Gazdaság

Elképesztő ralit hozott a tavasz vége: egy kisebb magyar papír árfolyama szabályosan kilőtt

Pénzcentrum
2026. június 1. 15:02

Több mint 500 milliárdos volt a forgalom a budapesti tőzsdén, a prímet az OTP, a Mol és a Magyar Telekom vitték.

Kiegyensúlyozott kereskedési aktivitással és 511,6 milliárd forintos azonnali részvénypiaci forgalommal zárta a májusi hónapot a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index 134 616,81 ponton fejezte be a hónapot, a befektetők figyelme pedig továbbra is az OTP, a Mol és a Magyar Telekom papírjaira összpontosult.

A nemzetközi tőkepiacokat jellemező volatilis, óvatos befektetői hangulat a hazai kereskedésre is hatással volt. Az áprilisi kiugró adatok után a részvénypiaci forgalom egyenletesebb ütemet vett fel, ami napi átlagban 26,9 milliárd forintos kereskedést jelentett.

A vezető részvényindex, a BUX május 5-én érte el a havi csúcsát 135 935,10 ponton, majd az időszak végére 134 616 pont körüli szintre korrigált. A kisebb cégek teljesítményét követő BUMIX mutató szintén stabil maradt, és 9 209,24 ponton zárt.

A hazai parketten a megszokott módon az OTP Bank részvényei iránt mutatkozott a legnagyobb kereslet. A hitelintézet papírjaival 306,9 milliárd forint értékben kereskedtek. A bankot a Mol követte 64,4 milliárd, majd a Magyar Telekom 57,9 milliárd forintos havi összforgalommal. A kis- és középvállalatok mezőnyéből egyértelműen kiemelkedett a Glia Nova, amelynek árfolyama a hónap során 37,5 százalékkal ugrott meg.

A befektetési szolgáltatók forgalmi versenyében májusban az első helyet továbbra is a WOOD & Company szerezte meg. A dobogó második fokára a Concorde, a harmadikra pedig az Erste állhatott fel.
