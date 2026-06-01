2026. június 1. hétfő Tünde
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Elköszönt a kirúgott edző a liverpooli szurkolóktól: érzelmes levelet írt Arne Slot

Pénzcentrum
2026. június 1. 14:53

Arne Slot nyílt levélben búcsúzott a Liverpooltól, miután szombaton menesztették vezetőedzői posztjáról. A holland szakember kiemelte, hogy a klubot ott hagyja, ahová tartozik: az európai elitben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mint mi is beszámoltunk róla, szombaton kora délután a Liverpool vezetősége bejelentette, hogy két szezon után elköszönt edzőjétől, a holland Arne Slottól. A 47 éves Slot első szezonjában megnyerte a Premier League-et a Liverpoollal, a második idényében azonban a csapat csupán az ötödik helyen végzett, 25 ponttal lemaradva a bajnok Arsenaltól. A Liverpool a héten hivatalos tárgyalásokat kezd az utódlásról Andoni Iraolával, a Bournemouth korábbi vezetőedzőjével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Slot a Liverpool Echo hasábjain megjelent érzelmes búcsúlevelében hangsúlyozta, hogy a szurkolók az első pillanattól befogadták, és ez számára mindig sokat fog jelenteni.

Teljes bizalommal tekintek arra, ami ezután következik. A játékosok, akik annyit adtak a klubnak, olyan alapokat építettek, amelyek tartósak lesznek

- írta. A tréner a húsz vereség ellenére biztosította a csapat helyét a jövő évi Bajnokok Ligájában, és ezt komoly felelősségnek nevezte.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 024,50M €
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Aston Villa
38
19
8
11
56
49
7
65
5.
Liverpool
38
17
9
12
63
53
10
60
6.
Bournemouth AFC
38
13
18
7
58
54
4
57
Adatlap létrehozva: 2026.06.01.

A holland szakember külön kitért a klub huszadik bajnoki címének jelentőségére is, amelyet az Anfielden, a hazai szurkolók előtt ünnepelhettek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Még különlegesebbé tette, hogy velünk együtt élhettétek át

- fogalmazott. Ezzel arra utalt, hogy a 2020-as, zárt kapus bajnoki cím után mennyit jelentett számára a közös ünneplés. A trófeaátadás napján a stadion környékén és az utcákon százezrek gyűltek össze.

A búcsúlevélben Slot kitért a 2025 májusi bajnoki felvonulás során történt tragédiára is. Ekkor Paul Doyle autójával a tömegbe hajtott a liverpooliak ünneplése közben. Doyle-t decemberben 21 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték. Slot szerint a város összetartása, amelyet ezekben a pillanatokban tapasztalt, mélyen megérintette.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #futball #premier league #edző #liverpool #bajnoki #angol bajnokság #edzőváltás #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:02
14:53
14:46
14:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. június 1.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
2026. június 1.
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
2026. május 31.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településekre
NAPTÁR
Tovább
2026. június 1. hétfő
Tünde
23. hét
Június 1.
A szülők világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
4 napja
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
3
5 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
4
4 napja
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
5
5 napja
Horror áron adják a belépőket a BL-döntőre a pofátlan jegyüzérek: elképesztő pénzt kaszálhatnak a nyerészkedők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ágazat
a biztosítási ágon belül az azonos vagy hasonló kockázatok csoportja. (Pl. a nem-életbiztosítási ágon belüli ágazat a gépjármű-biztosítás.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 14:03
Brutális hidegfront csap le Magyarországra: irdatlan mennyiségű eső érkezik, ennek a fele sem tréfa
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 13:13
Berúgta a szakma ajtaját a Loupe társulás: elképesztő pénzeket termelt 2025-ben Lovas Rozi, Molnár Áron és Lengyel Tamás színháza
Agrárszektor  |  2026. június 1. 14:31
Súlyos fordulat a magyar tejiparban: kemény, ami a hazai óriáscégekkel történt