2026. június 1. hétfő Tünde
25 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háttérkép a színpadon a koncert színes fények szalaggal
Vállalkozás

Ekkora pénzt kaszált 2025-ben Fábry Sándor: nem semmi osztalék landolt a humorista zsebében

Pénzcentrum
2026. június 1. 11:55

Fábry Sándor két cégénél, a BOHUMIL Kft.-nél és a TRISÓ Produkció Kft.-nél egyaránt csökkent a profit 2025-ben, miközben a kiadások mindkét helyen nőttek. A televíziós produkciós háttérként működő TRISÓ bevétele közel 20 százalékkal esett vissza, a BOHUMIL személyi költségei pedig közel megduplázódtak. Fábry azonban összességében így is 90 millió forint osztalékot vett ki a két cégből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Fábry Sándor munkásságát lényegében két cég fedi le. A BOHUMIL Kft. fő profilja az lőadóművészet és egyéb kulturális szolgáltatások, míg a TRISÓ Produkció Kft. a televíziós produkciós háttér, amelynek égisze alatt készül a Duna Televízión futó talkshow is. Mindkét cégnél ugyanaz a trend rajzolódott ki 2025-re: nőttek a kiadások, csökkent a profit. Összességében azonban Fábry így is 90 millió forint osztalékot vett ki a tavalyi évben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BOHUMIL kis mértékben, 4,9 százalékkal növelte bevételét, 115,7 millió forintra, a profit azonban visszaesett: a 2024-es 68,1 millió forintos adózott eredményből 59,7 millió lett, ami közel 12 százalékos csökkenés.

Kapcsolódó cikkeink:

A visszaesés mögött elsősorban a személyi jellegű ráfordítások ugrása áll, ami 20,9 millió forintról 33,2 millióra, azaz közel 60 százalékkal nőtt egyetlen év alatt. Fábry ennek ellenére 60 millió forint osztalékot hagyott jóvá, ami enyhén meghaladja a tavalyi profitot, a kifizetéshez tehát a korábbi évek eredménytartalékát is igénybe vette.

A TRISÓ ennél nehezebb évet zárt. A bevétel közel 20 százalékkal, 565,8 millió forintról 455,3 millió forintra esett vissza, az anyagjellegű ráfordítások ezzel párhuzamosan szintén csökkentek, ami kevesebb legyártott produkcióra utal. A személyi kiadások ugyanakkor itt is nőttek, 17 százalékkal. A cég nyereséges maradt, az adózott eredmény azonban 40,2 millióról 30 millió forintra csökkent. Fábry a teljes 2025-ös TRISÓ-profitot osztalékként vette ki, pontosan 30 milliót
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #jövedelem #bevétel #profit #költségek #osztalék #vállalkozó #humorista #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:43
12:32
12:20
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. június 1.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
2026. június 1.
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
2026. május 31.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településekre
NAPTÁR
Tovább
2026. június 1. hétfő
Tünde
23. hét
Június 1.
A szülők világnapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
2 hónapja
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
3
1 hónapja
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
4
3 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
1 hónapja
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 11:30
Hatalmasat kaszált Jákob Zoli: busás osztalék ütötte a magyar körömkirály markát
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 10:31
Elképesztő évet zárt Ember Márk vállalkozása: mégsem lehet felhőtlen a színész öröme
Agrárszektor  |  2026. június 1. 12:34
Gyakran veszel tejet? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned