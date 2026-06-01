Elköszönt a kirúgott edző a liverpooli szurkolóktól: érzelmes levelet írt Arne Slot

Arne Slot nyílt levélben búcsúzott a Liverpooltól, miután szombaton menesztették vezetőedzői posztjáról. A holland szakember kiemelte, hogy a klubot ott hagyja, ahová tartozik: az európai elitben.

Mint mi is beszámoltunk róla, szombaton kora délután a Liverpool vezetősége bejelentette, hogy két szezon után elköszönt edzőjétől, a holland Arne Slottól. A 47 éves Slot első szezonjában megnyerte a Premier League-et a Liverpoollal, a második idényében azonban a csapat csupán az ötödik helyen végzett, 25 ponttal lemaradva a bajnok Arsenaltól. A Liverpool a héten hivatalos tárgyalásokat kezd az utódlásról Andoni Iraolával, a Bournemouth korábbi vezetőedzőjével.

Slot a Liverpool Echo hasábjain megjelent érzelmes búcsúlevelében hangsúlyozta, hogy a szurkolók az első pillanattól befogadták, és ez számára mindig sokat fog jelenteni.

Teljes bizalommal tekintek arra, ami ezután következik. A játékosok, akik annyit adtak a klubnak, olyan alapokat építettek, amelyek tartósak lesznek

- írta. A tréner a húsz vereség ellenére biztosította a csapat helyét a jövő évi Bajnokok Ligájában, és ezt komoly felelősségnek nevezte.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 024,50M € Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 38 19 8 11 56 49 7 65 5. Liverpool 38 17 9 12 63 53 10 60 6. Bournemouth AFC 38 13 18 7 58 54 4 57 Adatlap létrehozva: 2026.06.01.

A holland szakember külön kitért a klub huszadik bajnoki címének jelentőségére is, amelyet az Anfielden, a hazai szurkolók előtt ünnepelhettek.

Még különlegesebbé tette, hogy velünk együtt élhettétek át

- fogalmazott. Ezzel arra utalt, hogy a 2020-as, zárt kapus bajnoki cím után mennyit jelentett számára a közös ünneplés. A trófeaátadás napján a stadion környékén és az utcákon százezrek gyűltek össze.

A búcsúlevélben Slot kitért a 2025 májusi bajnoki felvonulás során történt tragédiára is. Ekkor Paul Doyle autójával a tömegbe hajtott a liverpooliak ünneplése közben. Doyle-t decemberben 21 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték. Slot szerint a város összetartása, amelyet ezekben a pillanatokban tapasztalt, mélyen megérintette.