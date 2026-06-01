Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre

Az olaszországi ingatlanok iránti magyar érdeklődés az elmúlt években látványosan megnőtt, már nemcsak a tengerparti apartmanok, hanem a prémium hegyvidéki ingatlanok is egyre népszerűbbek. A vásárlók jelentős része második otthonként és befektetésként tekint az olasz lakásokra, miközben a stabilabb piac és a rövid távú bérbeadás lehetősége is sokakat vonz. Egy a területtel foglalkozó ingatlanos szerint különösen az észak-olaszországi régiók és a Dolomitok környéke iránt erősödött meg a kereslet a magyar ügyfelek körében.

A magyarok leginkább a 250 ezer és 700 ezer euró (90 és 252 millió ft) közötti ingatlanokat keresik, de a luxusszegmensben is erősödik a kereslet. A Pénzcentrum annak nézett utána, hogy miért nőtt meg az érdeklődés az olaszországi ingatlanok iránt idehaza

Forgács Péter, a Rellox értékesítője a Pénzcentrumnak arról beszélt, a magyar vásárlók érdeklődése jelentősen megugrott az elmúlt időszakban. A szakember úgy látja, hogy a vevők több szempontot is mérlegelnek, amikor külföldi ingatlanvásárlás mellett döntenek.

A fő okok között szerepel az eszközök diverzifikálása Magyarországon kívül, a tőkevédelem, az életmódbeli szempontok, valamint a stabilabb olasz ingatlanpiac

– mondta a Pénzcentrumnak a Rellox értékesítője.

A szakember hozzátette, hogy sok magyar vásárló úgy tekint az olasz ingatlanra, mint egyszerre második otthonra és befektetésre. Gyakori modell, hogy az ingatlant az év egy részében saját használatra tartják fenn, a fennmaradó időszakban pedig turistáknak adják ki rövid távra.

Ezek az olasz régiók a legnépszerűbbek

A magyarok körében továbbra is erős a kereslet az észak-olaszországi tengerparti települések iránt. A legnépszerűbb helyszínek között szerepel Lido di Jesolo, Caorle, Bibione és Trieszt. A könnyű autós megközelíthetőség, az erős turisztikai szezon és a családi apartmanok népszerűsége is hozzájárul ehhez.

Forgács Péter szerint ugyanakkor az elmúlt évek egyik legnagyobb változása, hogy a hegyvidéki régiók iránt is jelentősen megnőtt az érdeklődés. Mint elmondta, a Dolomitokban és az Olasz-Alpokban található prémium apartmanok és wellness rezidenciák egyre népszerűbbek a magyar vásárlók körében.

A legkeresettebb hegyvidéki célpontok között szerepel

Cortina d’Ampezzo, Alta Badia, Val Gardena,

valamint Dél-Tirol több térsége is, például Merano, Bolzano és Kronplatz.

A szakember szerint ezeknél a régióknál az egész éves turizmus és a magas bérbeadási arány különösen vonzó a befektetők számára.

Ennyibe kerülhet egy olasz ingatlan

A Rellox értékesítője szerint a tengerparti új építésű apartmanok ára jellemzően 300 ezer és 1 millió euró (108 és 360 millió forint) között mozog, míg a luxusvillák ára ennél jóval magasabb is lehet. A síterepekhez kapcsolódó prémium apartmanok esetében szintén széles az ársáv. A ski-in ski-out apartmanok ára 300 ezer és 1,5 millió euró között mozoghat, a luxus faházak pedig több millió euróba kerülhetnek.

Forgács Péter szerint a magyar érdeklődők legnagyobb része jelenleg a középkategóriás prémium szegmensben keres ingatlant.

A legnagyobb kereslet jelenleg a 250 ezer és 700 ezer euró (90-252 millió ft) közötti ingatlanok iránt látható

– fogalmazott.

Nem egyszerű az ügyintézés

Az olaszországi ingatlanvásárlás ugyanakkor több adminisztratív kihívással is járhat. A szakember szerint a magyar vásárlók gyakran szembesülnek az eltérő jogi környezettel, a lassabb bürokráciával és a nyelvi akadályokkal is. Emellett szükség van olasz adószám, vagyis codice fiscale igénylésére is.

Forgács Péter szerint emiatt különösen fontos, hogy a vevők helyi szakértők és megbízható közvetítők segítségével vágjanak bele az olaszországi ingatlanvásárlásba.

Szemtelenül olcsó ingatlanok?

Az egyre nagyobb érdeklődést az is jelzi, hogy külön közösségi oldala is van a magyaroknak (is) szánt olasz ingatlanoknak. Innen látható az is, hogy például, Rimini elitnegyedében található 98 négyzetméteres ingatlan csupán 290 ezer euróért (104 millió forintért) megvásárolható.

A 96 négyzetméteres, kétszobás lakás Rimini egyik legkeresettebb városrészében, a Marina Centro negyedben található, néhány perc sétára a tengerparttól és a Lungomare sétánytól. A környéket prémium éttermek, kávézók, üzletek és a híres Grand Hotel Rimini teszik vonzóvá, miközben az óváros és a vasútállomás is könnyen elérhető.

A jó állapotú ingatlan világos nappalival, amerikai konyhás étkezővel, két hálószobával, egy fürdőszobával és erkéllyel rendelkezik. Az épület liftes, a lakás központi fűtéssel felszerelt. Elhelyezkedése miatt saját használatra és befektetési célra egyaránt kedvező választás lehet, hiszen Marina Centro Rimini egyik legnépszerűbb turisztikai központja, ahol egész évben jelentős a kereslet a kiadó ingatlanok iránt.

