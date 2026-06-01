Kőkemény szigorítás jöhet a magyar fociban: vaskos milliókat bukhatnak a klubok, ha ezt benézik

A Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottsága véglegesítette a 2026–2027-es szezonra vonatkozó, a hazai és a fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző szabályokat. A legfontosabb változás, hogy a jövőben kizárólag a magyar válogatottban bevethető futballisták után jár anyagi támogatás. Az MLSZ emellett szigorította a játékpercek mérkőzésenkénti elszámolását, és rögzítette a bajnokság menetrendjét is.

Az MLSZ a Nemzeti Sport információi szerint a múlt pénteki ülésen elfogadta az alapelveket a 2026–2027-es idényre. Ennek értelmében jelentősen szigorodik a "hazai labdarúgó" fogalma: ezentúl a támogatási rendszerben csak az a játékos számít magyarnak, aki az adott mérkőzés időpontjában a FIFA szabályai alapján is jogosult pályára lépni a felnőtt nemzeti csapatban.

Ez azt jelenti, hogy a pusztán magyar állampolgársággal rendelkező, de a válogatottban adminisztratív okokból nem szerepeltethető futballisták után a jövőben nem jár többlettámogatás a kluboknak. Ugyanez az elv érvényesül az U21-es fiatalok esetében is: az ösztönző-rendszerbe kizárólag azok a 2006. január 1-jén vagy azután született labdarúgók számítanak bele, akik szintén bevethetők a magyar válogatottban.

A támogatás elnyeréséhez a hazai játékosoknak a 33 forduló során mérkőzésenként átlagosan 450 percet, míg a fiataloknak legalább 90 percet kell a pályán tölteniük. Az MLSZ ugyanakkor alsó és felső korlátokat is bevezetett az egyes mérkőzésekre vonatkozóan. Erre azért volt szükség, hogy a csapatok ne csupán a bajnokság bizonyos szakaszaiban teljesítsék a kvótákat.

Ennek értelmében egy-egy találkozón a hazai futballistáknál minimum 360 és maximum 540 perc, a fiataloknál pedig minimum 45 és maximum 180 perc számolható el. Ezzel a megoldással garantálható, hogy a fiatalok és a hazai játékosok az egész szezon során egyenletes lehetőséget kapjanak.

A bizottság a 2026–2027-es bajnokság menetrendjét is rögzítette: az élvonalbeli küzdelmek várhatóan 2026. július 24-én vagy 25-én, röviddel a nyári világbajnokságot követően indulnak. A 33., utolsó forduló mérkőzéseit a 2027. május 22-i hétvégén rendezik meg. Ezt követően – 2004 után ismét – osztályozó mérkőzés dönt majd a bennmaradásról, illetve a feljutásról. Az NB I 11. és a másodosztály 2. helyezettje egy héttel a szezonzárás után, május 29-én csap össze egymással.