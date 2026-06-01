Hatalmasat kaszált Jákob Zoli: busás osztalék ütötte a magyar körömkirály markát

Jelentős nyereséget termeltek 2025-ben Jákob Zoltán érdekeltségei. A Crystal Nails Kft., az Elite Cosmetix Kft. és a CosmoPro Kft. együttesen több mint 506 millió forintos adózott eredményt értek el, miközben a tulajdonosok összesen 1,34 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek.

A három vállalkozás közül az Elite Cosmetix Kft. rendelkezik a legnagyobb vagyonnal. A cég 2025-ben 225,9 millió forintos adózott eredményt ért el, mérlegfőösszege pedig meghaladta az 5,48 milliárd forintot. A tulajdonosi határozat alapján 800 millió forint osztalékot hagytak jóvá.

A CosmoPro Kft. szintén erős évet zárt. A vállalkozás 213 millió forintos profitot termelt, mérlegfőösszege közel 1,47 milliárd forint volt, míg a jóváhagyott osztalék összege elérte a 420 millió forintot. A Crystal Nails Kft. 67,7 millió forintos adózott eredménnyel zárta az évet, mérlegfőösszege 249 millió forint volt. A társaságnál 120 millió forintos osztalék kifizetéséről döntöttek.

A három vállalkozás együttes mérlegfőösszege meghaladta a 7,19 milliárd forintot, miközben az összesített adózott eredmény 506,6 millió forintot tett ki. A jóváhagyott osztalék összege elérte az 1,34 milliárd forintot. A részletesebb beszámolók alapján az is látható, hogy az Elite Cosmetix továbbra is a cégcsoport zászlóshajója. A vállalat átlagosan 81 munkavállalót foglalkoztatott, a bérekre és járulékokra több mint 732 millió forintot fordított.

A társaság jelentős összegeket költött marketingre és márkaépítésre is. A beszámoló szerint a marketing jellegű anyagköltségek meghaladták az 1,17 milliárd forintot, míg reklámra és hirdetésekre további 524,6 millió forint jutott. A dokumentum szerint a költségek emelkedésében szerepet játszott a Luxoya termékcsalád bevezetése is.

A Crystal Nails jóval kisebb szervezetként működik. A társaság öt munkavállalót foglalkoztatott, személyi jellegű ráfordításai meghaladták a 74 millió forintot. A legnagyobb költségtételt a 68,3 millió forintos bérleti díj jelentette.

A beszámolók alapján Jákob Zoltán kozmetikai érdekeltségei továbbra is nyereségesen működnek, miközben a vállalkozások jelentős összegeket fordítanak marketingre, márkaépítésre és a nemzetközi terjeszkedés támogatására. Az osztalékfizetési döntések alapján a tulajdonosi kör a felhalmozott eredmény egy részét is kivonja a cégekből, így a jóváhagyott osztalék összege jóval meghaladja a három társaság együttes éves profitját.