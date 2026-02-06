2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy légiforgalmi irányító az irányítótoronyban egy leszálló repülőgépet irányít a kifutópályáról a gurulóútra.â¨http://www.banksphotos.com/LightboxBanners/Aircraft.jpg
HRCENTRUM

Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár

Gosztola Judit
2026. február 6. 05:33

A légiforgalmi irányítás világszerte kritikus munkaerőhiánnyal küzd: Európában akár ezer irányító is hiányozhat, az Egyesült Államokban pedig a központok 40 százaléka alulstaffolt. A forgalom közben évről évre nő, miközben a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére nem érkezik elegendő utánpótlás. A nemzetközi trend Magyarországot is elérte: a HungaroControl szerint a következő évtizedben drasztikusan bővül a hazai légtér forgalma, ezért nagyszabású létszámbővítésre és képzési kapacitásnövelésre lesz szükség.

A légiforgalmi irányítás ma már nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában és az Egyesült Államokban is az egyik legsúlyosabb hiányszakma. A nemzetközi szakmai szervezetek szerint Európában jelenleg 700–1000 irányító hiányzik, részben az elöregedő állomány, részben a képzési kapacitások szűkössége miatt. A Politico elemzése szerint a kontinens légiforgalmi rendszere „képzési lemaradás és munkaerőhiány miatt strukturális válság felé sodródik”. A helyzetet súlyosbítja, hogy a légiforgalom évről évre nő, miközben a nyugdíjba vonuló irányítók helyére nem érkezik elegendő utánpótlás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hiány nemcsak Európát érinti: az Egyesült Államokban a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) évek óta küzd a toborzással. A Government Accountability Office (GAO) friss jelentése szerint több mint 200 ezer jelentkező ellenére is tartós a munkaerőhiány, és az amerikai irányítói állomány az elmúlt évtizedben 6 százalékkal csökkent, miközben a forgalom 10 százalékkal nőtt. A USAFacts adatai szerint 2024-ben az amerikai irányítóközpontok 40 százaléka volt alulstaffolt, és több tucat létesítmény 75 százalék alatti kapacitással működött. A nemzetközi trend tehát egyértelmű: a szakma globálisan munkaerőhiánnyal küzd.

Igazságügyi szakértő a fapados légitársaságokról: valaki a végén kifizeti a nagy olcsóság árát
EZ IS ÉRDEKELHET
Igazságügyi szakértő a fapados légitársaságokról: valaki a végén kifizeti a nagy olcsóság árát
A nyári járatkésések mögött nemcsak időjárási viszontagságok állnak: a légiirányítók hiánya, a túlterhelt személyzet is komoly gondokat okoz.

A hiány egyik oka, hogy a szakma rendkívül magas belépési küszöböt támaszt. A CAE globális előrejelzése szerint

2034-ig 71 ezer új légiforgalmi irányítóra lesz szükség világszerte,

ami nemcsak a növekvő forgalom, hanem a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása miatt is kritikus feladat. A jelentkezők töredéke alkalmas a munkára: a nemzetközi kiválasztási rendszerek ugyanazokat a kognitív készségeket mérik, mint a FEAST-teszt — térlátás, multitasking, gyors döntéshozatal —, és ezek a készségek világszerte csak nagyon kevés emberben vannak meg olyan szinten, amely a biztonságkritikus környezetben elvárt.

A szakma ugyanakkor a világ minden pontján kiemelkedően jól fizet. A Newsweek elemzése szerint az Egyesült Államokban a légiforgalmi irányítók bére a „legmagasabb fizetésű nem diplomás szakmák között” szerepel, és a munkaerőhiány miatt a kormányzat is bérfejlesztésekkel próbálja vonzóbbá tenni a pályát. Európában a légitársaságok és szakmai szervezetek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a kapacitáshiány már most is jelentős késéseket okoz: 2024 nyarán az ATC‑eredetű késések 53 százalékát a személyzethiány okozta, és a késések mértéke egyetlen hét alatt közel 700 000 percet tett ki. A hiány tehát nemcsak munkaerőpiaci kérdés, hanem közvetlenül befolyásolja az európai légi közlekedés működését is.

Itthon sem jobb a helyzet

A következő évtizedben jelentősen nő a légiforgalom Európában és Magyarország felett is, ezért a HungaroControl nagyszabású létszámbővítést tervez. A vállalat szerint a következő években nemcsak több irányítóra lesz szükség, hanem a képzésbe belépők számát is növelni kell, hiszen a szakma rendkívül hosszú felkészülést igényel. A helyzetről és a kihívásokról Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója beszélt.

2035-re jelentős létszámbővítést szeretnénk végrehajtani, de már 2029-ig is nagyon ambiciózus terveink vannak

– mondja Bárány Ákos. Jelenleg mintegy 115 olyan légiforgalmi irányító dolgozik a cégnél, akik az átrepülő forgalmat kezelik, ezt a számot pedig néhány éven belül megdupláznák. A növekedés oka egyértelmű: a légiforgalom drasztikusan bővül.

