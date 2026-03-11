2026. március 11. szerda Szilárd
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Telki, 2024. szeptember 9.Szoboszlai Dominik a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a telki edzõközpontban 2024. szeptember 9-én. A magyar válogatott a következõ napon Bosznia-Hercegovina csapatát fogadja a Puskás Arénában a Nemzete
Sport

Hatalmas elismerés kapujában Szoboszlai Dominik: most végleg kiderülhet, hogy ő a legjobb

Pénzcentrum
2026. március 11. 17:53

Szavazás indult a Premier League hivatalos honlapján az idény eddigi legjobb játékosáról. A nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.

A két éllovas csapat, az Arsenal és a Manchester City összesen öt jelöltet ad. Az Arsenalt David Raya, Declan Rice és Gabriel Magalhães, a Cityt pedig Erling Haaland és Antoine Semenyo képviseli. A Manchester Unitedből Bruno Fernandes, a Chelsea-ből pedig João Pedro kapott helyet a listán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bajnoki címvédő Liverpooltól kizárólag a magyar válogatott középpályása került be az elitmezőnybe. A részletes statisztikák – mint például a kialakított helyzetek, a megnyert párharcok, valamint a gólok és a gólpasszok száma – alapján Szoboszlai nyújtotta csapata legjobb teljesítményét az idényben. Az augusztus és március közötti időszakot vizsgálva támadásban és védekezésben egyaránt az övé a harmadik legjobb mutató.

Szoboszlai Dominik
Csapata: Liverpool
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 100M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.11.

A Premier League méltatása szerint Szoboszlai sokoldalú, megalkuvást nem tűrő játékos, aki rendkívüli hatást gyakorolt a Liverpoolra ebben a nehéz szezonban. Arne Slot vezetőedző a letámadások terén a világ legjobbjának nevezte őt. A magyar futballista ráadásul a jobbhátvédtől a támadó középpályásig számos poszton bizonyított. Emellett három gólt is szerzett szabadrúgásból, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Arsenal, valamint a Manchester City ellen.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
#foci #sport #szavazás #labdarúgás #magyar válogatott #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
17:57
17:53
17:47
17:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
1 hete
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
3
4 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
1 hete
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
5
4 napja
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárkori érték
a biztosított vagyontárgy értéke a biztosítási esemény bekövetkezésekor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 18:14
Beismerte az FBI: feltörte valaki a szervereiket, az Epstein-iratok után kutatott
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 17:57
Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, eltalálod-e, melyik 10 állatról van szó!
Agrárszektor  |  2026. március 11. 17:37
Hiába a nehézségek, ezek a termelők így is kaszáltak: mi a titkuk?