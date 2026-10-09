Eszed megáll: ennyit keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél

A légiutas-kísérő munka sokak számára vonzó lehet a rengeteg utazás és a kiemelkedő juttatások miatt, ám a fedélzeti feladatok komoly felelősséggel járnak, ráadásul a sokszor szigorú elvárásoknak is meg kell felelni. A Ryanair, a Wizz Air, az Emirates és a Qatar Airways eltérő feltételekkel és bérezéssel várja a jelentkezőket: míg a fapados légitársaságoknál a bázishoz közeli munkavégzés, addig a közel-keleti társaságoknál a magasabb jövedelem és a külföldre költözés lehetősége lehet fontosabb szempont. Cikkünkben most azt néztük meg, hogy a stewardesseknek milyen feltételeknek kell megfelelniük az egyes légitársaságoknál, és hogy mennyit kereshetnek, valamint milyen egyéb juttatásokra számíthatnak.

A légiutas-kísérők munkájáról először valószínűleg mindenkinek a rengeteg utazás és a repülőgépen történő utaskiszolgálás jut eszébe, valójában viszont egy összetett és komoly felelősséggel járó feladatkörről van szó. A légiutas-kísérők (steward/stewardess, flight attendant vagy cabin crew) nem pusztán az utasok kiszolgálását végzik, a biztonsági előírások betartása, a vészhelyzetek kezelése és a folyamatos kapcsolattartás is egyaránt rendkívül fontos része a munkájuknak.

A stewardessek munkájáról és bérezéséről már több alkalommal is írtunk a Pénzcentrumon, ami nem véletlen hiszen sokakat érdekel, hogy milyen feltételek mellett lehet légiutas-kísérőként elhelyezkedni, és hogy ezért a nem mindennapi munkáért mennyi pénzt lehet zsebre tenni a hónap végén

Ezúttal négy jelentős légitársaság, a Ryanair, a Wizz Air, az Emirates és a Qatar Airways elvárásait és juttatási csomagját néztük meg. A kép meglehetősen változatos, ami persze nem meglepő, hiszen egészen más egy fapados és egy hagyományos légitársaságnál dolgozni. A magyar munkavállalók számára az előbbinél talán leginkább a bázishoz kötött munkavégzés és a kiszámíthatóbb munkarend lehet fontos szempont, a közel-keleti légitársaságoknál pedig inkább a külföldre költözés és a jelentős juttatási csomag lehet vonzó.

Ryanair

A légiutas-kísérő munka betöltéséhez a legtöbb fapados légitársaságnál, így a Ryanairnél sem kell tapasztalat, a sikeres jelentkezők számára a légitársaság biztosítja a szükséges képzést. Elengedhetetlen viszont az angoltudást, jó kommunikációs készség és a rugalmasság. A légitársaság feltételei szerint a munkakör betöltéséhez úszástudás is szükséges, emellett kitétel még, hogy a jelentkező 157 cm és 188 cm közötti magasságú legyen.

A Ryanairnél a légiutas-kísérők beosztása a következőképp néz ki: fix 5 nap munka és 3 nap pihenőből álló rendszer. A munkanapok között ugyanakkor korai és késői szolgálatok is előfordulhatnak. A társaság több mint 95 bázison kínál munkalehetőséget, így sok esetekben akár a lakóhelyéhez közel is elérhető az állás.

A fizetés mellett a Ryanairnél több juttatást is elérhető, ilyen többek közt a korlátlan utazási kedvezmény több mint 250 úti célon, illetve az egyenruha-hozzájárulás is. A légitársaság emellett teljesítményhez kapcsolódó ösztönzőket és előrelépési lehetőséget is kínál.

Wizz Air

A Wizz Air esetében hasonló elvárásoknak kell megfelelni a légiutas-kísérőknek, mint a Ryanairnél. Itt is vannak magasságra és fizikai alkalmasságra vonatkozó előírások, természetesen kell az angol nyelvtudás és az úszástudás, illetve fontos kitétel még, hogy a munkavállalónak a kiválasztott bázistól legfeljebb 60 perces távolságra kell laknia, vagy vállalnia kell az odaköltözést.