Ma csúcsidőszakban körülbelül 4500 gépet kezelünk naponta, 2035-re ez a szám akár 7000-re is nőhet. A forgalom 85 százaléka átrepülő forgalom, vagyis tíz kilométer magasan halad át az ország felett. Irányítókra most is szükség van, de a következő évtizedben még inkább

 – fogalmaz. A szakma egyik sajátossága, hogy a képzés hosszú és rendkívül intenzív. A szeptemberben induló tanfolyamra jelentkezők legkorábban két év múlva, 2028-ban szerezhetik meg a szakszolgálati engedélyt. A HungaroControl a skandináv Entry Point North-tal közösen végzi az alapképzést, a szakosító szakaszt pedig már házon belül biztosítja.

A hallgatók a képzés ideje alatt juttatásban részesülnek: az alapképzés alatt bruttó 535 ezer forintot kapnak, amely a tanulmányok előrehaladtával tovább nő, és cafeteria , albérleti támogatás is jár mellé, ami az albérleti díj 80%-a, vagy maximum nettó 150.000 Ft/hó. A belépési feltételek között érettségi, középfokú angol nyelvvizsga, büntetlen előélet és anyanyelvi szintű magyar nyelvtudás szerepel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kiválasztás ugyanakkor rendkívül szigorú. Tavaly két képzésre közel 1600-an jelentkeztek, közülük mindössze 40-en kezdhették el a tanulmányokat. A legnagyobb szűrő a FEAST-teszt, amely olyan veleszületett készségeket mér, mint a térlátás, a multitasking vagy a gyors döntéshozatal.

Ezeket nem igazán lehet betanulni. A teszt és a képzés úgyis megmutatja, ki alkalmas

 – mondja Bárány. Arra a kérdésre, hogy a fiatalabb generáció koncentrációs nehézségei mennyire látszanak a jelentkezőkön, a következőt válaszolta:

A 20 év alatti korosztályról nem tudok nyilatkozni, mert hozzánk betöltött 20. életévvel lehet jelentkezni. Általánosságban persze mindannyian érezzük, hogy a világ felgyorsult, és nehezebb fókuszálni. De a kiválasztási folyamat nagyon jól kimutatja, ki képes „flow‑ba kerülni”, kizárni a külvilágot és helyzettudatosan dolgozni. Drasztikus romlást nem tapasztalunk.

7 számjegyű fizetés

A szakma ugyanakkor nemcsak nagy felelősséggel jár, hanem kiemelkedően jól is fizet. „Öt év tapasztalattal már masszív hétszámjegyű nettó fizetésről beszélünk. De nem szeretnénk, ha csak ez motiválná a jelentkezőket. Ez egy hosszú távú, stabil életpálya, kiszámítható háttérrel és biztos jövővel” – teszi hozzá.

A kiégés veszélye valós, de a cég tudatosan foglalkozik a megelőzéssel. A kisebb forgalmú időszakokban több szabadságot adnak ki, emellett 0–24 órás pszichológiai szolgáltatás, magánegészségügyi ellátás és számos sport- és rekreációs program áll a dolgozók rendelkezésére.

Nagyon vigyázunk az irányítók mentális és fizikai állapotára, hiszen ez a munka csak így végezhető biztonságosan

– hangsúlyozza a kommunikációs vezető. A mesterséges intelligencia térnyerése kapcsán Bárány Ákos egyértelműen fogalmazott:

A légiközlekedés rendkívül biztonságkritikus iparág, ezért minden új technológia bevezetése hosszú, hatósági engedélyezési és iparági egyeztetési folyamat. A mesterséges intelligencia támogathatja a döntéshozatalt, de nem veheti át az irányítók feladatait. A humán tényező nem kiváltható. A szoftverekben vizsgáljuk az AI‑alapú támogatási lehetőségeket, de ez nem a munka kiváltásáról szól, hanem a hatékonyság növeléséről.

A HungaroControl 2026. február 24-én toborzónapot tart az Igló utcai székházában azok számára, akik közelebbről szeretnék megismerni a légiforgalmi irányítói hivatást. A rendezvényen bemutatják a vállalat működését, a képzési és kiválasztási folyamatot, valamint a munkakörnyezetet: a távoli toronyirányítási rendszert, a munkatermet és a szimulátorokat is. A jelentkezési időszak február 10-én zárul, a kiválasztottak február 13-án kapnak értesítést.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #repülés #magyarország #munkaerő #állás #munkaerőpiac #képzés #toborzás #mesterséges intelligencia #mentális egészség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:06
05:33
04:30
21:10
20:56
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.02 10:23
Ma már nem trendi trénernek lenni. És mi mégis trénerképzést indítunk.
Mondjuk ki. Ma nem trendi trénernek lenni. Volt idő, amikor ez a szakma magas presztízsű volt. Szel...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 5.
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
2026. február 4.
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 6. péntek
Dorottya, Dóra
6. hét
Február 6.
A rádiótechnikai fegyvernem napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
2
2 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
3
4 hete
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
4
2 hete
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
5
3 napja
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 06:06
Százezres bírságot kaphat, aki itt szív e-cigit, iQOS-t: brutális szigorítás élesedett, sokan megjárhatják
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 04:30
Sokkoló számok: ennyit fizetnek zsebből a magyarok az egészségükért
Agrárszektor  |  2026. február 5. 20:32
Ez durva: nem is hinnéd, mennyit lőttek ki ebből az állatból itthon