető otthon nem csupán a külföldre készülők hiánylistáján szerepel. Azoknak is alapvető szempont, akik Magyarországon szeretnének berendezkedni.

A maradás mellett azonban nem kizárólag anyagi érvek szólnak. Az erős baráti és közösségi kapcsolatokat a megkérdezettek 43 százaléka említette. Az itthon tervezők körében ugyanekkora arányban jelent meg a hazaszeretet és a Magyarországhoz való kötődés is olyan tényezőként, amely visszatartaná őket a külföldre költözéstől. A külföldön tervezők között ezt mindössze 9 százalék jelölte meg.
Címlapkép: Getty Images
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