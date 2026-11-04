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Megosztja a munkaadókat december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása: nem mindenki örül a döntésnek

Pénzcentrum/MTI
2026. november 4. 17:41 3 perc

Nem egységes a munkaadói érdekképviseletek álláspontja december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Az ÁFEOSZ-COOP üdvözölte, hogy törvényi keretek között rendeződött az évek óta húzódó kérdés. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) tudomásul veszi az Országgyűlés döntését, de sajnálja, hogy azt nem előzte meg érdemi egyeztetés. A VOSZ szintén problémásnak tartja, hogy a részletszabályokról nem folytattak párbeszédet a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel.

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Eltérően vélekednek a munkaadói érdekképviseletek december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról. A szövetkezeti alapú COOP Csoporthoz tartozó vállalkozásokat képviselő ÁFEOSZ-COOP elnöke, Zs. Szőke Zoltán, örömét fejezte ki, hogy végre jogszabályi keretek között, törvényalkotási módszerrel rendeződött ez az évek óta húzódó kérdés. Az egész COOP-csoport régóta egyetértett azzal, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen - tette hozzá.

Az egész COOP-csoport régóta egyetértett azzal, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen, hiszen általában a kereskedelemben leginkább nők, javarészt családanyák dolgoznak. Így a mostani döntéssel ők is lehetőséget kapnak arra, hogy a családjaikkal készülhessenek szentestére. Mindez pedig "nagyon nagy ajándék a kereskedelmi dolgozóknak" - fogalmazott a szövetség elnöke.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) kommentárjában jelezte: a szövetség és tagjai tudomásul veszik az Országgyűlés döntését. Sajnálatosnak tartják ugyanakkor, hogy a javaslat egyéni képviselői indítványként került az Országgyűlés elé, ezért a döntést nem előzte meg érdemi egyeztetés a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF).

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Rámutattak, hogy a változás változatlan bérköltségek mellett mintegy 0,4 százalékkal csökkenti a rendelkezésre álló éves munkaidőt. Nemzetgazdasági szinten ez versenyképességi tényező.

Az idei bevezetés emellett gyakorlati nehézséget is okozhat: számos vállalat már a korábbi munkarend alapján tervezte meg év végi termelését és kapacitásait, amelyben december 12. még munkanapként szerepelt. Ennek kiesése miatt a már elkészült termelési, műszak- és szabadságtervek módosítására lehet szükség.

Jelezték: a munkáltatók számára is fontos, hogy a családoknak könnyebb legyen a karácsonyi készülődés. Ezt a társadalmi célt azonban az MGYOSZ megítélése szerint úgy is el lehetett volna érni, hogy ne járjon együtt a vállalkozások terheinek növekedésével. Emlékeztettek, hogy a tevékenység jellegétől függően sok munkáltató eddig is lehetőséget biztosított arra, hogy a munkavállalók december 24-én szabadságot vegyenek ki.

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A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára, Perlusz László szintén problémásnak nevezte a döntést amiatt, hogy a munkaszüneti nappá nyilvánítást, főként a hozzá kapcsolódó részletszabályokat a munkaadók és a munkavállalók nem tudták a szociális párbeszéd keretein belül, a VKF-en átbeszélni. Ugyanakkor megjegyezte, reméli, hogy a munka világát érintő következő kérdésben már lesz helye a szakmai párbeszédnek.

"Szép gesztus a munkavállalók részére, hogy december 24. munkaszüneti nap lesz, és ettől nem dől össze a magyar gazdaság" - fogalmazott a VOSZ főtitkára.

December 24. már az idén munkaszüneti nap lesz, miután az Országgyűlés egyhangúlag támogatta a Tisza erről szóló törvényjavaslatát kedden.

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Címlapkép: Getty Images
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