Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?

Mérsékelt emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés a magyar tőzsdén, miután szerdán jelentős pluszban zártak az amerikai részvénypiacok. A vállalati gyorsjelentések vegyes képet mutatnak, a távközlési cégek és a Sony kedvező eredményei mellett a Nintendo és az Emirates nyeresége visszaesett. A befektetők figyelmét ma a brit jegybank kamatdöntése is lekötheti.

A BUX 0,3 százalékkal emelkedett a november 5-i nyitást követően. A vezető hazai részvények közül az OTP és a Richter drágult, míg a Mol és a Magyar Telekom árfolyama csökkent. Az amerikai piacok szerdán jóval nagyobb lendületet mutattak, a félidős választásokat követő kereskedésben a Dow Jones 3 százalékos, az S&P 500 1,6 százalékos, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos nyereséggel zárt.

Ázsiában csütörtök reggel már erősen megosztott volt a hangulat. A japán Nikkei a reggeli adatok szerint 1,51 százalékos mínuszban járt, a hongkongi Hang Seng 3,92 százalékkal emelkedett, a kínai CSI 300 viszont 2,67 százalékot veszített értékéből.

Az európai nyitás előtt a határidős jegyzések kedvező kezdést vetítettek előre, a DAX és a CAC esetében mintegy 1,1 százalékos, a brit FTSE-nél 1,4 százalékos emelkedést jeleztek. Az amerikai határidős indexek eközben vegyesen alakultak, a Dow Jones mérsékelt plusza mellett az S&P 500 stagnálás közeli állapotot, a Nasdaq pedig közel 0,9 százalékos mínuszt mutatott.

Az idei teljesítmények között továbbra is kiemelkedik a magyar piac. A reggeli összesítés alapján a BUX 32,9 százalékkal került feljebb az év eleje óta, a vezető hazai papírok közül pedig a Mol 73,5 százalékos emelkedéssel állt az élen. A nyersanyagpiacon a WTI olaj árfolyama ugyanezen időszakban 60,2 százalékkal nőtt.

A Telekomnál a részvényesi kifizetések adhatnak támaszt

A Magyar Telekom szerdán, a tőzsdezárás után közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentése összességében megfelelt a piaci várakozásoknak. A társaság 261 milliárd forintos árbevételt ért el, amit a stabil ügyfélbázis, az inflációkövető díjkorrekció, a rendszerintegrációs tevékenység és az eszközértékesítések is támogattak.

A vártnál kedvezőbb bevétel hatását ugyanakkor ellensúlyozták a magasabb működési költségek. Az EBITDAaL, vagyis a kamatok, adók és értékcsökkenés előtti, lízingköltségekkel is korrigált eredmény 107,3 milliárd forint lett, a várakozásoknak megfelelően. A nettó nyereség 7,5 százalékkal, 59,5 milliárd forintra emelkedett.

A menedzsment megerősítette éves céljait, továbbra is közepes egy számjegyű EBITDAaL-növekedést és körülbelül 10 százalékos korrigált nettóprofit-bővülést vár. A Concorde 3160 forintos célárat határozott meg, ami számítása szerint a következő évben várható részvényesi kifizetésekkel együtt 16 százalékos teljes hozampotenciált jelent.

Az elemzőház a mintegy 8 százalékos várható osztalékhozamot vonzónak tartja, de a később lassuló növekedés miatt az árfolyam további emelkedési lehetőségét már mérsékeltebbnek látja. Az átlagos elemzői célár 2878 forint, ami elmarad a szerdai záróárfolyamtól.

Kedvező jelentések a távközlési szektorból

A Deutsche Telekom harmadik negyedéves korrigált EBITDA-ja, azaz kamatok, adók és értékcsökkenés előtti eredménye 12,2 milliárd euró lett, meghaladva a 12,05 milliárd eurós elemzői várakozást. A vállalat az éves eredmény-előrejelzését 47,5 milliárdról 47,6 milliárd euróra emelte.

A társaság a 2026-os üzleti év után részvényenként 1,10 eurós osztalékot tervez fizetni a korábbi 1 euró helyett, 2027-ben pedig legfeljebb 2 milliárd euróért vásárolhat vissza saját részvényeket. Az idei visszavásárlási keretet már augusztusban 5 milliárd euróra növelte.

A brit BT Group szintén felülmúlta a várakozásokat. A szeptember végén zárult negyedév korrigált EBITDA-ja 2,08 milliárd font volt a várt 2,04 milliárddal szemben. A javulást a költségcsökkentések és az optikaiinternet-szolgáltatások iránti kereslet segítették. A vállalat az üzleti év első felében évesítve 312 millió font megtakarítást ért el, az Openreach hálózatüzemeltető leányvállalat pedig több mint 1,1 millió új optikai internetes ügyfelet szerzett.

A Sony emelt, a Nintendo profitja csökkent

A Sony a korábbinál 15 százalékkal magasabb, 1870 milliárd jenes üzemi eredményt vár a 2027 márciusában záruló pénzügyi évre. A negyedéves üzemi profit 622,3 milliárd jenre, az árbevétel 3430 milliárd jenre nőtt, mindkét adat meghaladta az elemzői várakozásokat.

