Lőrincz Tamás szerint a birkózásban itthon jó eredmények születtek, és azt az utat kívánja folytatni, amely évek óta jelen van a sportágban.
Kőkemény szigorítás jöhet a magyar fociban: vaskos milliókat bukhatnak a klubok, ha ezt benézik
A Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottsága véglegesítette a 2026–2027-es szezonra vonatkozó, a hazai és a fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző szabályokat. A legfontosabb változás, hogy a jövőben kizárólag a magyar válogatottban bevethető futballisták után jár anyagi támogatás. Az MLSZ emellett szigorította a játékpercek mérkőzésenkénti elszámolását, és rögzítette a bajnokság menetrendjét is.
Az MLSZ a Nemzeti Sport információi szerint a múlt pénteki ülésen elfogadta az alapelveket a 2026–2027-es idényre. Ennek értelmében jelentősen szigorodik a "hazai labdarúgó" fogalma: ezentúl a támogatási rendszerben csak az a játékos számít magyarnak, aki az adott mérkőzés időpontjában a FIFA szabályai alapján is jogosult pályára lépni a felnőtt nemzeti csapatban.
Ez azt jelenti, hogy a pusztán magyar állampolgársággal rendelkező, de a válogatottban adminisztratív okokból nem szerepeltethető futballisták után a jövőben nem jár többlettámogatás a kluboknak. Ugyanez az elv érvényesül az U21-es fiatalok esetében is: az ösztönző-rendszerbe kizárólag azok a 2006. január 1-jén vagy azután született labdarúgók számítanak bele, akik szintén bevethetők a magyar válogatottban.
A támogatás elnyeréséhez a hazai játékosoknak a 33 forduló során mérkőzésenként átlagosan 450 percet, míg a fiataloknak legalább 90 percet kell a pályán tölteniük. Az MLSZ ugyanakkor alsó és felső korlátokat is bevezetett az egyes mérkőzésekre vonatkozóan. Erre azért volt szükség, hogy a csapatok ne csupán a bajnokság bizonyos szakaszaiban teljesítsék a kvótákat.
Ennek értelmében egy-egy találkozón a hazai futballistáknál minimum 360 és maximum 540 perc, a fiataloknál pedig minimum 45 és maximum 180 perc számolható el. Ezzel a megoldással garantálható, hogy a fiatalok és a hazai játékosok az egész szezon során egyenletes lehetőséget kapjanak.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A bizottság a 2026–2027-es bajnokság menetrendjét is rögzítette: az élvonalbeli küzdelmek várhatóan 2026. július 24-én vagy 25-én, röviddel a nyári világbajnokságot követően indulnak. A 33., utolsó forduló mérkőzéseit a 2027. május 22-i hétvégén rendezik meg. Ezt követően – 2004 után ismét – osztályozó mérkőzés dönt majd a bennmaradásról, illetve a feljutásról. Az NB I 11. és a másodosztály 2. helyezettje egy héttel a szezonzárás után, május 29-én csap össze egymással.
A legendás, eddig már nyolcvankétszer megtartott Monacói Nagydíj következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokságban. Itt összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót.
Mindenki a legrosszabbtól tartott a pénteki balhék után: a rendőrség és a mentők elárulták, mi történt éjszaka
Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, a rendőrök 13, a mentők 59 esetben intézkedtek.
Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.
Közelmúltbeli sérülése ellenére Ahraf Hakimi kezdőként lép pályára, a szintén sérülésből felálló Cristhian Mosquerával kezdő Arsenal lesz a francia csapat ellenfele.
Életveszélyes állapotban lógott meg a kórházból egy angol focidrukker: a BL-döntő miatt tette kockára az életét
Egy brit futballszurkoló életveszélyes sérülést szenvedett egy rollerbalesetben, de elhagyta a kórházat, hogy részt vehessen a BL-döntőn, a rendőrség keresi.
A Liverpool a szezon végi értékelést követően menesztette Arne Slotot, miután a csapat gyengén szerepelt, és nem tudta megvédeni bajnoki címét.
Egy tollvonással törölték el a védelmet: történelmi parkot áldoznak be a gigantikus olimpiai beruházásért
A brisbane-i parkban már megkezdték az előkészületeket az olimpiai stadion felépítéséhez, ezzel azonban a helyi lakosokat alaposan felbosszantották.
Teljesen visszakozott a világszövetség: komoly engedményt kapott Oroszország, erre kevesen számítottak
Nem az egész szezonra szól az eltiltás, versenyről versenyre fogják felülbírálni az orosz válogatott, valamint a klubcsapatokra kirótt, négy évvel ezelőtti szankciót.
Autókat rongáló és őrjöngő szurkolókat állítottak elő a rendőrök: körözött személyek is horogra akadtak az éjszaka
Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt
A PSG megelőzheti az Arsenalt, ha legyőzi a budapesti BL-döntőben, de szépen hozott pénzt a Fradi EL-nyolcaddöntője és a Győr selejtezős szereplése is.
Iga Swiatek a Roland Garros pályáinak biztonságosabbá tételét sürgeti, a héten ugyanis több játékos is megsérült, miután megbotlott az alapvonal mögött elhelyezett akadályokban.
Brutális lezárások bénítják meg a magyar fővárost a BL-döntő miatt: erre minden autósnak és utazónak készülnie kell ma
Ma este rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét, a sportesemény előtt és alatt jelentős forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe
Még el se kezdődött a Bajnokok Ligája döntő, Budapest belvárosában máris összecsaptak a PSG és az Arsenal szurkolói.
Szinte lehetetlen megmondani, mi döntheti el a Budapesti BL-döntőt: az Arsenal a pontrúgásaira és középpályájára, a PSG pedig halálpontos támadójátékára építhet.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
Koczka Gergely biztosítási specialista szerint külföldön sokkal kiforrottabb a sportbiztosítási piac az itthoninál, de ennek régre visszanyúló kulturális hiányosságai vannak. Interjú.
A londoniak fennállásuk első BL-trófeájára hajtanak, és a friss Premier League-győzelem lendületére építhetnek: a párizsiak célja a történelmi címvédés.
Éveken át titkolta a poklot, amin keresztülment: lelkileg és fizikailag is kis híján ráment a karrierjére Rafael Nadal
Rafael Nadal egy új Netflix-sorozatban vallott arról, milyen súlyos árat fizetett a testével a pályafutása során elért sikereiért.
A portugál szakember immár második alkalommal irányíthatja a királyi gárdát - ám csak akkor, ha régi barátja, Florentino Pérez marad a klub elnöke.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.