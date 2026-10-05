Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés

Az Európai Unió részletes szabályokkal védi a közös piac működését, miközben továbbra sem határozza meg kötelezően, milyen legalacsonyabb szintű megélhetést kell garantálniuk a tagállamoknak. A közösségi szociálpolitika leginkább ott erősödött meg, ahol a munkavállaláshoz és a munkaerő szabad mozgásához kapcsolódott; a segélyezés és a jóléti rendszerek gerince viszont nemzeti hatáskörben maradt. Új, európai uniós ügyekkel foglalkozó cikksorozatunk első részében Szikra Dorottya szociálpolitikus segítségével azt vizsgáljuk meg, mit ért el eddig az EU ezen a területen, és mit jelenthetne Magyarországnak egy közös európai szociális minimum.

A Pénzcentrum új, európai ügyekkel foglalkozó cikksorozata abban hivatott segíteni az olvasókat, hogy jobban átlássák az európai integráció működését. Ez jelenleg azért is kiemelt fontosságú, mert Európa gazdasági versenyképessége évek óta folyamatosan gyengül, ahogy geopolitikai jelentőségét is erősen gyengítette az, hogy nem hívták meg a kontinens nagyhatalmait az orosz-ukrán háborúról szóló legfontosabb tárgyalásokra. A Tisza párt kormányra kerülése után ráadásul Magyar Péter egyértelművé tette: az eddigieknél feltétlenül szorosabbra kívánják venni az együttműködést Brüsszellel.

A magyar miniszterelnök ettől függetlenül hajlamos azért komoly EU kritikát megfogalmazni. Ennek politikai vonatkozásaival nincs dolgunk – viszont a társulást érintő leggyakoribb általános kritikákat nagyon is érdemes végigvenni. Az Európai Unió az egyik legtöbb bírálatot a közös szociálpolitika hiányosságai miatt szokta kapni. A mostani cikkben ennek a részleteivel foglalkozunk.

Előtte azonban érdemes megjegyezni: az Európai Unió gazdasági integrációja jóval messzebbre jutott, mint a politikai és a társadalmi együttműködés. Létrejött az egységes piac, a közös kereskedelmi politika, a tagállamok többsége ugyanazt a pénzt használja, eközben viszont nincs közös jóléti rendszer, egységes adópolitika vagy valódi közös hadsereg.

Ez persze nem jelenti azt, hogy az EU-nak egyáltalán ne lenne szociálpolitikája. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés többek között a munkakörülmények, a munkavállalók védelme, a munkahelyi egyenlőség és a társadalmi kirekesztés elleni fellépés területén ad szerepet a közösségnek. Az unió azonban csak támogatja és kiegészíti a nemzeti intézkedéseket – ezen túl a tagállamok maguk határozzák meg társadalombiztosítási rendszerük alapelveit.

A Szikra Dorottyával, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora így foglalta össze az európai szociális integráció helyzetét:

Az EU történetét végigkísérték a szociális jogokkal kapcsolatos kezdeményezések, amelyek azonban ritkán váltak kötelező erejűvé.

A kötelező szabályok döntő része a munkavállaláshoz kapcsolódott. A közös piac mindvégig elsőbbséget élvezett, a szociális célok pedig akkor kerültek könnyebben a jogalkotás főáramába, amikor a munkaerő szabad mozgását vagy az egységes munkaerőpiac működését is segítették.

A munkavállalók védelmében jutott a legmesszebb az EU

Az egyik legkorábbi eredmény a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása volt.

„Ez teszi lehetővé, hogy a különböző EU-s országokban munkát vállalók ‘átvigyék’ a jogosultságaikat egyik országból a másikba” – magyarázta a Pénzcentrumnak Szikra Dorottya.

Ez nem egységes európai társadalombiztosítást jelent: a járulékok, a jogosultsági feltételek és az ellátások összege továbbra is országonként különbözik. A közös szabályok azt akadályozzák meg, hogy valaki kizárólag azért veszítse el a megszerzett jogosultságait, mert egy másik tagállamban vállal munkát.

Hasonló módon alakította át az uniós jog a munkahelyi diszkrimináció szabályozását. Magyarországon a 2000-es évek elején az uniós irányelvek alapján változott meg az egyenlő bánásmód jogi környezete. A munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelv pedig legalább tíz munkanap, vagyis két munkahét apasági szabadságot követel meg a tagállamoktól.

A bértranszparencia már közvetlenül érezhető változást hozhat

Az EU szociális céljait 2017 óta a Szociális Jogok Európai Pillére foglalja egységes keretbe. A húsz alapelv egyebek mellett a tisztességes munkafeltételeket, a nemek közötti egyenlőséget, a megfelelő minimumjövedelmet, valamint az egészségügyi ellátáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést is rögzíti. Maga a pillér politikai vállalás, egyes elemeiből azonban kötelező szabályok születtek.

„Az EU malmai lassan őrölnek” – fogalmazott Szikra Dorottya, aki a pillér egyik konkrét eredményeként a bértranszparencia bevezetését emelte ki. Ez a nők és férfiak közötti bérszakadék csökkentésének egyik leghatékonyabb eszköze lehet.