A teljesítményt a filmek, videojátékok és zenei tartalmak iránti erős kereslet támogatta. A Spider-Man: Brand New Day világszerte 2,5 milliárd dolláros jegybevételt ért el, a Marvel's Wolverine pedig szeptemberben az Egyesült Államok legkelendőbb videojátéka volt. A Sony a negyedévben 2,6 millió PlayStation 5 konzolt értékesített.

A Nintendo ezzel szemben gyengébb negyedévet zárt. Üzemi eredménye 16 százalékkal, 73,9 milliárd jenre csökkent, miközben az elemzők stagnálást vártak, árbevétele pedig 15 százalékkal esett. A jelentős új játékmegjelenések hiánya és a Switch 2 iránti lassuló kereslet mellett a memóriachipek drágulása is rontotta az eredményességet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szeptemberrel zárult fél évben 6,49 millió Switch 2 fogyott, 37 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A Nintendo az alkatrészárak emelkedése és az amerikai vámok miatt összesen 100 milliárd jenes negatív hatással számol az idei pénzügyi évben, de fenntartotta a 3 százalékos éves profitnövekedési előrejelzését.

Eltérően teljesítettek a légitársaságok

Az Emirates Group adózott nyeresége 66 százalékkal, 10,6 milliárdról 3,6 milliárd dirhamra zuhant a szeptember végén zárult hat hónapban. A közel-keleti háború miatti járattörlések, útvonal-átszervezések és a magasabb üzemanyagárak egyaránt terhelték a működést. A társaság időközben helyreállította a háború előtti járathálózatának 91 százalékát, de a térség bizonytalansága továbbra is kockázat.

Az Air France-KLM korrigált üzemi eredménye ugyanakkor az egy évvel korábbi 1,22 milliárdról 1,35 milliárd euróra nőtt a harmadik negyedévben. A magasabb nyereséghányadú észak-atlanti járatok iránti kereslet, valamint a légi áruszállítás bevételének növekedése segítette a csoportot.

A vállalat azonban a korábban tervezett legfeljebb 3 százalékról 2 százalékra mérsékelte kapacitásbővítési tervét, éves üzemanyagköltség-várakozását pedig 8,9 milliárdról 9,2 milliárd dollárra emelte. A többletköltséget magasabb jegypótdíjakkal igyekszik ellensúlyozni.

Közelebb kerülhet a Commerzbank és az UniCredit egyesülése

A Commerzbank harmadik negyedéves nettó nyeresége 45 százalékkal, 859 millió euróra emelkedett. Ez kissé elmaradt a 864 millió eurós elemzői várakozástól, az első kilenc hónap összesített profitja azonban rekordot jelentett a bank történetében.

A pénzintézet vezetése közben feladta korábbi ellenállását az UniCredit felvásárlási törekvéseivel szemben, és már bevételi, illetve költségoldali előnyöket lát az egyesülésben. Az olasz bankcsoport közel 48 százalékos részesedést szerzett, az Európai Központi Bank pedig jóváhagyta az ügyletet.

A tranzakció a felek szerint néhány hónapon belül lezárulhat, de fontos viták maradtak nyitva. Ezek közé tartozik Bettina Orlopp vezérigazgató jövője, a 13,3 százalékos tulajdonos német állam felügyelőbizottsági képviselete és a munkahelyek megőrzése.

A UBS-nél eközben a Credit Suisse beolvasztása már a végéhez közeledik. A svájci bank az első kilenc hónapban 825 millió dollárral csökkentette a külső tanácsadókra, alvállalkozókra és kiszervezett tevékenységekre fordított kiadásait, január óta pedig több mint 5500 álláshelyet szüntetett meg. A tervezett svájci tőkekövetelmények ugyanakkor a bank számításai szerint mintegy 16 milliárd dollárnyi pótlólagos tőke tartását tehetik szükségessé.

Az acéliparban a vámok, a Diageónál az átalakítás kerül előtérbe

Az ArcelorMittal harmadik negyedéves EBITDA-ja 2,02 milliárd dollár lett. Bár ez elmaradt az előző negyedévi 2,06 milliárdtól, meghaladta az 1,89 milliárd dolláros elemzői várakozást. Az európai gyártók kilátásait javíthatják a júliusban életbe lépett uniós importkorlátozások, amelyek csökkentették a vámmentesen behozható acél mennyiségét, az azon felüli behozatal vámját pedig 50 százalékra emelték.

A Diageo árfolyamhatásoktól és a vállalatfelvásárlások, illetve eladások hatásától megtisztított árbevétele 1,4 százalékkal nőtt a szeptember végén zárult negyedévben, miközben az elemzők visszaesésre számítottak. Az italgyártó ennek ellenére továbbra is stagnáló éves árbevételt vár. Dave Lewis vezérigazgató átalakítási programjában eddig mintegy 2000 munkahely szűnt meg, miközben a vállalat nagyobb hangsúlyt helyez a megfizethetőbb márkákra.

Ma a brit kamatdöntésre is figyelnek

A csütörtöki makrogazdasági program egyik legfontosabb eseménye a brit jegybank kamatdöntése lesz, amelynél a további kamatpályáról szóló jelzések is mozgathatják a piacokat. Emellett francia ipari termelési, olasz kiskereskedelmi és euróövezeti termelőiár-adatok érkeznek.

Az Egyesült Államokban a harmadik negyedéves termelékenységi adatok adhatnak újabb támpontot az inflációs folyamatok megítéléséhez.