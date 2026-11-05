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Akkor ez eldőlt: rácsok mögött marad Matolcsy György - legalábbis eddig biztosan
A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta Matolcsy György és két további gyanúsított letartóztatását, amelyet az elsőfokú bíróság november 23-ig rendelt el. A törvényszék szerint fennáll az elérhetetlenné válás és a bizonyítás befolyásolásának veszélye, a volt jegybankelnöknél pedig a bűnismétlés kockázata is. A bűnügyi felügyeletet és az óvadékot nem tartották elegendőnek.
Mindhárom gyanúsított és védőik is fellebbeztek a letartóztatást elrendelő elsőfokú végzés ellen. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék azonban megalapozottnak találta a döntést, így a gyanúsítottak továbbra is letartóztatásban maradnak – derül ki a bíróság közleményéből.
A törvényszék szerint az eljárás jelenlegi szakaszában mindhárom terheltnél kellően alátámasztott a bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja. Ezt a feljelentések és mellékleteik mellett okirati bizonyítékok, tanúvallomások, hangfelvételek és leirataik, valamint az iratok keletkezésére és visszadátumozására vonatkozó informatikai adatok támasztják alá.
Két, az ügyben érintett személy ismeretlen külföldi helyen van
A bíróság szerint a gyanúsítottak elérhetetlenné válásának veszélyét a terhükre rótt bűncselekmények büntetési tétele, nemzetközi mozgási lehetőségeik és kiemelkedően jó anyagi helyzetük együttesen alapozzák meg.
Ezt erősítik a feltételezett elkövetői körön belüli szoros családi, gazdasági és személyes kapcsolatok is. A közlemény szerint két olyan személy, aki a gyanú alapján szintén ehhez a körhöz tartozik, jelenleg ismeretlen külföldi helyen tartózkodik.
Bizonyítékok megsemmisítésére utaló körülmények is felmerültek
A nyomozásban még nagy mennyiségű lefoglalt elektronikus adatot és iratot elemeznek, további személyeket azonosítanak és hallgatnak ki. Szükség lehet korábban már kihallgatott személyek ismételt meghallgatására is.
A törvényszék szerint ebben a helyzetben a gyanúsítottak kapcsolatrendszere és egyes feltételezett elkövetőtársak elérhetetlensége reális veszélyt jelent a bizonyításra. Az egyik gyanúsított érdekkörében a büntetőeljárással összefüggő iratokat találtak, és bizonyítékok megsemmisítésére utaló körülmények is felmerültek.
A bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy jelenleg szükséges a gyanúsítottak teljes elkülönítése.
Matolcsynál a bűnismétlés veszélyét is megállapították
Matolcsy György esetében a törvényszék szerint önmagában sem a büntetlen előélet, sem a jegybankelnöki tisztség megszűnése nem zárja ki a bűnismétlés kockázatát.
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A közlemény hangsúlyozza, hogy ez nemcsak a korábban megkezdett cselekmény folytatásának veszélyét jelenti, hanem újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésének reális lehetőségét is.
A bíróság ezt a gyanú szerinti cselekmények szervezett, több személy együttműködésére épülő jellegével, a hosszabb idő alatt kialakult gazdasági és személyes kapcsolatokkal, valamint Matolcsy bizonyítékok alapján valószínűsíthető informális irányító szerepével indokolta.
Miért nem elég a nyomkövető vagy az óvadék?
A törvényszék szerint az elsőfokú bíróság alaposan megvizsgálta az enyhébb intézkedések lehetőségét, ezek azonban nem kezelnék megfelelően a fennálló kockázatokat.
Az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet és az elektronikus nyomkövető elsősorban a fizikai mozgást ellenőrzi. Attól még lehetőség maradhat elektronikus kapcsolattartásra, közvetett kommunikációra vagy a bizonyítás másokon keresztüli befolyásolására. A kapcsolattartási tilalmat sem tartották elegendőnek, mivel még nem ismert teljesen az eljárásban érintett vagy később érintetté váló személyek köre.
Az óvadék a magatartási szabályok betartását és a terhelt jelenlétét segítheti biztosítani, de a bíróság szerint önmagában nem akadályozza meg a bizonyítás veszélyeztetését vagy a bűnismétlést. Az óvadék összege ezért nem teszi szükségtelenné a letartóztatást, különösen akkor, amikor a bizonyítás befolyásolásának veszélye kiemelkedő súlyú.
(Címlapkép: MTI/Kovács Márton)
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