Szintén egy magyar szemmel igen csak olcsó ingatlant találtunk. Toszkána északi részén, Lucca közelében fekvő Borgo a Mozzano településen kínálnak eladásra egy 95 négyzetméteres, jó állapotú sorházat 79 ezer euróért, ami jelenlegi árfolyamon hozzávetőleg 31,5 millió forintnak felel meg.

A kétszobás ingatlan világos nappalival, fürdőszobával és terasszal rendelkezik, egyedi fűtéssel felszerelt, azonnal költözhető állapotban van. A 101 négyzetméteres bruttó alapterületű ház nem igényel felújítást.

A Serchio-völgyben található Borgo a Mozzano a toszkán vidék egyik hangulatos kisvárosa, amely az Ördög hídjaként ismert középkori Ponte della Maddalena révén vált ismertté. Lucca történelmi belvárosa mintegy félórás autóútra található, Pisa kevesebb mint egy órán belül elérhető, míg a Versilia tengerpart és Viareggio körülbelül 50-60 perc alatt megközelíthető. Az ingatlan elsősorban azok számára lehet érdekes, akik kedvező áron keresnek állandó lakhatásra, nyaralónak vagy befektetési célra alkalmas ingatlant Toszkána egyik népszerű régiójában.

Spanyolország is hódít

Olaszország mellett egy másik mediterrán célpont, Spanyolország is egyre közkedveltebb a magyar ingatlanbefektetők számára. A kereslet már nem kizárólag Marbella köré összpontosul, hanem egyre több vásárló fordul a korábban kevésbé ismert települések felé is. A Duna House tapasztalatai szerint a vevői érdeklődés ma már a teljes partszakaszon jóval egyenletesebben oszlik meg.

Az elmúlt egy évben Esteponában 38 százalékkal, Mijasban 34 százalékkal, Marbellán 31 százalékkal, Benahavísban pedig 26 százalékkal emelkedett a kereslet. A Marbella, Benahavís és Estepona által alkotott térségben összességében 29 százalékos növekedést mértek.

A vásárlók egyre szélesebb körben keresnek lehetőségeket a Costa del Solon. Estepona, Mijas és Benahavís is jól elkülöníthető karakterrel rendelkezik, amit a vevők ma már tudatosan figyelembe vesznek. Marbella továbbra is a luxusingatlanok és az élénk társasági élet központja, Mijas a nyugodtabb andalúz környezetével vonzó, míg Estepona az új fejlesztések egyik legfontosabb célterületévé vált

– mondta Udvarnoki Viktória, a Duna House spanyol nyaralópiaci szakértője, a Living Marbella vezetője.

A kereslet bővülését az is támogatja, hogy a prémium kategóriás ingatlanok iránt továbbra is élénk az érdeklődés, miközben korlátozott számú új projekt jelenik meg a piacon. Az elmúlt években jelentősen átalakult a térség ingatlanpiaca: Marbella megőrizte vezető szerepét a prémium szegmensben, Estepona a régió egyik legdinamikusabban fejlődő településévé vált, Mijas pedig egyre több vevő számára jelent alternatívát a magasabb marbellai árszintekkel szemben.

Az árkülönbségek továbbra is jelentősek. Marbella prémium környékein a használt, de nem luxuskategóriás ingatlanok négyzetméterára gyakran meghaladja a 6000 eurót. Esteponában jellemzően 5000 euró körüli árszinttel találkozhatnak a vásárlók, míg Mijasban átlagosan 4500 euró körül mozognak az árak. Az újépítésű prémium projektek esetében ennél magasabb összegekkel kell számolni.

A piacot továbbra is elsősorban külföldi vásárlók mozgatják. Málaga tartományban arányuk már eléri a 40–43 százalékot, ami országos összevetésben is kiemelkedő. Marbella környékének prémium projektjeiben a nemzetközi vevők aránya sok esetben 80–90 százalék között alakul. A legaktívabb vásárlók között észak-európai érdeklődők, digitális nomádok, amerikai és közel-keleti befektetők, valamint életmódváltásban gondolkodó külföldiek találhatók.

A bérleti piac szintén stabil képet mutat. A Costa del Sol mára túlnőtt a klasszikus szezonális nyaralóövezet szerepén: a távmunka terjedése és a hosszabb időre érkező külföldi bérlők miatt egész évben folyamatos kereslet jellemzi a piacot. A befektetők jellemzően 5–7 százalék közötti bruttó bérleti hozammal számolhatnak, elsősorban a jó elhelyezkedésű újépítésű ingatlanok esetében.

„A Costa del Solon jelenleg két meghatározó vásárlói csoport van jelen. Az egyik saját használatra keres ingatlant, elsősorban életminőségi és életstílusbeli szempontok alapján. A másik befektetési célból vásárol, és olyan piacot keres, amely nemzetközi összehasonlításban is stabil, kiszámítható növekedési lehetőségeket kínál, valamint erős jogi és pénzügyi garanciákkal rendelkezik” – emelte ki Udvarnoki Viktória.

A Duna House szerint az elmúlt hetek kedvezőbb euróárfolyama a magyar érdeklődők aktivitását is növelte. A legnépszerűbb projektek és a kiemelt lokációban található ingatlanok egyre gyorsabban találnak gazdára a növekvő nemzetközi kereslet miatt, ezért a szakértők szerint a megfelelő időzítés felértékelődött a piacon. A jelenlegi környezetben egyre kevesebb vásárló számít arra, hogy a kivárással érdemi árelőnyhöz juthat.