Egyre több külföldön élő dönt a hazaköltözés mellett: máris érzik, hogy javul a helyzet

Egyre több külföldön élő horvát dönt a hazaköltözés mellett, mivel az ország gazdasága megerősödött, az életszínvonal pedig érezhetően javult – derült ki a Horvát Örökség Alapítvány által szervezett szakmai beszélgetésen.

A trendet Goran Šaravanja, a Horvát Gazdasági Kamara vezető közgazdásza is megerősítette. Huszonhét évvel ezelőtt ő maga is Ausztráliából tért haza. Šaravanja annak idején fizetés nélküli szabadságot vett ki az Új-Dél-Wales-i Pénzügyminisztériumban betöltött pozíciójából, végül azonban a végleges maradás mellett döntött. A HRT szerda esti híradójában elmondta: Horvátország ma összehasonlíthatatlanul nyitottabb, stabilabb és nemzetközileg beágyazottabb, mint az 1990-es évek végén volt.- jelentette a Croatia Week.

A szakember szerint a NATO- és az EU-csatlakozás igazi fordulópontot jelentett, mivel megerősítette az ország hosszú távú jövőjébe vetett bizalmat. Számos horvát vállalat, különösen az exportőrök, jelentős előnyökhöz jutottak az uniós tagság révén, hiszen könnyebben férnek hozzá az európai piacokhoz. A horvát gazdaság jelenleg tartós növekedési szakaszban van. Ráadásul a korábbi konjunktúra-időszakokhoz képest most jóval kisebbek a makrogazdasági egyensúlytalanságok.

A hazaköltözés egyik fő mozgatórugója gazdasági jellegű.

Šaravanja rámutatott, hogy a rendelkezésre álló jövedelem közötti szakadék Horvátország és a gazdagabb európai államok között jelentősen szűkült, különösen, ha a lakhatási és egyéb megélhetési költségeket is figyelembe vesszük. A munkaerőpiac is rugalmasabbá vált: a munkavállalók ma sokkal könnyebben tudnak munkahelyet váltani és új lehetőségeket keresni.

A gazdasági szempontok mellett a biztonság és az életminőség is komoly vonzerőt jelent. A közgazdász szerint sok hazatérő értékeli, hogy Horvátországban a gyerekek még szabadon játszhatnak az utcán, és önállóan járhatnak iskolába. Ugyanakkor a külföldről visszatérő családok számára nagy kihívást jelenthet az eltérő oktatási rendszerhez való alkalmazkodás. Saját szülői tapasztalatai alapján a horvát és az ausztrál iskolai módszerek közötti különbségeket nem mindig egyszerű áthidalni.

Horvátország iránt a dél-amerikai horvát diaszpóra leszármazottai körében is egyre nő az érdeklődés. A Buenos Aires-i származású Maria Florencia Luchetti elmondta, hogy egy családi dubrovniki látogatás során fedezte fel horvát gyökereit. Ez az élmény arra ösztönözte, hogy az anyaországba költözzön, ahol azóta nyelvi képzéseken és ösztöndíjprogramokban vesz részt.