Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is

Korábbi ébredés, rendszeres edzés, tudatosabb étkezés és több olvasás: ezekhez hasonló vállalásokkal vágnak neki az év utolsó hónapjainak a winter arc követői. A közösségi médiában terjedő kihívás résztvevői előrehozzák az újévi fogadalmakat, hogy januárra már kialakult szokásokkal érkezzenek meg. A programnak nincs egységes szabályrendszere, a költsége pedig attól függ, ki milyen célokat választ: egyes vállalások ingyen is teljesíthetők, mások viszont három hónap alatt százezres kiadással is járhatnak.

Az év vége sokak számára a bekuckózás, az ünnepi készülődés és a sűrűsödő teendők időszaka. A rövidebb nappalok mellett könnyen háttérbe szorulhat a mozgás, az életmódváltásból pedig januárra időzített fogadalom lesz. A winter arc követői az ősz és a tél elejét használják fel arra, hogy nekilássanak a korábban halogatott terveiknek. A trend egyszerre edzésprogram és tágabb életmódkihívás. Egyesek több mozgást vállalnak, mások az alvási ciklusukat szeretnék normalizálni, rendszeresebben olvasnának, vagy kevesebb időt töltenének a telefonjuk, vagy más képernyők előtt.

A trend alapgondolatát talán az a mondat foglalja össze legjobban, hogy „október elseje az új január elseje”. A résztvevők kijelölnek egy időszakot az év végéig, meghatározzák a céljaikat, majd ezekhez napi vagy heti vállalásokat rendelnek. Így januárban már egy korábban elkezdett rutint folytathatnak, nem pedig frissen kezdik az átalakulást.

Mit jelent a winter arc, és honnan indult?

Az angol elnevezés második fele, az 'arc' a történetek szereplőinek fejlődési ívére utal. Egy filmben vagy regényben a karakter az események hatására megváltozik, új tapasztalatokat szerez, és máshogy folytatja az életét. A winter arc ezt a gondolatot igazítja a résztvevő saját életéhez: az év utolsó hónapjai egy tudatosan kijelölt fejlődési időszakká válnak.

A kifejezéshez a közösségi médiában jellegzetes képek társulnak. Sötétben induló futások, kora reggeli edzőtermi felvételek, előre elkészített, úgynevezett meal preppelt ételek és kipipált feladatlisták mutatják, ki milyen eredményekkel dolgozik a vállalásain.

Maga a winter arc kifejezés már 2022-ben megjelent az interneten, szélesebb körben pedig 2024 őszén vált ismertté. Népszerűsítésében fontos szerepet játszott Carly Berges, aki Carly Upgraded néven készít önfejlesztéssel kapcsolatos tartalmakat a TikTokra. Egy 2024. szeptember végi videójában arról beszélt, hogyan használná fel az évből hátralévő három hónapot személyes céljainak elérésére.

Az edzőtermi célok mellé a tartalomkészítőnél bekerült a naplóírás, az olvasás, az étkezés megtervezése és a személyes fejlődés más formái is. A felvétel mára 4,6 milliós nézettséget ért el. A winter arcot azóta fitnesz- és életmódoldalak, valamint sportszergyártók is népszerűsítik.

Mikor kezdődik, és meddig tart?

A trend követői által leggyakrabban választott időszak október elsejétől január elsejéig tart. Ez nagyjából három hónapot jelent, amelynek elején a résztvevő vállalásokat tesz, egyfajta szerződést ír saját magával, a végén pedig áttekintheti, mi valósult meg ezekből.

Más változatok az őszi napéjegyenlőséghez kapcsolják az indulást, az évszakváltást tekintve jelképes kezdőpontnak. November elseje szintén megjelenik a lehetséges dátumok között. Azonban egyik időpont sem kötelező: a winter arcnak nincs központi szervezője vagy egységes naptára, így ha valaki szeretné, később, vagy korábban is elkezdheti a kihívást. Aki például most indulna, rövidebb időszakra is összeállíthatja a saját tervét, a kijelölt dátumok elsősorban abban segítenek, hogy legyen egy követhető időszak, amelynek végén értékelhetők a tapasztalatok.

A különböző változatok eltérően kezelik a szabályokat, de több útmutatóban is megjelenik, hogy egy kihagyott nap után simán folytatható tovább a program, sokan például karácsonykor egy-két napig lazítanak a nagy átalakuláson. A kihagyásokat azonban érdemes átgondolni, megnézni miért történtek, ez pedig abban is segíthet, hogy kiderüljön, mennyire illeszkedik a terv a hétköznapokhoz. Ha egy feladat rendszeresen elmarad, újragondolható az időzítése vagy a vállalás nagysága. Más a helyzet egy váratlanul sűrű munkanappal, és más azzal, ha a kijelölt program hétről hétre teljesíthetetlennek bizonyul.

Hogyan áll össze a három hónapos program?

A winter arc útmutatói jellemzően konkrét, követhető vállalások megfogalmazását javasolják. A „többet szeretnék mozogni” helyett például meghatározott napokra tehetjük az edzéseket, az olvasási tervhez pedig napi oldalszám vagy heti időkeret társulhat. Az ajánlások szerint először érdemes egy-két prioritást kiválasztani, majd ezekhez a meglévő napirendbe illeszthető feladatokat rendelni. A program része lehet az előkészület is: mikor készülnek el az ételek (például vasárnap előkészítjük a heti menüt), mely napokra jut mozgás, és mikor marad idő pihenésre.

A résztvevők ezután naponta jelölik, mit teljesítettek a feladatokból, ebből később az is látható, mi fért bele rendszeresen a hétköznapokba, milyen szokások tarthatóak hosszú távon és melyeken kell változtatni.

