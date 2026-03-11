Hatalmas elismerés kapujában Szoboszlai Dominik: most végleg kiderülhet, hogy ő a legjobb

Szavazás indult a Premier League hivatalos honlapján az idény eddigi legjobb játékosáról. A nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.

A két éllovas csapat, az Arsenal és a Manchester City összesen öt jelöltet ad. Az Arsenalt David Raya, Declan Rice és Gabriel Magalhães, a Cityt pedig Erling Haaland és Antoine Semenyo képviseli. A Manchester Unitedből Bruno Fernandes, a Chelsea-ből pedig João Pedro kapott helyet a listán.

A bajnoki címvédő Liverpooltól kizárólag a magyar válogatott középpályása került be az elitmezőnybe. A részletes statisztikák – mint például a kialakított helyzetek, a megnyert párharcok, valamint a gólok és a gólpasszok száma – alapján Szoboszlai nyújtotta csapata legjobb teljesítményét az idényben. Az augusztus és március közötti időszakot vizsgálva támadásban és védekezésben egyaránt az övé a harmadik legjobb mutató.

A Premier League méltatása szerint Szoboszlai sokoldalú, megalkuvást nem tűrő játékos, aki rendkívüli hatást gyakorolt a Liverpoolra ebben a nehéz szezonban. Arne Slot vezetőedző a letámadások terén a világ legjobbjának nevezte őt. A magyar futballista ráadásul a jobbhátvédtől a támadó középpályásig számos poszton bizonyított. Emellett három gólt is szerzett szabadrúgásból, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Arsenal, valamint a Manchester City ellen.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA