Elképesztő évet zárt Ember Márk vállalkozása: mégsem lehet felhőtlen a színész öröme

Jelentős növekedést ért el 2025-ben Ember Márk cége, a Commiculus Kft. A színész vállalkozásának árbevétele egyetlen év alatt közel hatszorosára emelkedett, miközben a társaság több mint 42 millió forintos nyereséget termelt. A tulajdonos ugyanakkor úgy döntött, hogy nem vesz ki osztalékot a cégből.

A vállalkozást 2024 márciusában jegyezték be, tulajdonosa és ügyvezetője a színészként és médiaszereplőként ismert Ember Márk.

A Commiculus Kft. 2025-ben 71,4 millió forintos nettó árbevételt ért el, szemben az előző évi 12,4 millió forinttal. Ez közel 475 százalékos növekedést jelent. A társaság összes bevétele elérte a 71,7 millió forintot. A bevételnövekedés a nyereségben is látványosan megjelent. Az üzemi eredmény 43,1 millió forintra nőtt, az adózott eredmény pedig 42,4 millió forint lett, miközben egy évvel korábban még 1,3 millió forint profitot mutatott ki a vállalkozás.

A cég vagyoni helyzete szintén jelentősen javult. A mérlegfőösszeg 68,1 millió forintra emelkedett, a saját tőke pedig meghaladta a 46,6 millió forintot. A társaság év végén több mint 30,6 millió forint pénzeszközzel rendelkezett.

A ráfordítások ugyan szintén emelkedtek, de jóval kisebb mértékben, mint a bevételek. Az anyagjellegű ráfordítások 18 millió forintot, a személyi jellegű ráfordítások 4,8 millió forintot tettek ki. A teljes költségszint 28,8 millió forint volt.

Bár a cég több mint 42 millió forintos nyereséget termelt, a tulajdonos nem döntött osztalékfizetés mellett. A 2026 márciusában meghozott tulajdonosi határozat szerint a 2025-ös üzleti év eredménye után nem hagytak jóvá osztalékot.

A beszámoló alapján a vállalkozás pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető. A saját tőke aránya az összes forráson belül 68,5 százalékra emelkedett, miközben a likviditási mutatók is javultak. A társaság rövid távú kötelezettségeinek fedezetére elegendő pénzeszközzel és követeléssel rendelkezett az év végén.

A Commiculus Kft. fő tevékenysége az előadó-művészet, így a cég eredményei jól tükrözik Ember Márk szakmai karrierjének erősödését. A 2025-ös beszámoló alapján a vállalkozás első teljes üzleti éve kifejezetten sikeresen alakult.