2026. június 1. hétfő Tünde
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar sport, Magyarország, focilabda hullámos háttéren, a kompozíciót zászló formájában kiegészítve, 3d illusztráció,
Sport

Kőkemény szigorítás jöhet a magyar fociban: vaskos milliókat bukhatnak a klubok, ha ezt benézik

Pénzcentrum
2026. június 1. 11:22

A Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottsága véglegesítette a 2026–2027-es szezonra vonatkozó, a hazai és a fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző szabályokat. A legfontosabb változás, hogy a jövőben kizárólag a magyar válogatottban bevethető futballisták után jár anyagi támogatás. Az MLSZ emellett szigorította a játékpercek mérkőzésenkénti elszámolását, és rögzítette a bajnokság menetrendjét is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az MLSZ a Nemzeti Sport információi szerint a múlt pénteki ülésen elfogadta az alapelveket a 2026–2027-es idényre. Ennek értelmében jelentősen szigorodik a "hazai labdarúgó" fogalma: ezentúl a támogatási rendszerben csak az a játékos számít magyarnak, aki az adott mérkőzés időpontjában a FIFA szabályai alapján is jogosult pályára lépni a felnőtt nemzeti csapatban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez azt jelenti, hogy a pusztán magyar állampolgársággal rendelkező, de a válogatottban adminisztratív okokból nem szerepeltethető futballisták után a jövőben nem jár többlettámogatás a kluboknak. Ugyanez az elv érvényesül az U21-es fiatalok esetében is: az ösztönző-rendszerbe kizárólag azok a 2006. január 1-jén vagy azután született labdarúgók számítanak bele, akik szintén bevethetők a magyar válogatottban.

A támogatás elnyeréséhez a hazai játékosoknak a 33 forduló során mérkőzésenként átlagosan 450 percet, míg a fiataloknak legalább 90 percet kell a pályán tölteniük. Az MLSZ ugyanakkor alsó és felső korlátokat is bevezetett az egyes mérkőzésekre vonatkozóan. Erre azért volt szükség, hogy a csapatok ne csupán a bajnokság bizonyos szakaszaiban teljesítsék a kvótákat.

Ennek értelmében egy-egy találkozón a hazai futballistáknál minimum 360 és maximum 540 perc, a fiataloknál pedig minimum 45 és maximum 180 perc számolható el. Ezzel a megoldással garantálható, hogy a fiatalok és a hazai játékosok az egész szezon során egyenletes lehetőséget kapjanak.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A bizottság a 2026–2027-es bajnokság menetrendjét is rögzítette: az élvonalbeli küzdelmek várhatóan 2026. július 24-én vagy 25-én, röviddel a nyári világbajnokságot követően indulnak. A 33., utolsó forduló mérkőzéseit a 2027. május 22-i hétvégén rendezik meg. Ezt követően – 2004 után ismét – osztályozó mérkőzés dönt majd a bennmaradásról, illetve a feljutásról. Az NB I 11. és a másodosztály 2. helyezettje egy héttel a szezonzárás után, május 29-én csap össze egymással.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
69
2.
Ferencváros
68
3.
Paksi FC
53
4.
Debreceni VSC
53
5.
Zalaegerszegi TE
48
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
17
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
17
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
15
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Hahn János
(Paksi FC)
11
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.01.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #sport #labdarúgás #fiatalok #magyar labdarúgás #magyar foci #magyar bajnokság #NB I #Fizz liga #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:22
11:14
11:00
10:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. június 1.
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
2026. május 31.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településekre
2026. május 31.
Drámai látlelet látott napvilágot: súlyosabb a helyzet, mint azt bárki gondolná - mit lép erre Magyar Péter?
NAPTÁR
Tovább
2026. június 1. hétfő
Tünde
23. hét
Június 1.
A szülők világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
4 napja
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
3
5 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
4
4 napja
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
5
5 napja
Horror áron adják a belépőket a BL-döntőre a pofátlan jegyüzérek: elképesztő pénzt kaszálhatnak a nyerészkedők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 10:31
Elképesztő évet zárt Ember Márk vállalkozása: mégsem lehet felhőtlen a színész öröme
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 10:01
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
Agrárszektor  |  2026. június 1. 10:31
Milyen virágos növényekkel javíthatjuk a háztáji veteményes védekezőképességét?