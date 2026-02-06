Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár

A légiforgalmi irányítás világszerte kritikus munkaerőhiánnyal küzd: Európában akár ezer irányító is hiányozhat, az Egyesült Államokban pedig a központok 40 százaléka alulstaffolt. A forgalom közben évről évre nő, miközben a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére nem érkezik elegendő utánpótlás. A nemzetközi trend Magyarországot is elérte: a HungaroControl szerint a következő évtizedben drasztikusan bővül a hazai légtér forgalma, ezért nagyszabású létszámbővítésre és képzési kapacitásnövelésre lesz szükség.

A légiforgalmi irányítás ma már nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában és az Egyesült Államokban is az egyik legsúlyosabb hiányszakma. A nemzetközi szakmai szervezetek szerint Európában jelenleg 700–1000 irányító hiányzik, részben az elöregedő állomány, részben a képzési kapacitások szűkössége miatt. A Politico elemzése szerint a kontinens légiforgalmi rendszere „képzési lemaradás és munkaerőhiány miatt strukturális válság felé sodródik”. A helyzetet súlyosbítja, hogy a légiforgalom évről évre nő, miközben a nyugdíjba vonuló irányítók helyére nem érkezik elegendő utánpótlás.

A hiány nemcsak Európát érinti: az Egyesült Államokban a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) évek óta küzd a toborzással. A Government Accountability Office (GAO) friss jelentése szerint több mint 200 ezer jelentkező ellenére is tartós a munkaerőhiány, és az amerikai irányítói állomány az elmúlt évtizedben 6 százalékkal csökkent, miközben a forgalom 10 százalékkal nőtt. A USAFacts adatai szerint 2024-ben az amerikai irányítóközpontok 40 százaléka volt alulstaffolt, és több tucat létesítmény 75 százalék alatti kapacitással működött. A nemzetközi trend tehát egyértelmű: a szakma globálisan munkaerőhiánnyal küzd.

A hiány egyik oka, hogy a szakma rendkívül magas belépési küszöböt támaszt. A CAE globális előrejelzése szerint

2034-ig 71 ezer új légiforgalmi irányítóra lesz szükség világszerte,

ami nemcsak a növekvő forgalom, hanem a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása miatt is kritikus feladat. A jelentkezők töredéke alkalmas a munkára: a nemzetközi kiválasztási rendszerek ugyanazokat a kognitív készségeket mérik, mint a FEAST-teszt — térlátás, multitasking, gyors döntéshozatal —, és ezek a készségek világszerte csak nagyon kevés emberben vannak meg olyan szinten, amely a biztonságkritikus környezetben elvárt.

A szakma ugyanakkor a világ minden pontján kiemelkedően jól fizet. A Newsweek elemzése szerint az Egyesült Államokban a légiforgalmi irányítók bére a „legmagasabb fizetésű nem diplomás szakmák között” szerepel, és a munkaerőhiány miatt a kormányzat is bérfejlesztésekkel próbálja vonzóbbá tenni a pályát. Európában a légitársaságok és szakmai szervezetek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a kapacitáshiány már most is jelentős késéseket okoz: 2024 nyarán az ATC‑eredetű késések 53 százalékát a személyzethiány okozta, és a késések mértéke egyetlen hét alatt közel 700 000 percet tett ki. A hiány tehát nemcsak munkaerőpiaci kérdés, hanem közvetlenül befolyásolja az európai légi közlekedés működését is.

Itthon sem jobb a helyzet

A következő évtizedben jelentősen nő a légiforgalom Európában és Magyarország felett is, ezért a HungaroControl nagyszabású létszámbővítést tervez. A vállalat szerint a következő években nemcsak több irányítóra lesz szükség, hanem a képzésbe belépők számát is növelni kell, hiszen a szakma rendkívül hosszú felkészülést igényel. A helyzetről és a kihívásokról Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója beszélt.

2035-re jelentős létszámbővítést szeretnénk végrehajtani, de már 2029-ig is nagyon ambiciózus terveink vannak

– mondja Bárány Ákos. Jelenleg mintegy 115 olyan légiforgalmi irányító dolgozik a cégnél, akik az átrepülő forgalmat kezelik, ezt a számot pedig néhány éven belül megdupláznák. A növekedés oka egyértelmű: a légiforgalom drasztikusan bővül.