A Wizz Airnél jelenleg a brit munkavállalók junior légiutas-kísérőkénti 23 450 fontot, míg seniorként 33 850 fontot lehet keresni. Ezeket az összegeket átlagosan havi 18–28 járattal számolják, ugyanakkor a Wizz Air külön hangsúlyozza, hogy ezek nem garantált fizetések, hanem elérhető átlagos jövedelmek, amelyekben a változó bérelemek is szerepet játszanak.

A légitársaság ingyenesen biztosítja a munkába álláshoz szükséges légiutas-kísérői képzést is, emellett a juttatási csomag része a fizetett szabadság, valamint a szolgálati időtől függően ingyenes és kedvezményes repülőjegyek is járnak a dolgozóknak.

Mint arról korábban is beszámoltunk, Magyarországon a KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló utaskísérők 2025-ben havonta bruttó 768 851 forintot kerestek átlagosan, azonban a számítás alapját nem kizárólag a légiutas-kísérők bére adta, hanem a hajón dolgozó utaskísérőké is, így ez az adat meglehetősen torzít.

Emirates

Az Emiratesnél belépési feltételek között szerepel, hogy legalább 21 évesnek kell lenni, emellett legalább egy év vendéglátásban vagy ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat is szükséges a folyékony angol nyelvtudás mellett.

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A dubaji székhelyű légitársaságnál jelenleg a cabin crew kezdő havi keresete a turistaosztályon átlagosan 11 244 emirátusi dirham vagyis nagyjából 995 ezer forint, amely három elemből áll: 4980 dirham havi alapbérből, a repült órák után járó 69,6 dirhamos óradíjból, valamint az étkezési hozzájárulásból.

Az Emirates ingyenes, bútorozott dubaji szállást biztosít a légiutas-kísérőknek, emellett a juttatási csomag része az utazási kedvezmény, az évi 30 nap szabadság, az átfogó orvosi és fogászati ​​szolgáltatáscsomag, valamint a világszerte érvényes életbiztosítás és balesetbiztosítás is.

A légiutas-kísérők az Emiratesnél hét és fél hetes tréningen vesznek részt Dubajban. Ebben többek közt a biztonsági és vészhelyzeti ismeretek, az egészségügyi képzés, a vendéglátás és a fedélzeti szolgáltatás oktatása is szerepel. A képzési díjat az Emirates állja.

Qatar Airways

A Qatar Airways légitársaságnál is legalább 21 évesnek kell lenniük a jelentkezőknek, valamint folyékony angoltudással és megfelelő egészségi, illetve fizikai állapottal kell rendelkezniük. Elvárás, hogy a stewardessek vállalják a Dohába vagy Katarba költözést, emellett előnyt jelenthet a vendéglátásban vagy ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat.

A légitársaság a fizetés és a juttatások szempontjából is vonzó lehetőséget kínál a légiutas-kísérők számára. A 2026-os adatok szerint a pályakezdők havi jövedelme körülbelül havi 2200–2750 dollár, vagyis 715–894 ezer forint között alakul, néhány év tapasztalat után pedig 943 ezer és 1,16 millió forint közötti összeget is lehet keresnil. A vezető légiutas-kísérők akár havi 1,47 millió forintot is kereshetnek.

A juttatási csomag is igen vonzó: a légitársaság bútorozott szállást biztosít Dohában, de a csomag része az egészségügyi ellátás és a biztosítás, valamint a fizetett képzés is. A dolgozók emellett utazási kedvezményeket is igénybe vehetnek, amelyek bizonyos esetekben a családtagokra is kiterjedhetnek.

Pro és contra

A légiutas-kísérők munkája valóban nem mindennapi. Sokszor az elvárások tekintetében sem átlagos munkahelyről van szó, hiszen a munkavállalóknak a fentebb felsoroltakon túl olykor egészen hajmeresztő követelményeknek is meg kell felelniük. Ilyen többek közt a smink színárnyalatára vonatkozó kitételek, vagy az, hogy az egyenruhában nem ugorhatnak le a boltba. Alkalmazkodniuk kell a változó beosztáshoz, a hajnali és éjszakai munkavégzéshez.

Viszont a munka előnye, hogy igen változatos mindennapokat kínál, a dolgozók a világ számos pontjára eljuthatnak, eközben pedig nemzetközi környezetben szerezhetnek tapasztalatot, ráadásul a fizetés és a juttatási csomag is átlagon felüli.

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