A bértranszparenciáról szóló irányelvet 2026. június 7-ig kellett átültetni a nemzeti jogba. Ehhez kapcsolódóan a legfontosabb tudnivalókról a Pénzcentrum nemrég részletes cikket is közölt. A munkáltatóknak már a hirdetésben vagy az interjú előtt tájékoztatniuk kell az álláskeresőt a kezdő fizetésről, illetve annak sávjáról, miközben nem kérdezhetnek rá a korábbi bérére. A munkavállalók információt kérhetnek az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző kollégák átlagos, nemek szerint lebontott keresetéről is.

Az új típusú foglalkoztatásra is született közös válasz. A platformmunkáról szóló irányelv átláthatóbbá teszi az algoritmusokkal végzett munkahelyi irányítást, és megkönnyíti a tévesen önfoglalkoztatónak minősített dolgozók munkaviszonyának elismerését. A határ azonban jól látható: az EU könnyebben szabályozza, mi történjen a munkaviszonyban, mint azt, mekkora védelem járjon annak, aki kiesik a munkaerőpiacról.

A gazdasági szabályokhoz szankció, a szociális célokhoz ajánlás társul

Az uniós szerződésekhez csatolt jegyzőkönyv a GDP 3 százalékában határozza meg a költségvetési hiány, 60 százalékában az államadósság referenciaértékét. A túlzott hiány miatt formális eljárás indulhat, határidők és jogi következmények következhetnek.

Ennél tovább azonban az EU nem igazán megy: a szociális kérdést nem sikerül a gazdasági célok mellé rendelni egyenrangú, például a maastrichti kritériumokhoz hasonlóan szankciókhoz kötött módon

– fogalmazott Szikra Dorottya.

A Szociális Jogok Európai Pillérének cselekvési terve 2030-ra legalább 78 százalékos foglalkoztatási rátát és a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatában élők számának legalább 15 milliós csökkentését irányozta elő. Ha azonban egy országban túl alacsony a szociális ellátás, pusztán emiatt nem indul a túlzottdeficit-eljáráshoz hasonló folyamat.

A kérdés súlyát mutatja, hogy az Eurostat adatai alapján 2025-ben 92,7 millió ember, az unió lakosságának 20,9 százaléka élt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatában. Ez továbbra is nagyjából minden ötödik uniós lakost jelenti.

Mit jelenthetne egy európai szociális minimum?

„Valamiféle szociális minimumjövedelem bevezetése régóta a napirenden van az Európai Unióban” – mutatott rá a szociálpolitikus. Egyelőre azonban nincs konkrét tervezet vagy céldátum egy egységes, valóban erős szabályozás létrehozására ebben a kérdésben. Pedig Szikra Dorottya szerint nem ütközne irtózatosan nagy korlátokba a működtetése, például működhetne akár a minimális adózáshoz hasonló módon is.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: a minimumjövedelem nem azonos a minimálbérrel, mert nem a munkáért járó legalacsonyabb fizetést szabályozná, és nem jelentene feltétel nélküli alapjövedelmet sem. Olyan végső szociális védőhálóról lenne szó, amely azok számára biztosítana megfelelő jövedelmet és hozzáférést az alapvető szolgáltatásokhoz, akik nem rendelkeznek elegendő forrással a megélhetéshez.

Magyarország ebből a szempontból különösen érintett. Szikra Dorottya arra hívta fel a figyelmet, hogy nálunk nincs általános, megfelelő szintű minimális szociális ellátás; más országokban, például Romániában pedig rendkívül alacsony a védőháló által biztosított minimum.

Az EU már tett egy lépést ebbe az irányba. A tagállamok 2023-ban tanácsi ajánlást fogadtak el a megfelelő minimumjövedelemről. A dokumentum azt javasolja, hogy az országok legkésőbb 2030-ig érjék el a megfelelő jövedelemtámogatási szintet. Ezt a nemzeti szegénységi küszöbhöz, illetve az élelmiszer, a lakhatás, az egészségügy és más alapvető javak pénzben kifejezett értékéhez lehetne igazítani. Az ajánlás azonban nem kötelező irányelv, így nem teremt kikényszeríthető, egységes jogosultságot.

Abban nehéz lenne megegyezni, hogy milyen szintű lehetne ez az ellátás, hiszen óriási különbségek vannak a jóléti rendszerekben, a jövedelmekben és ezek vásárlóerejében is az országok között

– mondta Szikra Dorottya.

A közös minimum ezért valószínűleg nem ugyanakkora euróösszeget jelentene Luxemburgban, Magyarországon és Romániában. Inkább egységes számítási szabályra lenne szükség, amely a nemzeti jövedelmeket, árakat és alapvető megélhetési költségeket veszi figyelembe. Ez megőrizhetné a tagállami jóléti rendszerek különbségeit, miközben olyan szociális padlót teremtene, amely alá egyik ország sem engedhetné tartósan a legkiszolgáltatottabbak ellátását.

Az elmúlt évek szabályai azt mutatják, hogy a közös szociálpolitika lassan, főként a munkavállalói jogokon keresztül fejlődik. A jövedelmét elveszítő vagy tartósan a munkaerőpiacon kívül élő ember biztonsága azonban továbbra is nagyrészt attól függ, melyik tagállamban él. A közös piac mellé egyelőre nem épült fel ugyanilyen erős közös szociális védőháló.