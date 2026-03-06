2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
11 °C Budapest
Eagle Beach, Aruba légifelvétele
Utazás

Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabbak turistaparadicsomok a világon

Kaszás Fanni
2026. március 6. 16:03

A turizmus 2025-ben becslések szerint 11,7 billió dollárral járult hozzá a globális GDP-hez, ami a teljes gazdasági teljesítmény mintegy 10 százaléka. Az azonban országonként nagyon eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A turizmusra leginkább támaszkodó országok rangsorát Makaó vezeti, ahol a nemzetközi turizmus a GDP 70,8 százalékát adja.

A becslések szerint 2025-ben a turizmus mintegy 11,7 billió dollárral járult hozzá a globális GDP-hez, ami a teljes gazdasági teljesítmény nagyjából 10 százalékát jelenti. Az azonban, hogy egy adott ország mennyire függ az turizmustól, eltérő. Míg egyes desztinációk számára csupán kiegészítő bevételi forrásról van szó, máshol a turizmus a gazdaság egyik központi pillére.

A Visual Capitalist által készített lista, mely az országokat a turizmus gazdasági súlya alapján rangsorolja, jól mutatják ezt a különbséget. Az adatok az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UN Tourism) nemzetközi turisztikai bevételekről készített jelentésére és az IMF GDP-statisztikáira épülnek.

A kisebb gazdaságok dominálnak a listán

A rangsort Makaó vezeti, ahol a nemzetközi turizmus a GDP 70,8 százalékát adja. Előző évben a látogatók összesen 32,4 milliárd dollárt költöttek el az úti célon, ami egy 45,8 milliárd dolláros gazdaság esetében rendkívül magas arány.

A második helyen Aruba áll 69,7 százalékkal és a Maldív-szigetek (68,1%), illetve Andorra (66,5%) gazdasági teljesítményének körülbelül kétharmada szintén a turizmusból származik. Az ötödik helyen Saint Lucia szerepel, ahol a turizmus a GDP 53,8 százalékát teszi ki.

A toplista összetétele egyértelmű mintázatot mutat: a turizmustól leginkább függő tíz gazdaság közül nyolc kis szigetország. Ezekben az országokban a korlátozott belső piac, valamint a nagyipari ágazatok hiánya miatt a nemzetközi látogatók jelentik a devizabevételek és a foglalkoztatás egyik legfontosabb forrását.

A nagy, diverzifikált gazdaságok kevésbé függnek a turistáktól

A lista másik végén jellemzően nagyobb, sokszínűbb gazdaságok találhatók. Jó példa erre az Egyesült Államok, amely ugyan abszolút értékben hatalmas turisztikai bevételeket generál (csak tavaly 251,6 milliárd dollárt), mégis csak a 151. helyen áll a rangsorban. Ennek oka, hogy a turizmus az amerikai GDP-nek mindössze 0,86 százalékát teszi ki.

A turizmustól legkevésbé függő ország Pápua Új-Guinea, ahol a turizmus a GDP-nek csak 0,01 százalékát adja. Guinea-ben és Angolában is hasonlóan alacsony az aránya a GDP-hozzájárulásnak (0,02 százalék). Ha az összes, a listán szereplő 47 országot nézzük, a turizmus a GDP kevesebb mint 1 százalékát teszi ki.

Nemcsak egyes országok függnek nagyobb mértékben a turizmustól, de földrajzi mintázatok, klaszterek is kirajzolódnak az adatokból.  Ezek a klaszterek leginkább Közép-Amerikában, Kelet-Európában és Délkelet-Ázsiában találhatóak, melyek hagyományosan a hátizsákos turisták körében népszerűek, mivel viszonylag olcsó úti céloknak számítanak.

A turizmus árnyoldalai: sérülékenység és túlturizmus

Bár a turizmus jelentős gazdasági előnyöket hoz, hiszen rengeteg munkahelyet teremt, devizabevételt és infrastruktúra-fejlesztéseket generál, azonban komoly kockázatokat is hordozhat magában, ha egy gazdaság csak a turistákra épít.

A globális sokkhatások különösen érzékenyen érintik az ilyen országokat. A koronavírus-járvány idején, 2020-ban, amikor a nemzetközi utazások szinte teljesen leálltak, Aruba reál-GDP-je 24 százalékkal esett vissza. Bár az ország gazdasága azóta helyreállt, a válság jól mutatta a turizmusra épülő modellek sérülékenységét.

Ezzel párhuzamosan egyre több helyen jelenik meg a túlturizmus problémája is. Olyan népszerű desztinációkban, mint Barcelona, a Kanári-szigetek vagy más spanyol üdülőterületek, a helyiek gyakran panaszkodnak a turizmus okozta emelkedő lakhatási költségekre, a túlzsúfolt infrastruktúrára és a mindennapi életminőség romlására, emiatt tavaly több tüntetést is szerveztek.

Nem elhanyagolható szempont a háborús konfliktusok hatása sem a turizmusra, különösen most, amikor az iráni konfliktus miatt a Közel-Kelet nagy részén légtérzárakat rendeltek el, így turisták tömegei rekedtek az öböl menti országokban.

Az Oxford Economics friss elemzése szerint a közel-keleti háború miatt 2026-ban 11 és 27 százalék közötti visszaesés várható a régióba érkező nemzetközi turisták számában a 2025-ös évhez képest. Ez akár 23–38 millióval kevesebb látogatót és 34–56 milliárd dollár kieső turisztikai bevételt jelenthet.

A hatások ráadásul nem korlátozódnak a konfliktus által közvetlenül érintett országokra. A Közel-Kelet több nagyvárosa kulcsfontosságú globális légiközlekedési csomópont, és a nemzetközi utazások mintegy 14 százaléka ezekben a repülőterekben történő átszállással zajlik (a népszerű Maldív-szigetekre sokan például dubaji átszállással indultak eddig útnak). Emiatt elkerülhetetlen, hogy a légtérzárak, járattörlések és az utazási bizonytalanság a régión kívüli turisztikai desztinációkra is hatással legyen.

Magyarországon is kulcságazat a turizmus

Magyarországon a turizmus az elmúlt években szintén a gazdaság egyik meghatározó ágazatává vált. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter januári évértékelőjében arról beszélt, hogy a turizmus 2025-ben már a GDP több mint 14 százalékát adta, így a gazdaság egyik legfontosabb húzóerejévé lépett elő.

A szektor teljesítménye évről évre rekordokat dönt hazánkban. 2024-ben 18,2 millió turista érkezett Magyarországra, és a növekedés 2025-ben sem állt meg. Tavaly már az első 11 hónapban sikerült elérni a két évvel korábbi teljes éves csúcsot. Az év egészében a vendégforgalom 8 százalékkal haladta meg a korábbi rekordot, miközben a bevételek is jelentősen nőttek. A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyeké pedig 9 százalékkal múlta felül a korábbi csúcsot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #magyarország #gazdaság #gdp #világgazdaság

