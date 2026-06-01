Ekkora pénzt kaszált 2025-ben Fábry Sándor: nem semmi osztalék landolt a humorista zsebében

Fábry Sándor két cégénél, a BOHUMIL Kft.-nél és a TRISÓ Produkció Kft.-nél egyaránt csökkent a profit 2025-ben, miközben a kiadások mindkét helyen nőttek. A televíziós produkciós háttérként működő TRISÓ bevétele közel 20 százalékkal esett vissza, a BOHUMIL személyi költségei pedig közel megduplázódtak. Fábry azonban összességében így is 90 millió forint osztalékot vett ki a két cégből.

A BOHUMIL kis mértékben, 4,9 százalékkal növelte bevételét, 115,7 millió forintra, a profit azonban visszaesett: a 2024-es 68,1 millió forintos adózott eredményből 59,7 millió lett, ami közel 12 százalékos csökkenés.

A visszaesés mögött elsősorban a személyi jellegű ráfordítások ugrása áll, ami 20,9 millió forintról 33,2 millióra, azaz közel 60 százalékkal nőtt egyetlen év alatt. Fábry ennek ellenére 60 millió forint osztalékot hagyott jóvá, ami enyhén meghaladja a tavalyi profitot, a kifizetéshez tehát a korábbi évek eredménytartalékát is igénybe vette.

A TRISÓ ennél nehezebb évet zárt. A bevétel közel 20 százalékkal, 565,8 millió forintról 455,3 millió forintra esett vissza, az anyagjellegű ráfordítások ezzel párhuzamosan szintén csökkentek, ami kevesebb legyártott produkcióra utal. A személyi kiadások ugyanakkor itt is nőttek, 17 százalékkal. A cég nyereséges maradt, az adózott eredmény azonban 40,2 millióról 30 millió forintra csökkent. Fábry a teljes 2025-ös TRISÓ-profitot osztalékként vette ki, pontosan 30 milliót