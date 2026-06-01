A FIFA számos új szabályt vezet be a 2026-os világbajnokságon, ezek közül a legfontosabb a kapusokhoz köthető "taktikai időkérések" betiltása.
Elköszönt a kirúgott edző a liverpooli szurkolóktól: érzelmes levelet írt Arne Slot
Arne Slot nyílt levélben búcsúzott a Liverpooltól, miután szombaton menesztették vezetőedzői posztjáról. A holland szakember kiemelte, hogy a klubot ott hagyja, ahová tartozik: az európai elitben.
Mint mi is beszámoltunk róla, szombaton kora délután a Liverpool vezetősége bejelentette, hogy két szezon után elköszönt edzőjétől, a holland Arne Slottól. A 47 éves Slot első szezonjában megnyerte a Premier League-et a Liverpoollal, a második idényében azonban a csapat csupán az ötödik helyen végzett, 25 ponttal lemaradva a bajnok Arsenaltól. A Liverpool a héten hivatalos tárgyalásokat kezd az utódlásról Andoni Iraolával, a Bournemouth korábbi vezetőedzőjével.
Slot a Liverpool Echo hasábjain megjelent érzelmes búcsúlevelében hangsúlyozta, hogy a szurkolók az első pillanattól befogadták, és ez számára mindig sokat fog jelenteni.
Teljes bizalommal tekintek arra, ami ezután következik. A játékosok, akik annyit adtak a klubnak, olyan alapokat építettek, amelyek tartósak lesznek
- írta. A tréner a húsz vereség ellenére biztosította a csapat helyét a jövő évi Bajnokok Ligájában, és ezt komoly felelősségnek nevezte.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Aston Villa
|
38
|
19
|
8
|
11
|
56
|
49
|
7
|
65
|
5.
Liverpool
|
38
|
17
|
9
|
12
|
63
|
53
|
10
|
60
|
6.
Bournemouth AFC
|
38
|
13
|
18
|
7
|
58
|
54
|
4
|
57
A holland szakember külön kitért a klub huszadik bajnoki címének jelentőségére is, amelyet az Anfielden, a hazai szurkolók előtt ünnepelhettek.
Még különlegesebbé tette, hogy velünk együtt élhettétek át
- fogalmazott. Ezzel arra utalt, hogy a 2020-as, zárt kapus bajnoki cím után mennyit jelentett számára a közös ünneplés. A trófeaátadás napján a stadion környékén és az utcákon százezrek gyűltek össze.
A búcsúlevélben Slot kitért a 2025 májusi bajnoki felvonulás során történt tragédiára is. Ekkor Paul Doyle autójával a tömegbe hajtott a liverpooliak ünneplése közben. Doyle-t decemberben 21 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték. Slot szerint a város összetartása, amelyet ezekben a pillanatokban tapasztalt, mélyen megérintette.
A Liverpool a szezon végi értékelést követően menesztette Arne Slotot, miután a csapat gyengén szerepelt, és nem tudta megvédeni bajnoki címét.