Ma csúcsidőszakban körülbelül 4500 gépet kezelünk naponta, 2035-re ez a szám akár 7000-re is nőhet. A forgalom 85 százaléka átrepülő forgalom, vagyis tíz kilométer magasan halad át az ország felett. Irányítókra most is szükség van, de a következő évtizedben még inkább

– fogalmaz. A szakma egyik sajátossága, hogy a képzés hosszú és rendkívül intenzív. A szeptemberben induló tanfolyamra jelentkezők legkorábban két év múlva, 2028-ban szerezhetik meg a szakszolgálati engedélyt. A HungaroControl a skandináv Entry Point North-tal közösen végzi az alapképzést, a szakosító szakaszt pedig már házon belül biztosítja.

A hallgatók a képzés ideje alatt juttatásban részesülnek: az alapképzés alatt bruttó 535 ezer forintot kapnak, amely a tanulmányok előrehaladtával tovább nő, és cafeteria , albérleti támogatás is jár mellé, ami az albérleti díj 80%-a, vagy maximum nettó 150.000 Ft/hó. A belépési feltételek között érettségi, középfokú angol nyelvvizsga, büntetlen előélet és anyanyelvi szintű magyar nyelvtudás szerepel.

A kiválasztás ugyanakkor rendkívül szigorú. Tavaly két képzésre közel 1600-an jelentkeztek, közülük mindössze 40-en kezdhették el a tanulmányokat. A legnagyobb szűrő a FEAST-teszt, amely olyan veleszületett készségeket mér, mint a térlátás, a multitasking vagy a gyors döntéshozatal.

Ezeket nem igazán lehet betanulni. A teszt és a képzés úgyis megmutatja, ki alkalmas

– mondja Bárány. Arra a kérdésre, hogy a fiatalabb generáció koncentrációs nehézségei mennyire látszanak a jelentkezőkön, a következőt válaszolta:

A 20 év alatti korosztályról nem tudok nyilatkozni, mert hozzánk betöltött 20. életévvel lehet jelentkezni. Általánosságban persze mindannyian érezzük, hogy a világ felgyorsult, és nehezebb fókuszálni. De a kiválasztási folyamat nagyon jól kimutatja, ki képes „flow‑ba kerülni”, kizárni a külvilágot és helyzettudatosan dolgozni. Drasztikus romlást nem tapasztalunk.

7 számjegyű fizetés

A szakma ugyanakkor nemcsak nagy felelősséggel jár, hanem kiemelkedően jól is fizet. „Öt év tapasztalattal már masszív hétszámjegyű nettó fizetésről beszélünk. De nem szeretnénk, ha csak ez motiválná a jelentkezőket. Ez egy hosszú távú, stabil életpálya, kiszámítható háttérrel és biztos jövővel” – teszi hozzá.

A kiégés veszélye valós, de a cég tudatosan foglalkozik a megelőzéssel. A kisebb forgalmú időszakokban több szabadságot adnak ki, emellett 0–24 órás pszichológiai szolgáltatás, magánegészségügyi ellátás és számos sport- és rekreációs program áll a dolgozók rendelkezésére.

Nagyon vigyázunk az irányítók mentális és fizikai állapotára, hiszen ez a munka csak így végezhető biztonságosan

– hangsúlyozza a kommunikációs vezető. A mesterséges intelligencia térnyerése kapcsán Bárány Ákos egyértelműen fogalmazott:

A légiközlekedés rendkívül biztonságkritikus iparág, ezért minden új technológia bevezetése hosszú, hatósági engedélyezési és iparági egyeztetési folyamat. A mesterséges intelligencia támogathatja a döntéshozatalt, de nem veheti át az irányítók feladatait. A humán tényező nem kiváltható. A szoftverekben vizsgáljuk az AI‑alapú támogatási lehetőségeket, de ez nem a munka kiváltásáról szól, hanem a hatékonyság növeléséről.

A HungaroControl 2026. február 24-én toborzónapot tart az Igló utcai székházában azok számára, akik közelebbről szeretnék megismerni a légiforgalmi irányítói hivatást. A rendezvényen bemutatják a vállalat működését, a képzési és kiválasztási folyamatot, valamint a munkakörnyezetet: a távoli toronyirányítási rendszert, a munkatermet és a szimulátorokat is. A jelentkezési időszak február 10-én zárul, a kiválasztottak február 13-án kapnak értesítést.