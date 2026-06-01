2026. június 1. hétfő Tünde
25 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ragasztó, Alkalmazás, Műköröm, Kéz, DIY, Műköröm, Műköröm, Műköröm, Műköröm, Műköröm, Műköröm
Vállalkozás

Hatalmasat kaszált Jákob Zoli: busás osztalék ütötte a magyar körömkirály markát

Pénzcentrum
2026. június 1. 11:30

Jelentős nyereséget termeltek 2025-ben Jákob Zoltán érdekeltségei. A Crystal Nails Kft., az Elite Cosmetix Kft. és a CosmoPro Kft. együttesen több mint 506 millió forintos adózott eredményt értek el, miközben a tulajdonosok összesen 1,34 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A három vállalkozás közül az Elite Cosmetix Kft. rendelkezik a legnagyobb vagyonnal. A cég 2025-ben 225,9 millió forintos adózott eredményt ért el, mérlegfőösszege pedig meghaladta az 5,48 milliárd forintot. A tulajdonosi határozat alapján 800 millió forint osztalékot hagytak jóvá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CosmoPro Kft. szintén erős évet zárt. A vállalkozás 213 millió forintos profitot termelt, mérlegfőösszege közel 1,47 milliárd forint volt, míg a jóváhagyott osztalék összege elérte a 420 millió forintot. A Crystal Nails Kft. 67,7 millió forintos adózott eredménnyel zárta az évet, mérlegfőösszege 249 millió forint volt. A társaságnál 120 millió forintos osztalék kifizetéséről döntöttek.

A három vállalkozás együttes mérlegfőösszege meghaladta a 7,19 milliárd forintot, miközben az összesített adózott eredmény 506,6 millió forintot tett ki. A jóváhagyott osztalék összege elérte az 1,34 milliárd forintot. A részletesebb beszámolók alapján az is látható, hogy az Elite Cosmetix továbbra is a cégcsoport zászlóshajója. A vállalat átlagosan 81 munkavállalót foglalkoztatott, a bérekre és járulékokra több mint 732 millió forintot fordított.

A társaság jelentős összegeket költött marketingre és márkaépítésre is. A beszámoló szerint a marketing jellegű anyagköltségek meghaladták az 1,17 milliárd forintot, míg reklámra és hirdetésekre további 524,6 millió forint jutott. A dokumentum szerint a költségek emelkedésében szerepet játszott a Luxoya termékcsalád bevezetése is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Crystal Nails jóval kisebb szervezetként működik. A társaság öt munkavállalót foglalkoztatott, személyi jellegű ráfordításai meghaladták a 74 millió forintot. A legnagyobb költségtételt a 68,3 millió forintos bérleti díj jelentette.

A beszámolók alapján Jákob Zoltán kozmetikai érdekeltségei továbbra is nyereségesen működnek, miközben a vállalkozások jelentős összegeket fordítanak marketingre, márkaépítésre és a nemzetközi terjeszkedés támogatására. Az osztalékfizetési döntések alapján a tulajdonosi kör a felhalmozott eredmény egy részét is kivonja a cégekből, így a jóváhagyott osztalék összege jóval meghaladja a három társaság együttes éves profitját.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #reklám #kozmetikum #profit #marketing #milliárd #osztalék #vállalkozó #vállalkozások #cégek beszámolói #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:43
12:32
12:20
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. június 1.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
2026. június 1.
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
2026. május 31.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településekre
NAPTÁR
Tovább
2026. június 1. hétfő
Tünde
23. hét
Június 1.
A szülők világnapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
2 hónapja
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
3
1 hónapja
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
4
3 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
1 hónapja
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 11:55
Ekkora pénzt kaszált 2025-ben Fábry Sándor: nem semmi osztalék landolt a humorista zsebében
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 10:31
Elképesztő évet zárt Ember Márk vállalkozása: mégsem lehet felhőtlen a színész öröme
Agrárszektor  |  2026. június 1. 12:34
Gyakran veszel tejet? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned