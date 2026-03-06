A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabbak turistaparadicsomok a világon
A turizmus 2025-ben becslések szerint 11,7 billió dollárral járult hozzá a globális GDP-hez, ami a teljes gazdasági teljesítmény mintegy 10 százaléka. Az azonban országonként nagyon eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A turizmusra leginkább támaszkodó országok rangsorát Makaó vezeti, ahol a nemzetközi turizmus a GDP 70,8 százalékát adja.
A becslések szerint 2025-ben a turizmus mintegy 11,7 billió dollárral járult hozzá a globális GDP-hez, ami a teljes gazdasági teljesítmény nagyjából 10 százalékát jelenti. Az azonban, hogy egy adott ország mennyire függ az turizmustól, eltérő. Míg egyes desztinációk számára csupán kiegészítő bevételi forrásról van szó, máshol a turizmus a gazdaság egyik központi pillére.
A Visual Capitalist által készített lista, mely az országokat a turizmus gazdasági súlya alapján rangsorolja, jól mutatják ezt a különbséget. Az adatok az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UN Tourism) nemzetközi turisztikai bevételekről készített jelentésére és az IMF GDP-statisztikáira épülnek.
A kisebb gazdaságok dominálnak a listán
A rangsort Makaó vezeti, ahol a nemzetközi turizmus a GDP 70,8 százalékát adja. Előző évben a látogatók összesen 32,4 milliárd dollárt költöttek el az úti célon, ami egy 45,8 milliárd dolláros gazdaság esetében rendkívül magas arány.
A második helyen Aruba áll 69,7 százalékkal és a Maldív-szigetek (68,1%), illetve Andorra (66,5%) gazdasági teljesítményének körülbelül kétharmada szintén a turizmusból származik. Az ötödik helyen Saint Lucia szerepel, ahol a turizmus a GDP 53,8 százalékát teszi ki.
A toplista összetétele egyértelmű mintázatot mutat: a turizmustól leginkább függő tíz gazdaság közül nyolc kis szigetország. Ezekben az országokban a korlátozott belső piac, valamint a nagyipari ágazatok hiánya miatt a nemzetközi látogatók jelentik a devizabevételek és a foglalkoztatás egyik legfontosabb forrását.
A nagy, diverzifikált gazdaságok kevésbé függnek a turistáktól
A lista másik végén jellemzően nagyobb, sokszínűbb gazdaságok találhatók. Jó példa erre az Egyesült Államok, amely ugyan abszolút értékben hatalmas turisztikai bevételeket generál (csak tavaly 251,6 milliárd dollárt), mégis csak a 151. helyen áll a rangsorban. Ennek oka, hogy a turizmus az amerikai GDP-nek mindössze 0,86 százalékát teszi ki.
A turizmustól legkevésbé függő ország Pápua Új-Guinea, ahol a turizmus a GDP-nek csak 0,01 százalékát adja. Guinea-ben és Angolában is hasonlóan alacsony az aránya a GDP-hozzájárulásnak (0,02 százalék). Ha az összes, a listán szereplő 47 országot nézzük, a turizmus a GDP kevesebb mint 1 százalékát teszi ki.
Nemcsak egyes országok függnek nagyobb mértékben a turizmustól, de földrajzi mintázatok, klaszterek is kirajzolódnak az adatokból. Ezek a klaszterek leginkább Közép-Amerikában, Kelet-Európában és Délkelet-Ázsiában találhatóak, melyek hagyományosan a hátizsákos turisták körében népszerűek, mivel viszonylag olcsó úti céloknak számítanak.
A turizmus árnyoldalai: sérülékenység és túlturizmus
Bár a turizmus jelentős gazdasági előnyöket hoz, hiszen rengeteg munkahelyet teremt, devizabevételt és infrastruktúra-fejlesztéseket generál, azonban komoly kockázatokat is hordozhat magában, ha egy gazdaság csak a turistákra épít.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A globális sokkhatások különösen érzékenyen érintik az ilyen országokat. A koronavírus-járvány idején, 2020-ban, amikor a nemzetközi utazások szinte teljesen leálltak, Aruba reál-GDP-je 24 százalékkal esett vissza. Bár az ország gazdasága azóta helyreállt, a válság jól mutatta a turizmusra épülő modellek sérülékenységét.
Ezzel párhuzamosan egyre több helyen jelenik meg a túlturizmus problémája is. Olyan népszerű desztinációkban, mint Barcelona, a Kanári-szigetek vagy más spanyol üdülőterületek, a helyiek gyakran panaszkodnak a turizmus okozta emelkedő lakhatási költségekre, a túlzsúfolt infrastruktúrára és a mindennapi életminőség romlására, emiatt tavaly több tüntetést is szerveztek.
Nem elhanyagolható szempont a háborús konfliktusok hatása sem a turizmusra, különösen most, amikor az iráni konfliktus miatt a Közel-Kelet nagy részén légtérzárakat rendeltek el, így turisták tömegei rekedtek az öböl menti országokban.
Az Oxford Economics friss elemzése szerint a közel-keleti háború miatt 2026-ban 11 és 27 százalék közötti visszaesés várható a régióba érkező nemzetközi turisták számában a 2025-ös évhez képest. Ez akár 23–38 millióval kevesebb látogatót és 34–56 milliárd dollár kieső turisztikai bevételt jelenthet.
A hatások ráadásul nem korlátozódnak a konfliktus által közvetlenül érintett országokra. A Közel-Kelet több nagyvárosa kulcsfontosságú globális légiközlekedési csomópont, és a nemzetközi utazások mintegy 14 százaléka ezekben a repülőterekben történő átszállással zajlik (a népszerű Maldív-szigetekre sokan például dubaji átszállással indultak eddig útnak). Emiatt elkerülhetetlen, hogy a légtérzárak, járattörlések és az utazási bizonytalanság a régión kívüli turisztikai desztinációkra is hatással legyen.
Magyarországon is kulcságazat a turizmus
Magyarországon a turizmus az elmúlt években szintén a gazdaság egyik meghatározó ágazatává vált. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter januári évértékelőjében arról beszélt, hogy a turizmus 2025-ben már a GDP több mint 14 százalékát adta, így a gazdaság egyik legfontosabb húzóerejévé lépett elő.
A szektor teljesítménye évről évre rekordokat dönt hazánkban. 2024-ben 18,2 millió turista érkezett Magyarországra, és a növekedés 2025-ben sem állt meg. Tavaly már az első 11 hónapban sikerült elérni a két évvel korábbi teljes éves csúcsot. Az év egészében a vendégforgalom 8 százalékkal haladta meg a korábbi rekordot, miközben a bevételek is jelentősen nőttek. A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyeké pedig 9 százalékkal múlta felül a korábbi csúcsot.
Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways.
A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
A Pénzcentrum 2026. március 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kongatják a vészharangot a meteorológusok: komoly veszély fenyegeti a magyar termést, ha ez így megy tovább
Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek
A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.