Az edzőtermi közösségekben a winter arc sokszor összefonódik a tömegnöveléssel is, hiszen sokan a hidegebb hónapokat használják izomépítésre, míg a testzsír csökkentését célzó időszakot inkább a nyár elé időzítik. Ez azonban csak az egyik lehetséges irány: a kihívásnak sem a fogyás, sem az izomtömeg növelése nem kötelező része.

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Milyen célokat tűzhetünk ki, és mennyibe kerül mindez?

A winter arc vállalásai az edzéstől az esti rutin átalakításáig több területet érinthetnek. A kihívásnak nincs általános belépődíja, a költség attól függ, milyen célokat választunk, és mi áll már rendelkezésünkre otthon. A trendet szélesebb körben népszerűsítő Carly Berges tervei is azt mutatják, hogy egyetlen programban többféle vállalás is megfér egymás mellett.

Mozgás és állóképesség. Aki rendszeresebben szeretne mozogni, vállalhat heti három félórás sétát, két otthoni edzést vagy egy közös sportprogramot. A futás iránt érdeklődők meghatározott táv, például egy félmaraton teljesítését is kitűzhetik maguknak célul. A séta és a meglévő felszereléssel végzett mozgás külön kiadás nélkül elkezdhető, új futófelszerelés vásárlása viszont már jelentősebb tétel lehet. Ha egy közepes kategóriájú 20–25 ezer forintos cipővel és 15–30 ezer forintos kabáttal számolunk, ez 35–55 ezer forintot jelent, de vannak 60-80 ezres, profibb felszerelések is.

Erősítés és izomépítés. Az edzőterembe járók meghatározhatják, hetente hányszor edzenek, vagy mely gyakorlatok technikáján szeretnének dolgozni. Berges az edzések gyakoriságát és típusát tervezte tudatosabban alakítani, hogy látható változást érjen el a testén. Korábbi gyűjtésünk szerint a havi edzőtermi bérlet ára akár 20-30 ezer forint is lehet, így három hónap 60-90 ezer forintba kerülhet. Az otthoni edzés olcsóbb: egy pár ezer forintos jógamatraccal és 3–6 ezer forintos gumiszalagkészlettel számolva az induló felszerelés 10-15 ezer forint. Saját testsúlyos gyakorlatokhoz ugyanakkor nem feltétlenül kell új eszközöket venni.

Étkezési szokások. A vállalás lehet heti néhány otthon elkészített vacsora, előre összeállított bevásárlólista vagy másnapi ebéd csomagolása. Vannak olyanok is, akik több zöldséget szeretnének beilleszteni az étkezéseikbe, vagy a kalóriabevitelre figyelnek jobban. Az előre főzés itt ráadásul megtakarítást is hozhat: ha egy 3000-4000 forintos rendelt ebédet 1200 forintos alapanyagköltségű házi étellel váltunk ki, húsz munkanap alatt akár 40 ezer forintot is sprólolhatunk.

Alvás és napirend. Konkrét cél lehet a nagyjából azonos időben történő lefekvés, az esti munkavégzés korábbi befejezése vagy egy nyugodtabb esti rutin kialakítása. Berges korábbi ébredést tervezett: a megszokott 7.15 perces kelésről először fél hétre állt át, az év végére pedig 5.30-as kelést célzott meg. A napirend átalakítása ennél a pontnál önmagában nem igényel kiadásokat, az új ébresztőóra vagy az okosóra választható plusz költség.

Képernyőidő és figyelem. Egyesek étkezés közben félreteszik a telefonjukat, kikapcsolják a szükségtelen értesítéseket, vagy kijelölnek egy közösségimédia-mentes esti idősávot. Mások először azt követik, mennyi időt töltenek a telefonjukat nyomogatva. Ehhez általában elegendők a telefon meglévő beállításai, így ez a vállalás külön kiadás nélkül is teljesíthető, a felszabaduló idő pedig helyet adhat például az olvasásnak vagy a tanulásnak.

Olvasás és tanulás. A cél lehet napi tíz oldal elolvasása, rendszeres nyelvgyakorlás vagy egy félbehagyott tanfolyam folytatása. Berges három hónap alatt négy könyvet szeretett volna elolvasni. Négy, egyenként 5500–6000 forintos új kötet 22–24 ezer forintos kiadást jelent, amit könyvtári kölcsönzéssel, használt könyvekkel vagy az otthoni, még olvasatlan kötetekkel lehet csökkenteni. A nyelvtanulás költsége szintén a választott módszertől függ: ingyenes anyagok, előfizetéses alkalmazások és fizetős kurzusok is elérhetők online.

Naplóírás és személyes célok. Napi néhány mondatos feljegyzés vagy egy korábban kedvelt hobbi visszatérése is része lehet a programnak. Berges reggel és este is naplót vezetett, hogy jobban felismerje visszatérő gondolati mintáit. Emellett azt is szerette volna tisztázni, milyen emberré akar válni, és mit jelent számára a siker. A gondolatok rögzítéséhez egy meglévő füzet vagy jegyzetalkalmazás is elegendő, így komoly költsége nincs, de egy jobb jegyzetfüzet is 3000-5000 forintos költséget jelenthet.

A teljes költség így a választott vállalásokból áll össze. A meglévő felszerelésre, sétára, otthoni mozgásra és kölcsönzött könyvekre épülő program minimális többletkiadással járhat. Egy 90 ezer forintos, háromhavi edzőtermi bérletet, új edzőruhákat és 24 ezer forintnyi könyvet is tartalmazó terv azonban már több mint 150 ezer forintos költséget jelent. A tervezésnél ezért érdemes külön számolni az egyszeri beszerzésekkel, a rendszeres díjakkal és az esetleges megtakarításokkal is.