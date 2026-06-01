Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)

2026. június 1. 09:15

Természetesnek vesszük, hogy egészségesek vagyunk, pedig egy váratlan megbetegedés vagy tartós munkaképtelenség rádöbbenthet mindnyájunkat arra, hogy ez nem így van. Baj esetén elengedhetetlen segítséget nyújt az egészségbiztosítás, hiszen mind az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésben, mind a vizsgálatok megszervezésében és kifizetésében a rendelkezésünkre áll. Ehhez persze tudatosan és előre kell terveznünk az életünk során, a pénzügyi kiadásainkat szem előtt tartva. Nem véletlen, hogy az egészségbiztosítások az elmúlt években a magyar biztosítási piac egyik legdinamikusabban fejlődő termékeivé váltak.

Sokan ma sem tudják pontosan, mit jelent az egészségbiztosítás, és milyen típusai érhetők el a magyar biztosítási piacon. Magyarországon az egészségbiztosítások két fő konstrukciója érhető el: a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás és az összegbiztosítás. A két megoldás eltérő módon működik, és más-más típusú segítséget nyújt.

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás esetében a biztosító nem egyszerűen pénzt fizet, hanem megszervezi és finanszírozza az egészségügyi ellátást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a biztosított hozzáférést kap a biztosító partnerhálózatában elérhető magánegészségügyi szolgáltatásokhoz, az ellátásszervező időpontot foglal számára, koordinálja a folyamatot, a költségeket pedig a biztosító rendezi. Ezek a csomagok jellemzően tartalmazhatnak szakorvosi vizsgálatokat, labor- és diagnosztikai vizsgálatokat, képalkotó diagnosztikát, egynapos sebészeti ellátásokat vagy akár szűrővizsgálatokat is.

Az összegbiztosítás más logika szerint működik. Itt a biztosító egy előre meghatározott összeget fizet ki például műtét, kórházi tartózkodás vagy egy súlyos betegség diagnózisa esetén. A kifizetett összeg szabadon felhasználható, akár gyógyulással kapcsolatos költségekre, akár a kieső jövedelem pótlására.

Magánszemélyként és céges juttatásként is elérhető

Egészségbiztosítást ma már többféle formában lehet kötni. A biztosítás elérhető egyéni szerződésként, amelyet magánszemélyként közvetlenül a biztosítónál vagy biztosításközvetítő segítségével lehet megkötni. Emellett egyre több vállalat kínál egészségbiztosítást munkavállalói juttatásként is.

A vállalati egészségbiztosítások különösen népszerűek a munkaerő-megtartás és a munkáltatói gondoskodás szempontjából, miközben sok munkavállaló számára ezek jelentik az első találkozást a magánegészségbiztosítási szolgáltatásokkal.

Az időzítés sem mindegy

Az egészségbiztosításoknál az életkor és az egészségi állapot egyaránt fontos tényező. A hazai piacon több biztosító már gyermekek számára is kínál fedezetet, a felnőttek pedig jellemzően 18 éves kortól köthetnek önálló szerződést. A belépési korhatár biztosítónként eltér, de sok konstrukciónál ez jellemzően 60–65 éves kort jelent, egyes prémium termékeknél ennél magasabb életkor is lehetséges.

A biztosítók a szerződéskötéskor az egészségi állapotot is figyelembe vehetik, ezért a legkedvezőbb feltételek általában fiatalabb korban és jó egészségi állapot mellett érhetők el. Emiatt egyre több fiatal felnőtt tekint az egészségbiztosításra hosszú távú öngondoskodási döntésként.

Az egészségbiztosítás ma már nem csupán pénzügyi termék. Sokkal inkább egy olyan szolgáltatási rendszerhez való hozzáférés, amely segítséget nyújthat az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is.

Az egészségbiztosítások működéséről, típusairól és a legfontosabb tudnivalókról részletes információ érhető el a MABISZ edukációs oldalán: https://jovotervezes.mabisz.hu/

