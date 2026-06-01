Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül

2026. június 1. 14:46

Hétfőn több mint három százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra, Izrael pedig tovább nyomult előre Libanonban a Hezbollah ellen. A piacokat a Hormuz-szorosban elhelyezett aknák miatti aggodalmak is mozgatták.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 3,2 százalékkal, hordónként 94,05 dollárra emelkedett. Az amerikai WTI eközben 3,9 százalékos erősödéssel 90,72 dolláron állt hétfő délelőtt. Mindez azt követően történt, hogy májusban a Brent mintegy 19, a WTI pedig 17 százalékot veszített az értékéből.

Az Egyesült Államok vasárnap "önvédelmi csapásokról" számolt be, míg az iráni Forradalmi Gárda hétfőn közölte, hogy légiereje az amerikai támadásokhoz használt légibázist vette célba. A közel-keleti harcok aláásták a reményeket, miszerint Washington és Teherán hamarosan bejelentheti az áprilisban kötött tűzszünet meghosszabbítását. A helyzetet tovább élezi, hogy a pénteki, amerikai közvetítésű izraeli-libanoni béketárgyalásokat követően Izrael további előrenyomulásra utasította a csapatait - jelentette a Reuters.

Irán többször hangsúlyozta, hogy a Hezbollahnak is szerepelnie kell bármilyen megállapodásban. Az Egyesült Államok egy "fokozatos deeszkalációs" tervet javasolt, amiről egy amerikai tisztségviselő számolt be vasárnap. Donald Trump elnök pénteken azt mondta, hogy hamarosan dönt a tűzszünet meghosszabbítására vonatkozó javaslatról. Eszmáíl Bagáí, az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint a diplomáciai folyamat késlekedését a bizalomhiány, Washington ellentmondásos álláspontja, valamint Izrael libanoni támadásai magyarázzák.

Az Axios egyik újságírója pénteken arról számolt be, hogy Irán a hét folyamán újabb aknákat telepített a Hormuz-szorosba, amely a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonala. Tony Sycamore, az IG elemzője szerint még egy esetleges megállapodás sem hozna azonnali kínálatbővülést a piacon.

A kínálati aggodalmak felülírták a hétvégi kínai gazdasági adatokat. Ezek a mutatók a feldolgozóipari aktivitás megtorpanását jelezték, tovább erősítve a világ második legnagyobb gazdaságának lassulásával kapcsolatos félelmeket. A Goldman Sachs vasárnap arra figyelmeztetett, hogy a gyenge kínai és európai olajkereslet komoly lefelé mutató kockázatot jelent a negyedik negyedévre vonatkozó, hordónként 90 dolláros Brent-előrejelzésükre. Ugyanakkor rámutattak, hogy a közel-keleti kínálati zavarok tovább emelhetik az árakat. Szaúd-Arábia várhatóan júliusban, immár a második egymást követő hónapban csökkenti az ázsiai piacra szánt nyersolaj hivatalos eladási árát.

#világ #usa #olaj #irán #olajár #piacok #kínai gazdaság #háború #Közel-Kelet #energiaárak #szaúd-arábia

Felix DeSouza
16 perce
Ha a kínai gazdaság belereccsen ebbe a háborúba az végülis jó hír mert akkor talán nem lesz pénzük és erejük megtámadni Tajvant + teljesen felvásárolni Európát.
